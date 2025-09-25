Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

FC Utrecht-Lione: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht
25 Settembre 2025 ore 21:00
FC Utrecht
0
Lione
1
Partita finita
Arbitro: Horatiu Fesnic
  1. 75' 0-1 Tanner Tessmann
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Utrecht 0, Lione 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Utrecht 0, Lione 1.22:54

  3. 90'+5'

    Souffian El Karouani (Utrecht) e' ammonito.22:53

  4. 90'+5'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'+5'

    Fallo di Adrian Blake (Utrecht).22:53

  6. 90'+4'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:52

  7. 90'+4'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  9. 90'+3'

    Sostituzione, Lione. Khalis Merah sostituisce Pavel Sulc.22:51

  10. 90'+3'

    Fallo di mano di Adrian Blake (Utrecht).22:51

  11. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).22:49

  12. 90'+1'

    Tiro respinto. Mike van der Hoorn (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Min con suggerimento di testa.22:49

  13. 90'+1'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles.22:49

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  16. 89'

    Sostituzione, Utrecht. Mike Eerdhuijzen sostituisce Nick Viergever.22:47

  17. 89'

    Fuorigioco. Dominik Greif(Lione) prova il lancio lungo, ma Martín Satriano e' colto in fuorigioco.22:47

  18. 88'

    Tiro parato. Sébastien Haller (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mike van der Hoorn.22:46

  19. 88'

    Tentativo fallito. Mike van der Hoorn (Utrecht) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Siebe Horemans con cross.22:46

  21. 87'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).22:45

  22. 86'

    Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Utrecht) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di David Min.22:44

  23. 85'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).22:43

  24. 85'

    Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:43

  25. 84'

    Alonzo Engwanda (Utrecht) e' ammonito per fallo.22:42

  27. 84'

    Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  28. 84'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).22:42

  29. 83'

    Moussa Niakhaté (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  30. 83'

    Gioco pericoloso di David Min (Utrecht).22:41

  31. 83'

    Fallo di mano di Martín Satriano (Lione).22:41

  33. 82'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  34. 82'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).22:40

  35. 80'

    Sostituzione, Utrecht. David Min sostituisce Niklas Vesterlund.22:38

  36. 80'

    Sostituzione, Utrecht. Adrian Blake sostituisce Derry John Murkin.22:38

  37. 80'

    Ainsley Maitland-Niles (Lione) e' ammonito per fallo.22:38

  39. 80'

    Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).22:38

  40. 80'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  41. 76'

    Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Niklas Vesterlund.22:34

  42. 75'

    Tanner Tessmann (Lione) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:33

  43. 75'

    Gol! Utrecht 0, Lione 1. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rachid Ghezzal.

    Guarda la scheda del giocatore Tanner Tessmann22:33

  45. 73'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  46. 73'

    Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).22:31

  47. 70'

    Gara riprende.22:28

  48. 69'

    Gara momentaneamente sospesa, Mike van der Hoorn (Utrecht) per infortunio.22:27

  49. 69'

    Tiro respinto. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Martín Satriano.22:27

  51. 66'

    Clinton Mata (Lione) e' ammonito per fallo.22:24

  52. 66'

    Fallo di Clinton Mata (Lione).22:24

  53. 66'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  54. 66'

    Tiro respinto. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mathys de Carvalho.22:24

  55. 65'

    Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Tyler Morton.22:23

  57. 65'

    Sostituzione, Lione. Rachid Ghezzal sostituisce Adam Karabec.22:23

  58. 65'

    Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Malick Fofana.22:23

  59. 65'

    Sostituzione, Lione. Ainsley Maitland-Niles sostituisce Nicolás Tagliafico.22:23

  60. 64'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22

  61. 64'

    Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).22:22

  63. 63'

    Gara riprende.22:21

  64. 62'

    Gara momentaneamente sospesa, Ruben Kluivert (Lione) per infortunio.22:20

  65. 57'

    Pavel Sulc (Lione) e' ammonito per fallo.22:15

  66. 56'

    Fallo di Pavel Sulc (Lione).22:14

  67. 56'

    Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14

  69. 54'

    Fallo di Adam Karabec (Lione).22:12

  70. 54'

    Niklas Vesterlund (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  71. 53'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Sébastien Haller (Utrecht).22:11

  72. 53'

    Tiro respinto. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di destro da centro area.22:11

  73. 52'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).22:10

  75. 52'

    Tiro parato. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Moussa Niakhaté.22:10

  76. 52'

    Tentativo fallito. Moussa Niakhaté (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.22:10

  77. 52'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Gjivai Zechiël (Utrecht).22:10

  78. 50'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).22:08

  79. 47'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:05

  81. 47'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

  82. 47'

    Tentativo fallito. Sébastien Haller (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:05

  83. 46'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:04

  84. 46'

    Souffian El Karouani (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04

  85. Inizia il Secondo tempo Utrecht 0, Lione 0.22:04

  87. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Utrecht 0, Lione 0.21:48

  88. 45'+1'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  89. 45'+1'

    Fallo di Niklas Vesterlund (Utrecht).21:47

  90. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).21:47

  91. 45'+1'

    Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Derry John Murkin.21:47

  93. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  94. 43'

    Fuorigioco. Niklas Vesterlund(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Miguel Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:44

  95. 43'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).21:43

  96. 43'

    Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  97. 41'

    Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pavel Sulc.21:42

  99. 40'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  100. 40'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:41

  101. 39'

    Fallo di Pavel Sulc (Lione).21:40

  102. 39'

    Mike van der Hoorn (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  103. 37'

    Fuorigioco. Malick Fofana(Lione) prova il lancio lungo, ma Adam Karabec e' colto in fuorigioco.21:38

  105. 37'

    Tiro respinto. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Karabec.21:38

  106. 36'

    Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37

  107. 36'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:37

  108. 35'

    Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  109. 35'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:36

  111. 33'

    Fallo di Tyler Morton (Lione).21:34

  112. 33'

    Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  113. 33'

    Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  114. 33'

    Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).21:34

  115. 32'

    Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  117. 32'

    Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).21:33

  118. 31'

    Fuorigioco. Nicolás Tagliafico(Lione) prova il lancio lungo, ma Malick Fofana e' colto in fuorigioco.21:32

  119. 28'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  120. 28'

    Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:29

  121. 23'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  123. 23'

    Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:24

  124. 21'

    Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  125. 21'

    Fallo di Mike van der Hoorn (Utrecht).21:22

  126. 20'

    Fallo di Martín Satriano (Lione).21:21

  127. 20'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  129. 19'

    Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:20

  130. 18'

    Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).21:19

  131. 18'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19

  132. 17'

    Fallo di Niklas Vesterlund (Utrecht).21:18

  133. 17'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  135. 14'

    Fallo di Siebe Horemans (Utrecht).21:14

  136. 14'

    Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  137. 12'

    Tentativo fallito. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:13

  138. 11'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  139. 11'

    Fallo di Pavel Sulc (Lione).21:11

  141. 10'

    Tentativo fallito. Adam Karabec (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Malick Fofana con cross in seguito a un contropiede.21:11

  142. 5'

    Tentativo fallito. Nick Viergever (Utrecht) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mike van der Hoorn da calcio d'angolo.21:06

  143. 5'

    Tentativo fallito. Mike van der Hoorn (Utrecht) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.21:06

  144. 4'

    Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:05

  145. 4'

    Tiro parato. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:05

  147. 4'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).21:05

  148. 4'

    Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  149. Inizia il Primo tempo.21:01

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  152. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Galgenwaard
    Città: Utrecht
    Capienza: 23750 spettatori19:48

Formazioni FC Utrecht - Lione

FC Utrecht
Lione
TITOLARI FC UTRECHT
  • (1) VASILIOS BARKAS (P)
  • (2) SIEBE HOREMANS (D)
  • (16) SOUFFIAN EL KAROUANI (D)
  • (24) NICK VIERGEVER (D)
  • (3) MIKE VAN DER HOORN (D)
  • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
  • (23) NIKLAS VESTERLUND (C)
  • (55) DERRY JOHN MURKIN (C)
  • (27) ALONZO ENGWANDA (C)
  • (91) SÉBASTIEN HALLER (A)
  • (22) MIGUEL RODRÍGUEZ (A)
PANCHINA FC UTRECHT
  • (26) MILIANO JONATHANS (A)
  • (25) MICHAEL BROUWER (P)
  • (46) JAYGO VAN OMMEREN (C)
  • (8) CAN BOZDOGAN (C)
  • (44) MIKE EERDHUIJZEN (D)
  • (14) ZIDANE IQBAL (C)
  • (9) DAVID MIN (A)
  • (40) MATISSE DIDDEN (D)
  • (33) KEVIN GADELLAA (P)
  • (15) ADRIAN BLAKE (A)
ALLENATORE FC UTRECHT
  • Ron Jans
TITOLARI LIONE
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (10) PAVEL SULC (C)
  • (7) ADAM KARABEC (C)
  • (11) MALICK FOFANA (C)
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (20) MARTÍN SATRIANO (A)
PANCHINA LIONE
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (17) AFONSO MOREIRA (A)
  • (41) TÉO BARISIC (D)
  • (32) ALEJANDRO RODRÍGUEZ (A)
  • (50) LASSINE DIARRA (P)
  • (18) RACHID GHEZZAL (A)
  • (62) YVANN KONAN (P)
  • (98) AINSLEY MAITLAND-NILES (C)
  • (29) ENZO MOLÉBÉ (A)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
PREPARTITA

FC Utrecht - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.
Arbitro di FC Utrecht - Lione sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente FC Utrecht si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Lione si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Lione ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

FC Utrecht e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

FC Utrecht-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il prossimo sarà il primo incontro tra Utrecht e Lione in una competizione europea: l'unico precedente incontro dell'Utrecht con una squadra francese risale al secondo turno di Coppa UEFA con l'Auxerre nel 2003-04, quando perse complessivamente 4-0.
  • Il Lione ha vinto tre delle quattro partite di Europa League disputate contro squadre olandesi (1P), segnando 15 gol in questi incontri. Entrambe le trasferte si sono concluse con un punteggio di 4-1: vittoria in casa dell'AZ a febbraio 2017 e sconfitta in casa dell'Ajax a maggio 2017.
  • L'Utrecht partecipa a una competizione europea per la prima volta dall'Europa League 2010-11, quando fu eliminato nella fase a gironi con cinque pareggi su sei incontri (1P). La squadra olandese on ha vinto nessuna delle ultime 11 gare disputate in questi tornei (5N, 6P) dopo un successo per 4-0 contro il Djurgården nel settembre 2004.
  • Il Lione ha perso solo due delle 32 partite disputate nella fase a gironi di Europa League (20V, 10N), con una percentuale di successi del 62,5% in questo particolare turno, la quinta migliore tra le squadre ache contano almeno 30 gare all'attivo nella fase a gironi dal 2009-10.
  • L'attaccante dell'Utrecht Sébastien Haller ha preso parte attivamente a 22 gol in 24 presenze nelle principali competizioni europee (17 gol, 5 assist), segnando o fornendo un assist ogni 75 minuti.Si tratta della seconda miglior media tra i giocatori con almeno 1.000 minuti disputati in questi tornei tra il 2018-19 e il 2024-25, dietro solo a Erling Haaland (uno ogni 71 minuti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC UtrechtLione
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio