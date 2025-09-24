Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Malmoe - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - Ludogorets sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Malmoe si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Ludogorets si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Malmoe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Ludogorets ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Malmoe e Ludogorets è la prima che si affrontano in campionato.

Malmoe-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Malmö e Ludogorets si sono già incontrate in due occasioni nelle competizioni europee: la squadra svedese si è qualificata con un punteggio complessivo di 3-2 nei playoff di qualificazione alla UEFA Champions League nell'agosto 2021.

Il Ludogorets ha affrontato squadre scandinave (Danimarca, Norvegia, Svezia) in 10 occasioni in precedenza nelle competizioni europee, vincendo solo due di queste gare (3N, 5P) e non riuscendo a segnare in cinque di queste.

Da febbraio 2020 in avanti, il Malmö ha vinto solo una delle 16 partite giocate in UEFA Europa League (2N, 13P), incluse sette sconfitte in otto partite casalinghe non riuscendo a segnare in sei di queste.

Il Ludogorets non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 16 trasferte di UEFA Europa League (6N, 10P), ovvero dal successo per 3-0 sul Ferencváros nell'ottobre 2019.

Erik Botheim ha segnato quattro gol nella scorsa edizione di UEFA Europa League, più di qualsiasi altro giocatore del Malmö in una singola stagione in una delle principali competizioni europee dai tempi di Lars Larsson nella Coppa delle Coppe 1986/87.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: