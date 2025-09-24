Virgilio Sport
Dinamo Zagabria-Fenerbahçe: 3-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Maksimir di Zagabria
24 Settembre 2025 ore 21:00
Dinamo Zagabria
3
Fenerbahçe
1
Partita finita
Arbitro: Jerome Brisard
  1. 21' 1-0 Dion Beljo
  2. 25' 1-1 Sebastian Szymanski
  3. 50' 2-1 Dion Beljo
  4. 90+5' 3-1 Mounsef Bakrar
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Dinamo Zagabria 3, Fenerbahce 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 3, Fenerbahce 1.22:53

  3. 90'+5'

    Gol! Dinamo Zagabria 3, Fenerbahce 1. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sandro Kulenovic.22:52

  4. 90'+4'

    Fred (Fenerbahce) e' ammonito.22:51

  5. 90'+3'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Miha Zajc.22:50

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).22:49

  7. 90'+1'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).22:48

  9. 90'+1'

    Gonzalo Villar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  11. 90'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gonzalo Villar sostituisce Arbër Hoxha.22:47

  12. 90'

    Oguz Aydin (Fenerbahce) e' ammonito.22:47

  13. 90'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).22:47

  15. 85'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Moris Valincic (Dinamo Zagabria).22:42

  16. 84'

    Sostituzione, Fenerbahce. Cenk Tosun sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:41

  17. 83'

    Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Miha Zajc.22:40

  18. 81'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).22:38

  19. 81'

    Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  21. 75'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Dion Beljo.22:32

  22. 75'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Mateo Lisica.22:32

  23. 75'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.22:32

  24. 72'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  25. 72'

    Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).22:29

  27. 71'

    Sostituzione, Fenerbahce. Irfan Can Kahveci sostituisce Sebastian Szymanski.22:28

  28. 71'

    Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Dorgeles Nene.22:28

  29. 71'

    Tentativo fallito. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sergi Domínguez in seguito a un contropiede.22:28

  30. 69'

    Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.22:26

  31. 66'

    Tentativo fallito. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Moris Valincic.22:23

  33. 66'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:23

  34. 66'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  35. 63'

    Gara riprende.22:20

  36. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:20

  37. 62'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).22:19

  39. 62'

    Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19

  40. 61'

    Tiro parato. Sebastian Szymanski (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Milan Skriniar.22:18

  41. 60'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:17

  42. 60'

    Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  43. 59'

    Sostituzione, Fenerbahce. Fred sostituisce Çaglar Söyüncü.22:16

  45. 58'

    Fuorigioco. Moris Valincic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mateo Lisica e' colto in fuorigioco.22:15

  46. 58'

    Tiro respinto. Moris Valincic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Miha Zajc.22:15

  47. 57'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:14

  48. 57'

    Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  49. 56'

    Tiro respinto. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dorgeles Nene.22:13

  51. 55'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:12

  52. 50'

    Gol! Dinamo Zagabria 2, Fenerbahce 1. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arbër Hoxha.22:07

  53. 50'

    Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.22:07

  54. Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 1.22:02

  55. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 1.21:45

  57. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  58. 45'

    Moris Valincic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:44

  59. 44'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  60. 44'

    Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:44

  61. 43'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito.21:43

  63. 43'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:42

  64. 40'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:40

  65. 40'

    Ederson (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  66. 40'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).21:40

  67. 40'

    Tiro respinto. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area.21:40

  69. 37'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).21:37

  70. 36'

    Fuorigioco. Archie Brown(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Sebastian Szymanski e' colto in fuorigioco.21:35

  71. 33'

    Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).21:33

  72. 33'

    Bruno Goda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  73. 32'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).21:32

  75. 30'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:30

  76. 25'

    Gol! Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 1. Sebastian Szymanski (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:24

  77. 24'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:23

  78. 24'

    Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dorgeles Nene.21:23

  79. 21'

    Gol! Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 0. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:21

  81. 21'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Mateo Lisica.21:21

  82. 19'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  83. 19'

    Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:18

  84. 19'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area. Assist di Miha Zajc con cross.21:18

  85. 18'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:18

  87. 16'

    Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Moris Valincic.21:16

  88. 14'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  89. 14'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).21:14

  90. 9'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09

  91. 9'

    Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:09

  93. 7'

    Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:07

  94. 7'

    Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  95. 6'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  96. 6'

    Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).21:06

  97. 4'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:04

  99. Inizia il Primo tempo.21:00

  100. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  102. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Maksimir
    Città: Zagabria
    Capienza: 40000 spettatori19:54

Formazioni Dinamo Zagabria - Fenerbahçe

Dinamo Zagabria
Fenerbahçe
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (33) IVAN NEVISTIC (P)
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (25) MORIS VALINCIC (D)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (21) MATEO LISICA (C)
  • (11) ARBËR HOXHA (C)
  • (77) DEJAN LJUBICIC (C)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (23) CARDOSO VARELA (A)
  • (17) SANDRO KULENOVIC (A)
  • (28) KÉVIN THÉOPHILE-CATHERINE (D)
  • (7) LUKA STOJKOVIC (C)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
  • (10) GABRIEL VIDOVIC (C)
  • (6) GONZALO VILLAR (C)
  • (22) MATTEO PEREZ VINLÖF (D)
  • (20) ROBERT MUDRAZIJA (C)
  • (14) MARKO SOLDO (C)
  • (71) MOUNSEF BAKRAR (A)
  • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Mario Kovacevic
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
  • (24) JAYDEN OOSTERWOLDE (D)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (C)
  • (3) ARCHIE BROWN (C)
  • (45) DORGELES NENE (C)
  • (21) MARCO ASENSIO (C)
  • (53) SEBASTIAN SZYMANSKI (A)
  • (19) YOUSSEF EN-NESYRI (A)
  • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (17) IRFAN CAN KAHVECI (C)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)
  • (23) CENK TOSUN (A)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (7) FRED (C)
  • (70) OGUZ AYDIN (A)
  • (14) YIGIT DEMIR (D)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Domenico Tedesco
PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Fenerbahçe sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 8° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Fenerbahçe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Dinamo Zagabria e Fenerbahçe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Dinamo Zagabria ha vinto 1 volta, Fenerbahçe non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Dinamo Zagabria-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Dinamo Zagabria ha affrontato squadre turche sei volte nelle principali competizioni europee nella sua storia, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e due sconfitte.
  • Dinamo Zagabria e Fenerbahce si sono affrontate due volte nelle principali competizioni europee, entrambe nella fase a gironi dell'Europa League 2018/19, con i croati rimasti imbattuti (1V, 1N).
  • Da dicembre 2014 in avanti, la Dinamo Zagabria ha perso solo due delle 19 partite della fase a gironi di Europa League (12V, 5N), ottenendo 10 clean sheet nel periodo.
  • Il Fenerbahce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare esterne di di Europa League (2V, 2N): soltanto nella stagione 2012/13 i turchi hanno registrato una striscia più lunga di risultati utili in trasferta nella competizione (sei in quel caso).
  • Tra il 2022/23 e 2024/25, solo due giocatori hanno fornito più assist di Sebastian Szymanski (10) nelle principali competizioni europee; nessun giocatore, però, ne ha serviti di più su azione nello stesso periodo (10), di cui sette con la maglia del Fenerbahce.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Dinamo ZagabriaFenerbahçe
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Virgilio Sport
