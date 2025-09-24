Incontro terminato, Stella Rossa 1, Celtic 1.
Lavorare in quota con i “ragni”
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Stella Rossa 1, Celtic 1.
Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Celtic 1.22:58
Kelechi Iheanacho (Celtic) e' ammonito.22:55
Fallo di Callum McGregor (Celtic).22:54
Peter Olayinka (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Sostituzione, Stella Rossa. Peter Olayinka sostituisce Mirko Ivanic.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53
Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:50
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).22:49
Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:49
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).22:48
Marcelo Saracchi (Celtic) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Marcelo Saracchi (Celtic).22:47
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:46
Aleksandar Katai (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:45
Cameron Carter-Vickers (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:45
Sostituzione, Celtic. Marcelo Saracchi sostituisce Kieran Tierney.22:44
Fallo di Liam Scales (Celtic).22:43
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Nair Tiknizyan (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:42
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).22:42
Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).22:41
Tiro parato. Milson (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Duarte.22:41
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).22:40
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.22:40
Sostituzione, Celtic. Michel-Ange Balikwisha sostituisce Sebastian Tounekti.22:39
Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).22:39
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).22:38
Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Marko Arnautovic.22:37
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Stella Rossa) per infortunio.22:35
Tiro parato. Kelechi Iheanacho (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:34
Sostituzione, Celtic. James Forrest sostituisce Yang Hyun-Jun.22:30
Sostituzione, Celtic. Arne Engels sostituisce Reo Hatate.22:30
Fuorigioco. Milson(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Mirko Ivanic e' colto in fuorigioco.22:29
Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marko Arnautovic con passaggio filtrante.22:29
Gol! Stella Rossa 1, Celtic 1. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Franklin Tebo Uchenna da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Marko Arnautovic22:27
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).22:27
Tiro respinto. Nair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic.22:27
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25
Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:24
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fuorigioco. Timi Max Elsnik(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Nair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.22:21
Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:20
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:20
Gol! Stella Rossa 0, Celtic 1. Kelechi Iheanacho (Celtic) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benjamin Nygren.22:18
Fallo di Callum McGregor (Celtic).22:16
Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Tiro parato. Colby Donovan (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:16
Tiro respinto. Liam Scales (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:16
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Stella Rossa) per infortunio.22:15
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Matheus (Stella Rossa).22:14
Tiro parato. Kelechi Iheanacho (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Benjamin Nygren.22:14
Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kieran Tierney.22:13
Fuorigioco. Timi Max Elsnik(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Mirko Ivanic e' colto in fuorigioco.22:12
Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:11
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:10
Fallo di Kelechi Iheanacho (Celtic).22:08
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Celtic 0.22:08
Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Daizen Maeda.22:07
Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nemanja Radonjic.22:07
Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Celtic 0.21:51
Tentativo fallito. Cameron Carter-Vickers (Celtic) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla destra. Assist di Benjamin Nygren con cross in seguito a un calcio da fermo.21:50
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:50
Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).21:49
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).21:48
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bruno Duarte con cross.21:46
Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).21:44
Fuorigioco. Liam Scales(Celtic) prova il lancio lungo, ma Daizen Maeda e' colto in fuorigioco.21:42
Tiro parato. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:41
Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta.21:39
Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).21:38
Cameron Carter-Vickers (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).21:36
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross.21:35
Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:34
Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:33
Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tomás Händel (Stella Rossa).21:32
Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31
Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).21:31
Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).21:30
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Liam Scales (Celtic).21:27
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Seol Young-Woo con cross.21:24
Fuorigioco. Yang Hyun-Jun(Celtic) prova il lancio lungo, ma Daizen Maeda e' colto in fuorigioco.21:22
Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:20
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:18
Tentativo fallito. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tomás Händel in seguito a un contropiede.21:14
Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11
Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).21:11
Inizia il Primo tempo.21:05
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Rajko Mitic Stadium
Città: Belgrado
Capienza: 54000 spettatori19:58
Stella Rossa - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - Celtic sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente Stella Rossa si trova 7° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celtic si trova 6° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Stella Rossa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Celtic ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Stella Rossa e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.
Stella Rossa-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stella Rossa
|Celtic
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND