Go Ahead Eagles - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.

Arbitro di Go Ahead Eagles - FCSB sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente Go Ahead Eagles si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece FCSB si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Go Ahead Eagles ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; FCSB ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Go Ahead Eagles e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.

Go Ahead Eagles-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Go Ahead Eagles parteciperà a una delle principali competizioni europee per la prima volta dal primo turno della Coppa delle Coppe del 1965-66, quando fu eliminato con un punteggio complessivo di 7-0 dal Celtic (0-6 in casa, 0-1 in trasferta).

L'FCSB ha vinto solo una delle sette partite europee disputate in Olanda nelle principali competizioni europee (2N, 4P), battendo l'Heerenveen per 3-1 in Coppa UEFA nel febbraio 2006.

Il Go Ahead Eagles disputerà la sua prima partita in una delle principali competizioni europee a 59 anni e 353 giorni di distanza, ovvero dalla sconfitta per 1-0 contro il Celtic del 7 ottobre 1965. Si tratta del più ampio intervallo di tempo per qualsiasi club nella storia di questi tornei.

L'FCSB ha perso le ultime due partite disputate in Europa League, perdendo entrambe le gare degli ottavi di finale contro il Lione nella scorsa stagione. Il club romeno aveva perso solo due delle prime 10 partite disputate nell'edizione 2024-25 (6V, 2N, 2P).

L'FCSB ha vinto la sua prima partita disputata nell'Europa League 2024-25, battendo il Riga per 4-1, e potrebbe trionfare nel suo incontro inaugurale in due edizioni consecutive delle principali competizioni europee da una serie di tre vittorie consecutive tra il 2004-05 e il 2006-07.

