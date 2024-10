(6) ANDRI BALDURSSON (C)

(11) EGGERT GUDMUNDSSON (C)

(7) JENS THOMASEN (C)

(23) NIKLAS HULT (C)

(27) BESFORT ZENELI (C)

(15) SIMON HEDLUND (C)

(16) TIMOTHY OUMA (C)

(22) HAKIM ZIYECH (C)

(83) EFE AKMAN (C)

(8) KEREM DEMIRBAY (C)

(18) BERKAN KUTLU (C)

(20) GABRIEL SARA (C)

(34) LUCAS TORREIRA (C)

(53) BARIS ALPER YILMAZ (C)

(11) YUNUS AKGÜN (C)

Tiro parato. Timothy Ouma (Elfsborg) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Besfort Zeneli.16:34

Tiro parato. Mauro Icardi (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dries Mertens con cross.16:33

PREPARTITA

Galatasaray - Elfsborg è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 16:30 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Elfsborg sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Dove vedere Galatasaray-Elfsborg di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Galatasaray-Elfsborg si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:30 (mezz'ora prima) del 23 ottobre.

Galatasaray-Elfsborg verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

