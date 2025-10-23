Virgilio Sport
Fenerbahçe-Stoccarda: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chobani Stadyumu di Istanbul
23 Ottobre 2025 ore 18:45
Fenerbahçe
1
Stoccarda
0
Partita finita
Arbitro: Jakob Kehlet
  1. 34' 1-0 Kerem Aktürkoglu (R)
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Fenerbahce 1, Stuttgart 0.

  1. 90'+9'

    Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito.20:46

  3. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Fenerbahce 1, Stuttgart 0.20:46

  4. 90'+8'

    Deniz Undav (Stuttgart) e' ammonito.20:45

  5. 90'+8'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito.20:45

  6. 90'+6'

    Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:43

  7. 90'+6'

    Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).20:43

  9. 90'+5'

    Fallo di Nikolas Nartey (Stuttgart).20:42

  10. 90'+5'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42

  11. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).20:41

  12. 90'+4'

    Tiro respinto. Jhon Durán (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.20:41

  13. 90'+2'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).20:38

  15. 90'+2'

    Jhon Durán (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:38

  16. 90'+1'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  17. 90'+1'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).20:38

  18. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:37

  19. 90'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).20:37

  21. 90'

    Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  22. 89'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).20:36

  23. 89'

    Jhon Durán (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:35

  24. 89'

    Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35

  25. 89'

    Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).20:35

  27. 88'

    Fuorigioco. Ismail Yüksek(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:35

  28. 87'

    Sostituzione, Fenerbahce. Talisca sostituisce Kerem Aktürkoglu.20:34

  29. 87'

    Sostituzione, Fenerbahce. Jhon Durán sostituisce Youssef En-Nesyri.20:34

  30. 86'

    Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Tiago Tomás.20:33

  31. 86'

    Sostituzione, Stuttgart. Finn Jeltsch sostituisce Luca Jaquez.20:33

  33. 86'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito.20:33

  34. 85'

    Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  35. 85'

    Fallo di Oguz Aydin (Fenerbahce).20:32

  36. 83'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).20:30

  37. 83'

    Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  39. 82'

    Sostituzione, Fenerbahce. Sebastian Szymanski sostituisce Marco Asensio.20:29

  40. 82'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:29

  41. 82'

    Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bilal El Khannouss in seguito a un contropiede.20:28

  42. 81'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kerem Aktürkoglu in seguito a un contropiede.20:28

  43. 80'

    Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Dorgeles Nene.20:27

  45. 78'

    Tiro respinto. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nélson Semedo.20:25

  46. 77'

    Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Ramon Hendriks.20:24

  47. 77'

    Sostituzione, Stuttgart. Nikolas Nartey sostituisce Atakan Karazor.20:24

  48. 77'

    Gara riprende.20:23

  49. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Milan Skriniar (Fenerbahce) per infortunio.20:22

  51. 73'

    Fallo di Angelo Stiller (Stuttgart).20:20

  52. 73'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  53. 69'

    Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.20:16

  54. 68'

    Decisione VAR: nessun rigore Stuttgart.20:15

  55. 65'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).20:12

  57. 63'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).20:10

  58. 63'

    Sostituzione, Stuttgart. Deniz Undav sostituisce Badredine Bouanani.20:09

  59. 62'

    Decisione VAR: nessun rigore Fenerbahce.20:09

  60. 60'

    Fuorigioco. Dorgeles Nene(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.20:07

  61. 60'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nélson Semedo con cross.20:07

  63. 59'

    Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area.20:06

  64. 59'

    Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Archie Brown con cross.20:06

  65. 55'

    Gara riprende.20:02

  66. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Angelo Stiller (Stuttgart) per infortunio.20:01

  67. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) per infortunio.20:01

  69. 53'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).20:00

  70. 52'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:59

  71. 52'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  72. 52'

    Tentativo fallito. Atakan Karazor (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Ramon Hendriks.19:59

  73. 51'

    Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58

  75. 51'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:58

  76. 49'

    Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:56

  77. 49'

    Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area. Assist di Marco Asensio.19:56

  78. 48'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:55

  79. Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 1, Stuttgart 0.19:52

  81. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Fenerbahce 1, Stuttgart 0.19:37

  82. 45'+6'

    Tiro respinto. Milan Skriniar (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area. Assist di Marco Asensio con cross.19:37

  83. 45'+6'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Stuttgart).19:36

  84. 45'+6'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.19:36

  85. 45'+5'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).19:35

  87. 45'+5'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  88. 45'+4'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) e' ammonito.19:34

  89. 45'+4'

    Tentativo fallito. Angelo Stiller (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:34

  90. 45'+3'

    Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ramon Hendriks con cross.19:34

  91. 45'+3'

    Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  93. 45'+3'

    Fallo di Youssef En-Nesyri (Fenerbahce).19:33

  94. 45'+1'

    Fallo di Atakan Karazor (Stuttgart).19:32

  95. 45'+1'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32

  96. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:31

  97. 45'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  99. 45'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).19:30

  100. 43'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  101. 43'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:28

  102. 42'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).19:27

  103. 42'

    Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27

  105. 39'

    Tentativo fallito. Luca Jaquez (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bilal El Khannouss con cross da calcio d'angolo.19:25

  106. 39'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:25

  107. 39'

    Tentativo fallito. Lorenz Assignon (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Bilal El Khannouss con cross.19:24

  108. 35'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  109. 35'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:21

  111. 34'

