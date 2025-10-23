Incontro terminato, Sporting Braga 2, Stella Rossa 0.
Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
Incontro terminato, Sporting Braga 2, Stella Rossa 0.
Secondo tempo terminato, Sporting Braga 2, Stella Rossa 0.20:38
Tentativo fallito. Luka Zaric (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross.20:37
Sostituzione, Sporting Braga. João Aragão sostituisce Ricardo Horta.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).20:34
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).20:30
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Tentativo fallito. Leonardo Lelo (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Ricardo Horta.20:29
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27
Fallo di Mahmudu Bajo (Stella Rossa).20:27
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).20:26
Fallo di Diego Rodrigues (Sporting Braga).20:25
Luka Zaric (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Sostituzione, Stella Rossa. Luka Zaric sostituisce Mirko Ivanic.20:24
Sostituzione, Stella Rossa. Mahmudu Bajo sostituisce Rade Krunic.20:24
Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta.20:23
Sostituzione, Sporting Braga. Yanis da Rocha sostituisce Gabri Martínez.20:22
Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce João Moutinho.20:22
Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Milson (Stella Rossa).20:21
Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:20
Gol! Sporting Braga 2, Stella Rossa 0. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.20:15
Tiro parato. Mario Dorgeles (Sporting Braga) un tiro di sinistro da oltre 25 metri parato palla indirizzata nel centro della porta.20:14
Fallo di Leonardo Lelo (Sporting Braga).20:13
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).20:12
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Fran Navarro.20:10
Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Rodrigo Zalazar.20:10
Fuorigioco. Víctor Gómez(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.20:09
Tiro parato. Nair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:07
Tentativo fallito. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Leonardo Lelo con cross in seguito a un calcio da fermo.20:04
Sostituzione, Stella Rossa. Timi Max Elsnik sostituisce Vasilije Kostov.20:04
Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nemanja Radonjic.20:04
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:03
Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:03
Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:59
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).19:52
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).19:51
Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Tentativo fallito. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:51
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50
Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).19:50
Tentativo fallito. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:50
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lelo (Sporting Braga).19:49
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 1, Stella Rossa 0.19:49
Primo tempo terminato, Sporting Braga 1, Stella Rossa 0.19:33
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:33
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Mirko Ivanic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.19:32
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32
Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.19:29
Fuorigioco. Rodrigão(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Bruno Duarte e' colto in fuorigioco.19:26
Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).19:26
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).19:25
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.19:22
Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic per infortunio.19:21
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Stella Rossa) per infortunio.19:20
Tiro respinto. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mirko Ivanic.19:19
Gara riprende.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Marko Arnautovic (Stella Rossa) per infortunio.19:16
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:15
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Seol Young-Woo in seguito a un calcio da fermo.19:14
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).19:13
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lelo (Sporting Braga).19:12
Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area. Assist di Mirko Ivanic con cross.19:11
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:10
Fuorigioco. Mirko Ivanic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.19:09
Gol! Sporting Braga 1, Stella Rossa 0. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta.19:06
Fuorigioco. Mirko Ivanic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Nemanja Radonjic e' colto in fuorigioco.19:04
Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Händel.19:03
Fuorigioco. Leonardo Lelo(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Fran Navarro e' colto in fuorigioco.18:58
Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Víctor Gómez.18:53
Tiro parato. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rade Krunic.18:48
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).18:46
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Municipal de Braga
Città: Braga
Capienza: 30286 spettatori17:46
Sporting Braga - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Stella Rossa sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente Sporting Braga si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Sporting Braga e Stella Rossa si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Sporting Braga ha vinto 1 volta, Stella Rossa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Sporting Braga-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Braga
|Stella Rossa
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|2
|Gol totali subiti
|0
|3
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.5
|Percentuale possesso palla
|44.6
|48.1
|Numero totale di passaggi
|848
|842
|Numero totale di passaggi riusciti
|702
|698
|Tiri nello specchio della porta
|8
|6
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|30.0
|Numero totale di cross
|37
|38
|Numero medio di cross riusciti
|5
|9
|Duelli per partita vinti
|109
|85
|Duelli per partita persi
|93
|89
|Corner subiti
|9
|9
|Corner guadagnati
|12
|11
|Numero di punizioni a favore
|27
|21
|Numero di punizioni concesse
|19
|20
|Tackle totali
|43
|25
|Percentuale di successo nei tackle
|58.1
|84.0
|Fuorigiochi totali
|2
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND