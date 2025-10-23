Il Bologna conquista la prima vittoria in Europa League. Dopo il primo tempo chiuso sul 2-0, nella ripresa la squadra felsinea incassa il gol dello Steaua al 54’ con Birligea, lesto ad anticipare Lucumi e battere Skorupski. Il Bologna soffre ma riesce a riprendere il controllo della gara ed a sfiorare più volte il terzo gol: emblematico il palo di Orsolini all’82’.
La squadra di Italiano conquista i tre punti e sale a quota quattro, raggiungendo momentaneamente la quindicesima posizione in classifica.
Nel prossimo turno di Europa League il Bologna ospiterà i norvegesi del Brann, mentre lo Steaua sarà impegnato a Basilea.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Cambiaghi va sul fondo e prova a metterla in mezzo: blocca bene Tarnovanu.20:38
90'+1'
Ammonito Risto Radunovic sche sgambetta Odgaard.20:36
90'
Il quarto ufficiale segnala cinque minuti di recupero.20:35
90'
Birligea duro su Lucumi: fallo per il Bologna.20:34
88'
Scaramucce in campo tra Holm e Politic.20:33
88'
Ammonito per proteste anche l'allenore del Bologna Daniel Niccolini.20:33
87'
Cartellino giallo per Octavian Popescu per proteste.20:32
86'
Sostituzione Steaua: esce Darius Olaru ed entra Dennis-Dorian Politic.20:31
86'
Bologna che sembra aver ripreso in mano il controllo della gara.20:30
85'
Sostituzione Bologna: fuori Riccardo Orsolini e dentro Federico Bernardeschi.20:29
83'
PALO DI ORSOLINI! Cross di Holm dalla destra, Orsolini riesce a controllare e calciare di destro, Ngezana devia sul palo!20:29
80'
Dieci minuti più recupero al termine della partita.20:26
80'
ODGAARD! Sinistro preciso dal limite, Tarnovanu devia in corner!20:25
79'
OCCASIONE BOLOGNA! Bellissima ripartenza dalla sinistra, poi Dallinga mette in mezzo un'ottima palla che attraversa tutto lo specchio della porta e raggiunge Orsolini, che in ritardo non riesce ad impattare bene la sfera!20:25
77'
Quarto cambio per il Bologna: esce Nikola Moro ed entra Lewis Ferguson.20:22
76'
Cartellino giallo per Lukasz Skorupski per perdita di tempo.20:21
74'
BIRLIGEA! L'attaccante rumeno ci prova di testa: palla fuori!20:19
73'
DALLINGA! Il centravanti olandese calcia da buona posizione ma colpisce in pieno Tarnovanu!20:18
72'
Ammonito il tecnico cipriota dello Steaua Īlias Charalampous.20:17
71'
Cambiaghi si accentra e calcia da fuori: palla che sorvola la traversa.20:16
70'
Popescu va giù al limite dell'area bolognese: l'arbitro lascia giocare.20:15
68'
Ammonito Nicolò Cambiaghi per fallo su Ngezana.20:13
67'
Sostituzione per il Bologna: esce Nadir Zortea ed entra Emil Holm.20:11
65'
Odgaard lancia Cambiaghi: palla dentro rasoterra, respingono in corner i difensori della squadra rumena.20:11
64'
Sostituzione Steaua: esce Mamadou Thiam ed entra Octavian Popescu.20:09
63'
Sinistro di Olaru da fuori area dopo una ripartenza di Thiam: tiro debole parato da Skorupski.20:08
61'
MORO! Servito da Cambiaghi, il centrocampista prova il destro da fuori area: palla che esce di poco!20:06
60'
Molto aggressivi i giocatori dello Steaua, alla ricerca del gol del pari.20:05
54'
GOL! STEAUA-Bologna 1-2! BIRLIGEA! Guizzo del centravanti della squadra rumena che anticipa Lucumi e batte Skorupski!20:00
53'
Sinistro di Orsolini: palla che esce di poco.19:58
53'
Lykogiannis scarica il sinistro dal limite: palla fuori.19:57
52'
Cross morbido di Lykogiannis dalla sinistra, Orsolini anticipato: angolo per il Bologna.19:57
49'
Pressione più decisa dei padroni di casa.19:58
45'
