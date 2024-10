(21) BRANCO VAN DEN BOOMEN (C)

Gara momentaneamente sospesa, Devyne Rensch (Ajax) per infortunio.20:07

Fuorigioco. Kenneth Taylor(Ajax) prova il lancio lungo, ma Mika Godts e' colto in fuorigioco.20:02

Fuorigioco. Kenneth Taylor(Ajax) prova il lancio lungo, ma Mika Godts e' colto in fuorigioco.19:32

Kian Fitz-Jim (Ajax) e' ammonito per fallo.19:31

Tiro parato. Kian Fitz-Jim (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kenneth Taylor.19:28

Fuorigioco. Jordan Henderson(Ajax) prova il lancio lungo, ma Mika Godts e' colto in fuorigioco.19:16

Fuorigioco. Jorrel Hato(Ajax) prova il lancio lungo, ma Wout Weghorst e' colto in fuorigioco.19:08

Abbas Hüseynov (Qarabağ) e' ammonito per fallo.19:07

Kenneth Taylor (Ajax) e' ammonito per fallo.19:05

Tentativo fallito. Jorrel Hato (Ajax) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jordan Henderson con cross in seguito a un calcio da fermo.19:03

Fuorigioco. Yassine Benzia(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Elvin Cafarquliyev e' colto in fuorigioco.18:48

PREPARTITA

Qarabag - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 24 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Ajax sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Dove vedere Qarabag-Ajax di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Qarabag-Ajax si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 24 ottobre.

Qarabag-Ajax verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

