Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Friburgo-Basilea: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau
24 Settembre 2025 ore 21:00
Friburgo
2
Basilea
1
Partita finita
Arbitro: Luís Miguel Branco Godinho
  1. 31' 1-0 Patrick Osterhage
  2. 57' 2-0 Maximilian Eggestein
  3. 84' 2-1 Philip Otele
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Friburgo 2, Basilea 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Friburgo 2, Basilea 1.22:56

  3. 90'+5'

    Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adrian Barisic.22:56

  4. 90'+5'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:55

  5. 90'+5'

    Fallo di Lukas Kübler (Friburgo).22:55

  6. 90'+4'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54

  7. 90'+4'

    Fallo di Eren Dinkçi (Friburgo).22:54

  9. 90'+3'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).22:53

  10. 90'+3'

    Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  11. 90'+2'

    Fallo di Jeremy Agbonifo (Basilea).22:52

  12. 90'+2'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  15. 90'

    Sostituzione, Friburgo. Eren Dinkçi sostituisce Johan Manzambi.22:50

  16. 90'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:50

  17. 90'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  18. 89'

    Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area.22:49

  19. 89'

    Philipp Treu (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:49

  21. 88'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  22. 88'

    Fallo di Philipp Treu (Friburgo).22:49

  23. 88'

    Fallo di Adrian Barisic (Basilea).22:48

  24. 88'

    Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48

  25. 87'

    Fallo di Dominik Schmid (Basilea).22:47

  27. 87'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  28. 85'

    Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:45

  29. 84'

    Gol! Friburgo 2, Basilea 1. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Léo Leroy.22:44

  30. 83'

    Sostituzione, Basilea. Kevin Rüegg sostituisce Jonas Adjetey.22:44

  31. 81'

    Fallo di Metinho (Basilea).22:41

  33. 81'

    Lukas Kübler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  34. 79'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Mirko Salvi (Basilea).22:40

  35. 79'

    Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Igor Matanovic.22:40

  36. 79'

    Tentativo fallito. Philipp Treu (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Maximilian Eggestein in seguito a un contropiede.22:39

  37. 79'

    Tiro respinto. Igor Matanovic (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Derry Scherhant.22:39

  39. 77'

    Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  40. 77'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:37

  41. 76'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  42. 76'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).22:37

  43. 75'

    Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.22:36

  45. 75'

    Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.22:36

  46. 75'

    Tentativo fallito. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Philip Otele in seguito a un contropiede.22:35

  47. 74'

    Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Moritz Broschinski.22:34

  48. 72'

    Sostituzione, Basilea. Moritz Broschinski sostituisce Albian Ajeti.22:32

  49. 71'

    Sostituzione, Friburgo. Philipp Treu sostituisce Niklas Beste.22:31

  51. 71'

    Sostituzione, Friburgo. Jordy Makengo sostituisce Christian Günter.22:31

  52. 70'

    Vincenzo Grifo (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:30

  53. 70'

    Jeremy Agbonifo (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  54. 70'

    Fallo di Vincenzo Grifo (Friburgo).22:30

  55. 67'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Nicolas Vouilloz (Basilea).22:28

  57. 64'

    Fallo di Patrick Osterhage (Friburgo).22:24

  58. 64'

    Léo Leroy (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  59. 63'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  60. 63'

    Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).22:24

  61. 62'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).22:23

  63. 62'

    Adrian Barisic (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  64. 61'

    Tiro parato. Jonas Adjetey (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adrian Barisic.22:21

  65. 60'

    Gara riprende.22:20

  66. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Niklas Beste (Friburgo) per infortunio.22:20

  67. 58'

    Sostituzione, Basilea. Nicolas Vouilloz sostituisce Keigo Tsunemoto per infortunio.22:18

  69. 58'

    Sostituzione, Basilea. Jeremy Agbonifo sostituisce Junior Zé.22:18

  70. 58'

    Sostituzione, Basilea. Philip Otele sostituisce Ibrahim Salah.22:18

  71. 57'

    Gol! Friburgo 2, Basilea 0. Maximilian Eggestein (Friburgo) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross.22:17

  72. 56'

    Gara riprende.22:16

  73. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Keigo Tsunemoto (Basilea) per infortunio.22:15

  75. 53'

    Tentativo fallito. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Junior Zé con cross.22:14

  76. 51'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).22:11

  77. 51'

    Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  78. 50'

    Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Johan Manzambi.22:10

  79. 49'

    Gara riprende.22:09

  81. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.22:07

  82. Inizia il Secondo tempo Friburgo 1, Basilea 0.22:06

  83. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Friburgo 1, Basilea 0.21:50

  84. 45'+5'

    Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:50

  85. 45'+5'

    Fallo di Junior Zé (Basilea).21:50

  87. 45'+5'

    Tiro respinto. Adrian Barisic (Basilea) un tiro di destro da centro area.21:50

  88. 45'+5'

    Tiro respinto. Adrian Barisic (Basilea) un tiro di destro da centro area.21:49

  89. 45'+3'

    Gara riprende.21:48

  90. 45'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.21:47

  91. 45'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Albian Ajeti (Basilea) per infortunio.21:47

  93. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Matthias Ginter (Friburgo).21:47

  94. 45'+2'

    Tiro respinto. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Schmid con cross.21:47

  95. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  96. 45'

    Tiro respinto. Xherdan Shaqiri (Basilea) un tiro di sinistro da centro area.21:45

  97. 45'

    Tiro parato. Junior Zé (Basilea) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45

  99. 42'

    Keigo Tsunemoto (Basilea) e' ammonito per fallo.21:42

  100. 42'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  101. 42'

    Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).21:42

  102. 40'

    Junior Adamu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  103. 40'

    Fallo di Adrian Barisic (Basilea).21:40

  105. 39'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  106. 39'

    Fallo di Xherdan Shaqiri (Basilea).21:38

  107. 38'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Niklas Beste con cross.21:38

  108. 36'

    Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  109. 36'

    Fallo di Metinho (Basilea).21:35

  111. 34'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).21:33

  112. 33'

    Gara riprende.21:33

  113. 32'

    Gara momentaneamente sospesa, Keigo Tsunemoto (Basilea) per infortunio.21:32

  114. 31'

    Gol! Friburgo 1, Basilea 0. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:30

  115. 30'

    Christian Günter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  117. 30'

    Fallo di Junior Zé (Basilea).21:29

  118. 28'

    Gara riprende.21:28

  119. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Junior Adamu (Friburgo) per infortunio.21:26

  120. 25'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Christian Günter (Friburgo).21:25

  121. 23'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  123. 23'

    Fallo di Junior Zé (Basilea).21:23

  124. 21'

    Tiro respinto. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Niklas Beste.21:20

  125. 20'

    Patrick Osterhage (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  126. 20'

    Fallo di Metinho (Basilea).21:19

  127. 13'

    Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  129. 13'

    Fallo di Johan Manzambi (Friburgo).21:13

  130. 11'

    Fallo di Metinho (Basilea).21:10

  131. 11'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  132. 10'

    Tiro respinto. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukas Kübler.21:10

  133. 10'

    Tiro respinto. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.21:09

  135. 9'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Metinho (Basilea).21:09

  136. 9'

    Tiro respinto. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di destro da centro area.21:09

  137. 9'

    Tiro respinto. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di destro da centro area.21:09

  138. 8'

    Tentativo fallito. Patrick Osterhage (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:08

  139. 7'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area.21:07

  141. 6'

    Tentativo fallito. Ibrahim Salah (Basilea) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Metinho con cross da calcio d'angolo.21:06

  142. 5'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Patrick Osterhage (Friburgo).21:05

  143. 3'

    Tentativo fallito. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:03

  144. 2'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Noah Atubolu (Friburgo).21:02

  145. 2'

    Tiro parato. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.21:02

  147. Inizia il Primo tempo.21:00

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Europa-Park Stadion
    Città: Freiburg im Breisgau
    Capienza: 34700 spettatori19:52

Formazioni Friburgo - Basilea

Friburgo
Basilea
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (6) PATRICK OSTERHAGE (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (20) JUNIOR ADAMU (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (37) MAX ROSENFELDER (D)
  • (18) EREN DINKÇI (A)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (7) DERRY SCHERHANT (A)
  • (43) BRUNO OGBUS (D)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
TITOLARI BASILEA
  • (13) MIRKO SALVI (P)
  • (6) KEIGO TSUNEMOTO (D)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (32) JONAS ADJETEY (D)
  • (26) ADRIAN BARISIC (D)
  • (21) IBRAHIM SALAH (C)
  • (39) JUNIOR ZÉ (C)
  • (5) METINHO (C)
  • (22) LÉO LEROY (C)
  • (10) XHERDAN SHAQIRI (C)
  • (23) ALBIAN AJETI (A)
PANCHINA BASILEA
  • (27) KEVIN RÜEGG (D)
  • (7) PHILIP OTELE (A)
  • (9) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (24) FLAVIUS DANILIUC (D)
  • (47) TIM PFEIFFER (P)
  • (28) DION KACURI (C)
  • (19) MARIN SOTICEK (C)
  • (16) TIM SPYCHER (P)
  • (29) MOUSSA CISSÉ (D)
  • (17) MORITZ BROSCHINSKI (A)
  • (14) ANDREJ BACANIN (C)
  • (3) NICOLAS VOUILLOZ (D)
ALLENATORE BASILEA
  • Ludovic Magnin
PREPARTITA

Friburgo - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Attualmente Friburgo si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Basilea si trova 2° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Friburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Basilea ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-3 mentre Il Pisa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-1.

Friburgo e Basilea è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FriburgoBasilea
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio