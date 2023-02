(55) LUCAS OCAMPOS (C)

(7) SUSO (C)

(43) MANU BUENO (C)

(27) CARLOS ÁLVAREZ (C)

(10) IVAN RAKITIC (C)

(16) JESÚS NAVAS (C)

(8) JOAN JORDÁN (C)

(19) MARCOS ACUÑA (C)

(37) RICHARD LEDEZMA (C)

(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)

(20) GUUS TIL (C)

(23) JOEY VEERMAN (C)

(15) ÉRICK GUTIÉRREZ (C)

PREPARTITA

PSV Eindhoven - Siviglia è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

PSV Eindhoven nella fase a gironi ha incontrato Bodø/Glimt, Zürich e Arsenal superando il girone con 13 punti mentre Siviglia ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Dove vedere PSV Eindhoven-Siviglia di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Siviglia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 23 febbraio.

PSV Eindhoven-Siviglia verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

