Secondo tempo terminato, Brann 3, Rangers 0.20:39
Tentativo fallito. Connor Barron (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.20:38
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Emil Kornvig (Brann).20:38
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).20:37
Mads Hansen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Derek Cornelius (Rangers).20:36
Fallo di Mads Sande (Brann).20:36
Derek Cornelius (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:35
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Connor Barron (Rangers).20:34
Fallo di Mads Sande (Brann).20:31
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Sostituzione, Brann. Lars Remmem sostituisce Noah Holm.20:29
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Thore Pedersen (Brann).20:27
Fallo di Thore Pedersen (Brann).20:26
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26
Gol! Brann 3, Rangers 0. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:24
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Connor Barron (Rangers).20:23
Sostituzione, Brann. Mads Hansen sostituisce Denzel De Roeve.20:23
Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Jacob Sørensen.20:23
John Souttar (Rangers) e' ammonito per fallo.20:22
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di John Souttar (Rangers).20:22
Gara riprende.20:21
Sostituzione, Rangers. Danilo sostituisce Youssef Chermiti.20:21
Sostituzione, Rangers. Derek Cornelius sostituisce Nasser Djiga per infortunio.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Bojan Miovski (Rangers) per infortunio.20:20
Thore Pedersen (Brann) e' ammonito per fallo.20:19
Fallo di Thore Pedersen (Brann).20:19
Bojan Miovski (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Emil Kornvig (Brann).20:18
Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Gara riprende.20:17
Gara momentaneamente sospesa, Nasser Djiga (Rangers) per infortunio.20:16
Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Markus Haaland.20:15
Sostituzione, Brann. Markus Haaland sostituisce Bård Finne.20:13
Sostituzione, Brann. Thore Pedersen sostituisce Ulrik Mathisen.20:12
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Connor Barron (Rangers).20:10
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Bojan Miovski (Rangers).20:10
Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Thelo Aasgaard.20:09
Sostituzione, Rangers. Connor Barron sostituisce Joe Rothwell.20:09
Fallo di Emil Kornvig (Brann).20:07
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07
Denzel De Roeve (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:06
Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).20:06
Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Jayden Meghoma con cross.20:05
Sostituzione, Rangers. Mikey Moore sostituisce Oliver Antman.20:01
Gol! Brann 2, Rangers 0. Jacob Sørensen (Brann) in seguito a una mischia da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bård Finne con cross in seguito a un calcio da fermo.20:00
Vetle Dragsnes (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Fallo di Oliver Antman (Rangers).19:59
Fallo di Emil Kornvig (Brann).19:57
Jayden Meghoma (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Fallo di Noah Holm (Brann).19:57
Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Nasser Djiga (Rangers).19:54
Fuorigioco. Djeidi Gassama(Rangers) prova il lancio lungo, ma Oliver Antman e' colto in fuorigioco.19:52
Tentativo fallito. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:52
Tentativo fallito. John Souttar (Rangers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James Tavernier con cross da calcio d'angolo.19:52
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).19:51
Inizia il Secondo tempo Brann 1, Rangers 0.19:50
Primo tempo terminato, Brann 1, Rangers 0.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:32
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:31
Fallo di Jayden Meghoma (Rangers).19:31
Gol! Brann 1, Rangers 0. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bård Finne in seguito a un contropiede.
Tentativo fallito. Bård Finne (Brann) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ulrik Mathisen in seguito a un contropiede.19:26
Tiro respinto. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da centro area.19:25
Tiro respinto. Noah Holm (Brann) un tiro di sinistro da centro area.19:25
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Joe Rothwell (Rangers).19:24
Gara riprende.19:23
Djeidi Gassama (Rangers) e' ammonito.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Emil Kornvig (Brann) per infortunio.19:22
Tentativo fallito. Vetle Dragsnes (Brann) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da James Tavernier (Rangers).19:20
Tiro parato. Youssef Chermiti (Rangers) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Nicolas Raskin.19:17
Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Rangers) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di James Tavernier.19:15
Fallo di Denzel De Roeve (Brann).19:13
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Youssef Chermiti e' colto in fuorigioco.19:12
Fallo di Emil Kornvig (Brann).19:12
Nasser Djiga (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un tiro di destro da centro area tira alto.19:10
Tiro parato. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Holm.19:10
Gara riprende.19:07
Gara momentaneamente sospesa, Ulrik Mathisen (Brann) per infortunio.19:06
Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Raskin (Rangers) per infortunio.19:06
Tiro parato. Ulrik Mathisen (Brann) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Noah Holm con suggerimento di testa.19:02
Tentativo fallito. Eivind Helland (Brann) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bård Finne con cross da calcio d'angolo.19:01
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).19:00
Tiro respinto. Eggert Gudmundsson (Brann) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bård Finne.18:58
Tentativo fallito. Nicolas Raskin (Rangers) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di James Tavernier con cross da calcio d'angolo.18:55
Tiro respinto. Nicolas Raskin (Rangers) un tiro di sinistro da centro area.18:55
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ulrik Mathisen (Brann).18:54
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Rangers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Djeidi Gassama.18:54
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Brann Stadium
Città: Bergen
Capienza: 18500 spettatori17:36
Brann - Rangers è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - Rangers sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente Brann si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Rangers si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Brann ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
Brann e Rangers è la prima che si affrontano in campionato.
Brann-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Brann
|Rangers
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|45.0
|56.2
|Numero totale di passaggi
|844
|908
|Numero totale di passaggi riusciti
|643
|783
|Tiri nello specchio della porta
|6
|12
|Percentuale di tiri in porta
|37.5
|57.1
|Numero totale di cross
|17
|52
|Numero medio di cross riusciti
|4
|11
|Duelli per partita vinti
|118
|99
|Duelli per partita persi
|113
|91
|Corner subiti
|14
|5
|Corner guadagnati
|8
|11
|Numero di punizioni a favore
|18
|34
|Numero di punizioni concesse
|28
|26
|Tackle totali
|40
|29
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|55.2
|Fuorigiochi totali
|2
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
