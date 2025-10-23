Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Genk - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Cegeka Arena di Genk.

Arbitro di Genk - Real Betis sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Genk si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Real Betis ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Genk e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Genk-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Si tratta del primo incontro europeo in assoluto tra Genk e Real Betis: la squadra belga ha vinto solo una delle 10 gare contro quelle spagnole nelle principali competizioni europee (5N, 4P).

Il Real Betis ha affrontato squadre belghe in quattro occasioni perdendo entrambe le sfide in casa (1-0 contro l’Anderlecht nel 2005 e 1-0 contro il Gent nel 2025), ma vincendo le due in trasferta (1-0 contro l’Anderlecht e 3-0 contro il Gent).

Il Genk ha vinto solo due delle ultime 16 partite casalinghe in competizioni europee (6N, 8P), perdendo entrambe le gare giocate davanti ai propri tifosi in questa stagione: 2-1 contro il Lech Poznań nei preliminari di UEFA Europa League e 1-0 contro il Ferencváros nella seconda giornata.

Il Real Betis ha vinto cinque delle ultime otto trasferte di UEFA Europa League (3P), battendo il Ludogorets nel secondo turno di questa edizione del torneo.

Giovani Lo Celso ha preso parte a nove gol nelle sue ultime 14 presenze in UEFA Europa League (8 gol, 1 assist), inoltre, il giocatore del Betis ha già segnato in oltre la metà delle sue presenze complessive nella competizione (8/15).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: