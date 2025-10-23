Incontro terminato, Salisburgo 2, Ferencváros 3.
Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
Incontro terminato, Salisburgo 2, Ferencváros 3.
Secondo tempo terminato, Salisburgo 2, Ferencváros 3.20:38
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).20:36
Callum O'Dowda (Ferencváros) e' ammonito.20:35
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).20:34
Gara riprende.20:33
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Tentativo fallito. Joane Gadou (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:31
Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Soumaïla Diabaté.20:31
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31
Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).20:31
Tiro respinto. Stefan Lainer (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.20:30
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).20:30
Tentativo fallito. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:29
Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonathan Levi.20:29
Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.20:28
Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Barnabás Varga.20:26
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Fallo di Stefan Gartenmann (Ferencváros).20:25
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).20:24
Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Clement Bischoff.20:24
Sostituzione, Salisburgo. Tim Trummer sostituisce Frans Krätzig.20:23
Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:23
Karim Onisiwo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).20:23
Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).20:22
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).20:20
Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Karim Onisiwo.20:20
Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Cadu.20:20
Sostituzione, Ferencváros. Naby Keïta sostituisce Gabi Kanichowsky.20:20
Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Petar Ratkov.20:17
Sostituzione, Salisburgo. Clement Bischoff sostituisce Edmund Baidoo.20:17
Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Stefan Lainer.20:16
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefan Lainer.20:16
Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Petar Ratkov con suggerimento di testa.20:16
Gol! Salisburgo 2, Ferencváros 3. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sota Kitano.20:14
Gara riprende.20:13
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf per infortunio.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Bamidele Yusuf (Ferencváros) per infortunio.20:12
Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:12
Tiro parato. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Barnabás Varga.20:10
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).20:08
Stefan Lainer (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).20:06
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:06
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).20:06
Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tentativo fallito. Stefan Gartenmann (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristoffer Zachariassen con cross da calcio d'angolo.20:06
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).20:05
Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.20:05
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.20:05
Sostituzione, Salisburgo. Yorbe Vertessen sostituisce Moussa Yeo.20:05
Sostituzione, Salisburgo. Sota Kitano sostituisce Maurits Kjærgaard.20:05
Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).20:04
Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Moussa Yeo.20:03
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Gartenmann (Ferencváros).20:02
Tiro respinto. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maurits Kjærgaard.20:02
Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 3. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristoffer Zachariassen in seguito a un contropiede.20:00
Gara riprende.19:59
Gara momentaneamente sospesa, (Ferencváros).19:59
Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 2. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cadu con cross.19:57
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).19:55
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).19:53
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:53
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bence Ötvös con cross.19:52
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).19:51
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jacob Rasmussen (Salisburgo).19:50
Stefan Gartenmann (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).19:49
Inizia il Secondo tempo Salisburgo 1, Ferencváros 0.19:47
Primo tempo terminato, Salisburgo 1, Ferencváros 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Fuorigioco. Stefan Lainer(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.19:30
Fallo di Cadu (Ferencváros).19:25
Moussa Yeo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).19:23
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Petar Ratkov (Salisburgo) per infortunio.19:19
Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:16
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:16
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).19:14
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Moussa Yeo.19:11
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Gabi Kanichowsky (Ferencváros).19:10
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:06
Alexander Schlager (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Tiro parato. Barnabás Varga (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:06
Rigore parato! Barnabás Varga (Ferencváros) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:06
Rigore concesso da Jacob Rasmussen (Salisburgo) per un fallo di mano in area.19:04
Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:02
Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:01
Jacob Rasmussen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:00
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:00
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 0. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Moussa Yeo.18:57
Fuorigioco. Kerim Alajbegovic(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.18:56
Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area.18:50
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).18:48
Fuorigioco. Stefan Lainer(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.18:48
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).18:47
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena Salzburg
Città: Wals bei Salzburg
Capienza: 30188 spettatori17:38
Salisburgo - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.
Arbitro di Salisburgo - Ferencváros sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Salisburgo si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Ferencváros si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; Ferencváros ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Salisburgo e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.
Salisburgo-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Salisburgo
|Ferencváros
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|3
|1
|Media gol subiti per partita
|1.5
|0.5
|Percentuale possesso palla
|39.0
|45.1
|Numero totale di passaggi
|771
|727
|Numero totale di passaggi riusciti
|627
|572
|Tiri nello specchio della porta
|9
|7
|Percentuale di tiri in porta
|56.2
|46.7
|Numero totale di cross
|21
|37
|Numero medio di cross riusciti
|5
|10
|Duelli per partita vinti
|91
|123
|Duelli per partita persi
|101
|113
|Corner subiti
|10
|8
|Corner guadagnati
|3
|6
|Numero di punizioni a favore
|17
|24
|Numero di punizioni concesse
|28
|37
|Tackle totali
|41
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|68.3
|63.9
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND