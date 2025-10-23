Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Go Ahead Eagles - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.

Arbitro di Go Ahead Eagles - Aston Villa sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Go Ahead Eagles si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Go Ahead Eagles ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Aston Villa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.

Go Ahead Eagles e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Go Ahead Eagles-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I Go Ahead Eagles non hanno mai affrontato una squadra inglese in competizioni europee. L'ultima squadra britannica affrontata è stata il Celtic nella Coppa delle Coppe 1965/66 (sconfitta 6-0 in casa e 1-0 in trasferta).

L'Aston Villa è rimasto imbattuto in tutti i sei precedenti contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (5V, 1N); inoltre, i Villans hanno già battuto il Feyenoord per 2-0 proprio nella seconda giornata di questa edizione di UEFA Europa League.

In questa edizione di UEFA Europa League, i Go Ahead Eagles hanno mantenuto una media di possesso palla del 70.4% nei momenti del match in cui erano in svantaggio, che scende al 39.5% quando il punteggio era in parità e al 12.3% quando erano in vantaggio.

L’Aston Villa ha vinto 11 delle ultime 15 partite giocate nella fase a gironi o nella fase a campionato delle principali competizioni europee (2N, 2P), aggiudicandosi entrambe quelle disputate finora in questa edizione di UEFA Europa League senza subire gol (1-0 contro il Bologna, 2-0 contro il Feyenoord).

Nonostante abbiano vinto entrambe le partite di UEFA Europa League disputate finora in questa stagione, solo due squadre hanno subito più tiri dell’Aston Villa (36) e solo cinque ne hanno effettuati di meno (18) nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: