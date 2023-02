(32) MATEO TANLONGO (C)

(18) ISSAHAKU FATAWU (C)

(82) MATEUS FERNANDES (C)

(5) HIDEMASA MORITA (C)

(15) MANUEL UGARTE (C)

(47) RICARDO ESGAIO (C)

(33) ARTHUR GOMES (C)

(66) GUSTAV FRAULO (C)

(35) CHARLES (C)

(10) EMAM ASHOUR (C)

(37) ARMIN GIGOVIC (C)

(8) KRISTOFFER OLSSON (C)

(24) OLIVER SØRENSEN (C)

PREPARTITA

FC Midtjylland - Sporting Lisbona è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

FC Midtjylland nella fase a gironi ha incontrato SK Puntigamer Sturm Graz, Lazio e Feyenoord superando il girone con 8 punti mentre Sporting Lisbona ha incontrato superando il girone con 0 punti.

FC Midtjylland-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sporting è rimasto imbattuto in tre precedenti contro il Midtjylland, vincendo due partite di Coppa UEFA nel 2001-02 e pareggiando l'andata negli spareggi di Europa League di questa stagione.

Il Midtjylland è stato eliminato in sei dei sette precedenti doppi confronti a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni), superando solo il primo turno della Coppa UEFA 2002-03 contro l'NK Varazdin. La squadra danese non ha mai vinto il ritorno di una di queste sfide (1N, 6P).

Lo Sporting ha vinto solo una delle ultime 18 trasferte nelle fasi a eliminazione diretta delle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni), 3-1 in casa dell’Astana nei sedicesimi di finale di Europa League a febbraio 2018 (8N, 9P).

Emam Ashour ha effettuato tre dei cinque tiri del Midtjylland nella gara d'andata, segnando il primo gol dell’incontro. L'unico giocatore a segnare in entrambe le gare di una sfida nella fase a eliminazione diretta di Europa League per il club danese è stato Pione Sisto contro il Manchester United nei sedicesimi di finale del 2015-16.

Il pareggio di Sebastián Coates per lo Sporting all'andata contro il Midtjylland è stato il gol più tardivo segnato dal club escludendo i tempi supplementari in una partita di Europa League (93:48).

Dove vedere FC Midtjylland-Sporting Lisbona di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

FC Midtjylland-Sporting Lisbona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 23 febbraio.

FC Midtjylland-Sporting Lisbona verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

