Incontro terminato, Lione 2, Basilea 0.
Secondo tempo terminato, Lione 2, Basilea 0.20:42
Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fallo di Moritz Broschinski (Basilea).20:40
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:38
Gol! Lione 2, Basilea 0. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pavel Sulc.20:37
Moussa Niakhaté (Lione) e' ammonito.20:36
Tentativo fallito. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.20:35
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).20:35
Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area.20:35
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Adam Karabec (Lione).20:34
Sostituzione, Basilea. Moritz Broschinski sostituisce Xherdan Shaqiri.20:31
Fuorigioco. Pavel Sulc(Lione) prova il lancio lungo, ma Tyler Morton e' colto in fuorigioco.20:31
Tentativo fallito. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:30
Fallo di Adam Karabec (Lione).20:29
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Tentativo fallito. Abner Vinícius (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pavel Sulc.20:28
Tentativo fallito. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Bénie Traoré.20:27
Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Khalis Merah.20:26
Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Corentin Tolisso.20:26
Tiro parato. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bénie Traoré.20:24
Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).20:22
Fallo di mano di Léo Leroy (Basilea).20:21
Sostituzione, Lione. Adam Karabec sostituisce Malick Fofana.20:20
Sostituzione, Lione. Ruben Kluivert sostituisce Ainsley Maitland-Niles.20:19
Sostituzione, Basilea. Bénie Traoré sostituisce Marin Soticek.20:19
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Malick Fofana.20:19
Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Xherdan Shaqiri con passaggio filtrante.20:18
Tiro respinto. Martín Satriano (Lione) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Abner Vinícius.20:17
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).20:12
Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Philip Otele.20:09
Fallo di Clinton Mata (Lione).20:08
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).20:07
Tentativo fallito. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Moussa Niakhaté.20:06
Fallo di Abner Vinícius (Lione).20:02
Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Xherdan Shaqiri (Basilea) per infortunio.20:01
Fallo di Clinton Mata (Lione).20:00
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).19:59
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Kevin Rüegg (Basilea).19:59
Tiro respinto. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area.19:59
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).19:58
Tiro parato. Malick Fofana (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tyler Morton.19:58
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56
Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:56
Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56
Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:56
Tiro parato. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.19:55
Sostituzione, Lione. Tyler Morton sostituisce Tanner Tessmann.19:52
Inizia il Secondo tempo Lione 1, Basilea 0.19:53
Sostituzione, Basilea. Kevin Rüegg sostituisce Nicolas Vouilloz.19:52
Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Metinho.19:52
Primo tempo terminato, Lione 1, Basilea 0.19:37
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36
Fallo di Albian Ajeti (Basilea).19:36
Nicolas Vouilloz (Basilea) e' ammonito per fallo.19:33
Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Nicolas Vouilloz (Basilea).19:33
Fallo di Martín Satriano (Lione).19:31
Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).19:29
Tiro respinto. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ainsley Maitland-Niles.19:29
Fallo di Malick Fofana (Lione).19:27
Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Tiro parato. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abner Vinícius con cross.19:26
Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).19:26
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Adrian Barisic (Basilea).19:24
Tentativo fallito. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Léo Leroy con suggerimento di testa.19:20
Gara riprende.19:18
Gara momentaneamente sospesa, Clinton Mata (Lione) per infortunio.19:15
Fallo di mano di Philip Otele (Basilea).19:14
Tiro parato. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:13
Gara riprende.19:13
Gara momentaneamente sospesa, Malick Fofana (Lione) per infortunio.19:12
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).19:10
Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Tiro parato. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10
Tentativo fallito. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Malick Fofana.19:09
Tentativo fallito. Abner Vinícius (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:07
Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Philip Otele (Basilea).19:07
Fallo di Abner Vinícius (Lione).19:06
Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Clinton Mata (Lione).19:04
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fuorigioco. Ainsley Maitland-Niles(Lione) prova il lancio lungo, ma Corentin Tolisso e' colto in fuorigioco.19:02
Tiro respinto. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:59
Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Corentin Tolisso.18:57
Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Xherdan Shaqiri.18:56
Tiro respinto. Albian Ajeti (Basilea) un tiro di sinistro da centro area.18:56
Gara riprende.18:54
Gara momentaneamente sospesa, Corentin Tolisso (Lione) per infortunio.18:53
Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Adrian Barisic (Basilea).18:53
Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:52
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).18:52
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52
Gol! Lione 1, Basilea 0. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Mathys de Carvalho.18:47
Tentativo fallito. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Khalis Merah.18:47
Fuorigioco. Corentin Tolisso(Lione) prova il lancio lungo, ma Malick Fofana e' colto in fuorigioco.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Stadium
Città: Lione
Capienza: 59500 spettatori17:36
Lione - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - Basilea sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Lione si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Basilea si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lione ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Basilea ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Lione e Basilea è la prima che si affrontano in campionato.
Lione-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lione
|Basilea
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|3
|Gol totali subiti
|0
|2
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|63.6
|43.4
|Numero totale di passaggi
|1272
|715
|Numero totale di passaggi riusciti
|1127
|562
|Tiri nello specchio della porta
|10
|8
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|47.1
|Numero totale di cross
|29
|32
|Numero medio di cross riusciti
|10
|6
|Duelli per partita vinti
|109
|105
|Duelli per partita persi
|96
|115
|Corner subiti
|5
|13
|Corner guadagnati
|7
|5
|Numero di punizioni a favore
|31
|20
|Numero di punizioni concesse
|24
|35
|Tackle totali
|27
|34
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|47.1
|Fuorigiochi totali
|3
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
