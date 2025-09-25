Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

Ferencváros - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencváros - Viktoria Plzen sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.

Attualmente Ferencváros si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Ferencváros ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Ferencváros e Viktoria Plzen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros ha vinto 1 volta, Viktoria Plzen ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Ferencváros-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti incontri tra Ferencváros e Viktoria Plzen in competizioni europee risalgono alla scorsa stagione, nel turno di spareggio di Europa League, con la squadra ungherese che vinse 1-0 in casa nella gara di andata, prima del successo ceco per 3-0 nella sfida di ritorno.

Il Ferencváros è rimasto imbattuto in tutte e sette le precedenti partite casalinghe disputate contro squadre ceche nelle competizioni europee (6V, 1N), vincendo tutte e tre quelle affrontate in questo secolo senza subire alcun gol.

Questa è la settima stagione consecutiva in cui il Ferencváros partecipa a una delle principali competizioni europee e ha vinto la partita d'esordio in due delle sei precedenti (1N, 3P), avendo battuto il Trabzonspor nell'Europa League 2022-23 e il Cukaricki nella Conference League 2023-24.

Il Viktoria Plzen ha vinto nove delle ultime 14 partite della fase a gironi in una delle principali competizioni europee (3N, 2P), dopo aver perso nove delle 11 precedenti (2V).

Barnabás Varga del Ferencváros ha segnato otto gol in sole 10 presenze nella fase a gironi/fase campionato nelle principali competizioni europee, realizzando un terzo dei 24 gol della sua squadra a questo punto del torneo nelle ultime due stagioni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: