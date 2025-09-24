Uno-due fulminante della squadra di Gasperini che nel giro di tre minuti indirizza la partita dalla propria parte: al 52’ è Ndicka a portare in vantaggio i giallorossi con un colpo di testa su assist di Lorenzo Pellegrini (entrato nell’intervallo per El Shaarawy) da calcio d’angolo. Al 55’ il raddoppio di Mancini, che ha seguito il contropiede e insaccato su assist di Tsimikas. Quando la partita sembra chiusa, arriva la rete del Nizza al 77’: rigore fischiato per fallo di Pisilli su Mendy e trasformato da Moffi. I giallorossi non si fanno prendere dal panico e resistono ai tentativi del Nizza.
Primi tre punti per la Roma e prima vittoria europea di Gasperini sulla panchina giallorossa. Dopo il gol nel derby ancora decisivo Pellegrini, che con il suo ingresso anima i giallorossi e firma l’assist per il vantaggio di Ndicka.
Nel prossimo turno di Europa League la Roma affronterà il Lilla all’Olimpico, mentre il Nizza sarà ospite del Fenerbahce.
Ferguson prova il destro a giro dal limite: deviato in calcio d'angolo da Mendy.22:55
90'+3'
Cho cerca Ali Abdi ma sbaglia la misura del passaggio filtrante.22:54
90'+2'
Cartellino giallo anche per Gianpiero Gasperini, che protesta in maniera troppo veemente.22:52
90'
Quattro minuti di recupero.22:51
90'
Bah cade male e rimane a terra dolorante.22:50
88'
Clauss mette in area, libera la difesa giallorossa.22:49
88'
Cartellino giallo per Mario Hermoso che atterra fallosamente Cho.22:48
87'
Pisilli apre bene per Tsimikas, ma il cross è telefonato.22:48
87'
Protesta il Nizza per un caduta in area di Cho.22:47
86'
Fase confusa della gara.22:46
85'
Cinque minuti al termine più recupero.22:46
84'
Traversone di Clauss, esce bene Svilar.22:44
83'
Si copre Gasperini: fuori Devyne Rensch e dentro Mario Hermoso.22:43
80'
Doppia sostituzione Nizza: fuori Boga e Bard per Mohamed-Ali Cho e Ali Abdi.22:41
79'
Ammonito Tsimikas: braccio alto su Louchet.22:40
78'
Attacca il Nizza, galvanizzato dalla rete che ha dimezzato lo svantaggio.22:39
77'
GOL! NIZZA-Roma 1-2! Moffi con il sinistro incrocia, Svilar intuisce ma non ci arriva!22:38
75'
CALCIO DI RIGORE PER IL NIZZA! Mendy si allunga il pallone ma viene atterrato appena dentro l'area di rigore da Pisilli! Il direttore di gara fischia il penalty!22:36
73'
Tsimikas interviene in maniera irregolare su Clauss.22:34
69'
Tripla sostituzione anche per Gasp: escono Soulé, Koné e Dovbyk per Pisilli, Cristante e Ferguson.22:30
67'
Muffi con il sinistro dal limite: tiro parato senza problemi da Svilar.22:28
67'
Preme il Nizza: Diop guadagna un calcio d'angolo.22:27
63'
SOULE'! Azione personale del giocatore argentino, che entra bene in area ma conclude con un sinistro debole.22:24
62'
Triplo cambio per il Nizza: fuori Boudaoui, Sanson e Kevin Carlos per Clauss, Diop e Moffi.22:23
59'
Prova a reagire la squadra di Haise.22:20
58'
Confusione in area francese, poi libera la difesa dei rossoneri.22:19
55'
GOL! Nizza-ROMA 0-2! MANCINI!! Gran contropiede giallorosso: Tsimikas lanciato sulla sinistra, cross in mezzo del greco e inserimento di Mancini che in anticipo sull'avversario segna il gol del raddoppio!
