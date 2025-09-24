Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

Real Betis - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - Nottingham Forest sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Real Betis si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Real Betis ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Nottingham Forest ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Real Betis e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

Real Betis-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo match in assoluto tra Real Betis e Nottingham Forest: la squadra spagnola ha perso sette delle nove precedenti partite europee contro squadre inglesi (1V 1N), inclusa la sconfitta nell'ultima finale della Conference League contro il Chelsea.

L'unico precedente match del Nottingham Forest contro un club spagnolo nelle principali competizioni europee risale al primo turno della Coppa delle Fiere nel 1961-62, quando perse tra andata e ritorno 7-1 contro il Valencia.

Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe nella fase a gironi/campionato nelle principali competizioni europee (11V, 6N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match casalingo di Europa League più recente in questa fase: nel dicembre 2023 contro i Rangers.

Il Nottingham Forest torna a disputare un match nelle principali competizioni europee per la prima volta dalla sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco nel marzo 1996 nei quarti di finale di Coppa UEFA. Il divario di 10781 giorni tra una partita e l'altra è il più lungo per un club inglese a partire da quello del Wolverhampton (14232 giorni) tra il 1980 e il 2019.

Il tecnico del Nottingham Forest, Ange Postecoglou, ha vinto l'Europa League la scorsa stagione alla guida del Tottenham: l'australiano ha una percentuale di vittorie del 67% nella competizione (10/15), la terza % più alta dietro a Diego Simeone (81%) e Julen Lopetegui (69%) tra gli allenatori con almeno 15 partite.

