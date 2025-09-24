Virgilio Sport
Stella Rossa-Celtic: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrado
24 Settembre 2025 ore 21:00
Stella Rossa
1
Celtic
1
Partita finita
Arbitro: Radu Marian Petrescu
  1. 55' 0-1 Kelechi Iheanacho
  2. 65' 1-1 Marko Arnautovic
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Stella Rossa 1, Celtic 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Celtic 1.22:58

  3. 90'+3'

    Kelechi Iheanacho (Celtic) e' ammonito.22:55

  4. 90'+2'

    Fallo di Callum McGregor (Celtic).22:54

  5. 90'+2'

    Peter Olayinka (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  6. 90'+2'

    Sostituzione, Stella Rossa. Peter Olayinka sostituisce Mirko Ivanic.22:54

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:53

  9. 88'

    Tentativo fallito. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:50

  10. 87'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).22:49

  11. 86'

    Tiro respinto. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:49

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).22:48

  13. 85'

    Marcelo Saracchi (Celtic) e' ammonito per fallo.22:47

  15. 84'

    Fallo di Marcelo Saracchi (Celtic).22:47

  16. 84'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  17. 84'

    Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  18. 84'

    Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:46

  19. 83'

    Aleksandar Katai (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:45

  21. 82'

    Cameron Carter-Vickers (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  22. 82'

    Fallo di Aleksandar Katai (Stella Rossa).22:45

  23. 82'

    Sostituzione, Celtic. Marcelo Saracchi sostituisce Kieran Tierney.22:44

  24. 81'

    Fallo di Liam Scales (Celtic).22:43

  25. 81'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  27. 80'

    Nair Tiknizyan (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.22:42

  28. 80'

    Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  29. 80'

    Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).22:42

  30. 79'

    Michel-Ange Balikwisha (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  31. 79'

    Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).22:41

  33. 79'

    Tiro parato. Milson (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bruno Duarte.22:41

  34. 78'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).22:40

  35. 78'

    Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.22:40

  36. 77'

    Sostituzione, Celtic. Michel-Ange Balikwisha sostituisce Sebastian Tounekti.22:39

  37. 76'

    Fallo di Cameron Carter-Vickers (Celtic).22:39

  39. 76'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  40. 76'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).22:38

  41. 75'

    Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Marko Arnautovic.22:37

  42. 74'

    Gara riprende.22:36

  43. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Stella Rossa) per infortunio.22:35

  45. 72'

    Tiro parato. Kelechi Iheanacho (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:34

  46. 68'

    Sostituzione, Celtic. James Forrest sostituisce Yang Hyun-Jun.22:30

  47. 68'

    Sostituzione, Celtic. Arne Engels sostituisce Reo Hatate.22:30

  48. 67'

    Fuorigioco. Milson(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Mirko Ivanic e' colto in fuorigioco.22:29

  49. 67'

    Tiro parato. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marko Arnautovic con passaggio filtrante.22:29

  51. 65'

    Gol! Stella Rossa 1, Celtic 1. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Franklin Tebo Uchenna da calcio d'angolo.

  52. 65'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.22:27

  53. 64'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).22:27

  54. 64'

    Tiro respinto. Nair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic.22:27

  55. 62'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25

  57. 62'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).22:24

  58. 62'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  59. 59'

    Fuorigioco. Timi Max Elsnik(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Nair Tiknizyan e' colto in fuorigioco.22:21

  60. 58'

    Kieran Tierney (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  61. 58'

    Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:20

  63. 57'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:20

  64. 55'

    Gol! Stella Rossa 0, Celtic 1. Kelechi Iheanacho (Celtic) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benjamin Nygren.22:18

  65. 54'

    Fallo di Callum McGregor (Celtic).22:16

  66. 54'

    Milson (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  67. 54'

    Tiro parato. Colby Donovan (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:16

  69. 54'

    Tiro respinto. Liam Scales (Celtic) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:16

  70. 53'

    Gara riprende.22:16

  71. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Stella Rossa) per infortunio.22:15

  72. 52'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Matheus (Stella Rossa).22:14

  73. 52'

    Tiro parato. Kelechi Iheanacho (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Benjamin Nygren.22:14

  75. 51'

    Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Kieran Tierney.22:13

  76. 49'

    Fuorigioco. Timi Max Elsnik(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Mirko Ivanic e' colto in fuorigioco.22:12

  77. 49'

    Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  78. 49'

    Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).22:11

  79. 48'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Kieran Tierney (Celtic).22:10

  81. 46'

    Fallo di Kelechi Iheanacho (Celtic).22:08

  82. 46'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  83. Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Celtic 0.22:08

  84. 45'

    Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Daizen Maeda.22:07

  85. 45'

    Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Nemanja Radonjic.22:07

  87. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Celtic 0.21:51

  88. 45'+1'

    Tentativo fallito. Cameron Carter-Vickers (Celtic) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto sulla destra. Assist di Benjamin Nygren con cross in seguito a un calcio da fermo.21:50

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:50

  90. 45'

    Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  91. 45'

    Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).21:49

  93. 43'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).21:48

  94. 42'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bruno Duarte con cross.21:46

  95. 40'

    Callum McGregor (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  96. 40'

    Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).21:44

  97. 38'

    Fuorigioco. Liam Scales(Celtic) prova il lancio lungo, ma Daizen Maeda e' colto in fuorigioco.21:42

  99. 36'

    Tiro parato. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:41

  100. 35'

    Tiro parato. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro dalla lunga distanza parato palla indirizzata nel centro della porta.21:39

  101. 34'

    Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38

  102. 34'

    Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).21:38

  103. 32'

    Cameron Carter-Vickers (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  105. 32'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).21:36

  106. 31'

    Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross.21:35

  107. 30'

    Tentativo fallito. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:34

  108. 28'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).21:33

  109. 28'

    Milos Veljkovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  111. 28'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tomás Händel (Stella Rossa).21:32

  112. 27'

    Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:31

  113. 27'

    Fallo di Milos Veljkovic (Stella Rossa).21:31

  114. 26'

    Fallo di Sebastian Tounekti (Celtic).21:30

  115. 26'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  117. 23'

    Fallo di Liam Scales (Celtic).21:27

  118. 23'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  119. 19'

    Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Seol Young-Woo con cross.21:24

  120. 18'

    Fuorigioco. Yang Hyun-Jun(Celtic) prova il lancio lungo, ma Daizen Maeda e' colto in fuorigioco.21:22

  121. 16'

    Tentativo fallito. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Händel con cross da calcio d'angolo.21:20

  123. 16'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).21:20

  124. 13'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Cameron Carter-Vickers (Celtic).21:18

  125. 10'

    Tentativo fallito. Nemanja Radonjic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tomás Händel in seguito a un contropiede.21:14

  126. 6'

    Yang Hyun-Jun (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:11

  127. 6'

    Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).21:11

  129. Inizia il Primo tempo.21:05

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Rajko Mitic Stadium
    Città: Belgrado
    Capienza: 54000 spettatori19:58

Formazioni Stella Rossa - Celtic

Stella Rossa
Celtic
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (23) NAIR TIKNIZYAN (D)
  • (30) FRANKLIN TEBO UCHENNA (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (4) MIRKO IVANIC (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (49) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (17) BRUNO DUARTE (C)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (10) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (77) IVAN GUTESA (P)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (37) VLADIMIR LUCIC (C)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
  • (40) LUKA ZARIC (A)
  • (7) MILSON (C)
  • (14) PETER OLAYINKA (A)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Vladan Milojevic
TITOLARI CELTIC
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (20) CAMERON CARTER-VICKERS (D)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (41) REO HATATE (C)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (C)
  • (38) DAIZEN MAEDA (A)
  • (13) YANG HYUN-JUN (A)
  • (23) SEBASTIAN TOUNEKTI (A)
PANCHINA CELTIC
  • (27) ARNE ENGELS (C)
  • (36) MARCELO SARACCHI (D)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (24) JOHNNY KENNY (A)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (17) KELECHI IHEANACHO (A)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (10) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (A)
  • (28) PAULO BERNARDO (C)
ALLENATORE CELTIC
  • Brendan Rodgers
PREPARTITA

Stella Rossa - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - Celtic sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Stella Rossa si trova 7° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celtic si trova 6° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Stella Rossa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Celtic ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Stella Rossa e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

Stella Rossa-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Stella Rossa ha già incontrato il Celtic due volte nelle principali competizioni europee, perdendo gli ottavi di finale con un punteggio complessivo di 6-2 nella Coppa dei Campioni 1968/69.
  • Il Celtic ha perso due dei sei incontri europei contro squadre serbe (incluse quelle dell’epoca jugoslava - 3V, 1N), senza mai riuscire a vincere nessuna delle tre trasferte disputate in quel periodo.
  • La Stella Rossa ha perso solo due delle ultime 13 partite casalinghe di Europa League (8V, 3N), vincendo cinque delle ultime sette da settembre 2021 in avanti.
  • Quella contro la Stella Rossa sarà la prima apparizione del Celtic in Europa League dalla stagione 2021/22, quando vinse tre delle ultime quattro partite disputate nella competizione (1P), venendo però comunque eliminato nella fase a gironi in quel caso.
  • Il portiere della Stella Rossa, Matheus, è solo il quinto giocatore per numero di presenze da titolare (59) nella storia dell'Europa League (dal 2009/10 in poi); l’unico pari ruolo con più presenze è Rui Patrício (69).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Stella RossaCeltic
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

