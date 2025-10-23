Virgilio Sport
Sporting Braga-Stella Rossa: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio Municipal de Braga di Braga
23 Ottobre 2025 ore 18:45
Sporting Braga
2
Stella Rossa
0
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 22' 1-0 Fran Navarro
  2. 72' 2-0 Mario Dorgeles
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Sporting Braga 2, Stella Rossa 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Sporting Braga 2, Stella Rossa 0.20:38

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Luka Zaric (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross.20:37

  4. 90'+3'

    Sostituzione, Sporting Braga. João Aragão sostituisce Ricardo Horta.20:36

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  6. 90'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).20:34

  7. 90'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

  9. 86'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:30

  10. 86'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  11. 85'

    Tentativo fallito. Leonardo Lelo (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Ricardo Horta.20:29

  12. 84'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27

  13. 84'

    Fallo di Mahmudu Bajo (Stella Rossa).20:27

  15. 83'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).20:26

  16. 82'

    Fallo di Diego Rodrigues (Sporting Braga).20:25

  17. 82'

    Luka Zaric (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  18. 81'

    Sostituzione, Stella Rossa. Luka Zaric sostituisce Mirko Ivanic.20:24

  19. 81'

    Sostituzione, Stella Rossa. Mahmudu Bajo sostituisce Rade Krunic.20:24

  21. 79'

    Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta.20:23

  22. 78'

    Sostituzione, Sporting Braga. Yanis da Rocha sostituisce Gabri Martínez.20:22

  23. 78'

    Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce João Moutinho.20:22

  24. 78'

    Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  25. 78'

    Fallo di Milson (Stella Rossa).20:21

  27. 77'

    Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:20

  28. 72'

    Gol! Sporting Braga 2, Stella Rossa 0. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.20:15

  29. 71'

    Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta.20:14

  30. 70'

    Fallo di Leonardo Lelo (Sporting Braga).20:13

  31. 70'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  33. 68'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).20:12

  34. 68'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  35. 66'

    Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Fran Navarro.20:10

  36. 66'

    Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Rodrigo Zalazar.20:10

  37. 66'

    Fuorigioco. Víctor Gómez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.20:09

  39. 64'

    Tiro parato. Nair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:07

  40. 61'

    Tentativo fallito. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Leonardo Lelo con cross in seguito a un calcio da fermo.20:04

  41. 60'

    Sostituzione, Stella Rossa. Timi Max Elsnik sostituisce Vasilije Kostov.20:04

  42. 60'

    Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nemanja Radonjic.20:04

  43. 60'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:03

  45. 60'

    Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:03

  46. 56'

    Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:59

  47. 49'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).19:52

  48. 49'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  49. 48'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).19:51

  51. 48'

    Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  52. 48'

    Tentativo fallito. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:51

  53. 47'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50

  54. 47'

    Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).19:50

  55. 47'

    Tentativo fallito. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:50

  57. 46'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lelo (Sporting Braga).19:49

  58. Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 1, Stella Rossa 0.19:49

  59. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Sporting Braga 1, Stella Rossa 0.19:33

  60. 45'+3'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:33

  61. 45'+3'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  63. 45'+2'

    Mirko Ivanic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.19:32

  64. 45'+2'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32

  65. 45'+2'

    Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).19:32

  66. 45'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31

  67. 45'

    Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.19:29

  69. 42'

    Fuorigioco. Rodrigão(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Bruno Duarte e' colto in fuorigioco.19:26

  70. 41'

    Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).19:26

  71. 41'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  72. 40'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).19:25

  73. 40'

    Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  75. 38'

    Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.19:22

  76. 37'

    Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic per infortunio.19:21

  77. 36'

    Gara riprende.19:20

  78. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Stella Rossa) per infortunio.19:20

  79. 35'

    Tiro respinto. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mirko Ivanic.19:19

  81. 34'

    Gara riprende.19:19

  82. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Stella Rossa) per infortunio.19:16

  83. 31'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:15

  84. 31'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  85. 30'

    Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Seol Young-Woo in seguito a un calcio da fermo.19:14

  87. 29'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).19:13

  88. 29'

    Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  89. 28'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lelo (Sporting Braga).19:12

  90. 27'

    Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area. Assist di Mirko Ivanic con cross.19:11

  91. 25'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:10

  93. 24'

    Fuorigioco. Mirko Ivanic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.19:09

  94. 22'

    Gol! Sporting Braga 1, Stella Rossa 0. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta.19:06

  95. 20'

    Fuorigioco. Mirko Ivanic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Nemanja Radonjic e' colto in fuorigioco.19:04

  96. 18'

    Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Händel.19:03

  97. 13'

    Fuorigioco. Leonardo Lelo(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.18:58

  99. 9'

    Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Víctor Gómez.18:53

  100. 3'

    Tiro parato. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rade Krunic.18:48

  101. 1'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).18:46

  102. 1'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  103. Inizia il Primo tempo.18:45

  105. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

  107. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Municipal de Braga
    Città: Braga
    Capienza: 30286 spettatori17:46

Formazioni Sporting Braga - Stella Rossa

Sporting Braga
Stella Rossa
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (D)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (5) LEONARDO LELO (C)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (C)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
  • (10) RODRIGO ZALAZAR (A)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
  • (62) NUNO MATOS (D)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (95) SANDRO VIDIGAL (A)
  • (36) ALAA BELLAAROUCH (P)
  • (72) JOÃO ARAGÃO (A)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (81) FODÉ CARLOS GASPAR PASCOAL (D)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (23) NAIR TIKNIZYAN (D)
  • (30) FRANKLIN TEBO UCHENNA (D)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (33) RADE KRUNIC (C)
  • (4) MIRKO IVANIC (C)
  • (49) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (17) BRUNO DUARTE (A)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (28) VUK DRASKIC (P)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (7) MILSON (C)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (14) PETER OLAYINKA (A)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (77) IVAN GUTESA (P)
  • (40) LUKA ZARIC (A)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Vladan Milojevic
PREPARTITA

Sporting Braga - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Stella Rossa sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Sporting Braga si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Sporting Braga e Stella Rossa si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Sporting Braga ha vinto 1 volta, Stella Rossa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Sporting Braga-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il sesto incontro in una grande competizione europea tra Sporting Braga e Stella Rossa: solo contro lo Shakhtar Donetsk il Braga conta altrettante sfide, mentre la squadra serba ha affrontato più spesso solo Barcellona (10), Bayern Monaco (7) e Rangers (7).
  • Tre dei cinque incontri nelle grandi competizioni europee tra Braga e Stella Rossa si sono conclusi in parità, con entrambe le squadre che hanno ottenuto una vittoria nelle altre due partite.
  • Lo Sporting Braga ha vinto le ultime sette partite in Europa (incluse le qualificazioni), eguagliando la sua serie di vittorie più lunga di sempre in competizioni europee (sette consecutive anche tra luglio e ottobre 2008).
  • La Stella Rossa ha perso 11 delle ultime 12 trasferte nelle grandi competizioni europee, subendo 32 gol. L'altra partita di questa serie è stata la vittoria per 1-0 in casa dello Young Boys lo scorso gennaio in UEFA Champions League.
  • Matheus ha giocato da titolare entrambe le partite della Stella Rossa in UEFA Europa League in questa stagione: la sua prossima gara dall'inizio sarà la 62esima nella competizione, a pari merito con Aleksandar Dragovic e dietro solo al portiere Rui Patrício nella storia della competizione dal 2009-10.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting BragaStella Rossa
Partite giocate22
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati32
Gol totali subiti03
Media gol subiti per partita0.01.5
Percentuale possesso palla44.648.1
Numero totale di passaggi848842
Numero totale di passaggi riusciti702698
Tiri nello specchio della porta86
Percentuale di tiri in porta50.030.0
Numero totale di cross3738
Numero medio di cross riusciti59
Duelli per partita vinti10985
Duelli per partita persi9389
Corner subiti99
Corner guadagnati1211
Numero di punizioni a favore2721
Numero di punizioni concesse1920
Tackle totali4325
Percentuale di successo nei tackle58.184.0
Fuorigiochi totali24
Numero totale di cartellini gialli24
Numero totale di cartellini rossi00

Sporting Braga - Stella Rossa Live