    Gol! Fenerbahce 1, Stuttgart 0. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:19

  112. 31'

    Angelo Stiller (Stuttgart) e' ammonito per fallo.19:17

  113. 31'

    Rigore concesso da Angelo Stiller (Stuttgart) per un fallo in area.19:17

  114. 31'

    Rigore per Fenerbahce. Milan Skriniar e'stato atterrato in area di rigore.19:17

  115. 31'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).19:16

  117. 30'

    Fallo di Luca Jaquez (Stuttgart).19:16

  118. 30'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  119. 30'

    Tiro parato. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.19:15

  120. 29'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).19:14

  121. 29'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Atakan Karazor.19:14

  123. 28'

    Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:13

  124. 26'

    Edson Álvarez (Fenerbahce) e' ammonito.19:12

  125. 26'

    Tentativo fallito. Luca Jaquez (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Ramon Hendriks con cross in seguito a un calcio da fermo.19:11

  126. 25'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11

  127. 25'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:11

  129. 24'

    Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Badredine Bouanani.19:10

  130. 24'

    Gara riprende.19:09

  131. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Edson Álvarez (Fenerbahce) per infortunio.19:07

  132. 21'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) e' ammonito per fallo.19:07

  133. 21'

    Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).19:07

  135. 21'

    Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  136. 21'

    Tiro parato. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerem Aktürkoglu.19:06

  137. 21'

    Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ismail Yüksek.19:06

  138. 20'

    Tiro parato. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Archie Brown con cross.19:06

  139. 20'

    Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05

  141. 20'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).19:05

  142. 17'

    Gara riprende.19:03

  143. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Fenerbahce) per infortunio.19:01

  144. 14'

    Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:59

  145. 13'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).18:59

  147. 12'

    Tentativo fallito. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:58

  148. 11'

    Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene con cross.18:56

  149. 10'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).18:55

  150. 10'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  151. 6'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  153. 6'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).18:51

  154. 5'

    Gara riprende.18:51

  155. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Archie Brown (Fenerbahce) per infortunio.18:49

  156. 4'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  157. 4'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).18:49

  159. 3'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).18:48

  160. Inizia il Primo tempo.18:46

  161. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

  163. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chobani Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 47834 spettatori17:40

Formazioni Fenerbahçe - Stoccarda

Fenerbahçe
Stoccarda
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (3) ARCHIE BROWN (D)
  • (24) JAYDEN OOSTERWOLDE (D)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (11) EDSON ÁLVAREZ (C)
  • (21) MARCO ASENSIO (C)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (45) DORGELES NENE (A)
  • (19) YOUSSEF EN-NESYRI (A)
  • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
  • (70) OGUZ AYDIN (A)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (14) YIGIT DEMIR (D)
  • (1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)
  • (7) FRED (C)
  • (53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (94) TALISCA (C)
  • (10) JHON DURÁN (A)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Domenico Tedesco
TITOLARI STOCCARDA
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (C)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (8) TIAGO TOMÁS (A)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (A)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
  • (45) LAZAR JOVANOVIC (A)
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (26) DENIZ UNDAV (A)
  • (18) JAMIE LEWELING (A)
  • (23) DAN-AXEL ZAGADOU (D)
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (44) FLORIAN HELLSTERN (P)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
PREPARTITA

Fenerbahçe - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Stoccarda sarà Jakob Kehlet. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.

Attualmente Fenerbahçe si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Stoccarda si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Fenerbahçe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Fenerbahçe e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.

Fenerbahçe-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Fenerbahçe non ha mai affrontato lo Stoccarda – ha vinto solo una delle 13 partite disputate nelle principali competizioni europee contro squadre tedesche (4N, 8P), un successo per 4-2 contro il Borussia Mönchengladbach nella UEFA Europa League 2012/13
  • Si tratta del primo incontro in assoluto tra lo Stoccarda e una squadra turca: quattro degli ultimi sei incontri di UEFA Europa League tra club tedeschi e turchi si sono conclusi in parità.
  • Lo Stoccarda ha mantenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 12 partite nelle principali competizioni europee, battendo 1-0 la Juventus nella scorsa edizione della UEFA Champions League.
  • Talisca ha fornito l’assist per il primo gol del Fenerbahçe nella seconda giornata contro il Nizza e nelle ultime cinque partite da titolare in UEFA Europa League ha partecipato a sei reti (2 gol e 4 assist).
  • Angelo Stiller dello Stoccarda è stato coinvolto in più sequenze di gioco terminate con un tiro in questa UEFA Europa League (22) ed è anche il giocatore che ne ha avviate di più (otto). Inoltre, è in testa a pari merito per occasioni create (10), insieme a Elliot Anderson del Nottingham Forest.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FenerbahçeStoccarda
Partite giocate22
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati32
Gol totali subiti43
Media gol subiti per partita2.01.5
Percentuale possesso palla58.661.9
Numero totale di passaggi10221122
Numero totale di passaggi riusciti867983
Tiri nello specchio della porta713
Percentuale di tiri in porta43.843.3
Numero totale di cross4359
Numero medio di cross riusciti118
Duelli per partita vinti86107
Duelli per partita persi10696
Corner subiti93
Corner guadagnati918
Numero di punizioni a favore2330
Numero di punizioni concesse2022
Tackle totali3830
Percentuale di successo nei tackle42.173.3
Fuorigiochi totali43
Numero totale di cartellini gialli62
Numero totale di cartellini rossi00

