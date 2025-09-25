Aston Villa-Bologna: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Villa Park di Birmingham 25 Settembre 2025 ore 21:00
Comincia con una sconfitta l'avventura in Europa League del Bologna, che per la terza volta in questa stagione viene sconfitta in trasferta per 1-0, dopo i ko contro Roma e Milan. Si conferma anche la mancanza di continuità dei rossoblù, che finora hanno sempre alternato una vittoria a una sconfitta. Primo successo stagionale, invece, per l'Aston Villa, che vince dopo il pareggio per 1-1 in casa del Sunderland nello scorso turno di Premier League.
Basta un gol di McGinn nel primo tempo all'Aston Villa per piegare il Bologna. I padroni di casa ci provano subito con Guessand, ma la sua conclusione viene respinta da Skorupski. Il gol che decide la partita arriva al 13', quando McGinn recupera un pallone al limite dell'area sugli sviluppi di un corner, controlla e calcia con il sinistro a fil di palo. Il Villa continua a spingere e sfiora tre volte il raddoppio con Malen, sempre fermato da un decisivo Skorupski. Nella ripresa le occasioni latitano fino al 66', quando Gil Manzano concede un calcio di rigore agli inglesi per un fallo di Vitik sul subentrato Watkins. Skorupski, però, si dimostra in grande serata e riesce a parare anche il penalty centrale del centravanti inglese. A venti minuti dalla fine entra Orsolini, che serve subito un assist perfetto per Castro, il cui colpo di testa finisce sul palo. A tempo scaduto altra grande occasione per il Bologna, con Bizot che vola e riesce a respingere il colpo di testa angolato di Vitik, fissando il risultato sull'1-0 per l'Aston Villa.
90'+6'
FISCHIO FINALE: ASTON VILLA-BOLOGNA 1-0. Gli inglesi battono i rossoblù con il gol di McGinn.22:56
90'+6'
BIZOT SALVA L'ASTON VILLA! Cross dal fondo di Freuler che pesca Vitik sul primo palo. Colpo di testa a incrociare del numero 41, che impegna il portiere belga, il quale evita il gol con un grande riflesso.22:57
90'+5'
Terza grande uscita bassa della partita di Skorupski, che sceglie il tempo giusto e toglie il pallone dai piedi di Watkins.22:54
90'+2'
Guessand prova a guadagnare secondi proteggendo il pallone, ma viene fermato dal duo Rowe-Lucumì.22:52
89'
Ci saranno cinque minuti di recupero.22:50
86'
OCCASIONE PER DIGNE! Bella combinazione a tre tra il francese, Sancho e Rogers. Quest'ultimo serve l'ex Roma, che calcia a botta sicura dall'interno dell'area, ma viene fermato anche lui da Skorupski.22:47
83'
Quinta sostituzione per il Bologna. Finisce la partita di Santiago Castro, al suo posto Thijs Dallinga.22:43
83'
Quarta sostituzione per il Bologna. Esce Jens Odgaard, entra Giovanni Fabbian.22:43
81'
Corner a uscire di Lykogiannis e colpo di testa di Holm bloccato senza problemi da Bizot.22:41
78'
Castro resta a terra dopo uno scontro con Pau Torres. Per Gil Manzano è tutto regolare.22:38
75'
Terza sostituzione per l'Aston Villa. Fuori Ian Maatsen, dentro Lucas Digne.22:35
75'
Si riprende ora a giocare con Bizot regolarmente in campo.22:34
73'
Problemi a una gamba per Bizot, che resta a terra dolorante.22:32
71'
TRAVERSA DI CASTRO! Cross perfetto sul secondo palo per il numero 9 rossoblù, che prende il tempo a tutti e colpisce di testa, ma la sua conclusione si stampa sul legno.22:31
71'
AMMONITO John McGinn per un intervento in ritardo su Freuler.22:30
70'
Terza sostituzione per il Bologna. Richiamato in panchina Federico Bernardeschi, minuti per Riccardo Orsolini.22:32
70'
Seconda sostituzione per il Bologna. Nicolò Cambiaghi lascia spazio a Jonathan Rowe.22:30
70'
Prima sostituzione per il Bologna. Finisce la partita di Nadir Zortea, al suo posto Emil Holm.22:30
68'
SKORUPSKI PARA IL RIGORE DI WATKINS! Conclusione rasoterra debole e centrale del centravanti dell'Aston Villa. Il portiere del Bologna si distende, ma riesce comunque a respingere con i piedi.22:29
66'
AMMONITO anche Jhon Lucumí22:29
66'
AMMONITO Martin Vitík per il fallo da rigore su Watkins.22:27
66'
CALCIO DI RIGORE PER L'ASTON VILLA! Vitik stende Watkins in area. Nessun dubbio per Gil Manzano.22:26
65'
Fase di gestione del vantaggio dell'Aston Villa. Il Bologna non riesce a rendersi pericoloso.22:25
62'
Grande intervento difensivo di Vitik, che respinge la conclusione a botta sicura in scivolata di Watkins. Corner per i Villans.22:22
61'
Doppia conclusione del Bologna, che ci prova prima con Castro e poi con Cambiaghi, fermati rispettivamente dagli interventi di Konsa e Cash. Gil Manzano ferma comunque tutto per fuorigioco.22:21
58'
Seconda sostituzione per l'Aston Villa. Esce Emiliano Buendía, entra Jadon Sancho.22:18
58'
Prima sostituzione per l'Aston Villa. Fuori Donyell Malen, dentro Ollie Watkins.22:17
56'
Cash rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, ma il pallone è troppo alto per Buendia, che non trova l'impatto.22:16
53'
Come accaduto nel primo tempo, intensità altissima anche in questo inizio di seconda frazione.22:13
50'
Cross basso dal fondo di Lykogiannis, che però non trova compagni. McGinn libera allontanando il pallone.22:10
47'
Terza conclusione della partita di Bernardeschi, che stavolta allarga un po' di più il sinistro, ma Bizot si allunga e blocca a terra.22:07
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Aston Villa-Bologna. Nessun cambio all'intervallo.22:05
Il Bologna ha subito per lunghi tratti l'esuberanza offensiva dell'Aston Villa, in grado di rendersi spesso pericolosa con i quattro attaccanti mandati in campo dall'inizio da Emery. Ha funzionato solo in parte, finora, la mossa Bernardeschi, utile in fase difensiva, meno in quella di rifinitura e conclusione. Poco servito e coinvolto Castro, che non è riuscito a duettare con Odgaard, posizionato alle sue spalle.21:58
L'Aston Villa chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di McGinn, che al 13' calcia dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner e trova l'angolino basso alla sinistra di Skorupski. Poco prima il portiere del Bologna era stato bravo a respingere la conclusione a incrociare di Guessand, mentre poco dopo il gol subito il polacco si ripete fermando Malen con un intervento di posizione. Il duello tra Skorupski e l'olandese si ripete in altre due occasioni, vinte entrambe dal portiere rossoblù con due grandi uscite basse sui piedi dell'ex Borussia Dortmund. Poco da segnalare, dal punto di vista offensivo, per il Bologna, che ci ha provato con un paio di conclusioni poco pericolose di Bernardeschi.21:56
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: ASTON VILLA-BOLOGNA 1-0. Inglesi avanti grazie al gol di McGinn.21:48
45'
Concesso un minuto di recupero.21:47
42'
AMMONITO Matty Cash per un fallo ai danni di Cambiaghi.21:43
41'
Tentativo dal limite dell'area di Cambiaghi, che calcia malissimo.21:42
38'
Altra conclusione di sinistro di Bernardeschi, che stavolta non trova la porta.21:40
37'
Ritmo più basso in questi ultimi minuti di primo tempo.21:39
34'
Altra grande uscita bassa di Skorupski, che anticipa di nuovo Malen.21:35
33'
Bernardeschi riceve sulla destra da Odgaard, rientra sul sinistro e calcia da circa 20 metri, ma non riesce a dare forza e angolo al suo destro, bloccato a terra da Bizot.21:35
31'
Tentativo da molto lontano di Lucumì. Conclusione altissima.21:33
28'
Ora è il Bologna a gestire il possesso. L'Aston Villa attende nella propria metà campo.21:30
25'
Grande intervento difensivo di Skorupski, che esce sui piedi di Malen e riesce a sporcare con i guanti il dribbling dell'olandese. Il pallone finisce poi nella zona di Buendia che calcia a giro, ma non trova la porta.21:27
24'
Maatsen riceve sul fondo e crossa di prima, trovando la deviazione di Bernardeschi. Calcio d'angolo per l'Aston Villa.21:26
21'
PILLOLA STATISTICA: Dall'inizio della stagione 2023-24, nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area nelle principali competizioni europee di John McGinn (quattro).21:25
18'
CI PROVA MALEN! L'olandese riceve in area, si gira e calcia sul primo palo. Skorupski resta in piedi, lo copre e riesce a respingere.21:21
15'
Dopo il gol segnato, l'Aston Villa continua a spingere. Buendia crossa sul secondo palo scavalcando Skorupski, ma Lykogiannis anticipa tutti e allunga in corner.21:17
13'
GOL! ASTON VILLA-Bologna 1-0! Rete di John McGinn! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, il pallone finisce nella zona dello scozzese che, dai 20 metri, controlla e calcia a fil di palo con il sinistro. Skorupski non può nulla.21:16
12'
Rogers imbuca al centro dell'area per Malen, anticipato dall'ottimo intervento difensivo di Lucumì che chiude in corner.21:14
11'
Lucumì colpisce a botta sicura dall'interno dell'area, calciando fuori con il destro, ma Gil Manzano ferma tutto per fuorigioco.21:12
9'
Verticalizzazione di Maatsen per la corsa di Malen, che non riesce a tenere in campo il pallone.21:11
6'
CHE OCCASIONE PER GUESSAND! L'attaccante dell'Aston Villa parte palla al piede, entra in area e calcia a incrociare. Skorupski è bravo a respingere, poi Bernardeschi riesce ad allontanare.21:08
3'
Intensità subito molto alta al Villa Park.21:05
CALCIO D'INIZIO! Comincia Aston Villa-Bologna.21:02
Quasi tutto pronto al Villa Park di Birmingham. Tra pochi minuti l'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano darà il via al match.20:56
Nel Bologna la più grande sorpresa di formazione riguarda l'esclusione dal primo minuto di Orsolini, sostituito da Bernardeschi sulla fascia destra. Dall'altra parte Cambiaghi vince il ballottaggio con Rowe, mentre al centro dell'attacco viene confermato Castro. Vitik e Lykogiannis vengono preferiti rispettivamente a Heggem e Miranda.20:55
Quattro cambi rispetto all'ultimo match disputato in Premier League per l'Aston Villa: fuori il "Dibu" Martinez, Mings, Digne e Watkins; dentro il portiere di coppa Bizot, Pau Torres, Maatsen e Malen. Conferma per il trio di trequartisti formato da Buendia, Rogers e Guessand. Panchina per Sancho.20:52
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-2-3-1: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Heggem, Holm, Miranda, Moro, Fabbian, Orsolini, Rowe, Dallinga.20:50
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Aston Villa si schiera in campo con il 4-2-3-1: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; McGinn, Kamara; Buendía, Rogers, Guessand; Malen. A disposizione: Oakley, Proctor, Lindelöf, Elliott, Garcia, Digne, Watkins, Sancho, Mings, Bogarde, Burrowes.20:48
Se quello del Bologna è stato altalenante, l'avvio di Premier League dell'Aston Villa è stato addirittura pessimo, con nessuna vittoria nelle prime cinque partite (tre pareggi e due sconfitte) e l'eliminazione al terzo turno della Coppa di Lega per mano del Brentford. Unai Emery spera di invertire la rotta già da oggi, sfruttando la sua abilità nelle coppe europee, che lo hanno portato a raggiungere i quarti di finale della scorsa edizione della Champions League e, nell'arco della sua carriera, ad avere il record di Europa League vinte (quattro).20:44
Comincia a Birmingham l'avventura europea del Bologna, che spera di far meglio del 28° posto ottenuto lo scorso anno in un'altra League Phase, quella della UEFA Champions League. La squadra di Vincenzo Italiano sta vivendo un inizio di stagione altalenante, visto che nelle prime quattro partite di Serie A ha collezionato due sconfitte e altrettante vittorie, l'ultima nello scorso turno di campionato, per 2-1 contro il Genoa.20:39
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Aston Villa-Bologna, gara valida per la 1^ giornata della League Phase di UEFA Europa League.20:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Villa Park Città: Birmingham Capienza: 42682 spettatori20:32
Formazioni Aston Villa - Bologna
Aston Villa
Bologna
TITOLARI ASTON VILLA
(40) MARCO BIZOT (P)
(22) IAN MAATSEN (D)
(2) MATTY CASH (D)
(4) EZRI KONSA (D)
(14) PAU TORRES (D)
(29) EVANN GUESSAND (C)
(7) JOHN MCGINN (C)
(10) EMILIANO BUENDÍA (C)
(44) BOUBACAR KAMARA (C)
(27) MORGAN ROGERS (C)
(17) DONYELL MALEN (A)
PANCHINA ASTON VILLA
(9) HARVEY ELLIOTT (C)
(26) LAMARE BOGARDE (D)
(12) LUCAS DIGNE (D)
(52) SAM PROCTOR (P)
(16) ANDRÉS GARCÍA (D)
(5) TYRONE MINGS (D)
(95) RHYS OAKLEY (P)
(11) OLLIE WATKINS (A)
(83) BRADLEY BURROWES (C)
(3) VICTOR LINDELÖF (D)
(19) JADON SANCHO (A)
ALLENATORE ASTON VILLA
Unai Emery
TITOLARI BOLOGNA
(1) LUKASZ SKORUPSKI (P)
(41) MARTIN VITÍK (D)
(26) JHON LUCUMÍ (D)
(20) NADIR ZORTEA (D)
(22) CHARALAMPOS LYKOGIANNIS (D)
(10) FEDERICO BERNARDESCHI (C)
(19) LEWIS FERGUSON (C)
(28) NICOLÒ CAMBIAGHI (C)
(8) REMO FREULER (C)
(9) SANTIAGO CASTRO (A)
(21) JENS ODGAARD (A)
PANCHINA BOLOGNA
(2) EMIL HOLM (D)
(6) NIKOLA MORO (C)
(25) MASSIMO PESSINA (P)
(33) JUAN MIRANDA (D)
(11) JONATHAN ROWE (A)
(7) RICCARDO ORSOLINI (A)
(24) THIJS DALLINGA (A)
(80) GIOVANNI FABBIAN (C)
(14) TORBJØRN HEGGEM (D)
(13) FEDERICO RAVAGLIA (P)
ALLENATORE BOLOGNA
Vincenzo Italiano
PREPARTITA
Aston Villa - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham. Arbitro di Aston Villa - Bologna sarà Jesús Gil Manzano. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente Aston Villa si trova 13° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Bologna si trova 14° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Aston Villa ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; il Bologna ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Aston Villa e Bologna è la prima che si affrontano in campionato.
Aston Villa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà la seconda stagione consecutiva in cui l'Aston Villa affronterà il Bologna in una competizione europea: nella scorsa i Villans hanno vinto 2-0 in Champions League al Villa Park.
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare nelle principali competizioni UEFA (1V, 2N) e potrebbe registrare quattro match di fila senza sconfitte in questi tornei per la prima volta dal periodo tra aprile-settembre 1999 - un successo e tre pareggi in Coppa UEFA in quel caso.
L'Aston Villa è imbattuto da sei gare casalinghe di fila nelle principali competizioni europee (5V, 1N) e solo una volta nella sua storia ha registrato una striscia più lunga di risultati utili consecutivi in match interni in questi tornei: otto, tra settembre 1994 e settembre 1998, tutti in coppa UEFA.
Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite nelle competizioni europee contro avversarie inglesi (1N, 4P), ovvero dal successo per 1-0 sul Leeds nel marzo 1967 in Coppa delle Fiere.
Il Bologna ha concesso appena tre reti nella prima frazione di gioco nella UEFA Champions League 2024/25: solo il Bayer Leverkusen ha fatto meglio nel periodo nei primi 45' di gara nella competizione (due) - tre anche per Borussia Dortmund e Juventus.
Il Bologna è stato eliminato nella fase a gironi della scorsa Champions League, ma è presente in una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 1998-99 e dal 1999-00 in Coppa UEFA.
L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di Champions League nella scorsa stagione, prima di essere eliminato dai futuri campioni del Paris Saint-Germain. Nella stagione 2024-25 ha segnato 23 gol, il suo record in una singola edizione di una principale competizione europea.
L'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, detiene il record per il maggior numero di partite dirette (93), vittorie (56) e titoli vinti (4) nella storia dell'Europa League (escludendo il successo per 3-0 del Villarreal contro il Qarabag nel dicembre 2020, rinviata a causa del Covid-19). Lo spagnolo ha raggiunto la finale in ciascuna delle ultime cinque stagioni complete affrontate nella competizione (esclusa quella del 2019-20, quando fu esonerato dall'Arsenal).
Tra i centrocampisti con più di un gol nella scorsa UEFA Champions League, soltanto Martin Baturina (2/2) ha segnato più gol da fuori area in percentuale rispetto a John McGinn con il 67% (due su tre) – entrambe le reti sono arrivate in casa per l'Aston Villa (una contro il Bologna).
Santiago Castro ha segnato nell'ultima gara di campionato (vs Genoa) e potrebbe andare a segno per due gare di fila tra tutte le competizioni solo per la terza volta da quando gioca in Italia - dopo le due nel settembre 2024 e nello scorso gennaio; in aggiunta, l'ultima marcatura messa a segno fuori casa dall'attaccante argentino in questi tornei risale al 4 febbraio 2025 (vs Atalanta in Coppa Italia).
