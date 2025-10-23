Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Brann - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.

Arbitro di Brann - Rangers sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Brann si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rangers si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Brann ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

Brann e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.

Brann-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Brann e Rangers si incontreranno per la prima volta: gli unici precedenti della squadra norvegese con una squadra scozzese risalgono alle qualificazioni alla UEFA Conference League 2024-25, quando ha eliminato il St. Mirren con un punteggio complessivo di 4-2 – 1-1 in trasferta, 3-1 in casa.

Questo sarà il quarto incontro dei Rangers con una squadra norvegese tra tutte le competizioni europee: gli scozzesi non hanno ancora perso (3V, 1N) né subito un solo gol, con la partita più recente di questo tipo che risale a settembre 2006, una vittoria per 2-0 sul Molde in Coppa UEFA.

Il Brann ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe europee (incluse le qualificazioni, 2P), battendo 1-0 l'Utrecht nella seconda giornata, in quella che è stata la sua prima partita casalinga in una grande competizione europea dopo 17 anni.

Considerando le qualificazioni, i Rangers hanno perso tutte le ultime cinque partite europee, subendo 14 gol. La loro unica serie di sconfitte più lunga in Europa è stata tra settembre e novembre 2022, quando hanno perso sei partite consecutive di UEFA Champions League.

Djeidi Gassama ha segnato l'unico gol dei Rangers in UEFA Europa League in questa stagione e ha anche effettuato 21 movimenti palla al piede (min. 5 metri) terminati nell'area di rigore avversaria, almeno cinque in più di qualsiasi altro giocatore nella stagione 2025-26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: