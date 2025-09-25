Incontro terminato, Ferencváros 1, Viktoria Pilsen 1.
Secondo tempo terminato, Ferencváros 1, Viktoria Pilsen 1.22:51
Aleksandar Pesic (Ferencváros) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:50
Gol! Ferencváros 1, Viktoria Pilsen 1. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Gabi Kanichowsky con cross.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:46
Ibrahim Cissé (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:46
Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).22:46
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Tiro respinto. Merchas Doski (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Prince Adu.22:45
Tiro parato. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Toon Raemaekers con suggerimento di testa.22:44
Tentativo fallito. Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:42
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Rafiu Durosinmi.22:41
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:41
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).22:40
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40
Sostituzione, Ferencváros. Jonathan Levi sostituisce Bence Ötvös.22:40
Sostituzione, Ferencváros. Aleksandar Pesic sostituisce Alex Tóth.22:40
Tentativo fallito. Callum O'Dowda (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Cadu con cross da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:38
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:35
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Matej Vydra.22:32
Tiro respinto. Alex Tóth (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.22:31
Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.22:30
Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:30
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Stefan Gartenmann.22:29
Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).22:29
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:27
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Tomás Ladra.22:25
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:25
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:24
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:23
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:21
Tentativo fallito. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Gabi Kanichowsky in seguito a un calcio da fermo.22:21
Tentativo fallito. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:21
Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:20
Tiro respinto. Callum O'Dowda (Ferencváros) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Alex Tóth con cross.22:19
Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).22:17
Tentativo fallito. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merchas Doski con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.22:14
Fallo di Cadu (Ferencváros).22:13
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.22:13
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:12
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).22:09
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Amar Memic (Viktoria Pilsen).22:09
Tentativo fallito. Bence Ötvös (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Toon Raemaekers in seguito a un calcio da fermo.22:08
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:07
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:07
Tiro parato. Matej Vydra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:06
Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Matej Vydra (Viktoria Pilsen).22:05
Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).22:03
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Jan Paluska (Viktoria Pilsen).22:03
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Gioco pericoloso di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).22:02
Sostituzione, Ferencváros. Gabi Kanichowsky sostituisce Naby Keïta.22:00
Sostituzione, Ferencváros. Cadu sostituisce Zsombor Gruber.22:00
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 1.22:01
Primo tempo terminato, Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 1.21:46
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:45
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:45
Gara riprende.21:39
Gara momentaneamente sospesa, Merchas Doski (Viktoria Pilsen) per infortunio.21:39
Secondo cartellino giallo per Cebrails Makreckis (Ferencváros) per fallo.21:37
Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:37
Matej Vydra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:34
Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Alex Tóth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).21:32
Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:31
Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:30
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:30
Fallo di Stefan Gartenmann (Ferencváros).21:26
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Zsombor Gruber (Ferencváros).21:25
Václav Jemelka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Stefan Gartenmann (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:22
Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:21
Stefan Gartenmann (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:19
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).21:18
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Gol! Ferencváros 0, Viktoria Pilsen 1. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Merchas Doski.21:15
Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:14
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:14
Barnabás Varga (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).21:13
Fallo di Zsombor Gruber (Ferencváros).21:12
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Zsombor Gruber (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Merchas Doski (Viktoria Pilsen).21:11
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:11
Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Cebrails Makreckis (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:09
Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:09
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tiro parato. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:08
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Cebrails Makreckis (Ferencváros).21:07
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).21:07
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Zsombor Gruber (Ferencváros).21:06
Merchas Doski (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).21:04
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tiro respinto. Callum O'Dowda (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bence Ötvös.21:02
Bence Ötvös (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:01
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Merchas Doski con cross.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori19:56
Ferencváros - Viktoria Plzen è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Viktoria Plzen sarà Sander van der Eijk. Al VAR invece ci sarà Jeroen Manschot.
Attualmente Ferencváros si trova 21° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Viktoria Plzen si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Viktoria Plzen ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Ferencváros e Viktoria Plzen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros ha vinto 1 volta, Viktoria Plzen ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Ferencváros-Viktoria Plzen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ferencváros
|Viktoria Plzen
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
