Incontro terminato, Sporting Braga 1, Feyenoord 0.
Secondo tempo terminato, Sporting Braga 1, Feyenoord 0.22:52
Víctor Gómez (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:49
Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Leonardo Lelo (Sporting Braga).22:47
Fuorigioco. Anis Hadj Moussa(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:46
Tentativo fallito. Diego Rodrigues (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Víctor Gómez.22:45
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).22:44
Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Sostituzione, Sporting Braga. Vítor Carvalho sostituisce Sikou Niakaté.22:39
Sostituzione, Feyenoord. Anis Hadj Moussa sostituisce Gaoussou Diarra.22:39
Gol! Sporting Braga 1, Feyenoord 0. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leonardo Lelo con cross.22:37
Fuorigioco. Gijs Smal(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Cyle Larin e' colto in fuorigioco.22:36
Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).22:34
Luciano Valente (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).22:34
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Gijs Smal (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:33
Gijs Smal (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).22:33
Fuorigioco. Timon Wellenreuther(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:31
Sostituzione, Feyenoord. Jordan Lotomba sostituisce Bart Nieuwkoop.22:31
Tentativo fallito. Diego Rodrigues (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Leonardo Lelo.22:30
Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Ricardo Horta.22:29
Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Rodrigo Zalazar.22:29
Fuorigioco. Sem Steijn(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Gonçalo Borges e' colto in fuorigioco.22:28
Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).22:27
Leonardo Lelo (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Oussama Targhalline (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:26
Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:23
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:23
Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Amine El Ouazzani.22:20
Sostituzione, Sporting Braga. Jean-Baptiste Gorby sostituisce João Moutinho.22:20
Sostituzione, Feyenoord. Cyle Larin sostituisce Casper Tengstedt.22:19
Sostituzione, Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe sostituisce Malcolm Jeng.22:19
Bart Nieuwkoop (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Leonardo Lelo (Sporting Braga).22:18
Fallo di mano di Casper Tengstedt (Feyenoord).22:17
Tentativo fallito. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:15
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).22:14
Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leonardo Lelo.22:13
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gijs Smal (Feyenoord).22:12
Oussama Targhalline (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).22:10
Tentativo fallito. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:04
Sostituzione, Feyenoord. Luciano Valente sostituisce Quinten Timber.22:03
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 0, Feyenoord 0.22:03
Primo tempo terminato, Sporting Braga 0, Feyenoord 0.21:47
Fallo di Bart Nieuwkoop (Feyenoord).21:46
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustaf Lagerbielke da calcio d'angolo.21:45
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).21:44
Tiro parato. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ricardo Horta con cross.21:43
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gijs Smal (Feyenoord).21:42
Tentativo fallito. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Quinten Timber.21:41
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).21:40
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Gabriel Moscardo (Sporting Braga).21:39
Tentativo fallito. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Leonardo Lelo con cross.21:36
Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:34
Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).21:32
Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).21:31
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Gijs Smal (Feyenoord).21:30
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).21:29
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Quinten Timber (Feyenoord) per infortunio.21:26
Quinten Timber (Feyenoord).21:25
Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Gijs Smal.21:23
Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:22
Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Tentativo fallito. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Quinten Timber.21:20
Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).21:19
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:19
Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:18
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, (Feyenoord). Viene consultato il VAR.21:16
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Malcolm Jeng (Feyenoord).21:15
Tiro parato. Gijs Smal (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:13
Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).21:11
Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).21:07
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di mano di Sem Steijn (Feyenoord).21:06
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).21:01
Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Municipal de Braga
Città: Braga
Capienza: 30286 spettatori19:56
Sporting Braga - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Attualmente Sporting Braga si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Feyenoord si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Sporting Braga ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Feyenoord ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Sporting Braga e Feyenoord è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Braga
|Feyenoord
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
