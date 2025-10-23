Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Lione - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Arbitro di Lione - Basilea sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Lione si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Basilea si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lione ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; il Basilea ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Lione e Basilea è la prima che si affrontano in campionato.

Lione-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico precedente del Lione contro una squadra svizzera risale alla fase di qualificazione della UEFA Champions League 2013/14, quando superò il Grasshoppers vincendo 1-0 sia all’andata che al ritorno.

Il Basilea ha vinto solo una delle otto trasferte in Francia nelle principali competizioni europee (2N, 5P), anche se l’unico successo è arrivato proprio nell’ultima gara giocata sul suolo francese (2-1 contro il Nizza nella UEFA Conference League, nell’aprile 2023).

Il Lione ha perso solo due delle 34 partite disputate nella fase a gironi o nella fase a campionato della UEFA Europa League (22V, 10N), con un bilancio casalingo di 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta: 0-1 contro il Beşiktaş nell’edizione 2024/25.

Il Basilea ha perso solo tre delle ultime 22 partite disputate nella fase a gironi o nella fase a campionato delle principali competizioni europee (14V, 5N), anche se una di queste sconfitte è arrivata proprio nell’ultima trasferta nel torneo: 2-1 contro il Friburgo.

Il Lione è la squadra che ha completato più passaggi (1127) e che ha registrato la più alta percentuale di possesso palla (63.8%) in questa edizione di UEFA Europa League. Tuttavia, la squadra francese è solo ottava per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (417) e addirittura 19ª per quelli completati nell’ultimo terzo di campo (146).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: