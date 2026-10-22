Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Levski Sofia è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Levski Sofia sarà Alejandro José Hernández Hernández. Al VAR invece ci sarà Javier Iglesias Villanueva.

Attualmente il Viktoria Plzen si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Levski Sofia si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Viktoria Plzen ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; il Levski Sofia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

Viktoria Plzen e Levski Sofia è la prima che si affrontano in campionato.

Viktoria Plzen-Levski Sofia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Viktoria Plzeň ha vinto solo una delle cinque partite europee contro squadre bulgare (2N, 2P), batendo il CSKA Sofia 2-0 nell'agosto 2021 durante le qualificazioni di Conference League.

Levski Sofia e Viktoria Plzeň non si sono mai affrontati in competizioni europee, ma la squadra bulgara ha sfidato un'avversaria ceca in Coppa UEFA nella stagione 2003/04, eliminando lo Slavia Praga grazie alla regola dei gol in trasferta (2-2 fuori casa, 0-0 in casa).

Il Viktoria Plzeň non vince da cinque partite casalinghe in UEFA Europa League (4N, 1P) e ha perso 3-0 contro l'Union Saint-Gilloise nella prima giornata. Il club ceco non ha mai perso due gare interne consecutive nella competizione.

Il Levski Sofia ha vinto solo il 10% delle proprie trasferte in Coppa UEFA/Europa League (4 su 39), la percentuale più bassa tra le 73 squadre che hanno disputato almeno 39 partite fuori casa nel torneo.

Solo il Lech Poznań ha registrato un xGA su azione (esclusi i rigori) più alto del Viktoria Plzeň (4.8) nelle prime due giornate di questa UEFA Europa League; i cechi hanno già subito più gol in questa edizione (5) di quanti ne avessero concessi nell'intera fase campionato della scorsa stagione (3).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: