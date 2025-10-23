Virgilio Sport
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland: 0-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio TSC Arena di Backa Topola
23 Ottobre 2025 ore 21:00
Maccabi Tel Aviv
0
FC Midtjylland
3
Partita finita
Arbitro: Georgi Kabakov
  1. 43' 0-1 Franculino Djú
  2. 71' 0-2 Philip Billing
  3. 84' 0-3 Franculino Djú
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 3.22:52

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Issouf Sissokho in seguito a un calcio da fermo.22:52

  4. 90'+2'

    Lee Han-Beom (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:51

  5. 90'+2'

    Fallo di Lee Han-Beom (Midtjylland).22:51

  6. 90'+2'

    Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  7. 90'+1'

    Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  9. 90'+1'

    Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).22:49

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49

  11. 89'

    Tiro parato. Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elai Ben Simon.22:48

  12. 88'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47

  13. 88'

    Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:47

  15. 87'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Dor Peretz.22:46

  16. 87'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elai Ben Simon sostituisce Osher Davida.22:46

  17. 85'

    Sostituzione, Midtjylland. Lee Han-Beom sostituisce Philip Billing.22:43

  18. 84'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 3. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aral Simsir.22:42

  19. 82'

    Tentativo fallito. Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sayed Abu Farhi con cross da calcio d'angolo.22:41

  21. 82'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:41

  22. 80'

    Tentativo fallito. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roy Revivo con passaggio filtrante.22:39

  23. 78'

    Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Roy Revivo con passaggio filtrante.22:36

  24. 77'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35

  25. 77'

    Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:35

  27. 75'

    Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:33

  28. 75'

    Fallo di Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland).22:33

  29. 75'

    Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  30. 74'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).22:33

  31. 73'

    Fuorigioco. Ousmane Diao(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.22:32

  33. 72'

    Sostituzione, Midtjylland. Mikel Krüger-Johnsen sostituisce Darío Osorio.22:30

  34. 71'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 2. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Erlic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.

  35. 70'

    Tentativo fallito. Victor Bak Jensen (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:29

  36. 70'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).22:29

  37. 69'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Hélio Varela sostituisce Elad Madmon.22:27

  39. 68'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ben Lederman sostituisce Itamar Noy.22:27

  40. 68'

    Philip Billing (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:27

  41. 68'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).22:27

  42. 68'

    Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  43. 67'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Osher Davida.22:26

  45. 64'

    Sostituzione, Midtjylland. Kevin Mbabu sostituisce Valdemar Byskov.22:23

  46. 64'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:22

  47. 62'

    Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Sayed Abu Farhi sostituisce Kervin Andrade.22:21

  48. 61'

    Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  49. 61'

    Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).22:20

  51. 61'

    Tentativo fallito. Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:20

  52. 59'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).22:18

  53. 59'

    Tiro respinto. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area.22:18

  54. 58'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).22:16

  55. 58'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  57. 56'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:15

  58. 56'

    Tiro respinto. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Franculino Djú.22:14

  59. 54'

    Martin Erlic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  60. 54'

    Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:13

  61. 53'

    Fallo di Valdemar Byskov (Midtjylland).22:12

  63. 53'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  64. 52'

    Tentativo fallito. Victor Bak Jensen (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Aral Simsir.22:11

  65. 49'

    Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aral Simsir.22:08

  66. 46'

    Tiro respinto. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:05

  67. Inizia il Secondo tempo Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 1.22:04

  69. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Cho Gue-Sung.22:03

  70. 45'

    Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Denil Castillo.22:03

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 1.21:48

  72. 45'+2'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  73. 45'+2'

    Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).21:47

  75. 45'+1'

    Fallo di Valdemar Byskov (Midtjylland).21:46

  76. 45'+1'

    Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  77. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  78. 43'

    Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 1. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Victor Bak Jensen con cross.21:44

  79. 43'

    Tiro parato. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Issouf Sissokho.21:43

  81. 41'

    Denil Castillo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.21:41

  82. 41'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:41

  83. 41'

    Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  84. 40'

    Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  85. 40'

    Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).21:41

  87. 39'

    Elías Ólafsson (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  88. 39'

    Fallo di Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).21:39

  89. 37'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).21:37

  90. 36'

    Tiro respinto. Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elad Madmon.21:37

  91. 32'

    Gara riprende.21:32

  93. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Bak Jensen (Midtjylland) per infortunio.21:32

  94. 31'

    Fallo di Franculino Djú (Midtjylland).21:31

  95. 31'

    Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  96. 29'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).21:30

  97. 28'

    Tentativo fallito. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra.21:29

  99. 27'

    Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).21:27

  100. 27'

    Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  101. 26'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:27

  102. 26'

    Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  103. 25'

    Gara riprende.21:25

  105. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:24

  106. 23'

    Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto.21:24

  107. 23'

    Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  108. 23'

    Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).21:23

  109. 21'

    Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  111. 21'

    Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).21:21

  112. 20'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:20

  113. 20'

    Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  114. 19'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).21:19

  115. 19'

    Tentativo fallito. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:19

  117. 17'

    Fuorigioco. Franculino Djú(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Valdemar Byskov e' colto in fuorigioco.21:18

  118. 13'

    Tentativo fallito. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Elad Madmon.21:14

  119. 12'

    Fuorigioco. Raz Shlomo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Osher Davida e' colto in fuorigioco.21:12

  120. 11'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).21:11

  121. 11'

    Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  123. 8'

    Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).21:09

  124. 8'

    Tiro parato. Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Itamar Noy.21:09

  125. 8'

    Tiro respinto. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Osher Davida.21:09

  126. 7'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).21:08

  127. 7'

    Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  129. 3'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:04

  130. 3'

    Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  131. Inizia il Primo tempo.21:01

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

  134. Dove si gioca la partita:

    Stadio: TSC Arena
    Città: Backa Topola
    Capienza: 8000 spettatori19:57

Formazioni Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland

Maccabi Tel Aviv
FC Midtjylland
TITOLARI MACCABI TEL AVIV
  • (90) ROI MISHPATI (P)
  • (6) TYRESE ASANTE (D)
  • (3) ROY REVIVO (D)
  • (5) MOHAMED ALI CAMARA (D)
  • (13) RAZ SHLOMO (D)
  • (28) ISSOUF SISSOKHO (C)
  • (77) OSHER DAVIDA (C)
  • (10) KERVIN ANDRADE (C)
  • (30) ITAMAR NOY (C)
  • (42) DOR PERETZ (A)
  • (19) ELAD MADMON (A)
PANCHINA MACCABI TEL AVIV
  • (14) DENNY GROPPER (D)
  • (22) OFEK MELIKA (P)
  • (23) BEN LEDERMAN (C)
  • (29) HÉLIO VARELA (A)
  • (15) YONAS MALEDE (A)
  • (41) ITAY BEN HAMO (D)
  • (36) IDO SHAHAR (C)
  • (21) NOAM BEN HARUSH (D)
  • (1) YOAV GERAFI (P)
  • (4) HEITOR (D)
  • (34) SAYED ABU FARHI (A)
  • (60) ELAI BEN SIMON (A)
ALLENATORE MACCABI TEL AVIV
  • Zarko Lazetic
TITOLARI FC MIDTJYLLAND
  • (16) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (6) MARTIN ERLIC (D)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (C)
  • (21) DENIL CASTILLO (C)
  • (20) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (11) DARÍO OSORIO (A)
  • (7) FRANCULINO DJÚ (A)
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
PANCHINA FC MIDTJYLLAND
  • (58) ARAL SIMSIR (C)
  • (43) KEVIN MBABU (D)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (41) MIKEL KRÜGER-JOHNSEN (A)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (29) PAULINHO (D)
  • (13) ADAM GABRIEL (D)
  • (1) JONAS LÖSSL (P)
  • (80) DANI SILVA (C)
ALLENATORE FC MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.
Arbitro di Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece FC Midtjylland si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; FC Midtjylland ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Maccabi Tel Aviv e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Maccabi Tel Aviv e Midtjylland si incontrano nella fase a gironi della UEFA Europa League: la squadra danese ha vinto 2-0 nella scorsa stagione.
  • Considerando anche le qualificazioni, il Midtjylland ha vinto le ultime sette partite europee: si tratta della serie di vittorie più lunga di sempre per una squadra danese in Europa.
  • Il Maccabi Tel Aviv ha perso nove delle ultime 12 partite di UEFA Europa League (2V, 1N). In particolare, dall'inizio della scorsa stagione nessuna squadra ha perso più gare nella competizione rispetto al Maccabi (7).
  • Il Midtylland è stato in vantaggio nell'86.8% della durata delle sue partite di UEFA Europa League in questa stagione, almeno il 12.2% in più di qualsiasi altra squadra. Tuttavia, ha tentato solo nove tiri in situazione di vantaggio, subendone 31, più di qualsiasi altra squadra in una singola situazione di gioco (vantaggio, pareggio o svantaggio) in questa stagione.
  • Quattro dei cinque gol del Midtjylland in UEFA Europa League in questa stagione sono stati segnati su calci piazzati, più di qualsiasi altra squadra; anche il loro valore di xG da queste situazioni di gioco è il più alto del torneo in corso (2.1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Maccabi Tel AvivFC Midtjylland
Partite giocate22
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati15
Gol totali subiti32
Media gol subiti per partita1.51.0
Percentuale possesso palla47.345.9
Numero totale di passaggi840683
Numero totale di passaggi riusciti724539
Tiri nello specchio della porta710
Percentuale di tiri in porta41.276.9
Numero totale di cross2335
Numero medio di cross riusciti613
Duelli per partita vinti97114
Duelli per partita persi91117
Corner subiti1213
Corner guadagnati812
Numero di punizioni a favore2429
Numero di punizioni concesse2631
Tackle totali3534
Percentuale di successo nei tackle68.655.9
Fuorigiochi totali37
Numero totale di cartellini gialli45
Numero totale di cartellini rossi00

