(25) JON MAGUNAZELAIA (C)

(15) URKO GONZÁLEZ (C)

(16) JON OLASAGASTI (C)

(10) MIKEL OYARZABAL (C)

(22) BEÑAT TURRIENTES (C)

(23) BRAIS MÉNDEZ (C)

(14) TAKEFUSA KUBO (C)

(4) MARTÍN ZUBIMENDI (C)

(14) JORIS VAN OVEREEM (C)

(55) NIR BITTON (C)

(17) WESLLEY PATATI (C)

(42) DOR PERETZ (C)

(28) ISSOUF SISSOKHO (C)

(36) IDO SHAHAR (C)

(16) GABI KANICHOWSKY (C)

Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Real Sociedad 2. Sergio Gómez (Real Sociedad) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sheraldo Becker in seguito a un contropiede.20:10

Decisione VAR: no gol Maccabi Tel Aviv 0-1 Real Sociedad.20:08

Fuorigioco. Jon Pacheco(Real Sociedad) prova il lancio lungo, ma Nayef Aguerd e' colto in fuorigioco.20:05

GOL CANCELLATO DAL VAR: Umar Sadiq (Real Sociedad) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:05

Fuorigioco. Ido Shahar(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Dor Peretz e' colto in fuorigioco.19:59

Tiro parato. Elad Madmon (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:57

Tentativo fallito. Javi López (Real Sociedad) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:35

Tiro parato. Takefusa Kubo (Real Sociedad) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mikel Oyarzabal.19:29

Weslley Patati (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.19:22

Tiro parato. Umar Sadiq (Real Sociedad) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Oyarzabal.19:10

Fuorigioco. Ofir Davidzada(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Elad Madmon e' colto in fuorigioco.19:05

Gol! Maccabi Tel Aviv 0, Real Sociedad 1. Jon Pacheco (Real Sociedad) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Brais Méndez con cross da calcio d'angolo.19:04

Gara momentaneamente sospesa, Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.19:00

Takefusa Kubo (Real Sociedad) e' ammonito per fallo.18:58

PREPARTITA

Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 18:45 allo stadio FK Partizan Stadium di Belgrade.

Arbitro di Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad sarà Rohit Saggi. Al VAR invece ci sarà Tom Hagen.

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 24 ottobre.

Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

