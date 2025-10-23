Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Lione-Basilea: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Stadium di Lione
23 Ottobre 2025 ore 18:45
Lione
2
Basilea
0
Partita finita
Arbitro: Manfredas Lukjancukas
  1. 3' 1-0 Corentin Tolisso
  2. 90' 2-0 Afonso Moreira
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Lione 2, Basilea 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Lione 2, Basilea 0.20:42

  3. 90'+2'

    Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40

  4. 90'+2'

    Fallo di Moritz Broschinski (Basilea).20:40

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:38

  6. 90'

    Gol! Lione 2, Basilea 0. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pavel Sulc.20:37

  7. 88'

    Moussa Niakhaté (Lione) e' ammonito.20:36

  9. 88'

    Tentativo fallito. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.20:35

  10. 88'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Moussa Niakhaté (Lione).20:35

  11. 87'

    Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area.20:35

  12. 87'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Adam Karabec (Lione).20:34

  13. 84'

    Sostituzione, Basilea. Moritz Broschinski sostituisce Xherdan Shaqiri.20:31

  15. 83'

    Fuorigioco. Pavel Sulc(Lione) prova il lancio lungo, ma Tyler Morton e' colto in fuorigioco.20:31

  16. 83'

    Tentativo fallito. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:30

  17. 82'

    Fallo di Adam Karabec (Lione).20:29

  18. 82'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  19. 81'

    Tentativo fallito. Abner Vinícius (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Pavel Sulc.20:28

  21. 80'

    Tentativo fallito. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Bénie Traoré.20:27

  22. 79'

    Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Khalis Merah.20:26

  23. 79'

    Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Corentin Tolisso.20:26

  24. 77'

    Tiro parato. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bénie Traoré.20:24

  25. 75'

    Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  27. 75'

    Fallo di Kevin Rüegg (Basilea).20:22

  28. 73'

    Fallo di mano di Léo Leroy (Basilea).20:21

  29. 72'

    Sostituzione, Lione. Adam Karabec sostituisce Malick Fofana.20:20

  30. 72'

    Sostituzione, Lione. Ruben Kluivert sostituisce Ainsley Maitland-Niles.20:19

  31. 72'

    Sostituzione, Basilea. Bénie Traoré sostituisce Marin Soticek.20:19

  33. 71'

    Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Malick Fofana.20:19

  34. 70'

    Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Xherdan Shaqiri con passaggio filtrante.20:18

  35. 69'

    Tiro respinto. Martín Satriano (Lione) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Abner Vinícius.20:17

  36. 65'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).20:12

  37. 61'

    Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Philip Otele.20:09

  39. 61'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).20:08

  40. 61'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  41. 60'

    Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  42. 60'

    Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).20:07

  43. 59'

    Tentativo fallito. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Moussa Niakhaté.20:06

  45. 55'

    Fallo di Abner Vinícius (Lione).20:02

  46. 55'

    Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  47. 54'

    Gara riprende.20:01

  48. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Xherdan Shaqiri (Basilea) per infortunio.20:01

  49. 53'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).20:00

  51. 53'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  52. 52'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).19:59

  53. 52'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  54. 51'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Kevin Rüegg (Basilea).19:59

  55. 51'

    Tiro respinto. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro da fuori area.19:59

  57. 51'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Marwin Hitz (Basilea).19:58

  58. 51'

    Tiro parato. Malick Fofana (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tyler Morton.19:58

  59. 49'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56

  60. 49'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:56

  61. 49'

    Khalis Merah (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:56

  63. 49'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).19:56

  64. 47'

    Tiro parato. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.19:55

  65. 45'

    Sostituzione, Lione. Tyler Morton sostituisce Tanner Tessmann.19:52

  66. Inizia il Secondo tempo Lione 1, Basilea 0.19:53

  67. 45'

    Sostituzione, Basilea. Kevin Rüegg sostituisce Nicolas Vouilloz.19:52

  69. 45'

    Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Metinho.19:52

  70. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Lione 1, Basilea 0.19:37

  71. 45'+7'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:36

  72. 45'+7'

    Fallo di Albian Ajeti (Basilea).19:36

  73. 45'+3'

    Nicolas Vouilloz (Basilea) e' ammonito per fallo.19:33

  75. 45'+3'

    Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  76. 45'+3'

    Fallo di Nicolas Vouilloz (Basilea).19:33

  77. 45'+2'

    Fallo di Martín Satriano (Lione).19:31

  78. 45'+2'

    Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:31

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.19:30

  81. 44'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).19:29

  82. 44'

    Tiro respinto. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Ainsley Maitland-Niles.19:29

  83. 42'

    Fallo di Malick Fofana (Lione).19:27

  84. 42'

    Nicolas Vouilloz (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  85. 42'

    Tiro parato. Martín Satriano (Lione) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abner Vinícius con cross.19:26

  87. 41'

    Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).19:26

  88. 41'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  89. 40'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  90. 40'

    Fallo di Adrian Barisic (Basilea).19:24

  91. 35'

    Tentativo fallito. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Léo Leroy con suggerimento di testa.19:20

  93. 34'

    Gara riprende.19:18

  94. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Clinton Mata (Lione) per infortunio.19:15

  95. 30'

    Fallo di mano di Philip Otele (Basilea).19:14

  96. 29'

    Tiro parato. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:13

  97. 28'

    Gara riprende.19:13

  99. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Malick Fofana (Lione) per infortunio.19:12

  100. 26'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).19:10

  101. 26'

    Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  102. 26'

    Tiro parato. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10

  103. 25'

    Tentativo fallito. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Malick Fofana.19:09

  105. 23'

    Tentativo fallito. Abner Vinícius (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:07

  106. 22'

    Clinton Mata (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  107. 22'

    Fallo di Philip Otele (Basilea).19:07

  108. 21'

    Fallo di Abner Vinícius (Lione).19:06

  109. 21'

    Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  111. 20'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).19:04

  112. 20'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  113. 18'

    Fuorigioco. Ainsley Maitland-Niles(Lione) prova il lancio lungo, ma Corentin Tolisso e' colto in fuorigioco.19:02

  114. 14'

    Tiro respinto. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area.18:59

  115. 13'

    Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Corentin Tolisso.18:57

  117. 12'

    Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Xherdan Shaqiri.18:56

  118. 12'

    Tiro respinto. Albian Ajeti (Basilea) un tiro di sinistro da centro area.18:56

  119. 10'

    Gara riprende.18:54

  120. 9'

    Gara momentaneamente sospesa, Corentin Tolisso (Lione) per infortunio.18:53

  121. 9'

    Corentin Tolisso (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  123. 9'

    Fallo di Adrian Barisic (Basilea).18:53

  124. 8'

    Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:52

  125. 7'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).18:52

  126. 7'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52

  127. 3'

    Gol! Lione 1, Basilea 0. Corentin Tolisso (Lione) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Mathys de Carvalho.18:47

  129. 3'

    Tentativo fallito. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Khalis Merah.18:47

  130. Fuorigioco. Corentin Tolisso(Lione) prova il lancio lungo, ma Malick Fofana e' colto in fuorigioco.18:45

  131. Inizia il Primo tempo.18:45

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  134. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Stadium
    Città: Lione
    Capienza: 59500 spettatori17:36

Formazioni Lione - Basilea

Lione
Basilea
TITOLARI LIONE
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (98) AINSLEY MAITLAND-NILES (D)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
  • (8) CORENTIN TOLISSO (C)
  • (11) MALICK FOFANA (C)
  • (20) MARTÍN SATRIANO (A)
PANCHINA LIONE
  • (32) ALEJANDRO RODRÍGUEZ (A)
  • (50) LASSINE DIARRA (P)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (62) YVANN KONAN (P)
  • (10) PAVEL SULC (C)
  • (29) ENZO MOLÉBÉ (A)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (7) ADAM KARABEC (C)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (17) AFONSO MOREIRA (A)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
TITOLARI BASILEA
  • (1) MARWIN HITZ (P)
  • (24) FLAVIUS DANILIUC (D)
  • (26) ADRIAN BARISIC (D)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (3) NICOLAS VOUILLOZ (D)
  • (19) MARIN SOTICEK (C)
  • (7) PHILIP OTELE (C)
  • (5) METINHO (C)
  • (22) LÉO LEROY (C)
  • (10) XHERDAN SHAQIRI (A)
  • (23) ALBIAN AJETI (A)
PANCHINA BASILEA
  • (11) BÉNIE TRAORÉ (A)
  • (14) ANDREJ BACANIN (C)
  • (13) MIRKO SALVI (P)
  • (17) MORITZ BROSCHINSKI (A)
  • (16) TIM SPYCHER (P)
  • (9) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (39) JUNIOR ZÉ (C)
  • (32) JONAS ADJETEY (D)
  • (29) MOUSSA CISSÉ (D)
  • (21) IBRAHIM SALAH (A)
  • (8) KOBA KOINDREDI (C)
  • (27) KEVIN RÜEGG (D)
ALLENATORE BASILEA
  • Ludovic Magnin
PREPARTITA

Lione - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.
Arbitro di Lione - Basilea sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Lione si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Basilea si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Lione ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Basilea ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Lione e Basilea è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L’unico precedente del Lione contro una squadra svizzera risale alla fase di qualificazione della UEFA Champions League 2013/14, quando superò il Grasshoppers vincendo 1-0 sia all’andata che al ritorno.
  • Il Basilea ha vinto solo una delle otto trasferte in Francia nelle principali competizioni europee (2N, 5P), anche se l’unico successo è arrivato proprio nell’ultima gara giocata sul suolo francese (2-1 contro il Nizza nella UEFA Conference League, nell’aprile 2023).
  • Il Lione ha perso solo due delle 34 partite disputate nella fase a gironi o nella fase a campionato della UEFA Europa League (22V, 10N), con un bilancio casalingo di 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta: 0-1 contro il Beşiktaş nell’edizione 2024/25.
  • Il Basilea ha perso solo tre delle ultime 22 partite disputate nella fase a gironi o nella fase a campionato delle principali competizioni europee (14V, 5N), anche se una di queste sconfitte è arrivata proprio nell’ultima trasferta nel torneo: 2-1 contro il Friburgo.
  • Il Lione è la squadra che ha completato più passaggi (1127) e che ha registrato la più alta percentuale di possesso palla (63.8%) in questa edizione di UEFA Europa League. Tuttavia, la squadra francese è solo ottava per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (417) e addirittura 19ª per quelli completati nell’ultimo terzo di campo (146).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LioneBasilea
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati33
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.01.0
Percentuale possesso palla63.643.4
Numero totale di passaggi1272715
Numero totale di passaggi riusciti1127562
Tiri nello specchio della porta108
Percentuale di tiri in porta50.047.1
Numero totale di cross2932
Numero medio di cross riusciti106
Duelli per partita vinti109105
Duelli per partita persi96115
Corner subiti513
Corner guadagnati75
Numero di punizioni a favore3120
Numero di punizioni concesse2435
Tackle totali2734
Percentuale di successo nei tackle55.647.1
Fuorigiochi totali30
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi00

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio