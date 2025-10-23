Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

Sporting Braga - Stella Rossa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Stella Rossa sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente Sporting Braga si trova 2° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Stella Rossa si trova 25° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Sporting Braga ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0; Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Sporting Braga e Stella Rossa si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Sporting Braga ha vinto 1 volta, Stella Rossa ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Sporting Braga-Stella Rossa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il sesto incontro in una grande competizione europea tra Sporting Braga e Stella Rossa: solo contro lo Shakhtar Donetsk il Braga conta altrettante sfide, mentre la squadra serba ha affrontato più spesso solo Barcellona (10), Bayern Monaco (7) e Rangers (7).

Tre dei cinque incontri nelle grandi competizioni europee tra Braga e Stella Rossa si sono conclusi in parità, con entrambe le squadre che hanno ottenuto una vittoria nelle altre due partite.

Lo Sporting Braga ha vinto le ultime sette partite in Europa (incluse le qualificazioni), eguagliando la sua serie di vittorie più lunga di sempre in competizioni europee (sette consecutive anche tra luglio e ottobre 2008).

La Stella Rossa ha perso 11 delle ultime 12 trasferte nelle grandi competizioni europee, subendo 32 gol. L'altra partita di questa serie è stata la vittoria per 1-0 in casa dello Young Boys lo scorso gennaio in UEFA Champions League.

Matheus ha giocato da titolare entrambe le partite della Stella Rossa in UEFA Europa League in questa stagione: la sua prossima gara dall'inizio sarà la 62esima nella competizione, a pari merito con Aleksandar Dragovic e dietro solo al portiere Rui Patrício nella storia della competizione dal 2009-10.