Koné ancora da fuori: palla deviata in calcio d'angolo.22:12
51'
Koné la mette dentro dalla trequarti: palla tra le braccia del portiere.22:11
50'
Soulé crossa dalla destra, colpo di testa di Pellegrini con la palla che va verso la fascia sinistra: altro cross e ancora Pellegrini di testa: para Diouf.22:11
49'
Attacca il Nizza: si libra bene Boudaoui, protegge bene Ndicka.22:09
46'
Tsimikas in mezzo: libera la difesa.22:07
46'
Lancio in profondità per Boga: controlla bene Celik.22:06
45'
Inizia il secondo tempo! NIZZA-ROMA 0-0!22:06
45'
Sostituzione Roma: esce Stephan El Shaarawy ed entra Lorenzo Pellegrini, che prende in consegna anche la fascia di capitano..22:05
Vedremo se i tecnici opereranno dei cambi durante l'intervallo. Si scalda, presumibilmente pronto ad entrare, l'eroe del derby Lorenzo Pellegrini.22:02
Bastano pochi minuti ai giallorossi (oggi in maglia bianca) per prendere le misure dei padroni di casa e prendere in mano la partita. Gli uomini di Gasperini controllano il match nella prima mezz’ora, con picchi di possesso palla del 70%, tuttavia senza riuscire ad impensierire seriamente Diouf. La gara riprende poi equilibrio ma sono poche le occasioni da segnalare. L’unico vero brivido per i francesi al 38’: Mancini insacca su cross dalla sinistra di Tsimikas, ma l’arbitro annulla per la posizione irregolare del centrale difensivo della Roma. Tre cartellini gialli nel primo tempo, tutti per giocatori giallorossi: puniti Koné, El Aynaoui e Ndika.21:54
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. NIZZA-ROMA 0-0!21:49
45'+1'
Dante, 41 anni, si guadagna gli applausi dei propri tifosi per una finta deliziosa su Dovbyk in area francese.21:48
45'+1'
Due minuti di recupero.21:47
45'
Boga prova a saltare Koné: l'ex serie A guadagna un calcio d'angolo.21:46
43'
Traversone di Tsimikas: troppo lungo per i compagni.21:44
41'
Ammonito anche Evan Ndicka.21:43
41'
Cartellino giallo per Neil El Aynaoui (fallo a centrocampo).21:42
38'
GOL ANNULLATO! Sul proseguio dell'azione Mancini infila di testa su cross di Tsimikas: il centrale giallorosso è però in fuorigioco!21:44
38'
Soulè libera Mancini che mette in mezzo per Dovbyk, ma l'attaccante non riesce ad arrivarci.21:43
37'
Cross di Tsimikas, colpisce Dovbyk ma la palla viene respinta dalla difesa.21:39
37'
Boga prova l'azione personale: si accentra e la mette in mezzo verso il secondo palo, è attento Svilar.21:38
34'
Rifiatano i giallorossi, con i francesi che in questa fase hanno ripreso in mano il pallino del gioco.21:36
32'
Prova il contropiede il Nizza, ma l'esterno di Boudaoui è troppo lungo per Louchet.21:35
30'
Rensch ci prova da fuori con il sinistro ma calcia alto.21:32
29'
Louchet mette in mezzo, respinge la difesa giallorossa.21:30
27'
Ammonito Manu Koné per fallo sulla trequarti su Sanson.21:30
26'
Sinistro da fuori di Soulé: palla che esce abbondantemente a lato della porta difesa da Diouf.21:27
24'
OCCASIONE ROMA! Dovbyk lanciato sul filo del fuorigioco si allarga sulla destra e prova un tiro-cross: palla respinta dalla difesa!21:26
23'
Tsimikas mette in mezzo dalla sinistra:la palla arriva sui piedi di Koné che calcia con il destro: palla deviata in corner.21:25
17'
El Shaarawy dal limite: murato da Mendy.21:19
15'
Tiene palla la Roma, che ha preso in questa fase il controllo del campo, cercando di trovare spazio per incunearsi nell'area francese.21:18
13'
Tsimikas tenta il cross: guadagnato un calcio d'angolo.21:15
12'
OCCASIONE NIZZA! Ci prova dai venti metri Mendy: palla fuori di poco!21:14
9'
Fallo in attacco di Mancini: punizione per il Nizza.21:11
8'
Soulé calcia in mezzo, libera la difesa transalpina.21:11
8'
Prende coraggio la Roma: Rensch guadagna un fallo sulla trequarti destra.21:09
6'
Koné ferma egregiamente una ripartenza di Boga.21:07
5'
Prova il cross dalla sinistra Bard, chiude Celik.21:06
4'
Molto convinto l'approccio del Nizza in questi primi minuti di gioco.21:05
3'
Prova lo spunto a sinistra Jeremie Boga, ma si allunga il pallone sul fondo.21:04
Nizza con il consueto completo rossonero, Roma in maglia e pantaloncini bianchi.21:03
Allo stadio Allianz Riviera di Nizza è tutto pronto. Comincia la sfida NIZZA-ROMA!21:02
Arbitra la sfida lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez , coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Granado e dal quarto uomo Busquets Ferrer. Del Cerro Grande e Soto Grado rispettivamente al Var e Avar.20:49
La Roma deve fare a meno dello squalificato Ziolkowski, degli infortunati Dybala e Bailey nonchè di Baldanzi e Vasquez, fuori dalla lista Uefa. Gasp ne cambia quattro rispetto al derby con la Lazio: spazio dal primo minuto a El Aynaoui, Tsimikas, El Shaarawy e Dovbyk.20:39
Il Nizza deve rinunciare agli indisponibili Abdelmonem, Ndayishimiye e Bombito. Haise ne cambia cinque rispetto alla gara di Brest.20:38
FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si schiera con il 3-4-2-1: Svilar – Celik, Mancini, Ndicka – Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas – Soulé, El Shaarawy – Dovbyk. A disposizione: Tasende, Cristante, Pellegrini, Ferguson , Hermoso, Wesley, Pisilli, De Marzi, Ghilardi, Gollini. All. Gasperini.20:27
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Nizza scende in campo con il 3-4-2-1: Diouf – Mendy, Bah, Dante – Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard – Sanson, Boga – Kevin Carlos. A disposizione: Abdi, Moffi, Diop, Jansson, Cho, Zelazowski, Dupé, Oppong, Gouveia, Bombito, Clauss, Samed. All. Haise.20:23
La Roma ha meritato l’accesso alla competizione grazie al quinto posto conquistato nello scorso campionato di Serie A. I giallorossi vengono dalla vittoria nel derby di campionato, 1-0 alla Lazio grazie al gol di Pellegrini.20:19
Il Nizza si è qualificato alla competizione dopo l’eliminazione subita nel terzo turno dei preliminari di Champions League (doppio 2-0 contro il Benfica). I francesi sono reduci dalla batosta rimediata in Ligue 1 in casa del Brest (4-1).20:18
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Nizza e Roma, prima giornata della fase a girone unico di UEFA Europa League.20:17
Nizza - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Riviera di Nice. Arbitro di Nizza - Roma sarà Juan Martínez Munuera. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.
Attualmente Nizza si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece la Roma si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Nizza ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; la Roma ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Nizza e Roma è la prima che si affrontano in campionato.
Nizza-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Sarà il primo incontro tra Nizza e Roma in competizioni europee; la squadra francese ha già perso tutte e sette le gare contro squadre italiane in Europa, l'ultima delle quali contro la Lazio (4-1 nella scorsa edizione di UEFA Europa League).
La Roma ha perso solo due delle 11 partite disputate contro squadre francesi in competizioni europee (6V, 3N), vincendo quattro delle ultime cinque da marzo 2007 in avanti (1P).
Nella scorsa edizione di UEFA Europa League, il Nizza è stata una delle due squadre a non aver vinto nessuna delle otto partite disputate nella fase a gironi (3N, 5P); in particolare, solo quattro formazioni hanno incassato più reti della compagine francese (16) nella scorsa stagione in questa competizione.
La Roma è rimasta imbattuta in cinque delle sette prime giornate disputate nella fase a gironi di UEFA Europa League (3V, 2N); allo stesso tempo le due sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta: 0-2 contro il Basilea nel settembre 2009 e 1-2 contro il Ludogorets nel settembre 2022.
La Roma ha perso l'ultima partita in UEFA Europa League, contro l'Athletic Bilbao (1-3 lo scorso marzo, nella gara di ritorno degli ottavi di finale); i giallorossi non subiscono due sconfitte di fila nella fase finale della competizione dal periodo febbraio-marzo 2017, in cui la seconda gara persa fu contro una squadra francese (il Lione).
La Roma ha vinto 42 incontri in UEFA Europa League dal 2009/10 in avanti e solo Villarreal (54) e Siviglia (48) hanno ottenuto più successi nel parziale nella competizione. In particolare, la squadra giallorossa ha segnato 148 gol in questo parziale nel torneo, meno solo di Villarreal (164) e Lazio (149).
Dopo il gol decisivo per la vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno di Serie A, Lorenzo Pellegrini potrebbe trovare la rete per due gare di fila con i giallorossi in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2024 (tre match); il centrocampista è il giocatore della Roma che ha partecipato a più gol in UEFA Europa League: 21, 10 reti e 11 assist.
Nella scorsa edizione della UEFA Europa League, nessun difensore ha partecipato a più gol di Angeliño (cinque, come Pedro Porro): due reti e tre passaggi vincenti; inoltre, tra i pari ruolo, l'esterno giallorosso è stato il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni nella scorsa stagione nel torneo (26).
Jérémie Boga ritroverà da avversario la Roma dopo averla affrontata sei volte in Serie A (1V, 3N, 2P e un gol segnato); l'esterno è il giocatore del Nizza che ha completato più dribbling in questa Ligue 1 (nove) e uno dei due ad aver realizzato più di una rete con i francesi nel torneo in corso (due come il compagno Terem Moffi).
L'allenatore del Nizza Franck Haise non ha vinto nessuna delle 10 sfide in UEFA Europa League (4N, 6P): nessun tecnico conta più gare tra quelli che non hanno mai ottenuto un successo nella competizione (10 anche Marco Silva).
