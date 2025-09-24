Incontro terminato, Malmö FF 1, Ludogorets 2.
Secondo tempo terminato, Malmö FF 1, Ludogorets 2.22:59
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58
Fallo di Stanislav Ivanov (Ludogorets).22:58
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).22:55
Tiro respinto. Son (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Caio Vidal.22:55
Tiro respinto. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da centro area. Assist di Filip Kaloc.22:55
Tiro parato. Stanislav Ivanov (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Matheus Machado.22:55
Pedro Naressi (Ludogorets) e' ammonito per fallo.22:53
Taha Ali (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:53
Fallo di Pontus Jansson (Malmö FF).22:51
Matheus Machado (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Caio Vidal (Ludogorets) e' ammonito.22:50
Sostituzione, Ludogorets. Olivier Verdon sostituisce Dinis Almeida.22:50
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Deroy Duarte.22:50
Tiro parato. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taha Ali.22:48
Tentativo fallito. Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Bolin.22:45
Tentativo fallito. Matheus Machado (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Caio Vidal in seguito a un contropiede.22:45
Sostituzione, Ludogorets. Stanislav Ivanov sostituisce Erick Marcus.22:43
Fallo di mano di Erick Marcus (Ludogorets).22:42
Fallo di Lasse Berg Johnsen (Malmö FF).22:41
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41
Gol! Malmö FF 1, Ludogorets 2. Lasse Berg Johnsen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taha Ali.22:40
Sostituzione, Malmö FF. Stefano Vecchia sostituisce Adrian Skogmar.22:38
Sostituzione, Malmö FF. Taha Ali sostituisce Sead Haksabanovic.22:37
Fuorigioco. Caio Vidal(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Filip Kaloc e' colto in fuorigioco.22:34
Tentativo fallito. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriel Busanello con cross da calcio d'angolo.22:33
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Pedro Naressi (Ludogorets).22:33
Tiro parato. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erick Marcus con cross.22:31
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Robin Olsen (Malmö FF).22:31
Tentativo fallito. Dinis Almeida (Ludogorets) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Erick Marcus con cross da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).22:30
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).22:28
Tiro respinto. Matheus Machado (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Deroy Duarte con passaggio filtrante.22:27
Fallo di Otto Rosengren (Malmö FF).22:26
Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Gara riprende.22:25
Sostituzione, Ludogorets. Filip Kaloc sostituisce Petar Stanic.22:25
Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Yves Bile per infortunio.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Sergio Padt (Ludogorets) per infortunio.22:24
Son (Ludogorets) e' ammonito.22:23
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Yves Bile (Ludogorets) per infortunio.22:22
Sostituzione, Malmö FF. Lasse Berg Johnsen sostituisce Anders Christiansen.22:22
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Edvin Kurtulus (Ludogorets).22:21
Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:20
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Naressi.22:20
Tiro respinto. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petar Stanic.22:19
Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).22:17
Anders Christiansen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).22:14
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Son.22:14
Tiro parato. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Stanic.22:13
Tiro parato. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jens Stryger Larsen con suggerimento di testa.22:11
Tentativo fallito. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hugo Bolin.22:09
Fallo di Adrian Skogmar (Malmö FF).22:08
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Inizia il Secondo tempo Malmö FF 0, Ludogorets 2.22:07
Primo tempo terminato, Malmö FF 0, Ludogorets 2.21:52
Anders Christiansen (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:51
Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:51
Son (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Anders Christiansen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:51
Fallo di Son (Ludogorets).21:51
Caio Vidal (Ludogorets) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Erick Marcus in seguito a un contropiede.21:50
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:49
Fuorigioco. Edvin Kurtulus(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.21:47
Tiro respinto. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Caio Vidal.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.21:47
Gara riprende.21:45
Gara momentaneamente sospesa, Pedro Naressi (Ludogorets) per infortunio.21:44
Adrian Skogmar (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:44
Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Pedro Naressi con suggerimento di testa.21:43
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, Pontus Jansson (Malmö FF) per infortunio.21:39
Gara momentaneamente sospesa, Yves Bile (Ludogorets) per infortunio.21:39
Tentativo fallito. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Anders Christiansen.21:38
Tiro parato. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Busanello con passaggio filtrante.21:36
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Son.21:36
Daníel Gudjohnsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:31
Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:29
Edvin Kurtulus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).21:27
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:26
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Gol! Malmö FF 0, Ludogorets 2. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:24
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di Anders Christiansen (Malmö FF).21:23
Tentativo fallito. Anders Christiansen (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:20
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).21:16
Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Caio Vidal.21:16
Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).21:15
Hugo Bolin (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15
Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Joel Andersson.21:14
Gol! Malmö FF 0, Ludogorets 1. Petar Stanic (Ludogorets) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09
Gabriel Busanello (Malmö FF) e' ammonito per fallo.21:08
Decisione VAR: rigore Ludogorets.21:07
Rigore concesso da Gabriel Busanello (Malmö FF) per un fallo in area.21:05
Rigore per Ludogorets. Edvin Kurtulus e'stato atterrato in area di rigore.21:05
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).21:04
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yves Bile.21:03
Tiro parato. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sead Haksabanovic.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Eleda Stadion
Città: Malmö
Capienza: 22500 spettatori19:55
Malmoe - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.
Arbitro di Malmoe - Ludogorets sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente Malmoe si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Ludogorets si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Malmoe ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Ludogorets ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Malmoe e Ludogorets è la prima che si affrontano in campionato.
Malmoe-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Malmoe
|Ludogorets
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
