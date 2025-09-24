Virgilio Sport
FC Midtjylland-Sturm Graz: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MCH Arena di Herning
24 Settembre 2025 ore 18:45
FC Midtjylland
2
Sturm Graz
0
Partita finita
Arbitro: Orel Grinfeeld
  1. 7' 1-0 Oliver Christensen (A)
  2. 88' 2-0 Ousmane Diao
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Midtjylland 2, Sturm Graz 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Midtjylland 2, Sturm Graz 0.20:39

  3. 90'+5'

    Tiro parato. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:38

  4. 90'+4'

    Edward Chilufya (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37

  5. 90'+4'

    Fallo di Dimitri Lavalée (Sturm Graz).20:37

  6. 90'+2'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  7. 90'+2'

    Fallo di Belmin Beganovic (Sturm Graz).20:36

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34

  10. 90'

    Tiro parato. Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:33

  11. 88'

    Gol! Midtjylland 2, Sturm Graz 0. Ousmane Diao (Midtjylland) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aral Simsir con cross in seguito a un calcio da fermo.20:32

  12. 88'

    Sostituzione, Midtjylland. Valdemar Byskov sostituisce Franculino Djú.20:31

  13. 87'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30

  15. 87'

    Fallo di Emir Karic (Sturm Graz).20:30

  16. 84'

    Gara riprende.20:27

  17. 84'

    Sostituzione, Sturm Graz. Julius Beck sostituisce Tochi Chukwuani.20:27

  18. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Lee Han-Beom (Midtjylland) per infortunio.20:26

  19. 80'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Stefan Hierländer (Sturm Graz).20:23

  21. 77'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  22. 77'

    Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).20:20

  23. 76'

    Tentativo fallito. Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:19

  24. 76'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).20:19

  25. 76'

    Tiro respinto. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tomi Horvat.20:19

  27. 74'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).20:18

  28. 74'

    Belmin Beganovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  29. 73'

    Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  30. 73'

    Fallo di Leon Grgic (Sturm Graz).20:17

  31. 73'

    Sostituzione, Sturm Graz. Stefan Hierländer sostituisce Tim Oermann.20:16

  33. 73'

    Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Seedy Jatta.20:16

  34. 72'

    Fuorigioco. Adam Gabriel(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.20:16

  35. 71'

    Emanuel Aiwu (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:14

  36. 71'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14

  37. 71'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).20:14

  39. 70'

    Fallo di Lee Han-Beom (Midtjylland).20:13

  40. 70'

    Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13

  41. 70'

    Sostituzione, Midtjylland. Edward Chilufya sostituisce Júnior Brumado.20:13

  42. 69'

    Sostituzione, Midtjylland. Adam Gabriel sostituisce Kevin Mbabu.20:12

  43. 68'

    Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11

  45. 68'

    Fallo di Leon Grgic (Sturm Graz).20:11

  46. 65'

    Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08

  47. 65'

    Fallo di Dimitri Lavalée (Sturm Graz).20:08

  48. 61'

    Fuorigioco. Kevin Mbabu(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.20:04

  49. 61'

    Tentativo fallito. Kevin Mbabu (Midtjylland) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lee Han-Beom con suggerimento di testa.20:04

  51. 60'

    Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Cho Gue-Sung.20:03

  52. 59'

    Sostituzione, Sturm Graz. Leon Grgic sostituisce Maurice Malone.20:03

  53. 59'

    Tentativo fallito. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jon Gorenc Stankovic.20:02

  54. 58'

    Fuorigioco. Kevin Mbabu(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.20:02

  55. 58'

    Tiro parato. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tim Oermann.20:01

  57. 57'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:00

  58. 57'

    Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00

  59. 56'

    Tiro parato. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Denil Castillo con passaggio filtrante.20:00

  60. 55'

    Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  61. 55'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).19:59

  63. 51'

    Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).19:54

  64. 51'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54

  65. 50'

    Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:54

  66. 50'

    Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  67. 50'

    Tiro parato. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Júnior Brumado.19:53

  69. 47'

    Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

  70. 47'

    Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).19:50

  71. Inizia il Secondo tempo Midtjylland 1, Sturm Graz 0.19:49

  72. 45'

    Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Filip Rózga.19:49

  73. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Midtjylland 1, Sturm Graz 0.19:34

  75. 45'+3'

    Maurice Malone (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.19:33

  76. 45'+3'

    Lee Han-Beom (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  77. 45'+3'

    Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).19:33

  78. 45'+3'

    Fallo di mano di Denil Castillo (Midtjylland).19:33

  79. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Seedy Jatta (Sturm Graz).19:32

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  82. 45'

    Philip Billing (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:30

  83. 45'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:30

  84. 45'

    Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  85. 44'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:29

  87. 44'

    Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  88. 44'

    Tentativo fallito. Ousmane Diao (Midtjylland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin Mbabu con cross in seguito a un calcio da fermo.19:29

  89. 43'

    Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  90. 43'

    Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).19:28

  91. 41'

    Gara riprende.19:26

  93. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Tim Oermann (Sturm Graz) per infortunio.19:25

  94. 40'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kevin Mbabu con cross.19:25

  95. 40'

    Tiro respinto. Tim Oermann (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Filip Rózga.19:25

  96. 36'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:21

  97. 36'

    Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21

  99. 35'

    Lee Han-Beom (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  100. 35'

    Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).19:20

  101. 34'

    Fuorigioco. Cho Gue-Sung(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.19:19

  102. 33'

    Tiro respinto. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cho Gue-Sung.19:18

  103. 33'

    Tiro parato. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Seedy Jatta.19:18

  105. 31'

    Tentativo fallito. Dimitri Lavalée (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.19:16

  106. 31'

    Tentativo fallito. Maurice Malone (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomi Horvat con cross da calcio d'angolo.19:16

  107. 31'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).19:15

  108. 29'

    Tiro parato. Maurice Malone (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomi Horvat.19:14

  109. 28'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).19:13

  111. 24'

    Gara riprende.19:09

  112. 24'

    Franculino Djú (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:08

  113. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Franculino Djú (Midtjylland) per infortunio.19:08

  114. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Filip Rózga (Sturm Graz) per infortunio.19:08

  115. 23'

    Fallo di Franculino Djú (Midtjylland).19:08

  117. 23'

    Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08

  118. 22'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:07

  119. 22'

    Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07

  120. 20'

    Tentativo fallito. Filip Rózga (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:05

  121. 20'

    Fallo di Kevin Mbabu (Midtjylland).19:04

  123. 20'

    Dimitri Lavalée (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04

  124. 17'

    Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Denil Castillo (Midtjylland).19:02

  125. 17'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).19:02

  126. 17'

    Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  127. 14'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).18:59

  129. 14'

    Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  130. 13'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  131. 13'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:58

  132. 11'

    Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:56

  133. 11'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

  135. 10'

    Fuorigioco. Pedro Bravo(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Cho Gue-Sung e' colto in fuorigioco.18:55

  136. 8'

    Decisione VAR: Gol Midtjylland 1-0 Sturm Graz (Franculino Djú).18:53

  137. 7'

    Autorete di Oliver Christensen, Sturm Graz. Midtjylland 1, Sturm Graz 0..Rete assegnata dopo revisione del VAR.

    Guarda la scheda del giocatore Oliver Christensen18:52

  138. 6'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:51

  139. 5'

    Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50

  141. 5'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).18:50

  142. 3'

    Júnior Brumado (Midtjylland) e' ammonito per fallo.18:48

  143. 3'

    Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).18:48

  144. 3'

    Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  145. Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  147. Fallo di Philip Billing (Midtjylland).18:46

  148. Inizia il Primo tempo.18:45

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

  151. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MCH Arena
    Città: Herning
    Capienza: 11800 spettatori17:44

Formazioni FC Midtjylland - Sturm Graz

FC Midtjylland
Sturm Graz
TITOLARI FC MIDTJYLLAND
  • (16) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (43) KEVIN MBABU (D)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (10) CHO GUE-SUNG (C)
  • (21) DENIL CASTILLO (C)
  • (7) FRANCULINO DJÚ (A)
  • (74) JÚNIOR BRUMADO (A)
PANCHINA FC MIDTJYLLAND
  • (13) ADAM GABRIEL (D)
  • (33) ALAMARA DJABI (C)
  • (14) EDWARD CHILUFYA (A)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (20) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (58) ARAL SIMSIR (C)
  • (35) BILAL KONTEH (D)
  • (29) PAULINHO (D)
  • (1) JONAS LÖSSL (P)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (D)
ALLENATORE FC MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
TITOLARI STURM GRAZ
  • (1) OLIVER CHRISTENSEN (P)
  • (17) EMIR KARIC (D)
  • (5) TIM OERMANN (D)
  • (24) DIMITRI LAVALÉE (D)
  • (47) EMANUEL AIWU (D)
  • (4) JON GORENC STANKOVIC (C)
  • (8) FILIP RÓZGA (C)
  • (19) TOMI HORVAT (C)
  • (20) SEEDY JATTA (C)
  • (21) TOCHI CHUKWUANI (C)
  • (77) MAURICE MALONE (A)
PANCHINA STURM GRAZ
  • (35) NIKLAS GEYRHOFER (D)
  • (26) BELMIN BEGANOVIC (A)
  • (27) GABRIEL HAIDER (D)
  • (40) MATTEO BIGNETTI (P)
  • (32) CHRISTOPH WIENER-PUCHER (P)
  • (43) JACOB PETER HÖDL (C)
  • (25) STEFAN HIERLÄNDER (C)
  • (38) LEON GRGIC (A)
  • (22) JULIUS BECK (C)
  • (39) LUCA WEINHANDL (C)
  • (2) JEYLAND MITCHELL (D)
ALLENATORE STURM GRAZ
  • Jürgen Säumel
PREPARTITA

FC Midtjylland - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Attualmente FC Midtjylland si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
FC Midtjylland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

FC Midtjylland e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Midtjylland ha vinto 1 volta, Sturm Graz ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC MidtjyllandSturm Graz
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

