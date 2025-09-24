Incontro terminato, Midtjylland 2, Sturm Graz 0.
Lavorare in quota con i “ragni”
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Midtjylland 2, Sturm Graz 0.
Secondo tempo terminato, Midtjylland 2, Sturm Graz 0.20:39
Tiro parato. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.20:38
Edward Chilufya (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37
Fallo di Dimitri Lavalée (Sturm Graz).20:37
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Belmin Beganovic (Sturm Graz).20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Tiro parato. Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:33
Gol! Midtjylland 2, Sturm Graz 0. Ousmane Diao (Midtjylland) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aral Simsir con cross in seguito a un calcio da fermo.20:32
Sostituzione, Midtjylland. Valdemar Byskov sostituisce Franculino Djú.20:31
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:30
Fallo di Emir Karic (Sturm Graz).20:30
Gara riprende.20:27
Sostituzione, Sturm Graz. Julius Beck sostituisce Tochi Chukwuani.20:27
Gara momentaneamente sospesa, Lee Han-Beom (Midtjylland) per infortunio.20:26
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Stefan Hierländer (Sturm Graz).20:23
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).20:20
Tentativo fallito. Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.20:19
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).20:19
Tiro respinto. Belmin Beganovic (Sturm Graz) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Tomi Horvat.20:19
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).20:18
Belmin Beganovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Leon Grgic (Sturm Graz).20:17
Sostituzione, Sturm Graz. Stefan Hierländer sostituisce Tim Oermann.20:16
Sostituzione, Sturm Graz. Belmin Beganovic sostituisce Seedy Jatta.20:16
Fuorigioco. Adam Gabriel(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.20:16
Emanuel Aiwu (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:14
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).20:14
Fallo di Lee Han-Beom (Midtjylland).20:13
Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Sostituzione, Midtjylland. Edward Chilufya sostituisce Júnior Brumado.20:13
Sostituzione, Midtjylland. Adam Gabriel sostituisce Kevin Mbabu.20:12
Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:11
Fallo di Leon Grgic (Sturm Graz).20:11
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:08
Fallo di Dimitri Lavalée (Sturm Graz).20:08
Fuorigioco. Kevin Mbabu(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.20:04
Tentativo fallito. Kevin Mbabu (Midtjylland) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lee Han-Beom con suggerimento di testa.20:04
Sostituzione, Midtjylland. Aral Simsir sostituisce Cho Gue-Sung.20:03
Sostituzione, Sturm Graz. Leon Grgic sostituisce Maurice Malone.20:03
Tentativo fallito. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jon Gorenc Stankovic.20:02
Fuorigioco. Kevin Mbabu(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.20:02
Tiro parato. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tim Oermann.20:01
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:00
Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Tiro parato. Philip Billing (Midtjylland) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Denil Castillo con passaggio filtrante.20:00
Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).19:59
Fallo di Ousmane Diao (Midtjylland).19:54
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54
Fallo di Denil Castillo (Midtjylland).19:54
Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Tiro parato. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Júnior Brumado.19:53
Franculino Djú (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).19:50
Inizia il Secondo tempo Midtjylland 1, Sturm Graz 0.19:49
Sostituzione, Sturm Graz. Jacob Peter Hödl sostituisce Filip Rózga.19:49
Primo tempo terminato, Midtjylland 1, Sturm Graz 0.19:34
Maurice Malone (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.19:33
Lee Han-Beom (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Maurice Malone (Sturm Graz).19:33
Fallo di mano di Denil Castillo (Midtjylland).19:33
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Seedy Jatta (Sturm Graz).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Philip Billing (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:30
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:30
Emir Karic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:29
Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Tentativo fallito. Ousmane Diao (Midtjylland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin Mbabu con cross in seguito a un calcio da fermo.19:29
Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Fallo di Tochi Chukwuani (Sturm Graz).19:28
Gara riprende.19:26
Gara momentaneamente sospesa, Tim Oermann (Sturm Graz) per infortunio.19:25
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Kevin Mbabu con cross.19:25
Tiro respinto. Tim Oermann (Sturm Graz) un tiro di destro da fuori area. Assist di Filip Rózga.19:25
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:21
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21
Lee Han-Beom (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).19:20
Fuorigioco. Cho Gue-Sung(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.19:19
Tiro respinto. Franculino Djú (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cho Gue-Sung.19:18
Tiro parato. Tochi Chukwuani (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Seedy Jatta.19:18
Tentativo fallito. Dimitri Lavalée (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.19:16
Tentativo fallito. Maurice Malone (Sturm Graz) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomi Horvat con cross da calcio d'angolo.19:16
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).19:15
Tiro parato. Maurice Malone (Sturm Graz) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tomi Horvat.19:14
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).19:13
Gara riprende.19:09
Franculino Djú (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:08
Gara momentaneamente sospesa, Franculino Djú (Midtjylland) per infortunio.19:08
Gara momentaneamente sospesa, Filip Rózga (Sturm Graz) per infortunio.19:08
Fallo di Franculino Djú (Midtjylland).19:08
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:08
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).19:07
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:07
Tentativo fallito. Filip Rózga (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:05
Fallo di Kevin Mbabu (Midtjylland).19:04
Dimitri Lavalée (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:04
Calcio d'angolo,Sturm Graz. Calcio d'angolo causato da Denil Castillo (Midtjylland).19:02
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).19:02
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).18:59
Seedy Jatta (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:58
Fallo di Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:56
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fuorigioco. Pedro Bravo(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Cho Gue-Sung e' colto in fuorigioco.18:55
Decisione VAR: Gol Midtjylland 1-0 Sturm Graz (Franculino Djú).18:53
Autorete di Oliver Christensen, Sturm Graz. Midtjylland 1, Sturm Graz 0..Rete assegnata dopo revisione del VAR.
Guarda la scheda del giocatore Oliver Christensen18:52
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Emanuel Aiwu (Sturm Graz).18:51
Tochi Chukwuani (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).18:50
Júnior Brumado (Midtjylland) e' ammonito per fallo.18:48
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).18:48
Denil Castillo (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: MCH Arena
Città: Herning
Capienza: 11800 spettatori17:44
FC Midtjylland - Sturm Graz è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Attualmente FC Midtjylland si trova 9° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Sturm Graz si trova 32° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
FC Midtjylland ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Sturm Graz ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-3 mentre Il Pisa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-1.
FC Midtjylland e Sturm Graz si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match FC Midtjylland ha vinto 1 volta, Sturm Graz ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Midtjylland
|Sturm Graz
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND