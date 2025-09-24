Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Fenerbahçe sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 8° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Fenerbahçe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Dinamo Zagabria e Fenerbahçe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Dinamo Zagabria ha vinto 1 volta, Fenerbahçe non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Dinamo Zagabria-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dinamo Zagabria ha affrontato squadre turche sei volte nelle principali competizioni europee nella sua storia, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Dinamo Zagabria e Fenerbahce si sono affrontate due volte nelle principali competizioni europee, entrambe nella fase a gironi dell'Europa League 2018/19, con i croati rimasti imbattuti (1V, 1N).

Da dicembre 2014 in avanti, la Dinamo Zagabria ha perso solo due delle 19 partite della fase a gironi di Europa League (12V, 5N), ottenendo 10 clean sheet nel periodo.

Il Fenerbahce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare esterne di di Europa League (2V, 2N): soltanto nella stagione 2012/13 i turchi hanno registrato una striscia più lunga di risultati utili in trasferta nella competizione (sei in quel caso).

Tra il 2022/23 e 2024/25, solo due giocatori hanno fornito più assist di Sebastian Szymanski (10) nelle principali competizioni europee; nessun giocatore, però, ne ha serviti di più su azione nello stesso periodo (10), di cui sette con la maglia del Fenerbahce.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: