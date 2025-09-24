Incontro terminato, Real Betis 2, Nottingham Forest 2.
Incontro terminato, Real Betis 2, Nottingham Forest 2.
Cucho Hernández (Real Betis) e' ammonito.22:55
Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Nottingham Forest 2.22:55
Sostituzione, Nottingham Forest. Willy Boly sostituisce Nikola Milenkovic per infortunio.22:55
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:51
Fallo di Rodrigo Riquelme (Real Betis).22:51
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:48
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Gol! Real Betis 2, Nottingham Forest 2. Antony (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Roca.22:46
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals in seguito a un calcio da fermo.22:45
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:44
Fallo di Neco Williams (Nottingham Forest).22:44
Tiro respinto. Ricardo Rodríguez (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area.22:44
Sostituzione, Nottingham Forest. Ryan Yates sostituisce Ibrahim Sangaré.22:42
Fallo di Sofyan Amrabat (Real Betis).22:42
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Gara riprende.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) per infortunio.22:40
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).22:40
Tentativo fallito. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Rodrigo Riquelme.22:38
Sostituzione, Real Betis. Pablo Fornals sostituisce Giovani Lo Celso.22:37
Ricardo Rodríguez (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:36
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:36
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).22:35
Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antony.22:34
Gara riprende.22:33
Sostituzione, Real Betis. Cucho Hernández sostituisce Cédric Bakambu.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Riquelme (Real Betis) per infortunio.22:32
Tiro parato. Natan (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofyan Amrabat con cross.22:32
Marc Roca (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:31
Fallo di Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).22:31
Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Dilane Bakwa (Nottingham Forest).22:30
Fallo di mano di Neco Williams (Nottingham Forest).22:28
Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce Callum Hudson-Odoi.22:25
Sostituzione, Nottingham Forest. Arnaud Kalimuendo sostituisce Igor Jesus.22:25
Tiro respinto. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksandr Zinchenko.22:23
Tiro respinto. Marc Roca (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rodrigo Riquelme.22:21
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sofyan Amrabat.22:19
Fallo di Ricardo Rodríguez (Real Betis).22:18
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Tentativo fallito. Dilane Bakwa (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.22:18
Fallo di Antony (Real Betis).22:15
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:15
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:15
Sofyan Amrabat (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).22:13
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:13
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Sofyan Amrabat (Real Betis).22:11
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).22:09
Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elliot Anderson.22:09
Fallo di Natan (Real Betis).22:08
Igor Jesus (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Inizia il Secondo tempo Real Betis 1, Nottingham Forest 2.22:06
Sostituzione, Nottingham Forest. Dilane Bakwa sostituisce Douglas Luiz.22:05
Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.22:05
Sostituzione, Real Betis. Ricardo Rodríguez sostituisce Junior Firpo.22:05
Sostituzione, Real Betis. Marc Roca sostituisce Sergi Altimira.22:05
Primo tempo terminato, Real Betis 1, Nottingham Forest 2.21:49
Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.21:48
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:48
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).21:46
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Morato (Nottingham Forest).21:46
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:45
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Fuorigioco. Elliot Anderson(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Callum Hudson-Odoi e' colto in fuorigioco.21:44
Fallo di Elliot Anderson (Nottingham Forest).21:42
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Tiro parato. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neco Williams.21:41
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Giovani Lo Celso (Real Betis).21:39
Tiro parato. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Neco Williams.21:37
Tiro respinto. Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Elliot Anderson.21:35
Tiro respinto. Elliot Anderson (Nottingham Forest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Callum Hudson-Odoi.21:34
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Oleksandr Zinchenko con cross da calcio d'angolo.21:34
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Sofyan Amrabat (Real Betis).21:33
Tiro respinto. Douglas Luiz (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Oleksandr Zinchenko.21:33
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Elliot Anderson.21:33
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area.21:33
Tiro respinto. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area.21:33
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Giovani Lo Celso (Real Betis).21:29
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Natan (Real Betis) per infortunio.21:27
Igor Jesus (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.21:27
Fallo di Igor Jesus (Nottingham Forest).21:27
Natan (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).21:26
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Gol! Real Betis 1, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Douglas Luiz con cross da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:24
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).21:23
Gol! Real Betis 1, Nottingham Forest 1. Igor Jesus (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Gibbs-White.21:20
Gol! Real Betis 1, Nottingham Forest 0. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Antony.21:16
Fallo di Douglas Luiz (Nottingham Forest).21:15
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di mano di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).21:14
Tentativo fallito. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Callum Hudson-Odoi con cross.21:13
Tiro parato. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elliot Anderson.21:11
Elliot Anderson (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Giovani Lo Celso (Real Betis).21:09
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).21:08
Matz Sels (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).21:07
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Junior Firpo (Real Betis).21:06
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.21:04
Fallo di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).21:04
Junior Firpo (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Fallo di Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).21:03
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
Città: Siviglia
Capienza: 72000 spettatori19:48
Real Betis - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - Nottingham Forest sarà Sascha Stegemann. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente Real Betis si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Real Betis ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Nottingham Forest ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Real Betis e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.
Real Betis-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Betis
|Nottingham Forest
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
