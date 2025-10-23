Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.

Arbitro di Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece FC Midtjylland si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; FC Midtjylland ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Maccabi Tel Aviv e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.

Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Maccabi Tel Aviv e Midtjylland si incontrano nella fase a gironi della UEFA Europa League: la squadra danese ha vinto 2-0 nella scorsa stagione.

Considerando anche le qualificazioni, il Midtjylland ha vinto le ultime sette partite europee: si tratta della serie di vittorie più lunga di sempre per una squadra danese in Europa.

Il Maccabi Tel Aviv ha perso nove delle ultime 12 partite di UEFA Europa League (2V, 1N). In particolare, dall'inizio della scorsa stagione nessuna squadra ha perso più gare nella competizione rispetto al Maccabi (7).

Il Midtylland è stato in vantaggio nell'86.8% della durata delle sue partite di UEFA Europa League in questa stagione, almeno il 12.2% in più di qualsiasi altra squadra. Tuttavia, ha tentato solo nove tiri in situazione di vantaggio, subendone 31, più di qualsiasi altra squadra in una singola situazione di gioco (vantaggio, pareggio o svantaggio) in questa stagione.

Quattro dei cinque gol del Midtjylland in UEFA Europa League in questa stagione sono stati segnati su calci piazzati, più di qualsiasi altra squadra; anche il loro valore di xG da queste situazioni di gioco è il più alto del torneo in corso (2.1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: