Lo Steaua Bucarest, squadra dal passato glorioso che negli anni ‘80 è stata protagonista in Europa, dal 2014, in seguito ad una disputa giudiziaria, è stata costretta al cambio di denominazione in FCSB. La squadra rumena si trova al ventiquattresimo posto in classifica con tre punti, frutto di una vittoria alla prima giornata e di una sconfitta (0-2 in casa contro lo Young Boys) alla seconda.21:43

Il Bologna deve fare a meno del mister Vincenzo Italiano, assente per il ricovero in ospedale per una polmonite: al suo posto il vice Niccolini. Ancora fuori Immobile, otto cambi nella formazione iniziale rispetto agli undici che hanno sbancato Cagliari in campionato: confermati solo Heggem, Freuler e Odgaard.18:26

Arbitra la sfida il lettone Andris Treimanis, coadiuvato dagli assistenti Gudermanis e Spasennikovs e dal quarto uomo Golubevs. Manschot e Ratnieks rispettivamente al Var e Avar.18:40

Bologna in completo bianco e righe sottili, Steaua in maglia rossa con inserti blu e pantaloncini blu.18:47

ORSOLINI! Il fantasista, servito da Freuler, salta portiere e difensore con una ruleta ed insacca, ma era in netto fuorigioco.19:20

Ottimo primo tempo del Bologna, che controlla la gara per trentacinque minuti ma rischia nel finale di tempo. Partenza sprint dei felsinei che dopo dodici minuti sono già sul 2-0: il vantaggio arriva al 9’ con Odgaard, servito in area piccola da Dallinga dopo un gran recupero di Freuler sulla trequarti. Il raddoppio dopo tre minuti con lo stesso Dallinga, bravo a ribattere in rete la respinta del portiere dello Steaua. Il Bologna non lascia spazio agli avversari che per gran parte del primo tempo faticano ad oltrepassare la propria metà campo. Orsolini ha due occasioni per il terzo gol: sulla prima non serve un liberissimo Dallinga e viene stoppato da Tarnovanu, sulla seconda invece si inventa un gol da cineteca superando difensore e portiere con una veronica, ma era in netta posizione di fuorigioco. Poi si sveglia lo Steaua, che nel finale di tempo cerca di riportarsi in partita, ma Skorupski è insuperabile in tre occasioni.19:41

Doppia sostituzione Steaua: fuori Cisotti e Sut per Bîrligea e Tanase.19:50

Doppia sostituzione Bologna: fuori Heggem e Rowe, ammoniti, e dentro Martin Vitík e Nicolò Cambiaghi.19:52

PREPARTITA

FCSB - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio National Arena di Bucharest.

Arbitro di FCSB - Bologna sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente FCSB si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bologna si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

FCSB ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Bologna ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

FCSB e Bologna è la prima che si affrontano in campionato.

FCSB-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'FCSB ha vinto solo una delle 15 gare precedenti (5N, 9P) disputate contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee, ovvero quella per 1-0 contro la Lazio, in UEFA Europa League, nel febbraio 2018.

Bologna e FCSB non si sono mai affrontate prima; tuttavia, gli emiliani hanno già incontrato una squadra rumena, nella Coppa Intertoto del 1998: vittoria interna per 2-0 all'andata contro il Progresul Bucarest e sconfitta esterna per 3-1 al ritorno, ma passaggio comunque del turno da parte dei felsinei grazie alla regola dei gol in trasferta.

Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime sette trasferte (2N, 5P) di una grande competizione europea, segnando soltanto tre gol dopo la vittoria per 3-0 contro lo Zenit, nel settembre 1999, in Coppa UEFA.

Il Bologna non ha vinto alcuna delle prime due gare di questa UEFA Europa League (sconfitta per 1-0 sul campo dell'Aston Villa e pareggio per 1-1 in casa contro il Friburgo); quella emiliana potrebbe diventare soltanto la seconda squadra italiana a restare senza successi nelle prime tre sfide in assoluto nella moderna forma della competizione, dopo il Napoli nel 2010/11 (tre pareggi, dei quali uno proprio contro la Steaua).

Da quando è tornato a disputare le grandi competizioni europee (dal 2024/25), il Bologna ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate (4N, 5P) - quella per 2-1 in casa contro il Borussia Dortmund, lo scorso gennaio, nella fase a gironi della passata Champions League - restando, tuttavia, imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide (1V, 3N, 1P) e non subendo mai più di un gol a match in questo parziale (quattro reti al passivo in totale, per una media di 0.8 a incontro).

L’FCSB ha passato quasi in egual misura lo stesso tempo sopra nel punteggio (85 minuti e 14 secondi) e sotto (88 minuti e 26 secondi) in questa UEFA Europa League, con un possesso palla medio soltanto del 26% quando si è trovato in situazione di vantaggio e del 53.7%, invece, in situazione di svantaggio.

Solo due squadre hanno effettuato più passaggi lunghi in questa UEFA Europa League rispetto all'FSCB (130); tuttavia, i rumeni vantano la percentuale più alta (20%) di passaggi lunghi nel 2025/26.

Il Bologna è la squadra che ha effettuato in media il pressing più alto nei primi due turni di questa Europa League, con un valore PPDA di 8.1 (Il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva); gli emiliani precedono in questa classifica proprio l'altra squadra italiana, la Roma, seconda con 8.2. L'FCSB ha un valore di 13.9 ed è 28° in questa particolare classifica statistica.

Il classe 2001 David Miculescu ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime cinque partite disputate in UEFA Europa League, dopo che aveva partecipato soltanto a una marcatura (un centro lo scorso gennaio contro il Qarabag) in tutte le sue precendenti nove presenze nella competizione.

Nel 2025, soltanto Lautaro Martínez conta più gol (22) rispetto a Riccardo Orsolini tra i giocatori della Serie A, in tutte le competizioni: 16, inclusa la rete nell'ultimo turno di UEFA Europa League contro il Friburgo; tuttavia, considerando i giocatori con almeno 10 reti all'attivo nell'anno solare, l'esterno del Bologna è quello con la differenza più alta tra gol realizzati e gol attesi, sempre in tutte le competizioni, secondo il modello degli Expected Goals: +6.4, ovvero 16 marcature a fronte di un xG di 9.6.

