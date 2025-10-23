Virgilio Sport
Go Ahead Eagles-Aston Villa: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio De Adelaarshorst di Deventer
23 Ottobre 2025 ore 18:45
Go Ahead Eagles
2
Aston Villa
1
Partita finita
Arbitro: Filip Glova
  1. 4' 0-1 Evann Guessand
  2. 42' 1-1 Mathis Suray
  3. 61' 2-1 Mats Deijl
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1.20:38

  3. 90'+3'

    Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37

  4. 90'+3'

    Fallo di Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles).20:37

  5. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles).20:37

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matty Cash con cross.20:36

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35

  9. 90'+1'

    Fallo di Donyell Malen (Aston Villa).20:35

  10. 90'+1'

    Jari De Busser (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  11. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).20:34

  12. 89'

    Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.20:33

  13. 89'

    Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  15. 89'

    Fallo di Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles).20:33

  16. 89'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  17. 89'

    Fallo di Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles).20:32

  18. 85'

    Tiro parato. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Rogers.20:29

  19. 84'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  21. 84'

    Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).20:28

  22. 83'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Evert Linthorst sostituisce Yassir Salah Rahmouni.20:27

  23. 83'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Aske Adelgaard sostituisce Richonell Margaret.20:27

  24. 83'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Robbin Weijenberg sostituisce Mathis Suray.20:27

  25. 82'

    Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Boubacar Kamara.20:26

  27. 80'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  28. 80'

    Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).20:24

  29. 79'

    Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro di poco alto. Emiliano Buendía sara' molto deluso con se stesso.20:23

  30. 77'

    Rigore concesso da Dean James (Go Ahead Eagles) per un fallo di mano in area.20:21

  31. 76'

    Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Lamare Bogarde.20:20

  33. 76'

    Tentativo fallito. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ian Maatsen con cross in seguito a un calcio da fermo.20:20

  34. 75'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  35. 75'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).20:19

  36. 74'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).20:18

  37. 73'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).20:17

  39. 73'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).20:16

  40. 72'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16

  41. 72'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).20:16

  42. 70'

    Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).20:14

  43. 70'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14

  45. 67'

    Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Jadon Sancho.20:11

  46. 67'

    Sostituzione, Aston Villa. Donyell Malen sostituisce Ollie Watkins.20:11

  47. 66'

    Sostituzione, Aston Villa. Morgan Rogers sostituisce Victor Lindelöf.20:10

  48. 66'

    Sostituzione, Aston Villa. Matty Cash sostituisce Amadou Onana.20:10

  49. 66'

    Fuorigioco. Jari De Busser(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mats Deijl e' colto in fuorigioco.20:10

  51. 65'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).20:09

  52. 61'

    Gol! Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joris Kramer.20:05

  53. 59'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).20:03

  54. 58'

    Fuorigioco. Yassir Salah Rahmouni(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mats Deijl e' colto in fuorigioco.20:02

  55. 55'

    Fallo di mano di Lamare Bogarde (Aston Villa).19:59

  57. 54'

    Jadon Sancho (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  58. 54'

    Fallo di Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:58

  59. 49'

    Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Amadou Onana.19:53

  60. 46'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:50

  61. 46'

    Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  63. Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 1, Aston Villa 1.19:49

  64. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 1, Aston Villa 1.19:34

  65. 45'+4'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:33

  66. 45'+1'

    Jadon Sancho (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  67. 45'+1'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).19:30

  69. 45'

    Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29

  70. 45'

    Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).19:29

  71. 42'

    Gol! Go Ahead Eagles 1, Aston Villa 1. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Calvin Twigt in seguito a un calcio da fermo.19:27

  72. 42'

    Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).19:26

  73. 42'

    Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  75. 39'

    Gara riprende.19:23

  76. 39'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Kenzo Goudmijn sostituisce Jakob Breum per infortunio.19:23

  77. 38'

    Gara momentaneamente sospesa, Jakob Breum (Go Ahead Eagles) per infortunio.19:22

  78. 37'

    Tiro parato. Amadou Onana (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emiliano Buendía con cross.19:21

  79. 36'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:21

  81. 36'

    Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Lindelöf.19:20

  82. 36'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:20

  83. 34'

    Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Richonell Margaret e' colto in fuorigioco.19:19

  84. 30'

    Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ollie Watkins.19:14

  85. 29'

    Tiro parato. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Emiliano Buendía.19:13

  87. 28'

    Fuorigioco. Emiliano Martínez(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Ollie Watkins e' colto in fuorigioco.19:13

  88. 28'

    Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dean James con cross.19:12

  89. 27'

    Fallo di Tyrone Mings (Aston Villa).19:11

  90. 27'

    Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11

  91. 26'

    Tentativo fallito. Amadou Onana (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:10

  93. 25'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jakob Breum (Go Ahead Eagles).19:09

  94. 25'

    Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pau Torres.19:09

  95. 23'

    Fallo di Jadon Sancho (Aston Villa).19:07

  96. 23'

    Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  97. 22'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06

  99. 22'

    Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:06

  100. 21'

    Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ian Maatsen.19:05

  101. 19'

    Tentativo fallito. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Ian Maatsen con cross.19:04

  102. 18'

    Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Emiliano Buendía con cross da calcio d'angolo.19:02

  103. 18'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).19:02

  105. 17'

    Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.19:01

  106. 15'

    Fallo di Pau Torres (Aston Villa).19:00

  107. 15'

    Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  108. 15'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Calvin Twigt sostituisce Gerrit Nauber per infortunio.19:00

  109. 14'

    Gara riprende.18:59

  111. 14'

    Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.18:58

  112. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Lamare Bogarde (Aston Villa) per infortunio.18:57

  113. 12'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  114. 12'

    Fallo di Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles).18:56

  115. 11'

    Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jadon Sancho.18:55

  117. 9'

    Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Evann Guessand.18:53

  118. 6'

    Tentativo fallito. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Milan Smit.18:50

  119. 5'

    Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Richonell Margaret e' colto in fuorigioco.18:49

  120. 4'

    Gol! Go Ahead Eagles 0, Aston Villa 1. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:48

  121. 2'

    Tentativo fallito. Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jakob Breum in seguito a un calcio da fermo.18:46

  123. Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).18:46

  124. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  125. Inizia il Primo tempo.18:45

  126. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

  128. Dove si gioca la partita:

    Stadio: De Adelaarshorst
    Città: Deventer
    Capienza: 9751 spettatori17:43

Formazioni Go Ahead Eagles - Aston Villa

Go Ahead Eagles
Aston Villa
TITOLARI GO AHEAD EAGLES
  • (22) JARI DE BUSSER (P)
  • (5) DEAN JAMES (D)
  • (4) JORIS KRAMER (D)
  • (2) MATS DEIJL (D)
  • (3) GERRIT NAUBER (D)
  • (17) MATHIS SURAY (C)
  • (18) RICHONELL MARGARET (C)
  • (34) YASSIR SALAH RAHMOUNI (C)
  • (7) JAKOB BREUM (C)
  • (21) MELLE MEULENSTEEN (C)
  • (9) MILAN SMIT (A)
PANCHINA GO AHEAD EAGLES
  • (8) EVERT LINTHORST (C)
  • (15) ROBBIN WEIJENBERG (C)
  • (24) KENZO GOUDMIJN (C)
  • (29) ASKE ADELGAARD (D)
  • (32) OFOSU BOAKYE (A)
  • (27) FINN STOKKERS (A)
  • (26) JULIUS DIRKSEN (D)
  • (11) OSKAR SIVERTSEN (A)
  • (6) CALVIN TWIGT (C)
  • (1) LUCA PLOGMANN (P)
  • (25) GIOVANNI VAN ZWAM (D)
  • (33) NANDO VERDONI (P)
ALLENATORE GO AHEAD EAGLES
  • Melvin Boel
TITOLARI ASTON VILLA
  • (23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (5) TYRONE MINGS (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (19) JADON SANCHO (C)
  • (24) AMADOU ONANA (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (29) EVANN GUESSAND (C)
  • (26) LAMARE BOGARDE (C)
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (83) BRADLEY BURROWES (C)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (44) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (27) MORGAN ROGERS (A)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (9) HARVEY ELLIOTT (C)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (52) SAM PROCTOR (P)
  • (17) DONYELL MALEN (A)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
PREPARTITA

Go Ahead Eagles - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
Arbitro di Go Ahead Eagles - Aston Villa sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Go Ahead Eagles si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Go Ahead Eagles ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Aston Villa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.

Go Ahead Eagles e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Go Ahead Eagles-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I Go Ahead Eagles non hanno mai affrontato una squadra inglese in competizioni europee. L'ultima squadra britannica affrontata è stata il Celtic nella Coppa delle Coppe 1965/66 (sconfitta 6-0 in casa e 1-0 in trasferta).
  • L'Aston Villa è rimasto imbattuto in tutti i sei precedenti contro squadre olandesi nelle principali competizioni europee (5V, 1N); inoltre, i Villans hanno già battuto il Feyenoord per 2-0 proprio nella seconda giornata di questa edizione di UEFA Europa League.
  • In questa edizione di UEFA Europa League, i Go Ahead Eagles hanno mantenuto una media di possesso palla del 70.4% nei momenti del match in cui erano in svantaggio, che scende al 39.5% quando il punteggio era in parità e al 12.3% quando erano in vantaggio.
  • L’Aston Villa ha vinto 11 delle ultime 15 partite giocate nella fase a gironi o nella fase a campionato delle principali competizioni europee (2N, 2P), aggiudicandosi entrambe quelle disputate finora in questa edizione di UEFA Europa League senza subire gol (1-0 contro il Bologna, 2-0 contro il Feyenoord).
  • Nonostante abbiano vinto entrambe le partite di UEFA Europa League disputate finora in questa stagione, solo due squadre hanno subito più tiri dell’Aston Villa (36) e solo cinque ne hanno effettuati di meno (18) nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Go Ahead EaglesAston Villa
Partite giocate22
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati23
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla54.753.0
Numero totale di passaggi965868
Numero totale di passaggi riusciti823741
Tiri nello specchio della porta117
Percentuale di tiri in porta57.953.8
Numero totale di cross3920
Numero medio di cross riusciti113
Duelli per partita vinti89104
Duelli per partita persi89108
Corner subiti1511
Corner guadagnati109
Numero di punizioni a favore2131
Numero di punizioni concesse2126
Tackle totali2528
Percentuale di successo nei tackle60.064.3
Fuorigiochi totali14
Numero totale di cartellini gialli35
Numero totale di cartellini rossi00

