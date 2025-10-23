Incontro terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 3.
Incontro terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 3.
Secondo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 3.22:52
Tentativo fallito. Ido Shahar (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da oltre 25 metri che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Issouf Sissokho in seguito a un calcio da fermo.22:52
Lee Han-Beom (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:51
Fallo di Lee Han-Beom (Midtjylland).22:51
Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:49
Tiro parato. Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elai Ben Simon.22:48
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:47
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Dor Peretz.22:46
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elai Ben Simon sostituisce Osher Davida.22:46
Sostituzione, Midtjylland. Lee Han-Beom sostituisce Philip Billing.22:43
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 3. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aral Simsir.22:42
Tentativo fallito. Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sayed Abu Farhi con cross da calcio d'angolo.22:41
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:41
Tentativo fallito. Sayed Abu Farhi (Maccabi Tel Aviv) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roy Revivo con passaggio filtrante.22:39
Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Roy Revivo con passaggio filtrante.22:36
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:35
Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Mikel Krüger-Johnsen (Midtjylland).22:33
Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).22:33
Fuorigioco. Ousmane Diao(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.22:32
Sostituzione, Midtjylland. Mikel Krüger-Johnsen sostituisce Darío Osorio.22:30
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 2. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Martin Erlic con suggerimento di testa da calcio d'angolo.
Tentativo fallito. Victor Bak Jensen (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:29
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Ben Lederman (Maccabi Tel Aviv).22:29
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Hélio Varela sostituisce Elad Madmon.22:27
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ben Lederman sostituisce Itamar Noy.22:27
Philip Billing (Midtjylland) e' ammonito per fallo.22:27
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).22:27
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Osher Davida.22:26
Sostituzione, Midtjylland. Kevin Mbabu sostituisce Valdemar Byskov.22:23
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Martin Erlic (Midtjylland).22:22
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Sayed Abu Farhi sostituisce Kervin Andrade.22:21
Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).22:20
Tentativo fallito. Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:20
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).22:18
Tiro respinto. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area.22:18
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).22:16
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).22:15
Tiro respinto. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Franculino Djú.22:14
Martin Erlic (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv).22:13
Fallo di Valdemar Byskov (Midtjylland).22:12
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tentativo fallito. Victor Bak Jensen (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Aral Simsir.22:11
Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Aral Simsir.22:08
Tiro respinto. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:05
Inizia il Secondo tempo Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 1.22:04
Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Cho Gue-Sung.22:03
Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Denil Castillo.22:03
Primo tempo terminato, Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 1.21:48
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).21:47
Fallo di Valdemar Byskov (Midtjylland).21:46
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Midtjylland 1. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Victor Bak Jensen con cross.21:44
Tiro parato. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Issouf Sissokho.21:43
Denil Castillo (Midtjylland) e' ammonito per fallo.21:41
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).21:41
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv).21:41
Elías Ólafsson (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).21:39
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).21:37
Tiro respinto. Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area. Assist di Elad Madmon.21:37
Gara riprende.21:32
Gara momentaneamente sospesa, Victor Bak Jensen (Midtjylland) per infortunio.21:32
Fallo di Franculino Djú (Midtjylland).21:31
Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).21:30
Tentativo fallito. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra.21:29
Fallo di Darío Osorio (Midtjylland).21:27
Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:27
Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.21:24
Tentativo fallito. Denil Castillo (Midtjylland) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto.21:24
Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).21:23
Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).21:21
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:20
Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).21:19
Tentativo fallito. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:19
Fuorigioco. Franculino Djú(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Valdemar Byskov e' colto in fuorigioco.21:18
Tentativo fallito. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Elad Madmon.21:14
Fuorigioco. Raz Shlomo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Osher Davida e' colto in fuorigioco.21:12
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).21:11
Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Elías Ólafsson (Midtjylland).21:09
Tiro parato. Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Itamar Noy.21:09
Tiro respinto. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Osher Davida.21:09
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).21:08
Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).21:04
Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: TSC Arena
Città: Backa Topola
Capienza: 8000 spettatori19:57
Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio TSC Arena di Backa Topola.
Arbitro di Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.
Attualmente Maccabi Tel Aviv si trova 29° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece FC Midtjylland si trova 5° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Maccabi Tel Aviv ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; FC Midtjylland ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Maccabi Tel Aviv e FC Midtjylland è la prima che si affrontano in campionato.
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Maccabi Tel Aviv
|FC Midtjylland
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|5
|Gol totali subiti
|3
|2
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|47.3
|45.9
|Numero totale di passaggi
|840
|683
|Numero totale di passaggi riusciti
|724
|539
|Tiri nello specchio della porta
|7
|10
|Percentuale di tiri in porta
|41.2
|76.9
|Numero totale di cross
|23
|35
|Numero medio di cross riusciti
|6
|13
|Duelli per partita vinti
|97
|114
|Duelli per partita persi
|91
|117
|Corner subiti
|12
|13
|Corner guadagnati
|8
|12
|Numero di punizioni a favore
|24
|29
|Numero di punizioni concesse
|26
|31
|Tackle totali
|35
|34
|Percentuale di successo nei tackle
|68.6
|55.9
|Fuorigiochi totali
|3
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
