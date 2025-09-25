Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

FC Utrecht - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.

Arbitro di FC Utrecht - Lione sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente FC Utrecht si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Lione si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Lione ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

FC Utrecht e Lione è la prima che si affrontano in campionato.

FC Utrecht-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il prossimo sarà il primo incontro tra Utrecht e Lione in una competizione europea: l'unico precedente incontro dell'Utrecht con una squadra francese risale al secondo turno di Coppa UEFA con l'Auxerre nel 2003-04, quando perse complessivamente 4-0.

Il Lione ha vinto tre delle quattro partite di Europa League disputate contro squadre olandesi (1P), segnando 15 gol in questi incontri. Entrambe le trasferte si sono concluse con un punteggio di 4-1: vittoria in casa dell'AZ a febbraio 2017 e sconfitta in casa dell'Ajax a maggio 2017.

L'Utrecht partecipa a una competizione europea per la prima volta dall'Europa League 2010-11, quando fu eliminato nella fase a gironi con cinque pareggi su sei incontri (1P). La squadra olandese on ha vinto nessuna delle ultime 11 gare disputate in questi tornei (5N, 6P) dopo un successo per 4-0 contro il Djurgården nel settembre 2004.

Il Lione ha perso solo due delle 32 partite disputate nella fase a gironi di Europa League (20V, 10N), con una percentuale di successi del 62,5% in questo particolare turno, la quinta migliore tra le squadre ache contano almeno 30 gare all'attivo nella fase a gironi dal 2009-10.

L'attaccante dell'Utrecht Sébastien Haller ha preso parte attivamente a 22 gol in 24 presenze nelle principali competizioni europee (17 gol, 5 assist), segnando o fornendo un assist ogni 75 minuti.Si tratta della seconda miglior media tra i giocatori con almeno 1.000 minuti disputati in questi tornei tra il 2018-19 e il 2024-25, dietro solo a Erling Haaland (uno ogni 71 minuti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: