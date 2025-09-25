Virgilio Sport
Ferencváros-Viktoria Plzen: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Arena di Budapest
25 Settembre 2025 ore 21:00
Ferencváros
1
Viktoria Plzen
1
Partita finita
Arbitro: Sander van der Eijk
  1. 16' 0-1 Rafiu Durosinmi
  2. 90+4' 1-1 Aleksandar Pesic
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ferencváros 1, Viktoria Pilsen 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Ferencváros 1, Viktoria Pilsen 1.22:51

  3. 90'+5'

    Aleksandar Pesic (Ferencváros) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:50

  4. 90'+4'

    Gol! Ferencváros 1, Viktoria Pilsen 1. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Gabi Kanichowsky con cross.22:50

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46

  6. 90'

    Ibrahim Cissé (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:46

  7. 90'

    Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).22:46

  9. 90'

    Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  10. 89'

    Tiro respinto. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Prince Adu.22:45

  11. 89'

    Tiro parato. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Toon Raemaekers con suggerimento di testa.22:44

  12. 87'

    Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:42

  13. 86'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Rafiu Durosinmi.22:41

  15. 85'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:41

  16. 85'

    Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  17. 85'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).22:40

  18. 85'

    Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40

  19. 84'

    Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Bence Ötvös.22:40

  21. 84'

    Sostituzione, Ferencváros. Aleksandar Pesic sostituisce Alex Tóth.22:40

  22. 84'

    Tentativo fallito. Callum O'Dowda (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Cadu con cross da calcio d'angolo.22:39

  23. 83'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:38

  24. 79'

    Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:35

  25. 77'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Matej Vydra.22:32

  27. 76'

    Tiro respinto. Alex Tóth (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.22:31

  28. 74'

    Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:30

  29. 74'

    Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  30. 74'

    Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:30

  31. 74'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Stefan Gartenmann.22:29

  33. 73'

    Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).22:29

  34. 73'

    Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  35. 72'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:27

  36. 70'

    Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Tomás Ladra.22:25

  37. 69'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  39. 69'

    Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:25

  40. 68'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:24

  41. 67'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:23

  42. 67'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  43. 67'

    Gara riprende.22:22

  45. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:21

  46. 65'

    Tentativo fallito. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Gabi Kanichowsky in seguito a un calcio da fermo.22:21

  47. 65'

    Tentativo fallito. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:21

  48. 65'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  49. 65'

    Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:20

  51. 64'

    Tiro respinto. Callum O'Dowda (Ferencváros) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Alex Tóth con cross.22:19

  52. 61'

    Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  53. 61'

    Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:17

  54. 59'

    Tentativo fallito. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merchas Doski con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:14

  55. 58'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).22:13

  57. 58'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  58. 57'

    Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:13

  59. 57'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:12

  60. 57'

    Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  61. 54'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:09

  63. 54'

    Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  64. 54'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:09

  65. 53'

    Tentativo fallito. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Toon Raemaekers in seguito a un calcio da fermo.22:08

  66. 52'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07

  67. 52'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:07

  69. 51'

    Tiro parato. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:06

  70. 49'

    Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  71. 49'

    Fallo di Matej Vydra (Viktoria Pilsen).22:05

  72. 48'

    Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:03

  73. 48'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  75. 47'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jan Paluska (Viktoria Pilsen).22:03

  76. 47'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  77. 47'

    Gioco pericoloso di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:02

  78. 45'

    Sostituzione, Ferencváros. Gabi Kanichowsky sostituisce Naby Keïta.22:00

  79. 45'

    Sostituzione, Ferencváros. Cadu sostituisce Zsombor Gruber.22:00

  81. Inizia il Secondo tempo Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 1.22:01

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 1.21:46

  83. 45'+1'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:45

  84. 45'+1'

    Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  87. 45'

    Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  88. 45'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:45

  89. 40'

    Gara riprende.21:39

  90. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Merchas Doski (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:39

  91. 37'

    Secondo cartellino giallo per Cebrails Makreckis (Ferencváros) per fallo.21:37

  93. 37'

    Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:37

  94. 37'

    Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  95. 35'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:34

  96. 35'

    Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  97. 33'

    Alex Tóth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  99. 33'

    Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:32

  100. 31'

    Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:31

  101. 31'

    Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30

  102. 31'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:30

  103. 26'

    Fallo di Stefan Gartenmann (Ferencváros).21:26

  105. 26'

    Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  106. 26'

    Fallo di Zsombor Gruber (Ferencváros).21:25

  107. 26'

    Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  108. 23'

    Stefan Gartenmann (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  109. 23'

    Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:22

  111. 22'

    Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  112. 22'

    Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:21

  113. 20'

    Stefan Gartenmann (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  114. 20'

    Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:19

  115. 19'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).21:18

  117. 19'

    Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  118. 16'

    Gol! Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 1. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merchas Doski.21:15

  119. 14'

    Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:14

  120. 14'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  121. 14'

    Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:14

  123. 14'

    Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  124. 14'

    Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:13

  125. 13'

    Fallo di Zsombor Gruber (Ferencváros).21:12

  126. 13'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  127. 12'

    Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  129. 12'

    Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:11

  130. 11'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:11

  131. 11'

    Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  132. 10'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:09

  133. 10'

    Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:09

  135. 10'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  136. 8'

    Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:08

  137. 8'

    Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:07

  138. 7'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).21:07

  139. 7'

    Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  141. 6'

    Fallo di Zsombor Gruber (Ferencváros).21:06

  142. 6'

    Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  143. 5'

    Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).21:04

  144. 5'

    Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  145. 2'

    Tiro respinto. Callum O'Dowda (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bence Ötvös.21:02

  147. 2'

    Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  148. 2'

    Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:01

  149. Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Merchas Doski con cross.21:01

  150. Inizia il Primo tempo.21:00

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  153. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Arena
    Città: Budapest
    Capienza: 23698 spettatori19:56

Formazioni Ferencváros - Viktoria Plzen

Ferencváros
Viktoria Plzen
TITOLARI FERENCVáROS
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (3) STEFAN GARTENMANN (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (64) ALEX TÓTH (C)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (20) CADU (C)
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (8) ALEKSANDAR PESIC (A)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
TITOLARI VIKTORIA PLZEN
  • (23) MARTIN JEDLICKA (P)
  • (22) JAN PALUSKA (D)
  • (40) SAMPSON DWEH (D)
  • (21) VÁCLAV JEMELKA (D)
  • (14) MERCHAS DOSKI (C)
  • (18) TOMÁS LADRA (C)
  • (19) CHEICK SOUARÉ (C)
  • (6) LUKÁS CERV (C)
  • (99) AMAR MEMIC (C)
  • (11) MATEJ VYDRA (A)
  • (17) RAFIU DUROSINMI (A)
PANCHINA VIKTORIA PLZEN
  • (3) SVETOZAR MARKOVIC (D)
  • (7) CHRISTOPHE KABONGO (A)
  • (32) MATEJ VALENTA (C)
  • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
  • (9) DENIS VISINSKY (C)
  • (13) MARIÁN TVRDON (P)
  • (85) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
  • (80) PRINCE ADU (A)
  • (5) KAREL SPÁCIL (D)
  • (24) MILAN HAVEL (D)
ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
  • Miroslav Koubek
PREPARTITA

Ferencváros - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Viktoria Plzen sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente Ferencváros si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Ferencváros e Viktoria Plzen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros ha vinto 1 volta, Viktoria Plzen ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Ferencváros-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti incontri tra Ferencváros e Viktoria Plzen in competizioni europee risalgono alla scorsa stagione, nel turno di spareggio di Europa League, con la squadra ungherese che vinse 1-0 in casa nella gara di andata, prima del successo ceco per 3-0 nella sfida di ritorno.
  • Il Ferencváros è rimasto imbattuto in tutte e sette le precedenti partite casalinghe disputate contro squadre ceche nelle competizioni europee (6V, 1N), vincendo tutte e tre quelle affrontate in questo secolo senza subire alcun gol.
  • Questa è la settima stagione consecutiva in cui il Ferencváros partecipa a una delle principali competizioni europee e ha vinto la partita d'esordio in due delle sei precedenti (1N, 3P), avendo battuto il Trabzonspor nell'Europa League 2022-23 e il Cukaricki nella Conference League 2023-24.
  • Il Viktoria Plzen ha vinto nove delle ultime 14 partite della fase a gironi in una delle principali competizioni europee (3N, 2P), dopo aver perso nove delle 11 precedenti (2V).
  • Barnabás Varga del Ferencváros ha segnato otto gol in sole 10 presenze nella fase a gironi/fase campionato nelle principali competizioni europee, realizzando un terzo dei 24 gol della sua squadra a questo punto del torneo nelle ultime due stagioni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FerencvárosViktoria Plzen
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

