PREPARTITA

Salisburgo - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - Ferencváros sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Salisburgo si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Ferencváros si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; Ferencváros ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Salisburgo e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Salisburgo-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra RB Salisburgo e una squadra ungherese.

Il Ferencváros ha perso tutte e tre le partite in trasferta contro squadre austriache nelle principali competizioni europee, senza segnare nemmeno un gol: 0-1 contro il Wiener Sport-Club (1964), 0-1 contro l'FC Admira Wacker (1989) e 0-3 contro l'FC Wacker Innsbruck (1993).

Il RB Salisburgo ha vinto una delle ultime otto partite in UEFA Europa League (1N, 6P), perdendo le ultime tre. Solo una volta ha avuto una serie di sconfitte più lunga nella competizione, cinque tra febbraio 2015 e ottobre 2016.

Il Ferencváros ha vinto la sua ultima partita in trasferta di UEFA Europa League per 1-0 contro il Genk – la squadra ungherese non ottiene due successi esterni consecutivi nelle principali competizioni europee dalla Coppa delle Fiere 1967/68, quando superò Liverpool e Athletic Club, raggiungendo poi la finale, persa in doppio confronto contro il Leeds United.

Barnabás Varga ha segnato nove gol nelle principali competizioni europee in 15 presenze con il Ferencváros – solo sei giocatori nella storia del club hanno raggiunto quota 10 o più reti in Europa, con Péter Lipcsei l’ultimo a riuscirci, nel 2002.

