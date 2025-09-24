Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Stella Rossa - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 24 settembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Celtic sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente Stella Rossa si trova 7° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celtic si trova 6° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Stella Rossa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Celtic ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Stella Rossa e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

Stella Rossa-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Stella Rossa ha già incontrato il Celtic due volte nelle principali competizioni europee, perdendo gli ottavi di finale con un punteggio complessivo di 6-2 nella Coppa dei Campioni 1968/69.

Il Celtic ha perso due dei sei incontri europei contro squadre serbe (incluse quelle dell’epoca jugoslava - 3V, 1N), senza mai riuscire a vincere nessuna delle tre trasferte disputate in quel periodo.

La Stella Rossa ha perso solo due delle ultime 13 partite casalinghe di Europa League (8V, 3N), vincendo cinque delle ultime sette da settembre 2021 in avanti.

Quella contro la Stella Rossa sarà la prima apparizione del Celtic in Europa League dalla stagione 2021/22, quando vinse tre delle ultime quattro partite disputate nella competizione (1P), venendo però comunque eliminato nella fase a gironi in quel caso.

Il portiere della Stella Rossa, Matheus, è solo il quinto giocatore per numero di presenze da titolare (59) nella storia dell'Europa League (dal 2009/10 in poi); l’unico pari ruolo con più presenze è Rui Patrício (69).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: