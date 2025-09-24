Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

PAOK Salonika-Maccabi Tel Aviv: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Toumba Stadium di Salonicco
24 Settembre 2025 ore 18:45
PAOK Salonika
0
Maccabi Tel Aviv
0
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.20:38

    3. 90'+4'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).20:38

    4. 90'+4'

      Tiro parato. Mady Camara (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Ivanusec.20:37

    5. 90'+3'

      Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.20:37

    6. 90'+3'

      Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

    7. 90'+3'

      Fallo di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).20:37

    9. 90'+2'

      Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Ido Shahar sostituisce Kervin Andrade.20:36

    10. 90'+2'

      Fuorigioco. Fedor Chalov(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Kiril Despodov e' colto in fuorigioco.20:35

    11. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

    12. 90'

      Tiro parato. Fedor Chalov (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Ivanusec.20:34

    13. 90'

      Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Elad Madmon sostituisce Sagiv Jehezkel.20:33

    15. 87'

      Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).20:30

    16. 87'

      Roi Mishpati (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

    17. 86'

      Sostituzione, PAOK Salonicco. Luka Ivanusec sostituisce Giannis Konstantelias.20:30

    18. 86'

      Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

    19. 86'

      Fallo di Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).20:29

    21. 85'

      Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).20:29

    22. 84'

      Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco).20:28

    23. 83'

      Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

    24. 83'

      Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).20:26

    25. 81'

      Fallo di Mady Camara (PAOK Salonicco).20:25

    27. 81'

      Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25

    28. 80'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).20:23

    29. 80'

      Tiro respinto. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Kiril Despodov con cross.20:23

    30. 79'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).20:23

    31. 79'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).20:22

    33. 78'

      Tentativo fallito. Mady Camara (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fedor Chalov.20:22

    34. 77'

      Tentativo fallito. Mady Camara (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kiril Despodov con cross da calcio d'angolo.20:21

    35. 77'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).20:20

    36. 73'

      Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Hélio Varela sostituisce Osher Davida.20:16

    37. 73'

      Sostituzione, Maccabi Tel Aviv. Itamar Noy sostituisce Issouf Sissokho.20:16

    39. 72'

      Sostituzione, PAOK Salonicco. Fedor Chalov sostituisce Giorgos Giakoumakis.20:16

    40. 72'

      Tentativo fallito. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra.20:15

    41. 71'

      Tiro respinto. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Giorgos Giakoumakis.20:15

    42. 71'

      Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

    43. 71'

      Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).20:14

    45. 70'

      Tiro respinto. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area.20:14

    46. 70'

      Tentativo fallito. Tomasz Kedziora (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kiril Despodov con cross in seguito a un calcio da fermo.20:14

    47. 70'

      Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13

    48. 70'

      Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).20:13

    49. 69'

      Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).20:12

    51. 69'

      Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

    52. 67'

      Fallo di Abdul Baba (PAOK Salonicco).20:10

    53. 67'

      Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

    54. 66'

      Sostituzione, PAOK Salonicco. Mady Camara sostituisce Magomed Ozdoev.20:09

    55. 66'

      Sostituzione, PAOK Salonicco. Kiril Despodov sostituisce Taison.20:09

    57. 65'

      Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.20:08

    58. 65'

      Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08

    59. 65'

      Fallo di Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv).20:08

    60. 65'

      Tiro parato. Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:08

    61. 61'

      Abdul Baba (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

    63. 61'

      Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).20:04

    64. 56'

      Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:59

    65. 56'

      Fallo di Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv).19:59

    66. 54'

      Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:57

    67. 54'

      Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

    69. 52'

      Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).19:56

    70. 52'

      Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

    71. 51'

      Fallo di mano di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).19:55

    72. 51'

      Gara riprende.19:54

    73. 49'

      Gara momentaneamente sospesa, Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.19:53

    75. 48'

      Tentativo fallito. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:51

    76. 47'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Raz Shlomo (Maccabi Tel Aviv).19:50

    77. Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:49

    78. 45'+3'

      Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0.19:33

    79. 45'+1'

      Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:31

    81. 45'+1'

      Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

    82. 45'+1'

      Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taison.19:31

    83. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

    84. 43'

      Jirí Pavlenka (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

    85. 43'

      Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).19:28

    87. 41'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).19:27

    88. 41'

      Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jonjoe Kenny con cross.19:27

    89. 40'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).19:25

    90. 39'

      Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:24

    91. 39'

      Fallo di Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).19:24

    93. 37'

      Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv) e' ammonito per fallo.19:22

    94. 37'

      Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

    95. 37'

      Fallo di Issouf Sissokho (Maccabi Tel Aviv).19:22

    96. 37'

      Decisione VAR: no gol PAOK Salonicco 0-0 Maccabi Tel Aviv.19:22

    97. 35'

      GOL CANCELLATO DAL VAR: Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.19:20

    99. 35'

      Fuorigioco. Raz Shlomo(Maccabi Tel Aviv) prova il lancio lungo, ma Roy Revivo e' colto in fuorigioco.19:20

    100. 35'

      Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:20

    101. 35'

      Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

    102. 34'

      Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

    103. 34'

      Fallo di Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv).19:19

    105. 32'

      Tiro respinto. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Taison.19:17

    106. 31'

      Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

    107. 31'

      Fallo di Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv).19:16

    108. 30'

      Fallo di Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco).19:16

    109. 30'

      Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16

    111. 30'

      Tiro respinto. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Sagiv Jehezkel.19:15

    112. 29'

      Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).19:14

    113. 29'

      Mohamed Ali Camara (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

    114. 29'

      Tiro respinto. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Raz Shlomo.19:14

    115. 27'

      Tentativo fallito. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Magomed Ozdoev.19:13

    117. 26'

      Tentativo fallito. Osher Davida (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:11

    118. 26'

      Tentativo fallito. Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dor Peretz in seguito a un calcio da fermo.19:11

    119. 25'

      Gara riprende.19:11

    120. 24'

      Gara momentaneamente sospesa, Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) per infortunio.19:10

    121. 24'

      Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.19:09

    123. 24'

      Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).19:09

    124. 24'

      Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

    125. 23'

      Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).19:08

    126. 23'

      Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

    127. 22'

      Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:07

    129. 21'

      Tiro parato. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kervin Andrade.19:06

    130. 18'

      Calcio d'angolo,Maccabi Tel Aviv. Calcio d'angolo causato da Jirí Pavlenka (PAOK Salonicco).19:03

    131. 18'

      Tiro parato. Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:03

    132. 16'

      Tentativo fallito. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Magomed Ozdoev con cross.19:01

    133. 13'

      Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

    135. 13'

      Fallo di Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv).18:59

    136. 12'

      Tiro parato. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:57

    137. 11'

      Fallo di Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco).18:56

    138. 11'

      Sagiv Jehezkel (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

    139. 10'

      Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

    141. 10'

      Fallo di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).18:55

    142. 7'

      Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:52

    143. 7'

      Fallo di Osher Davida (Maccabi Tel Aviv).18:52

    144. 6'

      Tentativo fallito. Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Osher Davida con cross in seguito a un calcio da fermo.18:51

    145. 5'

      Fallo di Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco).18:50

    147. 5'

      Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50

    148. 4'

      Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv).18:49

    149. 4'

      Tiro respinto. Taison (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:49

    150. 4'

      Tiro respinto. Taison (PAOK Salonicco) un colpo di testa da fuori area. Assist di Giannis Konstantelias.18:49

    151. 2'

      Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

    153. 2'

      Fallo di Kristijan Belic (Maccabi Tel Aviv).18:48

    154. Inizia il Primo tempo.18:46

    155. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

    157. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Toumba Stadium
      Città: Salonicco
      Capienza: 28803 spettatori17:36

    Formazioni PAOK Salonika - Maccabi Tel Aviv

    PAOK Salonika
    Maccabi Tel Aviv
    TITOLARI PAOK SALONIKA
    • (1) JIRÍ PAVLENKA (P)
    • (16) TOMASZ KEDZIORA (D)
    • (21) ABDUL BABA (D)
    • (3) JONJOE KENNY (D)
    • (5) GIANNIS MICHAILIDIS (D)
    • (27) MAGOMED OZDOEV (C)
    • (65) GIANNIS KONSTANTELIAS (C)
    • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (C)
    • (11) TAISON (C)
    • (8) SOUALIHO MEÏTÉ (C)
    • (7) GIORGOS GIAKOUMAKIS (A)
    PANCHINA PAOK SALONIKA
    • (77) KIRIL DESPODOV (A)
    • (6) DEJAN LOVREN (D)
    • (4) ALESSANDRO VOGLIACCO (D)
    • (23) JOAN SASTRE (D)
    • (2) MADY CAMARA (C)
    • (52) DIMITRIOS CHATSIDIS (A)
    • (99) ANTONIS TSIFTSIS (P)
    • (32) GREG TAYLOR (D)
    • (18) LUKA IVANUSEC (A)
    • (22) ALESSANDRO BIANCO (C)
    • (41) DIMITRIS MONASTIRLIS (P)
    • (9) FEDOR CHALOV (A)
    ALLENATORE PAOK SALONIKA
    • Razvan Lucescu
    TITOLARI MACCABI TEL AVIV
    • (90) ROI MISHPATI (P)
    • (5) MOHAMED ALI CAMARA (D)
    • (3) ROY REVIVO (D)
    • (13) RAZ SHLOMO (D)
    • (6) TYRESE ASANTE (D)
    • (28) ISSOUF SISSOKHO (C)
    • (77) OSHER DAVIDA (C)
    • (10) KERVIN ANDRADE (C)
    • (11) SAGIV JEHEZKEL (C)
    • (17) KRISTIJAN BELIC (C)
    • (42) DOR PERETZ (A)
    PANCHINA MACCABI TEL AVIV
    • (14) DENNY GROPPER (D)
    • (1) YOAV GERAFI (P)
    • (15) YONAS MALEDE (A)
    • (23) BEN LEDERMAN (C)
    • (22) OFEK MELIKA (P)
    • (4) HEITOR (D)
    • (30) ITAMAR NOY (C)
    • (29) HÉLIO VARELA (A)
    • (36) IDO SHAHAR (C)
    • (34) SAYED ABU FARHI (A)
    • (21) NOAM BEN HARUSH (D)
    • (19) ELAD MADMON (A)
    ALLENATORE MACCABI TEL AVIV
    • Zarko Lazetic
    PREPARTITA

    PAOK Salonika - Maccabi Tel Aviv è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 18:45 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

    Attualmente PAOK Salonika si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Maccabi Tel Aviv si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    PAOK Salonika ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Maccabi Tel Aviv ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

    In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
    Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
    Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-3 mentre Il Pisa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-1.

    PAOK Salonika e Maccabi Tel Aviv è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    PAOK SalonikaMaccabi Tel Aviv
    Partite giocate00
    Numero di partite vinte
    Numero di partite perse
    Numero di partite pareggiate
    Gol totali segnati
    Gol totali subiti
    Media gol subiti per partita00
    Percentuale possesso palla00
    Numero totale di passaggi
    Numero totale di passaggi riusciti
    Tiri nello specchio della porta
    Percentuale di tiri in porta00
    Numero totale di cross
    Numero medio di cross riusciti
    Duelli per partita vinti
    Duelli per partita persi
    Corner subiti
    Corner guadagnati
    Numero di punizioni a favore
    Numero di punizioni concesse
    Tackle totali
    Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
    Fuorigiochi totali
    Numero totale di cartellini gialli
    Numero totale di cartellini rossi

    PAOK Salonika - Maccabi Tel Aviv Live

    Leader Piattaforme Aeree

    ULTIME NOTIZIE

    SPORT TREND

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio