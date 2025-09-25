Basta un gol di McGinn nel primo tempo all'Aston Villa per piegare il Bologna. I padroni di casa ci provano subito con Guessand, ma la sua conclusione viene respinta da Skorupski. Il gol che decide la partita arriva al 13', quando McGinn recupera un pallone al limite dell'area sugli sviluppi di un corner, controlla e calcia con il sinistro a fil di palo. Il Villa continua a spingere e sfiora tre volte il raddoppio con Malen, sempre fermato da un decisivo Skorupski. Nella ripresa le occasioni latitano fino al 66', quando Gil Manzano concede un calcio di rigore agli inglesi per un fallo di Vitik sul subentrato Watkins. Skorupski, però, si dimostra in grande serata e riesce a parare anche il penalty centrale del centravanti inglese. A venti minuti dalla fine entra Orsolini, che serve subito un assist perfetto per Castro, il cui colpo di testa finisce sul palo. A tempo scaduto altra grande occasione per il Bologna, con Bizot che vola e riesce a respingere il colpo di testa angolato di Vitik, fissando il risultato sull'1-0 per l'Aston Villa.

Comincia con una sconfitta l'avventura in Europa League del Bologna, che per la terza volta in questa stagione viene sconfitta in trasferta per 1-0, dopo i ko contro Roma e Milan. Si conferma anche la mancanza di continuità dei rossoblù, che finora hanno sempre alternato una vittoria a una sconfitta. Primo successo stagionale, invece, per l'Aston Villa, che vince dopo il pareggio per 1-1 in casa del Sunderland nello scorso turno di Premier League.

Comincia a Birmingham l'avventura europea del Bologna, che spera di far meglio del 28° posto ottenuto lo scorso anno in un'altra League Phase, quella della UEFA Champions League. La squadra di Vincenzo Italiano sta vivendo un inizio di stagione altalenante, visto che nelle prime quattro partite di Serie A ha collezionato due sconfitte e altrettante vittorie, l'ultima nello scorso turno di campionato, per 2-1 contro il Genoa.20:39

Se quello del Bologna è stato altalenante, l'avvio di Premier League dell'Aston Villa è stato addirittura pessimo, con nessuna vittoria nelle prime cinque partite (tre pareggi e due sconfitte) e l'eliminazione al terzo turno della Coppa di Lega per mano del Brentford. Unai Emery spera di invertire la rotta già da oggi, sfruttando la sua abilità nelle coppe europee, che lo hanno portato a raggiungere i quarti di finale della scorsa edizione della Champions League e, nell'arco della sua carriera, ad avere il record di Europa League vinte (quattro).20:44

Quattro cambi rispetto all'ultimo match disputato in Premier League per l'Aston Villa: fuori il "Dibu" Martinez, Mings, Digne e Watkins; dentro il portiere di coppa Bizot, Pau Torres, Maatsen e Malen. Conferma per il trio di trequartisti formato da Buendia, Rogers e Guessand. Panchina per Sancho.20:52

Nel Bologna la più grande sorpresa di formazione riguarda l'esclusione dal primo minuto di Orsolini, sostituito da Bernardeschi sulla fascia destra. Dall'altra parte Cambiaghi vince il ballottaggio con Rowe, mentre al centro dell'attacco viene confermato Castro. Vitik e Lykogiannis vengono preferiti rispettivamente a Heggem e Miranda.20:55

CHE OCCASIONE PER GUESSAND! L'attaccante dell'Aston Villa parte palla al piede, entra in area e calcia a incrociare. Skorupski è bravo a respingere, poi Bernardeschi riesce ad allontanare.21:08

CI PROVA MALEN! L'olandese riceve in area, si gira e calcia sul primo palo. Skorupski resta in piedi, lo copre e riesce a respingere.21:21

Bernardeschi riceve sulla destra da Odgaard, rientra sul sinistro e calcia da circa 20 metri, ma non riesce a dare forza e angolo al suo destro, bloccato a terra da Bizot.21:35

L'Aston Villa chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di McGinn, che al 13' calcia dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner e trova l'angolino basso alla sinistra di Skorupski. Poco prima il portiere del Bologna era stato bravo a respingere la conclusione a incrociare di Guessand, mentre poco dopo il gol subito il polacco si ripete fermando Malen con un intervento di posizione. Il duello tra Skorupski e l'olandese si ripete in altre due occasioni, vinte entrambe dal portiere rossoblù con due grandi uscite basse sui piedi dell'ex Borussia Dortmund. Poco da segnalare, dal punto di vista offensivo, per il Bologna, che ci ha provato con un paio di conclusioni poco pericolose di Bernardeschi.21:56

Il Bologna ha subito per lunghi tratti l'esuberanza offensiva dell'Aston Villa, in grado di rendersi spesso pericolosa con i quattro attaccanti mandati in campo dall'inizio da Emery. Ha funzionato solo in parte, finora, la mossa Bernardeschi, utile in fase difensiva, meno in quella di rifinitura e conclusione. Poco servito e coinvolto Castro, che non è riuscito a duettare con Odgaard, posizionato alle sue spalle.21:58

Cash rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, ma il pallone è troppo alto per Buendia, che non trova l'impatto.22:16

Doppia conclusione del Bologna, che ci prova prima con Castro e poi con Cambiaghi, fermati rispettivamente dagli interventi di Konsa e Cash. Gil Manzano ferma comunque tutto per fuorigioco.22:21

Aston Villa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la seconda stagione consecutiva in cui l'Aston Villa affronterà il Bologna in una competizione europea: nella scorsa i Villans hanno vinto 2-0 in Champions League al Villa Park.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare nelle principali competizioni UEFA (1V, 2N) e potrebbe registrare quattro match di fila senza sconfitte in questi tornei per la prima volta dal periodo tra aprile-settembre 1999 - un successo e tre pareggi in Coppa UEFA in quel caso.

L'Aston Villa è imbattuto da sei gare casalinghe di fila nelle principali competizioni europee (5V, 1N) e solo una volta nella sua storia ha registrato una striscia più lunga di risultati utili consecutivi in match interni in questi tornei: otto, tra settembre 1994 e settembre 1998, tutti in coppa UEFA.

Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite nelle competizioni europee contro avversarie inglesi (1N, 4P), ovvero dal successo per 1-0 sul Leeds nel marzo 1967 in Coppa delle Fiere.

Il Bologna ha concesso appena tre reti nella prima frazione di gioco nella UEFA Champions League 2024/25: solo il Bayer Leverkusen ha fatto meglio nel periodo nei primi 45' di gara nella competizione (due) - tre anche per Borussia Dortmund e Juventus.

Il Bologna è stato eliminato nella fase a gironi della scorsa Champions League, ma è presente in una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 1998-99 e dal 1999-00 in Coppa UEFA.

L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di Champions League nella scorsa stagione, prima di essere eliminato dai futuri campioni del Paris Saint-Germain. Nella stagione 2024-25 ha segnato 23 gol, il suo record in una singola edizione di una principale competizione europea.

L'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, detiene il record per il maggior numero di partite dirette (93), vittorie (56) e titoli vinti (4) nella storia dell'Europa League (escludendo il successo per 3-0 del Villarreal contro il Qarabag nel dicembre 2020, rinviata a causa del Covid-19). Lo spagnolo ha raggiunto la finale in ciascuna delle ultime cinque stagioni complete affrontate nella competizione (esclusa quella del 2019-20, quando fu esonerato dall'Arsenal).

Tra i centrocampisti con più di un gol nella scorsa UEFA Champions League, soltanto Martin Baturina (2/2) ha segnato più gol da fuori area in percentuale rispetto a John McGinn con il 67% (due su tre) – entrambe le reti sono arrivate in casa per l'Aston Villa (una contro il Bologna).

Santiago Castro ha segnato nell'ultima gara di campionato (vs Genoa) e potrebbe andare a segno per due gare di fila tra tutte le competizioni solo per la terza volta da quando gioca in Italia - dopo le due nel settembre 2024 e nello scorso gennaio; in aggiunta, l'ultima marcatura messa a segno fuori casa dall'attaccante argentino in questi tornei risale al 4 febbraio 2025 (vs Atalanta in Coppa Italia).

