Primi tre punti per la Roma e prima vittoria europea di Gasperini sulla panchina giallorossa. Dopo il gol nel derby ancora decisivo Pellegrini, che con il suo ingresso anima i giallorossi e firma l’assist per il vantaggio di Ndicka.

Uno-due fulminante della squadra di Gasperini che nel giro di tre minuti indirizza la partita dalla propria parte: al 52’ è Ndicka a portare in vantaggio i giallorossi con un colpo di testa su assist di Lorenzo Pellegrini (entrato nell’intervallo per El Shaarawy) da calcio d’angolo. Al 55’ il raddoppio di Mancini, che ha seguito il contropiede e insaccato su assist di Tsimikas. Quando la partita sembra chiusa, arriva la rete del Nizza al 77’: rigore fischiato per fallo di Pisilli su Mendy e trasformato da Moffi. I giallorossi non si fanno prendere dal panico e resistono ai tentativi del Nizza.

Il Nizza si è qualificato alla competizione dopo l’eliminazione subita nel terzo turno dei preliminari di Champions League (doppio 2-0 contro il Benfica). I francesi sono reduci dalla batosta rimediata in Ligue 1 in casa del Brest (4-1).20:18

La Roma deve fare a meno dello squalificato Ziolkowski, degli infortunati Dybala e Bailey nonchè di Baldanzi e Vasquez, fuori dalla lista Uefa. Gasp ne cambia quattro rispetto al derby con la Lazio: spazio dal primo minuto a El Aynaoui, Tsimikas, El Shaarawy e Dovbyk.20:39

Arbitra la sfida lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez , coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Granado e dal quarto uomo Busquets Ferrer. Del Cerro Grande e Soto Grado rispettivamente al Var e Avar.20:49

Boga prova l'azione personale: si accentra e la mette in mezzo verso il secondo palo, è attento Svilar.21:38

Bastano pochi minuti ai giallorossi (oggi in maglia bianca) per prendere le misure dei padroni di casa e prendere in mano la partita. Gli uomini di Gasperini controllano il match nella prima mezz’ora, con picchi di possesso palla del 70%, tuttavia senza riuscire ad impensierire seriamente Diouf. La gara riprende poi equilibrio ma sono poche le occasioni da segnalare. L’unico vero brivido per i francesi al 38’: Mancini insacca su cross dalla sinistra di Tsimikas, ma l’arbitro annulla per la posizione irregolare del centrale difensivo della Roma. Tre cartellini gialli nel primo tempo, tutti per giocatori giallorossi: puniti Koné, El Aynaoui e Ndika.21:54

Triplo cambio per il Nizza: fuori Boudaoui, Sanson e Kevin Carlos per Clauss, Diop e Moffi.22:23

Tripla sostituzione anche per Gasp: escono Soulé, Koné e Dovbyk per Pisilli, Cristante e Ferguson.22:30

Doppia sostituzione Nizza: fuori Boga e Bard per Mohamed-Ali Cho e Ali Abdi.22:41

PREPARTITA

Nizza - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Arbitro di Nizza - Roma sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Attualmente Nizza si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece la Roma si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Nizza ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; la Roma ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Nizza e Roma è la prima che si affrontano in campionato.

Nizza-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà il primo incontro tra Nizza e Roma in competizioni europee; la squadra francese ha già perso tutte e sette le gare contro squadre italiane in Europa, l'ultima delle quali contro la Lazio (4-1 nella scorsa edizione di UEFA Europa League).

La Roma ha perso solo due delle 11 partite disputate contro squadre francesi in competizioni europee (6V, 3N), vincendo quattro delle ultime cinque da marzo 2007 in avanti (1P).

Nella scorsa edizione di UEFA Europa League, il Nizza è stata una delle due squadre a non aver vinto nessuna delle otto partite disputate nella fase a gironi (3N, 5P); in particolare, solo quattro formazioni hanno incassato più reti della compagine francese (16) nella scorsa stagione in questa competizione.

La Roma è rimasta imbattuta in cinque delle sette prime giornate disputate nella fase a gironi di UEFA Europa League (3V, 2N); allo stesso tempo le due sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta: 0-2 contro il Basilea nel settembre 2009 e 1-2 contro il Ludogorets nel settembre 2022.

La Roma ha perso l'ultima partita in UEFA Europa League, contro l'Athletic Bilbao (1-3 lo scorso marzo, nella gara di ritorno degli ottavi di finale); i giallorossi non subiscono due sconfitte di fila nella fase finale della competizione dal periodo febbraio-marzo 2017, in cui la seconda gara persa fu contro una squadra francese (il Lione).

La Roma ha vinto 42 incontri in UEFA Europa League dal 2009/10 in avanti e solo Villarreal (54) e Siviglia (48) hanno ottenuto più successi nel parziale nella competizione. In particolare, la squadra giallorossa ha segnato 148 gol in questo parziale nel torneo, meno solo di Villarreal (164) e Lazio (149).

Dopo il gol decisivo per la vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno di Serie A, Lorenzo Pellegrini potrebbe trovare la rete per due gare di fila con i giallorossi in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2024 (tre match); il centrocampista è il giocatore della Roma che ha partecipato a più gol in UEFA Europa League: 21, 10 reti e 11 assist.

Nella scorsa edizione della UEFA Europa League, nessun difensore ha partecipato a più gol di Angeliño (cinque, come Pedro Porro): due reti e tre passaggi vincenti; inoltre, tra i pari ruolo, l'esterno giallorosso è stato il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni nella scorsa stagione nel torneo (26).

Jérémie Boga ritroverà da avversario la Roma dopo averla affrontata sei volte in Serie A (1V, 3N, 2P e un gol segnato); l'esterno è il giocatore del Nizza che ha completato più dribbling in questa Ligue 1 (nove) e uno dei due ad aver realizzato più di una rete con i francesi nel torneo in corso (due come il compagno Terem Moffi).

L'allenatore del Nizza Franck Haise non ha vinto nessuna delle 10 sfide in UEFA Europa League (4N, 6P): nessun tecnico conta più gare tra quelli che non hanno mai ottenuto un successo nella competizione (10 anche Marco Silva).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: