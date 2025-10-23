Virgilio Sport
Genk-Real Betis: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Cegeka Arena di Genk
23 Ottobre 2025 ore 18:45
Genk
0
Real Betis
0
Partita finita
Arbitro: Elchin Masiyev
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, Genk 0, Real Betis 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, Genk 0, Real Betis 0.20:36

    3. 90'+4'

      Marc Bartra (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

    4. 90'+4'

      Fallo di Jusef Erabi (Genk).20:36

    5. 90'+3'

      Sostituzione, Genk. Ibrahima Bangoura sostituisce Bryan Heynen per infortunio.20:34

    6. 90'+2'

      Gara riprende.20:34

    7. 90'+1'

      Gara momentaneamente sospesa, Matte Smets (Genk) per infortunio.20:33

    9. 90'+1'

      Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:32

    10. 90'+1'

      Tiro respinto. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chimy Ávila.20:32

    11. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32

    12. 88'

      Valentín Gómez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

    13. 88'

      Fallo di Daan Heymans (Genk).20:29

    15. 86'

      Gara riprende.20:28

    16. 85'

      Gara momentaneamente sospesa, Aitor Ruibal (Real Betis) per infortunio.20:27

    17. 84'

      Pablo García (Real Betis) e' ammonito.20:25

    18. 83'

      Fuorigioco. Cucho Hernández(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo García e' colto in fuorigioco.20:25

    19. 83'

      Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Konstantinos Karetsas.20:25

    21. 83'

      Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.20:24

    22. 81'

      Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).20:22

    23. 81'

      Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

    24. 81'

      Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli.20:22

    25. 80'

      Oh Hyeon-Gyu (Genk) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bryan Heynen in seguito a un contropiede.20:21

    27. 79'

      Tiro parato. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sergi Altimira.20:20

    28. 78'

      Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).20:19

    29. 78'

      Daan Heymans (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19

    30. 77'

      Sostituzione, Real Betis. Cucho Hernández sostituisce Cédric Bakambu.20:18

    31. 77'

      Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Giovani Lo Celso.20:18

    33. 76'

      Fuorigioco. Abde Ezzalzouli(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo García e' colto in fuorigioco.20:17

    34. 75'

      Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:16

    35. 75'

      Fallo di Ken Nkuba (Genk).20:16

    36. 74'

      Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15

    37. 74'

      Fallo di Noah Adedeji-Sternberg (Genk).20:15

    39. 73'

      Fuorigioco. Noah Adedeji-Sternberg(Genk) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Karetsas e' colto in fuorigioco.20:15

    40. 73'

      Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Real Betis).20:14

    41. 73'

      Tiro respinto. Bryan Heynen (Genk) un tiro di destro da fuori area.20:14

    42. 66'

      Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

    43. 66'

      Fallo di Daan Heymans (Genk).20:08

    45. 66'

      Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Yaimar Medina per infortunio.20:07

    46. 66'

      Sostituzione, Genk. Daan Heymans sostituisce Patrik Hrosovsky.20:07

    47. 66'

      Gara riprende.20:07

    48. 65'

      Gara momentaneamente sospesa, Yaimar Medina (Genk) per infortunio.20:06

    49. 63'

      Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Nelson Deossa.20:04

    51. 63'

      Sostituzione, Real Betis. Abde Ezzalzouli sostituisce Rodrigo Riquelme.20:04

    52. 62'

      Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).20:04

    53. 62'

      Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04

    54. 57'

      Fallo di Marc Bartra (Real Betis).19:58

    55. 57'

      Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

    57. 56'

      Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

    58. 56'

      Fallo di Ken Nkuba (Genk).19:57

    59. 55'

      Cédric Bakambu (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:56

    60. 55'

      Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).19:56

    61. 55'

      Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

    63. 54'

      Fallo di Pablo García (Real Betis).19:55

    64. 54'

      Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

    65. 52'

      Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).19:53

    66. 52'

      Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

    67. 51'

      Bryan Heynen (Genk) e' ammonito per fallo.19:53

    69. 51'

      Tentativo fallito. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rodrigo Riquelme in seguito a un contropiede.19:52

    70. 49'

      Tentativo fallito. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:50

    71. 48'

      Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).19:50

    72. 48'

      Tiro parato. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:50

    73. 48'

      Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).19:49

    75. 48'

      Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49

    76. Inizia il Secondo tempo Genk 0, Real Betis 0.19:47

    77. 45'

      Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.19:47

    78. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Genk 0, Real Betis 0.19:31

    79. 45'+1'

      Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).19:30

    81. 45'+1'

      Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

    82. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

    83. 43'

      Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area.19:28

    84. 42'

      Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:26

    85. 42'

      Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).19:26

    87. 41'

      Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Genk) prova il lancio lungo, ma Patrik Hrosovsky e' colto in fuorigioco.19:25

    88. 39'

      Tiro parato. Cédric Bakambu (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giovani Lo Celso con cross.19:23

    89. 38'

      Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22

    90. 38'

      Fallo di Joris Kayembe (Genk).19:22

    91. 35'

      Cédric Bakambu (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20

    93. 35'

      Fallo di Matte Smets (Genk).19:20

    94. 34'

      Tiro respinto. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sergi Altimira.19:18

    95. 33'

      Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).19:17

    96. 33'

      Nikolas Sattlberger (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

    97. 30'

      Gara riprende.19:15

    99. 29'

      Gara momentaneamente sospesa, Yaimar Medina (Genk) per infortunio.19:13

    100. 25'

      Tiro parato. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aitor Ruibal.19:09

    101. 23'

      Antony (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:07

    102. 23'

      Fallo di Antony (Real Betis).19:07

    103. 23'

      Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

    105. 21'

      Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

    106. 21'

      Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).19:05

    107. 20'

      Fuorigioco. Joris Kayembe(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.19:04

    108. 19'

      Fallo di Marc Bartra (Real Betis).19:03

    109. 19'

      Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

    111. 12'

      Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

    112. 12'

      Fallo di Bryan Heynen (Genk).18:56

    113. 8'

      Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

    114. 8'

      Fallo di Bryan Heynen (Genk).18:52

    115. 6'

      Fallo di mano di Konstantinos Karetsas (Genk).18:50

    117. 3'

      Tentativo fallito. Joris Kayembe (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:48

    118. Inizia il Primo tempo.18:45

    119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

    121. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Cegeka Arena
      Città: Genk
      Capienza: 23718 spettatori17:37

    Formazioni Genk - Real Betis

    Genk
    Real Betis
    TITOLARI GENK
    • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
    • (18) JORIS KAYEMBE (D)
    • (6) MATTE SMETS (D)
    • (27) KEN NKUBA (D)
    • (3) MUJAID SADICK (D)
    • (8) BRYAN HEYNEN (C)
    • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
    • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
    • (19) YAIMAR MEDINA (C)
    • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
    • (9) OH HYEON-GYU (A)
    PANCHINA GENK
    • (71) BRENT STEVENS (P)
    • (44) JOSUE KONGOLO (D)
    • (32) NOAH ADEDEJI-STERNBERG (A)
    • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
    • (28) LUCCA BRUGHMANS (P)
    • (30) AYUMU YOKOYAMA (A)
    • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
    • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
    • (14) YIRA SOR (A)
    • (23) AARON BIBOUT (A)
    • (38) DAAN HEYMANS (C)
    • (99) JUSEF ERABI (A)
    ALLENATORE GENK
    • Thorsten Fink
    TITOLARI REAL BETIS
    • (1) ÁLVARO VALLES (P)
    • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
    • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
    • (5) MARC BARTRA (D)
    • (24) AITOR RUIBAL (D)
    • (7) ANTONY (C)
    • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
    • (18) NELSON DEOSSA (C)
    • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
    • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
    • (11) CÉDRIC BAKAMBU (A)
    PANCHINA REAL BETIS
    • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
    • (3) DIEGO LLORENTE (D)
    • (25) PAU LÓPEZ (P)
    • (10) ABDE EZZALZOULI (A)
    • (9) CHIMY ÁVILA (A)
    • (8) PABLO FORNALS (C)
    • (21) MARC ROCA (C)
    • (40) ÁNGEL ORTIZ (D)
    • (13) ADRIÁN (P)
    • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
    • (52) PABLO GARCÍA (A)
    • (4) NATAN (D)
    ALLENATORE REAL BETIS
    • Manuel Pellegrini
    PREPARTITA

    Genk - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
    Arbitro di Genk - Real Betis sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

    Attualmente Genk si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Real Betis ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

    Genk e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

    Genk-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Si tratta del primo incontro europeo in assoluto tra Genk e Real Betis: la squadra belga ha vinto solo una delle 10 gare contro quelle spagnole nelle principali competizioni europee (5N, 4P).
    • Il Real Betis ha affrontato squadre belghe in quattro occasioni perdendo entrambe le sfide in casa (1-0 contro l’Anderlecht nel 2005 e 1-0 contro il Gent nel 2025), ma vincendo le due in trasferta (1-0 contro l’Anderlecht e 3-0 contro il Gent).
    • Il Genk ha vinto solo due delle ultime 16 partite casalinghe in competizioni europee (6N, 8P), perdendo entrambe le gare giocate davanti ai propri tifosi in questa stagione: 2-1 contro il Lech Poznań nei preliminari di UEFA Europa League e 1-0 contro il Ferencváros nella seconda giornata.
    • Il Real Betis ha vinto cinque delle ultime otto trasferte di UEFA Europa League (3P), battendo il Ludogorets nel secondo turno di questa edizione del torneo.
    • Giovani Lo Celso ha preso parte a nove gol nelle sue ultime 14 presenze in UEFA Europa League (8 gol, 1 assist), inoltre, il giocatore del Betis ha già segnato in oltre la metà delle sue presenze complessive nella competizione (8/15).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    GenkReal Betis
    Partite giocate22
    Numero di partite vinte11
    Numero di partite perse10
    Numero di partite pareggiate01
    Gol totali segnati14
    Gol totali subiti12
    Media gol subiti per partita0.51.0
    Percentuale possesso palla54.951.4
    Numero totale di passaggi987946
    Numero totale di passaggi riusciti868840
    Tiri nello specchio della porta76
    Percentuale di tiri in porta33.342.9
    Numero totale di cross4330
    Numero medio di cross riusciti105
    Duelli per partita vinti9091
    Duelli per partita persi94104
    Corner subiti79
    Corner guadagnati78
    Numero di punizioni a favore2722
    Numero di punizioni concesse2431
    Tackle totali3035
    Percentuale di successo nei tackle70.071.4
    Fuorigiochi totali75
    Numero totale di cartellini gialli36
    Numero totale di cartellini rossi00

    Virgilio Sport
