Incontro terminato, Dinamo Zagabria 3, Fenerbahce 1.
Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 3, Fenerbahce 1.22:53
Gol! Dinamo Zagabria 3, Fenerbahce 1. Mounsef Bakrar (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sandro Kulenovic.22:52
Fred (Fenerbahce) e' ammonito.22:51
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Miha Zajc.22:50
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).22:49
Fallo di Fred (Fenerbahce).22:48
Gonzalo Villar (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gonzalo Villar sostituisce Arbër Hoxha.22:47
Oguz Aydin (Fenerbahce) e' ammonito.22:47
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).22:47
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Moris Valincic (Dinamo Zagabria).22:42
Sostituzione, Fenerbahce. Cenk Tosun sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:41
Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Miha Zajc.22:40
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).22:38
Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Dion Beljo.22:32
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Mounsef Bakrar sostituisce Mateo Lisica.22:32
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Luka Stojkovic sostituisce Dejan Ljubicic.22:32
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).22:29
Sostituzione, Fenerbahce. Irfan Can Kahveci sostituisce Sebastian Szymanski.22:28
Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Dorgeles Nene.22:28
Tentativo fallito. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sergi Domínguez in seguito a un contropiede.22:28
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.22:26
Tentativo fallito. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Moris Valincic.22:23
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:23
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Josip Misic (Dinamo Zagabria) per infortunio.22:20
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).22:19
Josip Misic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:19
Tiro parato. Sebastian Szymanski (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Milan Skriniar.22:18
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).22:17
Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Sostituzione, Fenerbahce. Fred sostituisce Çaglar Söyüncü.22:16
Fuorigioco. Moris Valincic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Mateo Lisica e' colto in fuorigioco.22:15
Tiro respinto. Moris Valincic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Miha Zajc.22:15
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:14
Moris Valincic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Tiro respinto. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dorgeles Nene.22:13
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).22:12
Gol! Dinamo Zagabria 2, Fenerbahce 1. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arbër Hoxha.22:07
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.22:07
Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 1.22:02
Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 1.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Moris Valincic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:44
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Moris Valincic (Dinamo Zagabria).21:44
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito.21:43
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:42
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.21:40
Ederson (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).21:40
Tiro respinto. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da centro area.21:40
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Ederson (Fenerbahce).21:37
Fuorigioco. Archie Brown(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Sebastian Szymanski e' colto in fuorigioco.21:35
Fallo di Nélson Semedo (Fenerbahce).21:33
Bruno Goda (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).21:32
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:30
Gol! Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 1. Sebastian Szymanski (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:24
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:23
Tiro respinto. Sebastian Szymanski (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Dorgeles Nene.21:23
Gol! Dinamo Zagabria 1, Fenerbahce 0. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:21
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Mateo Lisica.21:21
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).21:18
Tiro respinto. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da centro area. Assist di Miha Zajc con cross.21:18
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:18
Tentativo fallito. Miha Zajc (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Moris Valincic.21:16
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).21:14
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Fallo di Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:09
Fallo di Scott McKenna (Dinamo Zagabria).21:07
Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).21:06
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Mateo Lisica (Dinamo Zagabria).21:04
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Maksimir
Città: Zagabria
Capienza: 40000 spettatori19:54
Dinamo Zagabria - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Fenerbahçe sarà Jerome Brisard. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.
Attualmente Dinamo Zagabria si trova 8° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Dinamo Zagabria ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Fenerbahçe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Dinamo Zagabria e Fenerbahçe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Dinamo Zagabria ha vinto 1 volta, Fenerbahçe non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Dinamo Zagabria-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Zagabria
|Fenerbahçe
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
