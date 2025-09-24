Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sporting Braga-Feyenoord: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio Municipal de Braga di Braga
24 Settembre 2025 ore 21:00
Sporting Braga
1
Feyenoord
0
Partita finita
Arbitro: Nikola Dabanovic
  1. 79' 1-0 Fran Navarro
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Sporting Braga 1, Feyenoord 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Sporting Braga 1, Feyenoord 0.22:52

  3. 90'+1'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:49

  4. 90'+1'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  5. 90'+1'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:49

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  7. 90'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lelo (Sporting Braga).22:47

  9. 88'

    Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:46

  10. 87'

    Tentativo fallito. Diego Rodrigues (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Víctor Gómez.22:45

  11. 87'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).22:44

  12. 87'

    Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  13. 81'

    Sostituzione, Sporting Braga. Vítor Carvalho sostituisce Sikou Niakaté.22:39

  15. 81'

    Sostituzione, Feyenoord. Anis Hadj Moussa sostituisce Gaoussou Diarra.22:39

  16. 79'

    Gol! Sporting Braga 1, Feyenoord 0. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leonardo Lelo con cross.22:37

  17. 79'

    Fuorigioco. Gijs Smal(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:36

  18. 77'

    Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  19. 77'

    Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).22:34

  21. 76'

    Luciano Valente (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:34

  22. 76'

    Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).22:34

  23. 76'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  24. 76'

    Gijs Smal (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  25. 76'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:33

  27. 75'

    Gijs Smal (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  28. 75'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:33

  29. 73'

    Fuorigioco. Timon Wellenreuther(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:31

  30. 73'

    Sostituzione, Feyenoord. Jordan Lotomba sostituisce Bart Nieuwkoop.22:31

  31. 72'

    Tentativo fallito. Diego Rodrigues (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Leonardo Lelo.22:30

  33. 71'

    Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Ricardo Horta.22:29

  34. 71'

    Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Rodrigo Zalazar.22:29

  35. 70'

    Fuorigioco. Sem Steijn(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:28

  36. 69'

    Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).22:27

  37. 69'

    Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  39. 69'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:26

  40. 65'

    Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23

  41. 65'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:23

  42. 62'

    Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Amine El Ouazzani.22:20

  43. 62'

    Sostituzione, Sporting Braga. Jean-Baptiste Gorby sostituisce João Moutinho.22:20

  45. 62'

    Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Casper Tengstedt.22:19

  46. 62'

    Sostituzione, Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe sostituisce Malcolm Jeng.22:19

  47. 61'

    Bart Nieuwkoop (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  48. 61'

    Fallo di Leonardo Lelo (Sporting Braga).22:18

  49. 59'

    Fallo di mano di Casper Tengstedt (Feyenoord).22:17

  51. 57'

    Tentativo fallito. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:15

  52. 56'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).22:14

  53. 55'

    Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leonardo Lelo.22:13

  54. 54'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gijs Smal (Feyenoord).22:12

  55. 52'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  57. 52'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:10

  58. 47'

    Tentativo fallito. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:05

  59. 47'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:04

  60. 45'

    Sostituzione, Feyenoord. Luciano Valente sostituisce Quinten Timber.22:03

  61. Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 0, Feyenoord 0.22:03

  63. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Sporting Braga 0, Feyenoord 0.21:47

  64. 45'+2'

    Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).21:46

  65. 45'+2'

    Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  66. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  67. 45'+1'

    Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustaf Lagerbielke da calcio d'angolo.21:45

  69. 44'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).21:44

  70. 43'

    Tiro parato. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta con cross.21:43

  71. 43'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gijs Smal (Feyenoord).21:42

  72. 42'

    Tentativo fallito. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Quinten Timber.21:41

  73. 41'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).21:40

  75. 41'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  76. 40'

    Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  77. 40'

    Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).21:39

  78. 37'

    Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Leonardo Lelo con cross.21:36

  79. 35'

    Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:34

  81. 35'

    Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  82. 33'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).21:32

  83. 32'

    Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).21:31

  84. 32'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  85. 31'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gijs Smal (Feyenoord).21:30

  87. 29'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).21:29

  88. 29'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  89. 27'

    Gara riprende.21:27

  90. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Quinten Timber (Feyenoord) per infortunio.21:26

  91. 26'

    Quinten Timber (Feyenoord).21:25

  93. 26'

    Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  94. 24'

    Tentativo fallito. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gijs Smal.21:23

  95. 23'

    Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:22

  96. 23'

    Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  97. 21'

    Tentativo fallito. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Quinten Timber.21:20

  99. 20'

    Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).21:19

  100. 20'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19

  101. 19'

    Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:18

  102. 19'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  103. 18'

    Gara riprende.21:17

  105. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, (Feyenoord). Viene consultato il VAR.21:16

  106. 16'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).21:15

  107. 14'

    Tiro parato. Gijs Smal (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13

  108. 11'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  109. 11'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).21:11

  111. 8'

    Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).21:07

  112. 8'

    Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  113. 7'

    Fallo di mano di Sem Steijn (Feyenoord).21:06

  114. 2'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).21:01

  115. 2'

    Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  117. Inizia il Primo tempo.21:00

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  120. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Municipal de Braga
    Città: Braga
    Capienza: 30286 spettatori19:56

Formazioni Sporting Braga - Feyenoord

Sporting Braga
Feyenoord
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (4) SIKOU NIAKATÉ (D)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (5) LEONARDO LELO (C)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
  • (10) RODRIGO ZALAZAR (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (6) VÍTOR CARVALHO (C)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (A)
  • (33) JOÃO MARQUES (C)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
  • (72) JOÃO ARAGÃO (A)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (36) ALAA BELLAAROUCH (P)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
TITOLARI FEYENOORD
  • (22) TIMON WELLENREUTHER (P)
  • (2) BART NIEUWKOOP (D)
  • (31) MALCOLM JENG (D)
  • (5) GIJS SMAL (D)
  • (21) ANEL AHMEDHODZIC (D)
  • (27) GAOUSSOU DIARRA (C)
  • (8) QUINTEN TIMBER (C)
  • (14) SEM STEIJN (C)
  • (11) GONÇALO BORGES (C)
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (17) CASPER TENGSTEDT (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (10) CYLE LARIN (A)
  • (32) AYMEN SLITI (A)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (A)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (30) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (43) JAN PLUG (D)
  • (6) HWANG IN-BEOM (C)
  • (4) TSUYOSHI WATANABE (D)
  • (15) JORDAN BOS (D)
  • (40) LUCIANO VALENTE (C)
  • (1) JUSTIN BIJLOW (P)
  • (36) JADEN SLORY (A)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Robin van Persie
PREPARTITA

Sporting Braga - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Attualmente Sporting Braga si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Feyenoord si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Sporting Braga ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Feyenoord ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Fiorentina ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 1-3 mentre Il Pisa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-1.

Sporting Braga e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting BragaFeyenoord
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Sporting Braga - Feyenoord Live

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio