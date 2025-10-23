Incontro terminato, Fenerbahce 1, Stuttgart 0.
Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
Incontro terminato, Fenerbahce 1, Stuttgart 0.
Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito.20:46
Secondo tempo terminato, Fenerbahce 1, Stuttgart 0.20:46
Deniz Undav (Stuttgart) e' ammonito.20:45
Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito.20:45
Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:43
Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).20:43
Fallo di Nikolas Nartey (Stuttgart).20:42
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).20:41
Tiro respinto. Jhon Durán (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.20:41
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).20:38
Jhon Durán (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:38
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).20:38
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:37
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).20:37
Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).20:36
Jhon Durán (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:35
Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35
Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).20:35
Fuorigioco. Ismail Yüksek(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:35
Sostituzione, Fenerbahce. Talisca sostituisce Kerem Aktürkoglu.20:34
Sostituzione, Fenerbahce. Jhon Durán sostituisce Youssef En-Nesyri.20:34
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Tiago Tomás.20:33
Sostituzione, Stuttgart. Finn Jeltsch sostituisce Luca Jaquez.20:33
Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito.20:33
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Oguz Aydin (Fenerbahce).20:32
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).20:30
Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Sostituzione, Fenerbahce. Sebastian Szymanski sostituisce Marco Asensio.20:29
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:29
Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Bilal El Khannouss in seguito a un contropiede.20:28
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kerem Aktürkoglu in seguito a un contropiede.20:28
Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Dorgeles Nene.20:27
Tiro respinto. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nélson Semedo.20:25
Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Ramon Hendriks.20:24
Sostituzione, Stuttgart. Nikolas Nartey sostituisce Atakan Karazor.20:24
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Milan Skriniar (Fenerbahce) per infortunio.20:22
Fallo di Angelo Stiller (Stuttgart).20:20
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.20:16
Decisione VAR: nessun rigore Stuttgart.20:15
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).20:12
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).20:10
Sostituzione, Stuttgart. Deniz Undav sostituisce Badredine Bouanani.20:09
Decisione VAR: nessun rigore Fenerbahce.20:09
Fuorigioco. Dorgeles Nene(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.20:07
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nélson Semedo con cross.20:07
Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area.20:06
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Archie Brown con cross.20:06
Gara riprende.20:02
Gara momentaneamente sospesa, Angelo Stiller (Stuttgart) per infortunio.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) per infortunio.20:01
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).20:00
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).19:59
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tentativo fallito. Atakan Karazor (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Ramon Hendriks.19:59
Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:58
Tentativo fallito. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:56
Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area. Assist di Marco Asensio.19:56
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:55
Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 1, Stuttgart 0.19:52
Primo tempo terminato, Fenerbahce 1, Stuttgart 0.19:37
Tiro respinto. Milan Skriniar (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area. Assist di Marco Asensio con cross.19:37
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Alexander Nübel (Stuttgart).19:36
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.19:36
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).19:35
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Nélson Semedo (Fenerbahce) e' ammonito.19:34
Tentativo fallito. Angelo Stiller (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:34
Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ramon Hendriks con cross.19:34
Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Youssef En-Nesyri (Fenerbahce).19:33
Fallo di Atakan Karazor (Stuttgart).19:32
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:31
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).19:30
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).19:28
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).19:27
Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Tentativo fallito. Luca Jaquez (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bilal El Khannouss con cross da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:25
Tentativo fallito. Lorenz Assignon (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Bilal El Khannouss con cross.19:24
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:21
Gol! Fenerbahce 1, Stuttgart 0. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:19
Angelo Stiller (Stuttgart) e' ammonito per fallo.19:17
Rigore concesso da Angelo Stiller (Stuttgart) per un fallo in area.19:17
Rigore per Fenerbahce. Milan Skriniar e'stato atterrato in area di rigore.19:17
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).19:16
Fallo di Luca Jaquez (Stuttgart).19:16
Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Tiro parato. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.19:15
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).19:14
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Atakan Karazor.19:14
Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:13
Edson Álvarez (Fenerbahce) e' ammonito.19:12
Tentativo fallito. Luca Jaquez (Stuttgart) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Ramon Hendriks con cross in seguito a un calcio da fermo.19:11
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).19:11
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Badredine Bouanani.19:10
Gara riprende.19:09
Gara momentaneamente sospesa, Edson Álvarez (Fenerbahce) per infortunio.19:07
Bilal El Khannouss (Stuttgart) e' ammonito per fallo.19:07
Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).19:07
Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tiro parato. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kerem Aktürkoglu.19:06
Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Ismail Yüksek.19:06
Tiro parato. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Archie Brown con cross.19:06
Badredine Bouanani (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:05
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).19:05
Gara riprende.19:03
Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Fenerbahce) per infortunio.19:01
Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:59
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).18:59
Tentativo fallito. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:58
Tiro parato. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene con cross.18:56
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).18:55
Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).18:51
Gara riprende.18:51
Gara momentaneamente sospesa, Archie Brown (Fenerbahce) per infortunio.18:49
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).18:49
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chobani Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 47834 spettatori17:40
Fenerbahçe - Stoccarda è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Stoccarda sarà Jakob Kehlet. Al VAR invece ci sarà Jonas Hansen.
Attualmente Fenerbahçe si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Stoccarda si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Fenerbahçe ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Fenerbahçe e Stoccarda è la prima che si affrontano in campionato.
Fenerbahçe-Stoccarda ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fenerbahçe
|Stoccarda
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|2
|Gol totali subiti
|4
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|58.6
|61.9
|Numero totale di passaggi
|1022
|1122
|Numero totale di passaggi riusciti
|867
|983
|Tiri nello specchio della porta
|7
|13
|Percentuale di tiri in porta
|43.8
|43.3
|Numero totale di cross
|43
|59
|Numero medio di cross riusciti
|1
|18
|Duelli per partita vinti
|86
|107
|Duelli per partita persi
|106
|96
|Corner subiti
|9
|3
|Corner guadagnati
|9
|18
|Numero di punizioni a favore
|23
|30
|Numero di punizioni concesse
|20
|22
|Tackle totali
|38
|30
|Percentuale di successo nei tackle
|42.1
|73.3
|Fuorigiochi totali
|4
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND