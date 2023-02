(17) CALLUM HUDSON-ODOI (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(32) AYMAN AZHIL (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(27) FLORIAN WIRTZ (C)

(21) AMINE ADLI (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(5) MITCHEL BAKKER (C)

(43) EDAN DIOP (C)

(41) SOUNGOUTOU MAGASSA (C)

(21) MAGHNES AKLIOUCHE (C)

(18) TAKUMI MINAMINO (C)

(15) ELIOT MATAZO (C)

(77) GELSON MARTINS (C)

(4) MOHAMED CAMARA (C)

(27) KRÉPIN DIATTA (C)

(17) ALEKSANDR GOLOVIN (C)

(19) YOUSSOUF FOFANA (C)

PREPARTITA

Monaco - Bayer Leverkusen è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Stade Louis II di Monaco.

Monaco nella fase a gironi ha incontrato Stella Rossa, Ferencvarosi e Trabzonspor superando il girone con 10 punti mentre Bayer Leverkusen ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Monaco-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Monaco non è mai stato eliminato in una doppia sfida a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) dopo aver vinto fuori casa all'andata, qualificandosi in tutte e 10 le occasioni precedenti.

Il Bayer Leverkusen è stato eliminato da tutti gli 11 precedenti doppi confronti a eliminazione diretta nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) dopo aver perso l'andata in casa.

Il Monaco ha perso solo uno dei sette precedenti incontri con il Bayer Leverkusen in tutte le competizioni (4V, 2N), una sconfitta esterna per 3-0 nella fase a gironi della Champions League 2016-17.

Il Monaco è imbattuto da 13 partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta di Coppa UEFA/Europa League (9V, 4N), dalla sconfitta contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach nell'ottobre 1996.

Dall'inizio della stagione 2020-21, il 19enne Florian Wirtz ha preso parte a 12 gol in Europa League (6 reti, 6 assist). L'unico U20 con più partecipazioni nelle principali competizioni europee nel periodo è Jude Bellingham (14 - 8 centri, 6 assist).

Dove vedere Monaco-Bayer Leverkusen di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Monaco-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 23 febbraio.

Monaco-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

