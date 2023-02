(29) EHOR NAZARYNA (C)

Yukhym Konoplya (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:51

Fuorigioco. Flavien Tait(Rennes) prova il lancio lungo, ma Djed Spence e' colto in fuorigioco.22:49

Tiro parato. Flavien Tait (Rennes) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:49

Fuorigioco. Valeriy Bondar(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Danylo Sikan e' colto in fuorigioco.22:47

Gara momentaneamente sospesa, Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:46

Bohdan Mykhailichenko (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:40

Gara momentaneamente sospesa, Jeanuël Belocian (Rennes) per infortunio.22:33

Tiro parato. Adrien Truffert (Rennes) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:32

Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.22:20

Djed Spence (Rennes) e' ammonito per fallo.22:12

Fuorigioco. Mykola Matviyenko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Yukhym Konoplya e' colto in fuorigioco.22:06

Fuorigioco. Valeriy Bondar(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Heorhii Sudakov e' colto in fuorigioco.21:35

Decisione VAR: no gol Rennes 0-0 Shakhtar Donetsk.21:23

GOL CANCELLATO DAL VAR: Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review..21:21

Gara momentaneamente sospesa, Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:16

Tiro parato. Adrien Truffert (Rennes) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:11

Fuorigioco. Bohdan Mykhailichenko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Lassina Traoré e' colto in fuorigioco.21:05

PREPARTITA

Rennes - Shakhtar Donetsk è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 23 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

Arbitro di Rennes - Shakhtar Donetsk sarà Tobias Stieler coadiuvato da Christian Gittelmann e Mark Borsch. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Rennes nella fase a gironi ha incontrato AEK Larnaka, Fenerbahçe e Dinamo Kiev superando il girone con 12 punti mentre Shakhtar Donetsk ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Rennes-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nessuna delle otto partite del Rennes contro squadre ucraine nelle competizioni europee è finita in pareggio, con la squadra francese che ha vinto tre volte e perso cinque. Due di queste sconfitte sono arrivate nei suoi nei due incontri con lo Shakhtar Donetsk: 0-1 in Coppa UEFA nel dicembre 2005 e 1-2 nella gara d’andata.

Il Rennes è imbattuto da otto partite casalinghe nelle competizioni europee (4V, 4N), alternando una vittoria a un pareggio. Ha pareggiato 1-1 con l'AEK Larnaka nell'ultima occasione, lo scorso novembre.

Lo Shakhtar Donetsk ha perso solo tre delle ultime 14 trasferte in Europa League, registrando nove vittorie in questa serie (2N). Tuttavia, ha perso 0-3 contro la Roma nell'ultima gara fuori casa, nel marzo 2021.

Jérémy Doku del Rennes ha completato sette dribbling nell'andata contro lo Shakhtar Donetsk – solo un giocatore ne ha realizzati di più in una partita di Europa League in tutta la stagione (8, Rodri del Real Betis contro l'HJK Helsinki).

Artem Bondarenko ha segnato quello che si è rivelato il gol della vittoria nell'incontro d’andata contro il Rennes, realizzando il suo primo gol con lo Shakhtar Donetsk in una competizione europea alla sua nona presenza e ottava da titolare.

Dove vedere Rennes-Shakhtar Donetsk di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Rennes-Shakhtar Donetsk si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 23 febbraio.

Rennes-Shakhtar Donetsk verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

