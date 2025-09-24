Virgilio Sport
Real Betis-Nottingham Forest: 2-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Siviglia
24 Settembre 2025 ore 21:00
Real Betis
2
Nottingham Forest
2
Partita finita
Arbitro: Sascha Stegemann
  1. 15' 1-0 Cédric Bakambu
  2. 18' 1-1 Igor Jesus
  3. 23' 1-2 Igor Jesus
  4. 85' 2-2 Antony
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Real Betis 2, Nottingham Forest 2.

  1. 90'+4'

    Cucho Hernández (Real Betis) e' ammonito.22:55

  3. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Nottingham Forest 2.22:55

  4. 90'+4'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Willy Boly sostituisce Nikola Milenkovic per infortunio.22:55

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51

  6. 90'

    Fallo di Rodrigo Riquelme (Real Betis).22:51

  7. 90'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  9. 87'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:48

  10. 87'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  11. 85'

    Gol! Real Betis 2, Nottingham Forest 2. Antony (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Roca.22:46

  12. 84'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals in seguito a un calcio da fermo.22:45

  13. 83'

    Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:44

  15. 83'

    Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).22:44

  16. 83'

    Tiro respinto. Ricardo Rodríguez (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area.22:44

  17. 82'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ryan Yates sostituisce Ibrahim Sangaré.22:42

  18. 81'

    Fallo di Sofyan Amrabat (Real Betis).22:42

  19. 81'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  21. 80'

    Gara riprende.22:41

  22. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) per infortunio.22:40

  23. 79'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).22:40

  24. 78'

    Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Rodrigo Riquelme.22:38

  25. 76'

    Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Giovani Lo Celso.22:37

  27. 75'

    Ricardo Rodríguez (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:36

  28. 75'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:36

  29. 75'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36

  30. 74'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).22:35

  31. 73'

    Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antony.22:34

  33. 72'

    Gara riprende.22:33

  34. 72'

    Sostituzione, Real Betis. Cucho Hernández sostituisce Cédric Bakambu.22:33

  35. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Riquelme (Real Betis) per infortunio.22:32

  36. 71'

    Tiro parato. Natan (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofyan Amrabat con cross.22:32

  37. 70'

    Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31

  39. 70'

    Fallo di Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).22:31

  40. 70'

    Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  41. 70'

    Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).22:30

  42. 68'

    Fallo di mano di Neco Williams (Nottingham Forest).22:28

  43. 64'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce Callum Hudson-Odoi.22:25

  45. 64'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Arnaud Kalimuendo sostituisce Igor Jesus.22:25

  46. 62'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksandr Zinchenko.22:23

  47. 60'

    Tiro respinto. Marc Roca (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rodrigo Riquelme.22:21

  48. 59'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sofyan Amrabat.22:19

  49. 58'

    Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:18

  51. 58'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  52. 57'

    Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.22:18

  53. 55'

    Fallo di Antony (Real Betis).22:15

  54. 55'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  55. 54'

    Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15

  57. 54'

    Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:15

  58. 53'

    Sofyan Amrabat (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  59. 53'

    Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).22:13

  60. 52'

    Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:13

  61. 52'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  63. 51'

    Fallo di Sofyan Amrabat (Real Betis).22:11

  64. 51'

    Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  65. 49'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  66. 49'

    Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).22:09

  67. 48'

    Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.22:09

  69. 47'

    Fallo di Natan (Real Betis).22:08

  70. 47'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  71. Inizia il Secondo tempo Real Betis 1, Nottingham Forest 2.22:06

  72. 45'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Dilane Bakwa sostituisce Douglas Luiz.22:05

  73. 45'

    Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.22:05

  75. 45'

    Sostituzione, Real Betis. Ricardo Rodríguez sostituisce Junior Firpo.22:05

  76. 45'

    Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Sergi Altimira.22:05

  77. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Real Betis 1, Nottingham Forest 2.21:49

  78. 45'+1'

    Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.21:48

  79. 45'+1'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:48

  81. 45'+1'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  83. 45'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).21:46

  84. 44'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).21:46

  85. 44'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:45

  87. 44'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  88. 42'

    Fuorigioco. Elliot Anderson(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Callum Hudson-Odoi e' colto in fuorigioco.21:44

  89. 40'

    Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:42

  90. 40'

    Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  91. 40'

    Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neco Williams.21:41

  93. 37'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  94. 37'

    Fallo di Giovani Lo Celso (Real Betis).21:39

  95. 35'

    Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neco Williams.21:37

  96. 33'

    Tiro respinto. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Elliot Anderson.21:35

  97. 33'

    Tiro respinto. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Callum Hudson-Odoi.21:34

  99. 33'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Oleksandr Zinchenko con cross da calcio d'angolo.21:34

  100. 32'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Sofyan Amrabat (Real Betis).21:33

  101. 32'

    Tiro respinto. Douglas Luiz (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleksandr Zinchenko.21:33

  102. 31'

    Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Elliot Anderson.21:33

  103. 31'

    Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area.21:33

  105. 31'

    Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area.21:33

  106. 27'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  107. 27'

    Fallo di Giovani Lo Celso (Real Betis).21:29

  108. 27'

    Gara riprende.21:28

  109. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Natan (Real Betis) per infortunio.21:27

  111. 25'

    Igor Jesus (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.21:27

  112. 25'

    Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).21:27

  113. 25'

    Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  114. 25'

    Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).21:26

  115. 25'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  117. 23'

    Gol! Real Betis 1, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Douglas Luiz con cross da calcio d'angolo.21:25

  118. 22'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:24

  119. 22'

    Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  120. 22'

    Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).21:23

  121. 18'

    Gol! Real Betis 1, Nottingham Forest 1. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Gibbs-White.21:20

  123. 15'

    Gol! Real Betis 1, Nottingham Forest 0. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antony.21:16

  124. 13'

    Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).21:15

  125. 13'

    Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15

  126. 12'

    Fallo di mano di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:14

  127. 12'

    Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.21:13

  129. 9'

    Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elliot Anderson.21:11

  130. 7'

    Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  131. 7'

    Fallo di Giovani Lo Celso (Real Betis).21:09

  132. 6'

    Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).21:08

  133. 6'

    Matz Sels (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  135. 6'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:07

  136. 6'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  137. 4'

    Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  138. 4'

    Fallo di Junior Firpo (Real Betis).21:06

  139. 2'

    Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.21:04

  141. 2'

    Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).21:04

  142. 2'

    Junior Firpo (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  143. Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).21:03

  144. Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  145. Inizia il Primo tempo.21:02

  147. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  149. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
    Città: Siviglia
    Capienza: 72000 spettatori19:48

Formazioni Real Betis - Nottingham Forest

Real Betis
Nottingham Forest
TITOLARI REAL BETIS
  • (25) PAU LÓPEZ (P)
  • (23) JUNIOR FIRPO (D)
  • (4) NATAN (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (40) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (7) ANTONY (C)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (14) SOFYAN AMRABAT (C)
  • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (11) CÉDRIC BAKAMBU (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (24) AITOR RUIBAL (D)
  • (1) ÁLVARO VALLÉS (P)
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (35) FÉLIX GARRETA (D)
  • (27) JOSÉ MORANTE (A)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (26) MATZ SELS (P)
  • (4) MORATO (D)
  • (35) OLEKSANDR ZINCHENKO (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (C)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (12) DOUGLAS LUIZ (C)
  • (19) IGOR JESUS (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (24) JAMES MCATEE (C)
  • (14) DAN NDOYE (A)
  • (11) CHRIS WOOD (A)
  • (15) ARNAUD KALIMUENDO (A)
  • (29) DILANE BAKWA (A)
  • (30) WILLY BOLY (D)
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (37) NICOLÒ SAVONA (D)
  • (13) JOHN VICTOR (P)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Ange Postecoglou
PREPARTITA

Real Betis - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - Nottingham Forest sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Real Betis si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Real Betis ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Nottingham Forest ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Real Betis e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo match in assoluto tra Real Betis e Nottingham Forest: la squadra spagnola ha perso sette delle nove precedenti partite europee contro squadre inglesi (1V 1N), inclusa la sconfitta nell'ultima finale della Conference League contro il Chelsea.
  • L'unico precedente match del Nottingham Forest contro un club spagnolo nelle principali competizioni europee risale al primo turno della Coppa delle Fiere nel 1961-62, quando perse tra andata e ritorno 7-1 contro il Valencia.
  • Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato nelle principali competizioni europee (11V, 6N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match casalingo di Europa League più recente in questa fase: nel dicembre 2023 contro i Rangers.
  • Il Nottingham Forest torna a disputare un match nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco nel marzo 1996 nei quarti di finale di Coppa UEFA. Il divario di 10781 giorni tra una partita e l'altra è il più lungo per un club inglese a partire da quello del Wolverhampton (14232 giorni) tra il 1980 e il 2019.
  • Il tecnico del Nottingham Forest, Ange Postecoglou, ha vinto l'Europa League la scorsa stagione alla guida del Tottenham: l'australiano ha una percentuale di vittorie del 67% nella competizione (10/15), la terza % più alta dietro a Diego Simeone (81%) e Julen Lopetegui (69%) tra gli allenatori con almeno 15 partite.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real BetisNottingham Forest
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

