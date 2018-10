MARSIGLIA - LAZIO: 1-3 - EUROPA LEAGUE - 25 OTTOBRE 2018. RISULTATO FINALE E COMMENTO ALLA PARTITA

FINISCE QUI! La Lazio batte il Marsiglia per 3-1!

Partita in cassaforte per i biancocelesti

Attento Wallace in fase difensiva: il centrale chiude bene su Germain

L'attaccante sudamericano ha chiesto il cambio per un problema muscolare

Strakosha si rifugia in angolo sul tiro dalla distanza di Luiz Gustavo

Ammonito Payet! Cartellino giallo per proteste

Gran contropiede dei biancocelesti! Immobile manda Caicedo in porta e l'attaccante non sbaglia con il sinistro!

Sanson si divora il pareggio! Il centrocampista spara alle stelle un rigore in movimento!

53'

LULIC! Grande azione di Caicedo che serve il capitano della Lazio. Il centrocampista però non riesce a concludere in porta a tu per tu con Mandanda