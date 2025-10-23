Virgilio Sport
Brann-Rangers: 3-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Brann Stadium di Bergen
23 Ottobre 2025 ore 18:45
Brann
3
Rangers
0
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
  1. 40' 1-0 Emil Kornvig
  2. 55' 2-0 Jacob Sørensen
  3. 79' 3-0 Noah Holm
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Brann 3, Rangers 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Brann 3, Rangers 0.20:39

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Connor Barron (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.20:38

  4. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Emil Kornvig (Brann).20:38

  5. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).20:37

  6. 90'+2'

    Mads Hansen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  7. 90'+2'

    Fallo di Derek Cornelius (Rangers).20:36

  9. 90'+1'

    Fallo di Mads Sande (Brann).20:36

  10. 90'+1'

    Derek Cornelius (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35

  12. 90'

    Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  13. 90'

    Fallo di Connor Barron (Rangers).20:34

  15. 87'

    Fallo di Mads Sande (Brann).20:31

  16. 87'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31

  17. 85'

    Sostituzione, Brann. Lars Remmem sostituisce Noah Holm.20:29

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Thore Pedersen (Brann).20:27

  19. 82'

    Fallo di Thore Pedersen (Brann).20:26

  21. 82'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26

  22. 79'

    Gol! Brann 3, Rangers 0. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:24

  23. 79'

    Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  24. 79'

    Fallo di Connor Barron (Rangers).20:23

  25. 78'

    Sostituzione, Brann. Mads Hansen sostituisce Denzel De Roeve.20:23

  27. 78'

    Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Jacob Sørensen.20:23

  28. 77'

    John Souttar (Rangers) e' ammonito per fallo.20:22

  29. 77'

    Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  30. 77'

    Fallo di John Souttar (Rangers).20:22

  31. 76'

    Gara riprende.20:21

  33. 76'

    Sostituzione, Rangers. Danilo sostituisce Youssef Chermiti.20:21

  34. 76'

    Sostituzione, Rangers. Derek Cornelius sostituisce Nasser Djiga per infortunio.20:21

  35. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Bojan Miovski (Rangers) per infortunio.20:20

  36. 75'

    Thore Pedersen (Brann) e' ammonito per fallo.20:19

  37. 75'

    Fallo di Thore Pedersen (Brann).20:19

  39. 75'

    Bojan Miovski (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  40. 74'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).20:18

  41. 74'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18

  42. 73'

    Gara riprende.20:17

  43. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Nasser Djiga (Rangers) per infortunio.20:16

  45. 71'

    Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Markus Haaland.20:15

  46. 68'

    Sostituzione, Brann. Markus Haaland sostituisce Bård Finne.20:13

  47. 68'

    Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Ulrik Mathisen.20:12

  48. 66'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Connor Barron (Rangers).20:10

  49. 65'

    Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  51. 65'

    Fallo di Bojan Miovski (Rangers).20:10

  52. 64'

    Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Thelo Aasgaard.20:09

  53. 64'

    Sostituzione, Rangers. Connor Barron sostituisce Joe Rothwell.20:09

  54. 63'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).20:07

  55. 63'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07

  57. 61'

    Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06

  58. 61'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).20:06

  59. 60'

    Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jayden Meghoma con cross.20:05

  60. 56'

    Sostituzione, Rangers. Mikey Moore sostituisce Oliver Antman.20:01

  61. 55'

    Gol! Brann 2, Rangers 0. Jacob Sørensen (Brann) in seguito a una mischia da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bård Finne con cross in seguito a un calcio da fermo.20:00

  63. 54'

    Vetle Dragsnes (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

  64. 54'

    Fallo di Oliver Antman (Rangers).19:59

  65. 53'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).19:57

  66. 53'

    Jayden Meghoma (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57

  67. 52'

    Fallo di Noah Holm (Brann).19:57

  69. 52'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  70. 49'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  71. 49'

    Fallo di Nasser Djiga (Rangers).19:54

  72. 48'

    Fuorigioco. Djeidi Gassama(Rangers) prova il lancio lungo, ma Oliver Antman e' colto in fuorigioco.19:52

  73. 48'

    Tentativo fallito. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:52

  75. 48'

    Tentativo fallito. John Souttar (Rangers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James Tavernier con cross da calcio d'angolo.19:52

  76. 47'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).19:51

  77. Inizia il Secondo tempo Brann 1, Rangers 0.19:50

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Brann 1, Rangers 0.19:34

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32

  81. 45'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31

  82. 45'

    Fallo di Jayden Meghoma (Rangers).19:31

  83. 40'

    Gol! Brann 1, Rangers 0. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bård Finne in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Emil Kornvig19:26

  84. 40'

    Tentativo fallito. Bård Finne (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ulrik Mathisen in seguito a un contropiede.19:26

  85. 39'

    Tiro respinto. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da centro area.19:25

  87. 39'

    Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un tiro di sinistro da centro area.19:25

  88. 38'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  89. 38'

    Fallo di Joe Rothwell (Rangers).19:24

  90. 37'

    Gara riprende.19:23

  91. 36'

    Djeidi Gassama (Rangers) e' ammonito.19:23

  93. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Emil Kornvig (Brann) per infortunio.19:22

  94. 35'

    Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra da calcio d'angolo.19:21

  95. 34'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da James Tavernier (Rangers).19:20

  96. 31'

    Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nicolas Raskin.19:17

  97. 29'

    Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Rangers) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James Tavernier.19:15

  99. 27'

    Fallo di Denzel De Roeve (Brann).19:13

  100. 27'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  101. 26'

    Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Youssef Chermiti e' colto in fuorigioco.19:12

  102. 26'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).19:12

  103. 26'

    Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  105. 24'

    Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area tira alto.19:10

  106. 24'

    Tiro parato. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Holm.19:10

  107. 21'

    Gara riprende.19:07

  108. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Ulrik Mathisen (Brann) per infortunio.19:06

  109. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Raskin (Rangers) per infortunio.19:06

  111. 16'

    Tiro parato. Ulrik Mathisen (Brann) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Noah Holm con suggerimento di testa.19:02

  112. 15'

    Tentativo fallito. Eivind Helland (Brann) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bård Finne con cross da calcio d'angolo.19:01

  113. 14'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).19:00

  114. 12'

    Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bård Finne.18:58

  115. 9'

    Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Rangers) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di James Tavernier con cross da calcio d'angolo.18:55

  117. 8'

    Tiro respinto. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di sinistro da centro area.18:55

  118. 8'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ulrik Mathisen (Brann).18:54

  119. 8'

    Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Rangers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Djeidi Gassama.18:54

  120. Inizia il Primo tempo.18:47

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  123. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Brann Stadium
    Città: Bergen
    Capienza: 18500 spettatori17:36

Formazioni Brann - Rangers

Brann
Rangers
TITOLARI BRANN
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (26) EIVIND HELLAND (D)
  • (19) EGGERT GUDMUNDSSON (C)
  • (10) EMIL KORNVIG (C)
  • (18) JACOB SØRENSEN (C)
  • (14) ULRIK MATHISEN (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
PANCHINA BRANN
  • (41) LARS REMMEM (C)
  • (7) MADS HANSEN (A)
  • (32) MARKUS HAALAND (C)
  • (27) MADS SANDE (C)
  • (4) NANA BOAKYE (D)
  • (12) TOM BRAMEL (P)
  • (17) JOACHIM SOLTVEDT (D)
  • (23) THORE PEDERSEN (D)
  • (6) JAPHET SERY LARSEN (D)
  • (24) MATHIAS KLAUSEN (P)
ALLENATORE BRANN
  • Freyr Alexandersson
TITOLARI RANGERS
  • (1) JACK BUTLAND (P)
  • (5) JOHN SOUTTAR (D)
  • (24) NASSER DJIGA (D)
  • (30) JAYDEN MEGHOMA (D)
  • (2) JAMES TAVERNIER (D)
  • (43) NICOLAS RASKIN (C)
  • (23) DJEIDI GASSAMA (C)
  • (6) JOE ROTHWELL (C)
  • (18) OLIVER ANTMAN (C)
  • (9) YOUSSEF CHERMITI (A)
  • (11) THELO AASGAARD (A)
PANCHINA RANGERS
  • (8) CONNOR BARRON (C)
  • (37) EMMANUEL FERNANDEZ (D)
  • (47) MIKEY MOORE (A)
  • (99) DANILO (A)
  • (28) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (16) LYALL CAMERON (C)
  • (3) MAX AARONS (D)
  • (49) BAILEY RICE (C)
  • (52) FINDLAY CURTIS (C)
  • (64) AIDEN MCCALLION (C)
  • (31) LIAM KELLY (P)
  • (13) DEREK CORNELIUS (D)
ALLENATORE RANGERS
  • Danny Röhl
PREPARTITA

Brann - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - Rangers sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Brann si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rangers si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Brann ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Brann e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.

Brann-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Brann e Rangers si incontreranno per la prima volta: gli unici precedenti della squadra norvegese con una squadra scozzese risalgono alle qualificazioni alla UEFA Conference League 2024-25, quando ha eliminato il St. Mirren con un punteggio complessivo di 4-2 – 1-1 in trasferta, 3-1 in casa.
  • Questo sarà il quarto incontro dei Rangers con una squadra norvegese tra tutte le competizioni europee: gli scozzesi non hanno ancora perso (3V, 1N) né subito un solo gol, con la partita più recente di questo tipo che risale a settembre 2006, una vittoria per 2-0 sul Molde in Coppa UEFA.
  • Il Brann ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe europee (incluse le qualificazioni, 2P), battendo 1-0 l'Utrecht nella seconda giornata, in quella che è stata la sua prima partita casalinga in una grande competizione europea dopo 17 anni.
  • Considerando le qualificazioni, i Rangers hanno perso tutte le ultime cinque partite europee, subendo 14 gol. La loro unica serie di sconfitte più lunga in Europa è stata tra settembre e novembre 2022, quando hanno perso sei partite consecutive di UEFA Champions League.
  • Djeidi Gassama ha segnato l'unico gol dei Rangers in UEFA Europa League in questa stagione e ha anche effettuato 21 movimenti palla al piede (min. 5 metri) terminati nell'area di rigore avversaria, almeno cinque in più di qualsiasi altro giocatore nella stagione 2025-26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrannRangers
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati21
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita1.01.5
Percentuale possesso palla45.056.2
Numero totale di passaggi844908
Numero totale di passaggi riusciti643783
Tiri nello specchio della porta612
Percentuale di tiri in porta37.557.1
Numero totale di cross1752
Numero medio di cross riusciti411
Duelli per partita vinti11899
Duelli per partita persi11391
Corner subiti145
Corner guadagnati811
Numero di punizioni a favore1834
Numero di punizioni concesse2826
Tackle totali4029
Percentuale di successo nei tackle60.055.2
Fuorigiochi totali21
Numero totale di cartellini gialli43
Numero totale di cartellini rossi01

