Stadio Old Trafford di Manchester 23 Febbraio 2023 ore 21:00

(32) PABLO TORRE (C)

(29) MARC CASADÓ (C)

(21) FRENKIE DE JONG (C)

(19) FRANCK KESSIE (C)

(5) SERGIO BUSQUETS (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(73) KOBBIE MAINOO (C)

(15) MARCEL SABITZER (C)

(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(10) MARCUS RASHFORD (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(17) FRED (C)

(18) CASEMIRO (C)

(25) JADON SANCHO (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori19:49

Tiro parato. Bruno Fernandes (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Casemiro con passaggio filtrante.21:02

Rigore concesso da Bruno Fernandes (Manchester United) per un fallo in area.21:15

Rigore per Barcellona. Alejandro Balde e'stato atterrato in area di rigore.21:15

Gol! Manchester United 0, Barcellona 1. Robert Lewandowski (Barcellona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:17

Gara momentaneamente sospesa, Ronald Araújo (Barcellona) per infortunio.21:19

Gol! Manchester United 1, Barcellona 1. Fred (Manchester United) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Fernandes.22:04

Fuorigioco. Bruno Fernandes(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Marcus Rashford e' colto in fuorigioco.22:07

Tiro parato. Antony (Manchester United) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:12

Tiro parato. Jules Koundé (Barcellona) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Frenkie de Jong con cross.22:21

Gara momentaneamente sospesa, Casemiro (Manchester United) per infortunio.22:28

Gara momentaneamente sospesa, Robert Lewandowski (Barcellona) per infortunio.22:28

Robert Lewandowski (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:28

Gol! Manchester United 2, Barcellona 1. Antony (Manchester United) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:30

Alejandro Garnacho (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:35

Gara momentaneamente sospesa, Marcus Rashford (Manchester United) per infortunio.22:38

Sergio Busquets (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:40

Gara momentaneamente sospesa, Alejandro Garnacho (Manchester United) per infortunio.22:41

Casemiro (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:43

Fuorigioco. Frenkie de Jong(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.22:51

PREPARTITA

Manchester United - Barcellona è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Barcellona sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Benjamin Pages. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Manchester United nella fase a gironi ha incontrato Real Sociedad, Sheriff Tiraspol e Omonia Nicosia superando il girone con 15 punti mentre il Barcellona ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Manchester United-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester United ha vinto solo una delle ultime 11 partite contro il Barcellona in competizioni europee (5N, 5P), senza successi nelle ultime cinque (1N, 4P). L'unica vittoria in questa serie è arrivata nell'aprile 2008, nella semifinale di ritorno di Champions League, 1-0 firmato da Paul Scholes.

Il Barcellona ha affrontato in trasferta il Manchester United in competizioni europee in cinque precedenti occasioni. Dopo non aver vinto nessuna delle prime quattro (2N, 2P), ha vinto 1-0 l'ultima trasferta dell’aprile 2019 (andata dei quarti di Champions League).

Il Manchester United ha perso solo due delle ultime 11 partite europee a Old Trafford (6V, 3N), anche se entrambe le sconfitte in questa serie sono arrivate contro squadre spagnole: 0-1 contro l'Atlético Madrid a marzo 2022 e 0-1 contro la Real Sociedad a settembre 2022.

Marcus Rashford ha segnato una media di un gol ogni 76 minuti con il Manchester United in questa Europa League (quattro gol in totale) - il miglior rapporto tra qualsiasi giocatore che abbia giocato almeno 300 minuti nella competizione in questa stagione.

Dall'inizio della stagione 2019-20, l'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha segnato 38 gol in 32 presenze nelle principali competizioni europee, più di qualsiasi altro giocatore in questo periodo.

Dove vedere Manchester United-Barcellona di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Manchester United-Barcellona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 febbraio.

Manchester United-Barcellona verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Manchester United - Barcellona tra Sky o TV8.

Il calendario completo di Europa League