Incontro terminato, Utrecht 0, Lione 1.
Secondo tempo terminato, Utrecht 0, Lione 1.22:54
Souffian El Karouani (Utrecht) e' ammonito.22:53
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Adrian Blake (Utrecht).22:53
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:52
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Sostituzione, Lione. Khalis Merah sostituisce Pavel Sulc.22:51
Fallo di mano di Adrian Blake (Utrecht).22:51
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).22:49
Tiro respinto. Mike van der Hoorn (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di David Min con suggerimento di testa.22:49
Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ainsley Maitland-Niles.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Sostituzione, Utrecht. Mike Eerdhuijzen sostituisce Nick Viergever.22:47
Fuorigioco. Dominik Greif(Lione) prova il lancio lungo, ma Martín Satriano e' colto in fuorigioco.22:47
Tiro parato. Sébastien Haller (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mike van der Hoorn.22:46
Tentativo fallito. Mike van der Hoorn (Utrecht) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Siebe Horemans con cross.22:46
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).22:45
Tentativo fallito. Gjivai Zechiël (Utrecht) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di David Min.22:44
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).22:43
Tiro parato. Afonso Moreira (Lione) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:43
Alonzo Engwanda (Utrecht) e' ammonito per fallo.22:42
Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).22:42
Moussa Niakhaté (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Gioco pericoloso di David Min (Utrecht).22:41
Fallo di mano di Martín Satriano (Lione).22:41
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).22:40
Sostituzione, Utrecht. David Min sostituisce Niklas Vesterlund.22:38
Sostituzione, Utrecht. Adrian Blake sostituisce Derry John Murkin.22:38
Ainsley Maitland-Niles (Lione) e' ammonito per fallo.22:38
Fallo di Ainsley Maitland-Niles (Lione).22:38
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38
Tentativo fallito. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Niklas Vesterlund.22:34
Tanner Tessmann (Lione) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:33
Gol! Utrecht 0, Lione 1. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rachid Ghezzal.
Guarda la scheda del giocatore Tanner Tessmann22:33
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).22:31
Gara riprende.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Mike van der Hoorn (Utrecht) per infortunio.22:27
Tiro respinto. Afonso Moreira (Lione) un tiro di destro da centro area. Assist di Martín Satriano.22:27
Clinton Mata (Lione) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Clinton Mata (Lione).22:24
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Tiro respinto. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mathys de Carvalho.22:24
Sostituzione, Lione. Tanner Tessmann sostituisce Tyler Morton.22:23
Sostituzione, Lione. Rachid Ghezzal sostituisce Adam Karabec.22:23
Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Malick Fofana.22:23
Sostituzione, Lione. Ainsley Maitland-Niles sostituisce Nicolás Tagliafico.22:23
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Fallo di Sébastien Haller (Utrecht).22:22
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Ruben Kluivert (Lione) per infortunio.22:20
Pavel Sulc (Lione) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Pavel Sulc (Lione).22:14
Derry John Murkin (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:14
Fallo di Adam Karabec (Lione).22:12
Niklas Vesterlund (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Sébastien Haller (Utrecht).22:11
Tiro respinto. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di destro da centro area.22:11
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).22:10
Tiro parato. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Moussa Niakhaté.22:10
Tentativo fallito. Moussa Niakhaté (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Gjivai Zechiël (Utrecht).22:10
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Souffian El Karouani (Utrecht).22:08
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).22:05
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Tentativo fallito. Sébastien Haller (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:05
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:04
Souffian El Karouani (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Inizia il Secondo tempo Utrecht 0, Lione 0.22:04
Primo tempo terminato, Utrecht 0, Lione 0.21:48
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Niklas Vesterlund (Utrecht).21:47
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Clinton Mata (Lione).21:47
Tiro respinto. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Derry John Murkin.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Niklas Vesterlund(Utrecht) prova il lancio lungo, ma Miguel Rodríguez e' colto in fuorigioco.21:44
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).21:43
Sébastien Haller (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tentativo fallito. Martín Satriano (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pavel Sulc.21:42
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:41
Fallo di Pavel Sulc (Lione).21:40
Mike van der Hoorn (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Fuorigioco. Malick Fofana(Lione) prova il lancio lungo, ma Adam Karabec e' colto in fuorigioco.21:38
Tiro respinto. Malick Fofana (Lione) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adam Karabec.21:38
Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:37
Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:36
Fallo di Tyler Morton (Lione).21:34
Gjivai Zechiël (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tyler Morton (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).21:34
Pavel Sulc (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Gjivai Zechiël (Utrecht).21:33
Fuorigioco. Nicolás Tagliafico(Lione) prova il lancio lungo, ma Malick Fofana e' colto in fuorigioco.21:32
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Souffian El Karouani (Utrecht).21:29
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Miguel Rodríguez (Utrecht).21:24
Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Mike van der Hoorn (Utrecht).21:22
Fallo di Martín Satriano (Lione).21:21
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:20
Fallo di Alonzo Engwanda (Utrecht).21:19
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:19
Fallo di Niklas Vesterlund (Utrecht).21:18
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Siebe Horemans (Utrecht).21:14
Malick Fofana (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Tentativo fallito. Souffian El Karouani (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.21:13
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Pavel Sulc (Lione).21:11
Tentativo fallito. Adam Karabec (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Malick Fofana con cross in seguito a un contropiede.21:11
Tentativo fallito. Nick Viergever (Utrecht) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mike van der Hoorn da calcio d'angolo.21:06
Tentativo fallito. Mike van der Hoorn (Utrecht) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Souffian El Karouani con cross da calcio d'angolo.21:06
Calcio d'angolo,Utrecht. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:05
Tiro parato. Miguel Rodríguez (Utrecht) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:05
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).21:05
Miguel Rodríguez (Utrecht) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Galgenwaard
Città: Utrecht
Capienza: 23750 spettatori19:48
FC Utrecht - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Galgenwaard di Utrecht.
Arbitro di FC Utrecht - Lione sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Attualmente FC Utrecht si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Lione si trova 25° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
FC Utrecht ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Lione ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
FC Utrecht e Lione è la prima che si affrontano in campionato.
FC Utrecht-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Utrecht
|Lione
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
