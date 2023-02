Stadio An der Alten Försterei di Berlin 23 Febbraio 2023 ore 21:00

Dove si gioca la partita: Stadio: An der Alten Försterei Città: Berlin Capienza: 22012 spettatori19:48

Fuorigioco. Davy Klaassen(Ajax) prova il lancio lungo, ma Mohammed Kudus e' colto in fuorigioco.21:08

Rigore concesso da Calvin Bassey (Ajax) per un fallo di mano in area.21:16

Gol! Union Berlino 1, Ajax 0. Robin Knoche (Union Berlino) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:20

Danilho Doekhi (Union Berlino) e' ammonito per fallo.21:28

Tentativo fallito. Jurriën Timber (Ajax) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dusan Tadic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:36

Tiro parato. Sheraldo Becker (Union Berlino) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kevin Behrens.21:37

Tiro parato. Edson Álvarez (Ajax) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dusan Tadic con cross.21:38

Fuorigioco. Devyne Rensch(Ajax) prova il lancio lungo, ma Mohammed Kudus e' colto in fuorigioco.21:39

Tiro parato. Steven Bergwijn (Ajax) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dusan Tadic.21:42

Fuorigioco. Steven Bergwijn(Ajax) prova il lancio lungo, ma Mohammed Kudus e' colto in fuorigioco.21:42

Gol! Union Berlino 2, Ajax 0. Josip Juranovic (Union Berlino) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Janik Haberer.21:44

Fuorigioco. Calvin Bassey(Ajax) prova il lancio lungo, ma Davy Klaassen e' colto in fuorigioco.21:45

Gol! Union Berlino 2, Ajax 1. Mohammed Kudus (Ajax) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Steven Bergwijn con cross.22:04

Tiro parato. Sheraldo Becker (Union Berlino) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Josip Juranovic con passaggio filtrante.22:26

Tiro parato. Sheraldo Becker (Union Berlino) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rani Khedira.22:41

Mohammed Kudus (Ajax) e' ammonito per fallo.22:52

Edson Álvarez (Ajax) e' ammonito per fallo.22:53

Secondo cartellino giallo per Edson Álvarez (Ajax).22:54

PREPARTITA

1. FC Union Berlin - Ajax è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 21:00 allo stadio An der Alten Försterei di Berlin.

Arbitro di 1. FC Union Berlin - Ajax sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Diego Barbero Sevilla e Guadalupe Porras Ayuso. Al VAR invece ci sarà Xavier Estrada Fernández.

1. FC Union Berlin nella fase a gironi ha incontrato Union Saint-Gilloise, Sporting Braga e Malmoe superando il girone con 12 punti mentre Ajax ha incontrato superando il girone con 0 punti.

1. FC Union Berlin-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Union Berlino è imbattuto da cinque partite di Europa League (4V, 1N), in cui ha sempre tenuto la porta inviolata. In effetti, la squadra tedesca ha più clean sheet (5) di qualsiasi altra nella competizione nel 2022-23.

L'Ajax ha vinto solo due delle ultime otto trasferte europee contro squadre tedesche (2N, 4P), trovando tuttavia il successo proprio nell’ultima: 3-1 contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi di Champions League nella scorsa stagione.

L'Union Berlino non ha segnato più di un gol in alcuna delle ultime 11 partite europee (5V, 2N, 4P), realizzando solo otto reti totali nel periodo. Tutte e cinque le vittorie in questo periodo sono arrivate con il punteggio di 1-0.

La partita d’andata tra Union Berlino e Ajax - terminata 0-0 - ha visto solo tre tiri nello specchio e un totale di 1,26 Expected Goals; entrambi i dati sono i più bassi registrati nel turno appena terminate di playoff.

Mohammed Kudus ha preso parte a sei gol in sette presenze con l'Ajax in competizioni europee in questa stagione (quattro reti, due assist); il massimo di qualsiasi giocatore per la squadra olandese.

Dove vedere 1. FC Union Berlin-Ajax di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

1. FC Union Berlin-Ajax si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 febbraio.

1. FC Union Berlin-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

