Incontro terminato, Viktoria Pilsen 1, Levski Sofia 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Viktoria Pilsen 1, Levski Sofia 2.
Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 1, Levski Sofia 2.22:51
Fallo di mano di Serginho (Levski Sofia).22:51
Fallo di Denis Vavro (Viktoria Pilsen).22:49
Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Fallo di Christian Makoun (Levski Sofia).22:48
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Fallo di Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia).22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:44
Fallo di Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen).22:43
Marko Grujic (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Álex Centelles (Levski Sofia).22:43
Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Serginho (Levski Sofia).22:41
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen).22:39
Sostituzione, Levski Sofia. Álex Centelles sostituisce Mehdi El Moubarik.22:39
Sostituzione, Levski Sofia. Juan Esteban Perea Sanchez sostituisce Reinaldo per infortunio.22:39
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alexandr Sojka.22:37
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Reinaldo (Levski Sofia) per infortunio.22:36
Aldair (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Baboucarr Faal (Viktoria Pilsen).22:34
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Vydra sostituisce Christophe Kabongo.22:34
Tiro respinto. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area. Assist di Alexandr Sojka con cross.22:33
Fallo di Maicon (Levski Sofia).22:32
Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Fallo di Maicon (Levski Sofia).22:31
Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Alexandr Sojka sostituisce Tobiás Paliscák.22:30
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Baboucarr Faal sostituisce Tomás Ladra.22:30
Sostituzione, Levski Sofia. Akram Bouras sostituisce Everton Bala.22:30
Fuorigioco. Stefan Pirgic(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Tomás Ladra e' colto in fuorigioco.22:30
Tiro respinto. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area.22:28
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Maicon (Levski Sofia).22:27
Tiro respinto. Stefan Pirgic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area. Assist di Amar Memic con suggerimento di testa.22:27
Tiro respinto. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Salim Lawal.22:26
Fallo di Everton Bala (Levski Sofia).22:25
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Gol! Viktoria Pilsen 1, Levski Sofia 2. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maicon.22:22
Gol! Viktoria Pilsen 1, Levski Sofia 1. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cheick Souaré con cross da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Aldair (Levski Sofia).22:18
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Stefan Pirgic sostituisce Patrik Hrosovsky.22:16
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Salim Lawal sostituisce Denis Visinsky.22:16
Sostituzione, Levski Sofia. Armstrong Oko-Flex sostituisce Mazire Soula.22:16
Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:14
Tentativo fallito. Serginho (Levski Sofia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:13
Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla destra. Assist di Cheick Souaré con cross da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Mehdi El Moubarik (Levski Sofia).22:09
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amar Memic con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.22:07
Calcio d'angolo,Levski Sofia. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:03
Tiro respinto. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Everton Bala.22:03
Serginho (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).22:02
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Levski Sofia 1.22:02
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Levski Sofia 1.21:46
Fallo di Mazire Soula (Levski Sofia).21:46
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Gol! Viktoria Pilsen 0, Levski Sofia 1. Everton Bala (Levski Sofia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Reinaldo.21:43
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky.21:38
Fallo di Mehdi El Moubarik (Levski Sofia).21:37
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Tentativo fallito. Christophe Kabongo (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tomás Ladra con cross.21:32
Reinaldo (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Tobiás Paliscák (Viktoria Pilsen).21:32
Mazire Soula (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:29
Fallo di Christian Makoun (Levski Sofia).21:27
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Tiro parato. Maicon (Levski Sofia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Reinaldo.21:24
Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area.21:23
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Amar Memic (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:21
Gara riprende.21:20
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:20
Mazire Soula (Levski Sofia) e' ammonito per fallo.21:19
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Mazire Soula (Levski Sofia).21:19
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Tobiás Paliscák.21:13
Tiro parato. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:10
Everton Bala (Levski Sofia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:04
Tiro respinto. Reinaldo (Levski Sofia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maicon.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori19:53
Viktoria Plzen - Levski Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - Levski Sofia sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Javier Iglesias Villanueva.
Attualmente il Viktoria Plzen si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Levski Sofia si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Viktoria Plzen ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; il Levski Sofia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
Viktoria Plzen e Levski Sofia è la prima che si affrontano in campionato.
Viktoria Plzen-Levski Sofia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viktoria Plzen
|Levski Sofia
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|5
|2
|Media gol subiti per partita
|2.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|47.7
|49.5
|Numero totale di passaggi
|865
|914
|Numero totale di passaggi riusciti
|679
|764
|Tiri nello specchio della porta
|12
|2
|Percentuale di tiri in porta
|52.2
|16.7
|Numero totale di cross
|42
|26
|Numero medio di cross riusciti
|12
|7
|Duelli per partita vinti
|95
|109
|Duelli per partita persi
|104
|106
|Corner subiti
|8
|10
|Corner guadagnati
|8
|6
|Numero di punizioni a favore
|22
|33
|Numero di punizioni concesse
|28
|23
|Tackle totali
|26
|33
|Percentuale di successo nei tackle
|73.1
|54.5
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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