Inizia il secondo tempo! STEAUA BUCAREST-BOLOGNA 0-2 (9’ Odgaard, 12’ Dallinga)!19:52
45'
Doppia sostituzione Bologna: fuori Heggem e Rowe, ammoniti, e dentro Martin Vitík e Nicolò Cambiaghi.19:52
45'
Doppia sostituzione Steaua: fuori Cisotti e Sut per Bîrligea e Tanase.19:50
Movimenti sulla panchina del Bologna: si scaldano Vitik e Cambiaghi. Pronti due cambi anche per lo Steaua.19:48
Ottimo primo tempo del Bologna, che controlla la gara per trentacinque minuti ma rischia nel finale di tempo. Partenza sprint dei felsinei che dopo dodici minuti sono già sul 2-0: il vantaggio arriva al 9’ con Odgaard, servito in area piccola da Dallinga dopo un gran recupero di Freuler sulla trequarti. Il raddoppio dopo tre minuti con lo stesso Dallinga, bravo a ribattere in rete la respinta del portiere dello Steaua. Il Bologna non lascia spazio agli avversari che per gran parte del primo tempo faticano ad oltrepassare la propria metà campo. Orsolini ha due occasioni per il terzo gol: sulla prima non serve un liberissimo Dallinga e viene stoppato da Tarnovanu, sulla seconda invece si inventa un gol da cineteca superando difensore e portiere con una veronica, ma era in netta posizione di fuorigioco. Poi si sveglia lo Steaua, che nel finale di tempo cerca di riportarsi in partita, ma Skorupski è insuperabile in tre occasioni.19:41
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. STEAUA BUCAREST-BOLOGNA 0-2 (9’ Odgaard, 12’ Dallinga)!19:34
45'+3'
Zortea cerca il traversone basso e guadagna un corner.19:33
45'+2'
Calcia Sut, palla che esce a lato.19:32
45'
Tre minuti di recupero.19:32
45'
Olaru messo giù da Rowe al limite dell'area: l'inglese resta a terra ma rischia il secondo giallo.19:31
44'
Cisotti crossa dal fondo, Skorupski smanaccia in calcio d'angolo.19:30
41'
THIAM! L'attaccante dello Steaua salta un difensore e calcia sul primo palo: ancora strepitoso Skorupski!19:27
40'
Cartellino giallo per Jens Odgaard: braccia alte su Lixandru.19:26
40'
Cinque minuti al termine del primo tempo.19:25
39'
Cross di Pantea dalla destra, colpo di testa alto di Thiam.19:25
37'
DOPPIO SKORUPSKI! Colpo di testa prima di Ngezana e poi di Sut: doppio intervento dell'estremo difensore del Bologna!19:24
37'
Cross di Miculescu per Thiam: palla in corner.19:22
36'
Cross di Zortea, tentativo di sforbiciata di Rowe: palla fuori.19:21
33'
ORSOLINI! Il fantasista, servito da Freuler, salta portiere e difensore con una ruleta ed insacca, ma era in netto fuorigioco.19:20
31'
Combinazione tra Zortea ed Orsolini sulla destra: guadagnato un atro corner.19:16
29'
Lo Steaua fatica ad oltrepassare la propria metacampo.19:14
28'
Cartellino giallo per David Miculescu che atterra Lykogiannis a centrocampo.19:13
26'
Ammonito Jonathan Rowe, che nel proseguo dell'azione si era scontrato con il portiere avversario.19:13
26'
ORSOLINI! Fuga sulla destra, rientra con il mancino: para Tarnovanu, ma c'era Dallinga da solo in mezzo all'area!19:12
22'
Cross di Lykogiannis, Heggem colpisce male: palla fuori.19:07
21'
Corner di Moro, colpisce di testa Dallinga: palla deviata in calcio d'angolo.19:07
18'
Moro calcia in mezzo all'area, respinge la difesa dello Steaua.19:04
18'
Rowe prova una serpentina dal limite: mano di Alhassan, punizione per il Bologna.19:03
17'
Il Bologna è in completo controllo della partita.19:02
16'
Olaru colpito al volto da Torbjørn Heggem: giallo per il difensore del Bologna.19:02
12'
GOL! Steaua-BOLOGNA 0-2! DALLINGA! Corner di Moro della destra per il tiro al volo di Lykogiannis: Lixandro devia verso la propria porta, intervento super di Tarnovanu che pero nulla può sulla ribattuta di Dallinga!
LUCUMI! Rowe dalla sinistra crossa in mezzo: colpo di testa centrale di Lucumi, para Tarnovanu.18:54
8'
Rowe guadagna una punizione dai venticinque metri.18:53
7'
Odgaad prova a servire Rowe: l'inglese va giù, l'arbitro fa proseguire.18:53
6'
Lykogiannis prova a servire Dallinga, chiuso bene da Ngezana.18:52
5'
Cross di Moro dalla bandierina, di testa ancora Odgaard ma la palla finisce ancora alta.18:50
4'
Tentativo di Odgaard dal limite: tiro deviato che finisce in calcio d'angolo.18:50
3'
Orsolini prova a farsi largo tra tre avversari ma viene chiuso dai difensori rumeni.18:49
Bologna in completo bianco e righe sottili, Steaua in maglia rossa con inserti blu e pantaloncini blu.18:47
Allo stadio Arena Nationala di Bucarest è tutto pronto. Comincia la sfida STEAUA BUCAREST-BOLOGNA!18:46
Arbitra la sfida il lettone Andris Treimanis, coadiuvato dagli assistenti Gudermanis e Spasennikovs e dal quarto uomo Golubevs. Manschot e Ratnieks rispettivamente al Var e Avar.18:40
Il Bologna deve fare a meno del mister Vincenzo Italiano, assente per il ricovero in ospedale per una polmonite: al suo posto il vice Niccolini. Ancora fuori Immobile, otto cambi nella formazione iniziale rispetto agli undici che hanno sbancato Cagliari in campionato: confermati solo Heggem, Freuler e Odgaard.18:26
Lo Steaua è reduce da una sconfitta in campionato contro gli ultimi in classifica. In panchina l’ex del Bologna Denis Alibec: al suo posto Olaru.18:25
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1: Skorupski – Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis – Freuler, Moro – Orsolini, Odgaard, Rowe – Dallinga. A disposizione: Holm, Pobega, Castro, Bernardeschi, Ravaglia, Casale, Ferguson, Pessina, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian. All. Niccolini.18:08
FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Steaua scende in campo con il 4-2-3-1: Tarnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Alhassan, Sut – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam. A disposizione: Graovac, Alibec, Birligea, Tanase, Kiki, Politic, Udrea, Popescu, Zima. All. Charalambous.18:08
Il Bologna di Vincenzo Italiano occupa la ventisettesima posizione con un solo punto: dopo la sconfitta rimediata alla prima giornata in casa dell’Aston Villa, nel secondo turno è arrivato il pareggio interno con il Friburgo.21:48
Lo Steaua Bucarest, squadra dal passato glorioso che negli anni ‘80 è stata protagonista in Europa, dal 2014, in seguito ad una disputa giudiziaria, è stata costretta al cambio di denominazione in FCSB. La squadra rumena si trova al ventiquattresimo posto in classifica con tre punti, frutto di una vittoria alla prima giornata e di una sconfitta (0-2 in casa contro lo Young Boys) alla seconda.21:43
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Steaua Bucarest e Bologna, terza giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League.21:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: National Arena Città: Bucarest Capienza: 55611 spettatori21:41
Formazioni FCSB - Bologna
FCSB
Bologna
TITOLARI FCSB
(32) STEFAN TÂRNOVANU (P)
(28) ALEXANDRU PANTEA (D)
(30) SIYABONGA NGEZANA (D)
(33) RISTO RADUNOVIC (D)
(16) MIHAI LIXANDRU (D)
(31) JURI CISOTTI (C)
(11) DAVID MICULESCU (C)
(8) ADRIAN SUT (C)
(42) BABA ALHASSAN (C)
(27) DARIUS OLARU (C)
(93) MAMADOU THIAM (A)
PANCHINA FCSB
(10) FLORIN TANASE (C)
(38) LUKÁS ZIMA (P)
(37) OCTAVIAN POPESCU (A)
(7) DENIS ALIBEC (A)
(4) DANIEL GRAOVAC (D)
(9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
(34) MIHAI UDREA (P)
(20) DENNIS-DORIAN POLITIC (A)
(12) DAVID KIKI (D)
ALLENATORE FCSB
Ilias Charalampous
TITOLARI BOLOGNA
(1) LUKASZ SKORUPSKI (P)
(22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
(14) TORBJØRN HEGGEM (D)
(26) JHON LUCUMÍ (D)
(20) NADIR ZORTEA (D)
(21) JENS ODGAARD (C)
(6) NIKOLA MORO (C)
(8) REMO FREULER (C)
(7) RICCARDO ORSOLINI (C)
(11) JONATHAN ROWE (C)
(24) THIJS DALLINGA (A)
PANCHINA BOLOGNA
(9) SANTIAGO CASTRO (A)
(41) MARTIN VITÍK (D)
(33) JUAN MIRANDA (D)
(25) MASSIMO PESSINA (P)
(2) EMIL HOLM (D)
(10) FEDERICO BERNARDESCHI (A)
(80) GIOVANNI FABBIAN (C)
(28) NICOLÒ CAMBIAGHI (A)
(19) LEWIS FERGUSON (C)
(13) FEDERICO RAVAGLIA (P)
(4) TOMMASO POBEGA (C)
(16) NICOLÒ CASALE (D)
ALLENATORE BOLOGNA
Vincenzo Italiano
PREPARTITA
FCSB - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio National Arena di Bucharest. Arbitro di FCSB - Bologna sarà Andris Treimanis. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Attualmente FCSB si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bologna si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). FCSB ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2; il Bologna ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
FCSB e Bologna è la prima che si affrontano in campionato.
FCSB-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'FCSB ha vinto solo una delle 15 gare precedenti (5N, 9P) disputate contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee, ovvero quella per 1-0 contro la Lazio, in UEFA Europa League, nel febbraio 2018.
Bologna e FCSB non si sono mai affrontate prima; tuttavia, gli emiliani hanno già incontrato una squadra rumena, nella Coppa Intertoto del 1998: vittoria interna per 2-0 all'andata contro il Progresul Bucarest e sconfitta esterna per 3-1 al ritorno, ma passaggio comunque del turno da parte dei felsinei grazie alla regola dei gol in trasferta.
Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime sette trasferte (2N, 5P) di una grande competizione europea, segnando soltanto tre gol dopo la vittoria per 3-0 contro lo Zenit, nel settembre 1999, in Coppa UEFA.
Il Bologna non ha vinto alcuna delle prime due gare di questa UEFA Europa League (sconfitta per 1-0 sul campo dell'Aston Villa e pareggio per 1-1 in casa contro il Friburgo); quella emiliana potrebbe diventare soltanto la seconda squadra italiana a restare senza successi nelle prime tre sfide in assoluto nella moderna forma della competizione, dopo il Napoli nel 2010/11 (tre pareggi, dei quali uno proprio contro la Steaua).
Da quando è tornato a disputare le grandi competizioni europee (dal 2024/25), il Bologna ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate (4N, 5P) - quella per 2-1 in casa contro il Borussia Dortmund, lo scorso gennaio, nella fase a gironi della passata Champions League - restando, tuttavia, imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide (1V, 3N, 1P) e non subendo mai più di un gol a match in questo parziale (quattro reti al passivo in totale, per una media di 0.8 a incontro).
L’FCSB ha passato quasi in egual misura lo stesso tempo sopra nel punteggio (85 minuti e 14 secondi) e sotto (88 minuti e 26 secondi) in questa UEFA Europa League, con un possesso palla medio soltanto del 26% quando si è trovato in situazione di vantaggio e del 53.7%, invece, in situazione di svantaggio.
Solo due squadre hanno effettuato più passaggi lunghi in questa UEFA Europa League rispetto all'FSCB (130); tuttavia, i rumeni vantano la percentuale più alta (20%) di passaggi lunghi nel 2025/26.
Il Bologna è la squadra che ha effettuato in media il pressing più alto nei primi due turni di questa Europa League, con un valore PPDA di 8.1 (Il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva); gli emiliani precedono in questa classifica proprio l'altra squadra italiana, la Roma, seconda con 8.2. L'FCSB ha un valore di 13.9 ed è 28° in questa particolare classifica statistica.
Il classe 2001 David Miculescu ha preso parte a tre reti (due gol, un assist) nelle ultime cinque partite disputate in UEFA Europa League, dopo che aveva partecipato soltanto a una marcatura (un centro lo scorso gennaio contro il Qarabag) in tutte le sue precendenti nove presenze nella competizione.
Nel 2025, soltanto Lautaro Martínez conta più gol (22) rispetto a Riccardo Orsolini tra i giocatori della Serie A, in tutte le competizioni: 16, inclusa la rete nell'ultimo turno di UEFA Europa League contro il Friburgo; tuttavia, considerando i giocatori con almeno 10 reti all'attivo nell'anno solare, l'esterno del Bologna è quello con la differenza più alta tra gol realizzati e gol attesi, sempre in tutte le competizioni, secondo il modello degli Expected Goals: +6.4, ovvero 16 marcature a fronte di un xG di 9.6.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: