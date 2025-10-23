Incontro terminato, Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1.
Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
Incontro terminato, Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1.
Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1.20:38
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37
Fallo di Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles).20:37
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles).20:37
Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matty Cash con cross.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:35
Fallo di Donyell Malen (Aston Villa).20:35
Jari De Busser (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).20:34
Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.20:33
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles).20:33
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles).20:32
Tiro parato. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Rogers.20:29
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles).20:28
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Evert Linthorst sostituisce Yassir Salah Rahmouni.20:27
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Aske Adelgaard sostituisce Richonell Margaret.20:27
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Robbin Weijenberg sostituisce Mathis Suray.20:27
Tentativo fallito. Morgan Rogers (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Boubacar Kamara.20:26
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).20:24
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro di poco alto. Emiliano Buendía sara' molto deluso con se stesso.20:23
Rigore concesso da Dean James (Go Ahead Eagles) per un fallo di mano in area.20:21
Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Lamare Bogarde.20:20
Tentativo fallito. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ian Maatsen con cross in seguito a un calcio da fermo.20:20
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).20:19
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Joris Kramer (Go Ahead Eagles).20:18
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).20:17
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).20:16
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).20:16
Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).20:14
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Jadon Sancho.20:11
Sostituzione, Aston Villa. Donyell Malen sostituisce Ollie Watkins.20:11
Sostituzione, Aston Villa. Morgan Rogers sostituisce Victor Lindelöf.20:10
Sostituzione, Aston Villa. Matty Cash sostituisce Amadou Onana.20:10
Fuorigioco. Jari De Busser(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mats Deijl e' colto in fuorigioco.20:10
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Pau Torres (Aston Villa).20:09
Gol! Go Ahead Eagles 2, Aston Villa 1. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joris Kramer.20:05
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).20:03
Fuorigioco. Yassir Salah Rahmouni(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mats Deijl e' colto in fuorigioco.20:02
Fallo di mano di Lamare Bogarde (Aston Villa).19:59
Jadon Sancho (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fallo di Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:58
Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Amadou Onana.19:53
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).19:50
Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 1, Aston Villa 1.19:49
Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 1, Aston Villa 1.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:33
Jadon Sancho (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).19:30
Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29
Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).19:29
Gol! Go Ahead Eagles 1, Aston Villa 1. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Calvin Twigt in seguito a un calcio da fermo.19:27
Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).19:26
Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Gara riprende.19:23
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Kenzo Goudmijn sostituisce Jakob Breum per infortunio.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Jakob Breum (Go Ahead Eagles) per infortunio.19:22
Tiro parato. Amadou Onana (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Emiliano Buendía con cross.19:21
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:21
Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Victor Lindelöf.19:20
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:20
Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Richonell Margaret e' colto in fuorigioco.19:19
Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ollie Watkins.19:14
Tiro parato. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Emiliano Buendía.19:13
Fuorigioco. Emiliano Martínez(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Ollie Watkins e' colto in fuorigioco.19:13
Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dean James con cross.19:12
Fallo di Tyrone Mings (Aston Villa).19:11
Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Tentativo fallito. Amadou Onana (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jakob Breum (Go Ahead Eagles).19:09
Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pau Torres.19:09
Fallo di Jadon Sancho (Aston Villa).19:07
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06
Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:06
Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ian Maatsen.19:05
Tentativo fallito. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Ian Maatsen con cross.19:04
Tentativo fallito. Tyrone Mings (Aston Villa) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Emiliano Buendía con cross da calcio d'angolo.19:02
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).19:02
Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.19:01
Fallo di Pau Torres (Aston Villa).19:00
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Calvin Twigt sostituisce Gerrit Nauber per infortunio.19:00
Gara riprende.18:59
Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.18:58
Gara momentaneamente sospesa, Lamare Bogarde (Aston Villa) per infortunio.18:57
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles).18:56
Tiro parato. Emiliano Buendía (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jadon Sancho.18:55
Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Evann Guessand.18:53
Tentativo fallito. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Milan Smit.18:50
Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Richonell Margaret e' colto in fuorigioco.18:49
Gol! Go Ahead Eagles 0, Aston Villa 1. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:48
Tentativo fallito. Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jakob Breum in seguito a un calcio da fermo.18:46
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).18:46
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: De Adelaarshorst
Città: Deventer
Capienza: 9751 spettatori17:43
Go Ahead Eagles - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
Arbitro di Go Ahead Eagles - Aston Villa sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente Go Ahead Eagles si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Go Ahead Eagles ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; Aston Villa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.
Go Ahead Eagles e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.
Go Ahead Eagles-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Go Ahead Eagles
|Aston Villa
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|54.7
|53.0
|Numero totale di passaggi
|965
|868
|Numero totale di passaggi riusciti
|823
|741
|Tiri nello specchio della porta
|11
|7
|Percentuale di tiri in porta
|57.9
|53.8
|Numero totale di cross
|39
|20
|Numero medio di cross riusciti
|11
|3
|Duelli per partita vinti
|89
|104
|Duelli per partita persi
|89
|108
|Corner subiti
|15
|11
|Corner guadagnati
|10
|9
|Numero di punizioni a favore
|21
|31
|Numero di punizioni concesse
|21
|26
|Tackle totali
|25
|28
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|64.3
|Fuorigiochi totali
|1
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND