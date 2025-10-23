Virgilio Sport
Salisburgo-Ferencváros: 2-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg
23 Ottobre 2025 ore 18:45
Salisburgo
2
Ferencváros
3
Partita finita
Arbitro: Goga Kikacheishvili
  1. 13' 1-0 Edmund Baidoo
  2. 50' 1-1 Barnabás Varga
  3. 56' 1-2 Kristoffer Zachariassen
  4. 58' 1-3 Bamidele Yusuf
  5. 72' 2-3 Yorbe Vertessen
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Salisburgo 2, Ferencváros 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Salisburgo 2, Ferencváros 3.20:38

  3. 90'+4'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  4. 90'+4'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).20:36

  5. 90'+4'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) e' ammonito.20:35

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).20:34

  7. 90'+1'

    Gara riprende.20:33

  9. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.20:32

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  11. 90'

    Tentativo fallito. Joane Gadou (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:31

  12. 90'

    Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Soumaïla Diabaté.20:31

  13. 89'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:31

  15. 89'

    Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).20:31

  16. 89'

    Tiro respinto. Stefan Lainer (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.20:30

  17. 88'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  18. 88'

    Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).20:30

  19. 88'

    Tentativo fallito. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:29

  21. 88'

    Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonathan Levi.20:29

  22. 87'

    Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.20:28

  23. 84'

    Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Barnabás Varga.20:26

  24. 84'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25

  25. 84'

    Fallo di Stefan Gartenmann (Ferencváros).20:25

  27. 82'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  28. 82'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).20:24

  29. 82'

    Tiro parato. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Clement Bischoff.20:24

  30. 82'

    Sostituzione, Salisburgo. Tim Trummer sostituisce Frans Krätzig.20:23

  31. 81'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:23

  33. 81'

    Karim Onisiwo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23

  34. 81'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).20:23

  35. 80'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).20:22

  36. 80'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  37. 79'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Callum O'Dowda (Ferencváros).20:20

  39. 79'

    Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Karim Onisiwo.20:20

  40. 78'

    Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Cadu.20:20

  41. 78'

    Sostituzione, Ferencváros. Naby Keïta sostituisce Gabi Kanichowsky.20:20

  42. 75'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Petar Ratkov.20:17

  43. 75'

    Sostituzione, Salisburgo. Clement Bischoff sostituisce Edmund Baidoo.20:17

  45. 75'

    Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Stefan Lainer.20:16

  46. 75'

    Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stefan Lainer.20:16

  47. 75'

    Tentativo fallito. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Petar Ratkov con suggerimento di testa.20:16

  48. 72'

    Gol! Salisburgo 2, Ferencváros 3. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sota Kitano.20:14

  49. 72'

    Gara riprende.20:13

  51. 72'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf per infortunio.20:13

  52. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Bamidele Yusuf (Ferencváros) per infortunio.20:12

  53. 70'

    Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:12

  54. 68'

    Tiro parato. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Barnabás Varga.20:10

  55. 67'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).20:08

  57. 67'

    Stefan Lainer (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  58. 65'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  59. 65'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).20:06

  60. 64'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:06

  61. 64'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).20:06

  63. 64'

    Kerim Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  64. 64'

    Tentativo fallito. Stefan Gartenmann (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristoffer Zachariassen con cross da calcio d'angolo.20:06

  65. 64'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).20:05

  66. 64'

    Tiro respinto. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.20:05

  67. 64'

    Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area.20:05

  69. 63'

    Sostituzione, Salisburgo. Yorbe Vertessen sostituisce Moussa Yeo.20:05

  70. 63'

    Sostituzione, Salisburgo. Sota Kitano sostituisce Maurits Kjærgaard.20:05

  71. 63'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  72. 63'

    Fallo di Frans Krätzig (Salisburgo).20:04

  73. 61'

    Tiro respinto. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Moussa Yeo.20:03

  75. 60'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Stefan Gartenmann (Ferencváros).20:02

  76. 60'

    Tiro respinto. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Maurits Kjærgaard.20:02

  77. 58'

    Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 3. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kristoffer Zachariassen in seguito a un contropiede.20:00

  78. 57'

    Gara riprende.19:59

  79. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, (Ferencváros).19:59

  81. 56'

    Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 2. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cadu con cross.19:57

  82. 53'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  83. 53'

    Fallo di Kerim Alajbegovic (Salisburgo).19:55

  84. 51'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).19:53

  85. 51'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:53

  87. 51'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  88. 50'

    Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bence Ötvös con cross.19:52

  89. 50'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

  90. 50'

    Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).19:51

  91. 49'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jacob Rasmussen (Salisburgo).19:50

  93. 48'

    Stefan Gartenmann (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  94. 48'

    Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).19:49

  95. Inizia il Secondo tempo Salisburgo 1, Ferencváros 0.19:47

  96. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Salisburgo 1, Ferencváros 0.19:32

  97. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  99. 45'

    Fuorigioco. Stefan Lainer(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.19:30

  100. 41'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).19:25

  101. 41'

    Moussa Yeo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  102. 39'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  103. 39'

    Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).19:23

  105. 36'

    Gara riprende.19:20

  106. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Petar Ratkov (Salisburgo) per infortunio.19:19

  107. 32'

    Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:16

  108. 31'

    Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:16

  109. 31'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16

  111. 30'

    Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).19:14

  112. 30'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  113. 27'

    Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Moussa Yeo.19:11

  114. 26'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Gabi Kanichowsky (Ferencváros).19:10

  115. 22'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:06

  117. 22'

    Alexander Schlager (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  118. 22'

    Tiro parato. Barnabás Varga (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.19:06

  119. 22'

    Rigore parato! Barnabás Varga (Ferencváros) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:06

  120. 20'

    Rigore concesso da Jacob Rasmussen (Salisburgo) per un fallo di mano in area.19:04

  121. 18'

    Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:02

  123. 16'

    Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:01

  124. 16'

    Jacob Rasmussen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  125. 16'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:00

  126. 15'

    Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:00

  127. 15'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00

  129. 13'

    Gol! Salisburgo 1, Ferencváros 0. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Moussa Yeo.18:57

  130. 11'

    Fuorigioco. Kerim Alajbegovic(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.18:56

  131. 6'

    Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area.18:50

  132. 4'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  133. 4'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).18:48

  135. 3'

    Fuorigioco. Stefan Lainer(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.18:48

  136. 2'

    Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).18:47

  137. 2'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  138. Inizia il Primo tempo.18:45

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Red Bull Arena Salzburg
    Città: Wals bei Salzburg
    Capienza: 30188 spettatori17:38

Formazioni Salisburgo - Ferencváros

Salisburgo
Ferencváros
TITOLARI SALISBURGO
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (23) JOANE GADOU (D)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
  • (2) JACOB RASMUSSEN (D)
  • (49) MOUSSA YEO (C)
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (27) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
  • (20) EDMUND BAIDOO (A)
  • (21) PETAR RATKOV (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (11) YORBE VERTESSEN (A)
  • (29) LUCAS GOURNA-DOUATH (C)
  • (8) SOTA KITANO (A)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (92) SALKO HAMZIC (P)
  • (7) CLEMENT BISCHOFF (A)
  • (37) TIM TRUMMER (C)
  • (15) MAMADY DIAMBOU (C)
  • (9) KARIM ONISIWO (A)
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (48) ROCCO ZIKOVIC (D)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Thomas Letsch
TITOLARI FERENCVáROS
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (3) STEFAN GARTENMANN (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (20) CADU (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (63) DÁNIEL RADNÓTI (P)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (8) ALEKSANDAR PESIC (A)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (76) KRISZTIÁN LISZTES (A)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
PREPARTITA

Salisburgo - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.
Arbitro di Salisburgo - Ferencváros sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Salisburgo si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Ferencváros si trova 11° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; Ferencváros ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Salisburgo e Ferencváros è la prima che si affrontano in campionato.

Salisburgo-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro in assoluto tra RB Salisburgo e una squadra ungherese.
  • Il Ferencváros ha perso tutte e tre le partite in trasferta contro squadre austriache nelle principali competizioni europee, senza segnare nemmeno un gol: 0-1 contro il Wiener Sport-Club (1964), 0-1 contro l'FC Admira Wacker (1989) e 0-3 contro l'FC Wacker Innsbruck (1993).
  • Il RB Salisburgo ha vinto una delle ultime otto partite in UEFA Europa League (1N, 6P), perdendo le ultime tre. Solo una volta ha avuto una serie di sconfitte più lunga nella competizione, cinque tra febbraio 2015 e ottobre 2016.
  • Il Ferencváros ha vinto la sua ultima partita in trasferta di UEFA Europa League per 1-0 contro il Genk – la squadra ungherese non ottiene due successi esterni consecutivi nelle principali competizioni europee dalla Coppa delle Fiere 1967/68, quando superò Liverpool e Athletic Club, raggiungendo poi la finale, persa in doppio confronto contro il Leeds United.
  • Barnabás Varga ha segnato nove gol nelle principali competizioni europee in 15 presenze con il Ferencváros – solo sei giocatori nella storia del club hanno raggiunto quota 10 o più reti in Europa, con Péter Lipcsei l’ultimo a riuscirci, nel 2002.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SalisburgoFerencváros
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati02
Gol totali subiti31
Media gol subiti per partita1.50.5
Percentuale possesso palla39.045.1
Numero totale di passaggi771727
Numero totale di passaggi riusciti627572
Tiri nello specchio della porta97
Percentuale di tiri in porta56.246.7
Numero totale di cross2137
Numero medio di cross riusciti510
Duelli per partita vinti91123
Duelli per partita persi101113
Corner subiti108
Corner guadagnati36
Numero di punizioni a favore1724
Numero di punizioni concesse2837
Tackle totali4136
Percentuale di successo nei tackle68.363.9
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi01

