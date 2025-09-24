Incontro terminato, Friburgo 2, Basilea 1.
Incontro terminato, Friburgo 2, Basilea 1.
Secondo tempo terminato, Friburgo 2, Basilea 1.22:56
Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adrian Barisic.22:56
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:55
Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).22:55
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54
Fallo di Eren Dinkçi (Friburgo).22:54
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).22:53
Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).22:52
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Sostituzione, Friburgo. Eren Dinkçi sostituisce Johan Manzambi.22:50
Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:50
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area.22:49
Philipp Treu (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:49
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Philipp Treu (Friburgo).22:49
Fallo di Adrian Barisic (Basilea).22:48
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Fallo di Dominik Schmid (Basilea).22:47
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:45
Gol! Friburgo 2, Basilea 1. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Léo Leroy.22:44
Sostituzione, Basilea. Kevin Rüegg sostituisce Jonas Adjetey.22:44
Fallo di Metinho (Basilea).22:41
Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Mirko Salvi (Basilea).22:40
Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Igor Matanovic.22:40
Tentativo fallito. Philipp Treu (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Eggestein in seguito a un contropiede.22:39
Tiro respinto. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Derry Scherhant.22:39
Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:37
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:37
Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.22:36
Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.22:36
Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Philip Otele in seguito a un contropiede.22:35
Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Moritz Broschinski.22:34
Sostituzione, Basilea. Moritz Broschinski sostituisce Albian Ajeti.22:32
Sostituzione, Friburgo. Philipp Treu sostituisce Niklas Beste.22:31
Sostituzione, Friburgo. Jordy Makengo sostituisce Christian Günter.22:31
Vincenzo Grifo (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:30
Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Vincenzo Grifo (Friburgo).22:30
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Nicolas Vouilloz (Basilea).22:28
Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).22:24
Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).22:24
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).22:23
Adrian Barisic (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tiro parato. Jonas Adjetey (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adrian Barisic.22:21
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Niklas Beste (Friburgo) per infortunio.22:20
Sostituzione, Basilea. Nicolas Vouilloz sostituisce Keigo Tsunemoto per infortunio.22:18
Sostituzione, Basilea. Jeremy Agbonifo sostituisce Junior Zé.22:18
Sostituzione, Basilea. Philip Otele sostituisce Ibrahim Salah.22:18
Gol! Friburgo 2, Basilea 0. Maximilian Eggestein (Friburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross.22:17
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Keigo Tsunemoto (Basilea) per infortunio.22:15
Tentativo fallito. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Junior Zé con cross.22:14
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).22:11
Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Johan Manzambi.22:10
Gara riprende.22:09
Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.22:07
Inizia il Secondo tempo Friburgo 1, Basilea 0.22:06
Primo tempo terminato, Friburgo 1, Basilea 0.21:50
Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50
Fallo di Junior Zé (Basilea).21:50
Tiro respinto. Adrian Barisic (Basilea) un tiro di destro da centro area.21:50
Tiro respinto. Adrian Barisic (Basilea) un tiro di destro da centro area.21:49
Gara riprende.21:48
Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.21:47
Gara momentaneamente sospesa, Albian Ajeti (Basilea) per infortunio.21:47
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).21:47
Tiro respinto. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Schmid con cross.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da centro area.21:45
Tiro parato. Junior Zé (Basilea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45
Keigo Tsunemoto (Basilea) e' ammonito per fallo.21:42
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).21:42
Junior Adamu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fallo di Adrian Barisic (Basilea).21:40
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).21:38
Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Niklas Beste con cross.21:38
Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Metinho (Basilea).21:35
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:33
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Keigo Tsunemoto (Basilea) per infortunio.21:32
Gol! Friburgo 1, Basilea 0. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:30
Christian Günter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Junior Zé (Basilea).21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Junior Adamu (Friburgo) per infortunio.21:26
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Christian Günter (Friburgo).21:25
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Junior Zé (Basilea).21:23
Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Niklas Beste.21:20
Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Metinho (Basilea).21:19
Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).21:13
Fallo di Metinho (Basilea).21:10
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukas Kübler.21:10
Tiro respinto. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:09
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Metinho (Basilea).21:09
Tiro respinto. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di destro da centro area.21:09
Tiro respinto. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di destro da centro area.21:09
Tentativo fallito. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:08
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area.21:07
Tentativo fallito. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Metinho con cross da calcio d'angolo.21:06
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Patrick Osterhage (Friburgo).21:05
Tentativo fallito. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:03
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).21:02
Tiro parato. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Europa-Park Stadion
Città: Freiburg im Breisgau
Capienza: 34700 spettatori19:52
Friburgo - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Attualmente Friburgo si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Basilea si trova 2° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Friburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Basilea ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Friburgo e Basilea è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Friburgo
|Basilea
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
