Incontro terminato, Genk 0, Real Betis 0.
Secondo tempo terminato, Genk 0, Real Betis 0.20:36
Marc Bartra (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Jusef Erabi (Genk).20:36
Sostituzione, Genk. Ibrahima Bangoura sostituisce Bryan Heynen per infortunio.20:34
Gara riprende.20:34
Gara momentaneamente sospesa, Matte Smets (Genk) per infortunio.20:33
Tentativo fallito. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:32
Tiro respinto. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Chimy Ávila.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Valentín Gómez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Daan Heymans (Genk).20:29
Gara riprende.20:28
Gara momentaneamente sospesa, Aitor Ruibal (Real Betis) per infortunio.20:27
Pablo García (Real Betis) e' ammonito.20:25
Fuorigioco. Cucho Hernández(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo García e' colto in fuorigioco.20:25
Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Konstantinos Karetsas.20:25
Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.20:24
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).20:22
Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Tentativo fallito. Chimy Ávila (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Abde Ezzalzouli.20:22
Oh Hyeon-Gyu (Genk) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bryan Heynen in seguito a un contropiede.20:21
Tiro parato. Pablo García (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sergi Altimira.20:20
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).20:19
Daan Heymans (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:19
Sostituzione, Real Betis. Cucho Hernández sostituisce Cédric Bakambu.20:18
Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Giovani Lo Celso.20:18
Fuorigioco. Abde Ezzalzouli(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Pablo García e' colto in fuorigioco.20:17
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:16
Fallo di Ken Nkuba (Genk).20:16
Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:15
Fallo di Noah Adedeji-Sternberg (Genk).20:15
Fuorigioco. Noah Adedeji-Sternberg(Genk) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Karetsas e' colto in fuorigioco.20:15
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Sergi Altimira (Real Betis).20:14
Tiro respinto. Bryan Heynen (Genk) un tiro di destro da fuori area.20:14
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Daan Heymans (Genk).20:08
Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Yaimar Medina per infortunio.20:07
Sostituzione, Genk. Daan Heymans sostituisce Patrik Hrosovsky.20:07
Gara riprende.20:07
Gara momentaneamente sospesa, Yaimar Medina (Genk) per infortunio.20:06
Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Nelson Deossa.20:04
Sostituzione, Real Betis. Abde Ezzalzouli sostituisce Rodrigo Riquelme.20:04
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).20:04
Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04
Fallo di Marc Bartra (Real Betis).19:58
Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Ken Nkuba (Genk).19:57
Cédric Bakambu (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:56
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).19:56
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Pablo García (Real Betis).19:55
Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).19:53
Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Bryan Heynen (Genk) e' ammonito per fallo.19:53
Tentativo fallito. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rodrigo Riquelme in seguito a un contropiede.19:52
Tentativo fallito. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:50
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).19:50
Tiro parato. Ken Nkuba (Genk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:50
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).19:49
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49
Inizia il Secondo tempo Genk 0, Real Betis 0.19:47
Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.19:47
Primo tempo terminato, Genk 0, Real Betis 0.19:31
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).19:30
Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area.19:28
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).19:26
Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Genk) prova il lancio lungo, ma Patrik Hrosovsky e' colto in fuorigioco.19:25
Tiro parato. Cédric Bakambu (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giovani Lo Celso con cross.19:23
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:22
Fallo di Joris Kayembe (Genk).19:22
Cédric Bakambu (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Fallo di Matte Smets (Genk).19:20
Tiro respinto. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sergi Altimira.19:18
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).19:17
Nikolas Sattlberger (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Gara riprende.19:15
Gara momentaneamente sospesa, Yaimar Medina (Genk) per infortunio.19:13
Tiro parato. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aitor Ruibal.19:09
Antony (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:07
Fallo di Antony (Real Betis).19:07
Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).19:05
Fuorigioco. Joris Kayembe(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.19:04
Fallo di Marc Bartra (Real Betis).19:03
Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di Bryan Heynen (Genk).18:56
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Bryan Heynen (Genk).18:52
Fallo di mano di Konstantinos Karetsas (Genk).18:50
Tentativo fallito. Joris Kayembe (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Cegeka Arena
Città: Genk
Capienza: 23718 spettatori17:37
Genk - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
Arbitro di Genk - Real Betis sarà Elchin Masiyev. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente Genk si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Real Betis ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
Genk e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.
Genk-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Genk
|Real Betis
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|1
|4
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|54.9
|51.4
|Numero totale di passaggi
|987
|946
|Numero totale di passaggi riusciti
|868
|840
|Tiri nello specchio della porta
|7
|6
|Percentuale di tiri in porta
|33.3
|42.9
|Numero totale di cross
|43
|30
|Numero medio di cross riusciti
|10
|5
|Duelli per partita vinti
|90
|91
|Duelli per partita persi
|94
|104
|Corner subiti
|7
|9
|Corner guadagnati
|7
|8
|Numero di punizioni a favore
|27
|22
|Numero di punizioni concesse
|24
|31
|Tackle totali
|30
|35
|Percentuale di successo nei tackle
|70.0
|71.4
|Fuorigiochi totali
|7
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
