Incontro terminato, PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.
Lavorare in quota con i “ragni”
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.
Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.20:38
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).20:38
Tiro parato. Mady Camara (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Ivanusec.20:37
Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.20:37
Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).20:37
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Kervin Andrade.20:36
Fuorigioco. Fedor Chalov(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Tiro parato. Fedor Chalov (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Ivanusec.20:34
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elad Madmon sostituisce Sagiv Jehezkel.20:33
Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).20:30
Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Sostituzione, PAOK Salonicco. Luka Ivanusec sostituisce Giannis Konstantelias.20:30
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).20:29
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).20:29
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).20:28
Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).20:26
Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).20:25
Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).20:23
Tiro respinto. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Kiril Despodov con cross.20:23
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).20:23
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).20:22
Tentativo fallito. Mady Camara (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fedor Chalov.20:22
Tentativo fallito. Mady Camara (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kiril Despodov con cross da calcio d'angolo.20:21
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).20:20
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Hélio Varela sostituisce Osher Davida.20:16
Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Itamar Noy sostituisce Issouf Sissokho.20:16
Sostituzione, PAOK Salonicco. Fedor Chalov sostituisce Giorgos Giakoumakis.20:16
Tentativo fallito. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.20:15
Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Giorgos Giakoumakis.20:15
Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).20:14
Tiro respinto. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area.20:14
Tentativo fallito. Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kiril Despodov con cross in seguito a un calcio da fermo.20:14
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).20:13
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).20:12
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).20:10
Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.20:09
Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison.20:09
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.20:08
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Fallo di Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).20:08
Tiro parato. Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:08
Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).20:04
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59
Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).19:59
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:57
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).19:56
Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di mano di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).19:55
Gara riprende.19:54
Gara momentaneamente sospesa, Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.19:53
Tentativo fallito. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:51
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).19:50
Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:49
Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:33
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:31
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taison.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Jirí Pavlenka (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).19:28
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).19:27
Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jonjoe Kenny con cross.19:27
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).19:25
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24
Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).19:24
Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.19:22
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).19:22
Decisione VAR: no gol PAOK Salonicco 0-0 Maccabi Tel Aviv.19:22
GOL CANCELLATO DAL VAR: Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:20
Fuorigioco. Raz Shlomo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Roy Revivo e' colto in fuorigioco.19:20
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:20
Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:19
Tiro respinto. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Taison.19:17
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv).19:16
Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:16
Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Tiro respinto. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sagiv Jehezkel.19:15
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).19:14
Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tiro respinto. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Raz Shlomo.19:14
Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Magomed Ozdoev.19:13
Tentativo fallito. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:11
Tentativo fallito. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dor Peretz in seguito a un calcio da fermo.19:11
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.19:10
Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:09
Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).19:09
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:08
Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:07
Tiro parato. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kervin Andrade.19:06
Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Jirí Pavlenka (PAOK Salonicco).19:03
Tiro parato. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03
Tentativo fallito. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Magomed Ozdoev con cross.19:01
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).18:59
Tiro parato. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:57
Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).18:56
Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).18:55
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:52
Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).18:52
Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Osher Davida con cross in seguito a un calcio da fermo.18:51
Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).18:50
Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).18:49
Tiro respinto. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:49
Tiro respinto. Taison (PAOK Salonicco) un colpo di testa da fuori area. Assist di Giannis Konstantelias.18:49
Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Toumba Stadium
Città: Salonicco
Capienza: 28803 spettatori17:36
PAOK Salonika - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Attualmente PAOK Salonika si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
PAOK Salonika ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Maccabi Tel Aviv ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-3 mentre Il Pisa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-1.
PAOK Salonika e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PAOK Salonika
|Maccabi Tel Aviv
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND