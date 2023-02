Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: La Beaujoire-Louis-Fonteneau

Città: Nantes

Capienza: 38285 spettatori15:47

La Juventus va alla ricerca della qualificazione agli ottavi di Europa League. Dopo il pareggio nella gara di andata una settimana fa, i bianconeri dovranno fare risultato a Nantes. La formazione francese non supera il turno in una fase a eliminazione diretta in una grande competizione europea dalla stagione 2000-01,15:47

Nel weekend la Juventus in campionato ha portato a casa i tre punti con la vittoria a Spezia per 0-2. I francesi sono invece stati sconfitti dal Lens per 3-1.15:50

Formazione NANTES (5-3-2): Lafont - Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Simon - Sissoko, Chirivella, Mollet - Blas, Delort. A disposizione: Deschamps, Guessand, Moutoussamy, Coco, Ganago, Doucet, Corchia, Mohamed, Traore.17:39

Formazione JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria; Kean. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Vlahovic, Cuadrado, Gatti, Bonucci, Rugani, Soulé, Paredes, Iling Junior, Barrenechea.17:39

Nel Nantes coppia d'attacco formata da Delort e Blas, autore del gol all'andata. Centrocampo a tre con Sissoko, Chirivella e Mollet. Mentre in difesa, davanti a Lafont, giocano Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois e Simon. Nella Juventus parte dalla panchina Vlahovic, c'è Kean al suo posto con Di Maria in appoggio. Torna Szczesny in porta. Difesa a tre con Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mezzo al campo De Sciglio e Kostic ai lati, Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo.17:45