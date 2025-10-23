Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Fenerbahçe - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Stoccarda sarà Jakob Kehlet. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.

Attualmente Fenerbahçe si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Stoccarda si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Fenerbahçe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Fenerbahçe e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Fenerbahçe non ha mai affrontato lo Stoccarda – ha vinto solo una delle 13 partite disputate nelle principali competizioni europee contro squadre tedesche (4N, 8P), un successo per 4-2 contro il Borussia Mönchengladbach nella UEFA Europa League 2012/13

Si tratta del primo incontro in assoluto tra lo Stoccarda e una squadra turca: quattro degli ultimi sei incontri di UEFA Europa League tra club tedeschi e turchi si sono conclusi in parità.

Lo Stoccarda ha mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee, battendo 1-0 la Juventus nella scorsa edizione della UEFA Champions League.

Talisca ha fornito l’assist per il primo gol del Fenerbahçe nella seconda giornata contro il Nizza e nelle ultime cinque partite da titolare in UEFA Europa League ha partecipato a sei reti (2 gol e 4 assist).

Angelo Stiller dello Stoccarda è stato coinvolto in più sequenze di gioco terminate con un tiro in questa UEFA Europa League (22) ed è anche il giocatore che ne ha avviate di più (otto). Inoltre, è in testa a pari merito per occasioni create (10), insieme a Elliot Anderson del Nottingham Forest.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: