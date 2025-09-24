Virgilio Sport
Malmoe-Ludogorets: 1-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Eleda Stadion di Malmö
24 Settembre 2025 ore 21:00
Malmoe
1
Ludogorets
2
Partita finita
Arbitro: Manfredas Lukjancukas
  1. 8' 0-1 Petar Stanic (R)
  2. 23' 0-2 Yves Bile
  3. 78' 1-2 Lasse Berg Johnsen
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Malmö FF 1, Ludogorets 2.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Malmö FF 1, Ludogorets 2.22:59

  3. 90'+6'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58

  4. 90'+6'

    Fallo di Stanislav Ivanov (Ludogorets).22:58

  5. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).22:55

  6. 90'+3'

    Tiro respinto. Son (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Caio Vidal.22:55

  7. 90'+3'

    Tiro respinto. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area. Assist di Filip Kaloc.22:55

  9. 90'+3'

    Tiro parato. Stanislav Ivanov (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matheus Machado.22:55

  10. 90'+1'

    Pedro Naressi (Ludogorets) e' ammonito per fallo.22:53

  11. 90'+1'

    Taha Ali (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53

  12. 90'+1'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:53

  13. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:53

  15. 89'

    Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).22:51

  16. 89'

    Matheus Machado (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  17. 88'

    Caio Vidal (Ludogorets) e' ammonito.22:50

  18. 88'

    Sostituzione, Ludogorets. Olivier Verdon sostituisce Dinis Almeida.22:50

  19. 88'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Deroy Duarte.22:50

  21. 86'

    Tiro parato. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taha Ali.22:48

  22. 84'

    Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Bolin.22:45

  23. 83'

    Tentativo fallito. Matheus Machado (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Caio Vidal in seguito a un contropiede.22:45

  24. 81'

    Sostituzione, Ludogorets. Stanislav Ivanov sostituisce Erick Marcus.22:43

  25. 80'

    Fallo di mano di Erick Marcus (Ludogorets).22:42

  27. 79'

    Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).22:41

  28. 79'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41

  29. 78'

    Gol! Malmö FF 1, Ludogorets 2. Lasse Berg Johnsen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taha Ali.22:40

  30. 76'

    Sostituzione, Malmö FF. Stefano Vecchia sostituisce Adrian Skogmar.22:38

  31. 76'

    Sostituzione, Malmö FF. Taha Ali sostituisce Sead Haksabanovic.22:37

  33. 72'

    Fuorigioco. Caio Vidal(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Filip Kaloc e' colto in fuorigioco.22:34

  34. 71'

    Tentativo fallito. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Busanello con cross da calcio d'angolo.22:33

  35. 71'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).22:33

  36. 69'

    Tiro parato. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erick Marcus con cross.22:31

  37. 69'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Robin Olsen (Malmö FF).22:31

  39. 69'

    Tentativo fallito. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Erick Marcus con cross da calcio d'angolo.22:30

  40. 68'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).22:30

  41. 66'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  42. 66'

    Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).22:28

  43. 65'

    Tiro respinto. Matheus Machado (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Deroy Duarte con passaggio filtrante.22:27

  45. 64'

    Fallo di Otto Rosengren (Malmö FF).22:26

  46. 64'

    Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  47. 63'

    Gara riprende.22:25

  48. 63'

    Sostituzione, Ludogorets. Filip Kaloc sostituisce Petar Stanic.22:25

  49. 63'

    Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Yves Bile per infortunio.22:25

  51. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Sergio Padt (Ludogorets) per infortunio.22:24

  52. 61'

    Son (Ludogorets) e' ammonito.22:23

  53. 61'

    Gara riprende.22:23

  54. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Yves Bile (Ludogorets) per infortunio.22:22

  55. 60'

    Sostituzione, Malmö FF. Lasse Berg Johnsen sostituisce Anders Christiansen.22:22

  57. 59'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  58. 59'

    Fallo di Edvin Kurtulus (Ludogorets).22:21

  59. 59'

    Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:20

  60. 58'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Naressi.22:20

  61. 57'

    Tiro respinto. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petar Stanic.22:19

  63. 55'

    Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  64. 55'

    Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).22:17

  65. 52'

    Anders Christiansen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  66. 52'

    Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).22:14

  67. 52'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Son.22:14

  69. 52'

    Tiro parato. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Stanic.22:13

  70. 50'

    Tiro parato. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Stryger Larsen con suggerimento di testa.22:11

  71. 47'

    Tentativo fallito. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Bolin.22:09

  72. 46'

    Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).22:08

  73. 46'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  75. Inizia il Secondo tempo Malmö FF 0, Ludogorets 2.22:07

  76. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Malmö FF 0, Ludogorets 2.21:52

  77. 45'+6'

    Anders Christiansen (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:51

  78. 45'+6'

    Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:51

  79. 45'+6'

    Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  81. 45'+5'

    Anders Christiansen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51

  82. 45'+5'

    Fallo di Son (Ludogorets).21:51

  83. 45'+4'

    Caio Vidal (Ludogorets) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Erick Marcus in seguito a un contropiede.21:50

  84. 45'+3'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  85. 45'+3'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:49

  87. 45'+2'

    Fuorigioco. Edvin Kurtulus(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.21:47

  88. 45'+2'

    Tiro respinto. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Caio Vidal.21:47

  89. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.21:47

  90. 45'

    Gara riprende.21:45

  91. 44'

    Gara momentaneamente sospesa, Pedro Naressi (Ludogorets) per infortunio.21:44

  93. 43'

    Adrian Skogmar (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:44

  94. 43'

    Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Naressi con suggerimento di testa.21:43

  95. 41'

    Gara riprende.21:41

  96. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Pontus Jansson (Malmö FF) per infortunio.21:39

  97. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Yves Bile (Ludogorets) per infortunio.21:39

  99. 38'

    Tentativo fallito. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Anders Christiansen.21:38

  100. 36'

    Tiro parato. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Busanello con passaggio filtrante.21:36

  101. 35'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Son.21:36

  102. 31'

    Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  103. 31'

    Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:31

  105. 29'

    Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:29

  106. 29'

    Edvin Kurtulus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  107. 27'

    Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  108. 27'

    Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).21:27

  109. 26'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:26

  111. 26'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  112. 23'

    Gol! Malmö FF 0, Ludogorets 2. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24

  113. 23'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  114. 23'

    Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:23

  115. 21'

    Tentativo fallito. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:21

  117. 20'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:20

  118. 16'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:16

  119. 16'

    Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  120. 16'

    Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Caio Vidal.21:16

  121. 15'

    Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).21:15

  123. 15'

    Hugo Bolin (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15

  124. 14'

    Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joel Andersson.21:14

  125. 8'

    Gol! Malmö FF 0, Ludogorets 1. Petar Stanic (Ludogorets) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

  126. 8'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:08

  127. 6'

    Decisione VAR: rigore Ludogorets.21:07

  129. 5'

    Rigore concesso da Gabriel Busanello (Malmö FF) per un fallo in area.21:05

  130. 5'

    Rigore per Ludogorets. Edvin Kurtulus e'stato atterrato in area di rigore.21:05

  131. 4'

    Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).21:04

  132. 4'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  133. 3'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yves Bile.21:03

  135. 2'

    Tiro parato. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sead Haksabanovic.21:02

  136. Inizia il Primo tempo.21:01

  137. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  139. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Eleda Stadion
    Città: Malmö
    Capienza: 22500 spettatori19:55

Formazioni Malmoe - Ludogorets

Malmoe
Ludogorets
TITOLARI MALMOE
  • (30) ROBIN OLSEN (P)
  • (18) PONTUS JANSSON (D)
  • (17) JENS STRYGER LARSEN (D)
  • (19) COLIN RÖSLER (D)
  • (25) GABRIEL BUSANELLO (D)
  • (7) OTTO ROSENGREN (C)
  • (37) ADRIAN SKOGMAR (C)
  • (29) SEAD HAKSABANOVIC (C)
  • (38) HUGO BOLIN (C)
  • (10) ANDERS CHRISTIANSEN (A)
  • (32) DANÍEL GUDJOHNSEN (A)
PANCHINA MALMOE
  • (6) OSCAR LEWICKI (C)
  • (2) JOHAN KARLSSON (D)
  • (23) LASSE BERG JOHNSEN (C)
  • (40) KENAN BUSULADZIC (C)
  • (15) SALIFOU SOUMAH (A)
  • (5) ANDREJ DJURIC (D)
  • (16) OLIVER BERG (C)
  • (33) MELKER ELLBORG (P)
  • (21) STEFANO VECCHIA (C)
  • (22) TAHA ALI (C)
  • (13) MARTIN OLSSON (D)
  • (11) EMMANUEL EKONG (C)
ALLENATORE MALMOE
  • Henrik Rydström
TITOLARI LUDOGORETS
  • (1) SERGIO PADT (P)
  • (2) JOEL ANDERSSON (D)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (15) EDVIN KURTULUS (D)
  • (17) SON (D)
  • (30) PEDRO NARESSI (C)
  • (14) PETAR STANIC (C)
  • (23) DEROY DUARTE (C)
  • (29) YVES BILE (A)
  • (11) CAIO VIDAL (A)
  • (77) ERICK MARCUS (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (80) METODIY STEFANOV (C)
  • (99) STANISLAV IVANOV (A)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (83) RAYAN IVANOV (C)
  • (40) ALEKSANDAR MARTINOV (A)
  • (26) FILIP KALOC (C)
  • (37) BERNARD TEKPETEY (A)
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (67) DAMYAN HRISTOV (P)
  • (42) SIMEON SHISHKOV (D)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (10) MATHEUS MACHADO (A)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Rui Tomás Faustino Pinto da Mota
PREPARTITA

Malmoe - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.
Arbitro di Malmoe - Ludogorets sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Malmoe si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Ludogorets si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Malmoe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Ludogorets ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Malmoe e Ludogorets è la prima che si affrontano in campionato.

Malmoe-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Malmö e Ludogorets si sono già incontrate in due occasioni nelle competizioni europee: la squadra svedese si è qualificata con un punteggio complessivo di 3-2 nei playoff di qualificazione alla UEFA Champions League nell'agosto 2021.
  • Il Ludogorets ha affrontato squadre scandinave (Danimarca, Norvegia, Svezia) in 10 occasioni in precedenza nelle competizioni europee, vincendo solo due di queste gare (3N, 5P) e non riuscendo a segnare in cinque di queste.
  • Da febbraio 2020 in avanti, il Malmö ha vinto solo una delle 16 partite giocate in UEFA Europa League (2N, 13P), incluse sette sconfitte in otto partite casalinghe non riuscendo a segnare in sei di queste.
  • Il Ludogorets non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 16 trasferte di UEFA Europa League (6N, 10P), ovvero dal successo per 3-0 sul Ferencváros nell'ottobre 2019.
  • Erik Botheim ha segnato quattro gol nella scorsa edizione di UEFA Europa League, più di qualsiasi altro giocatore del Malmö in una singola stagione in una delle principali competizioni europee dai tempi di Lars Larsson nella Coppa delle Coppe 1986/87.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MalmoeLudogorets
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Malmoe - Ludogorets Live

