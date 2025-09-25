Incontro terminato, Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.
Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.20:39
Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).20:38
David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fallo di Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles).20:35
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Robbin Weijenberg sostituisce Melle Meulensteen.20:35
Tentativo fallito. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:33
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Mamadou Thiam (Steaua Bucarest).20:32
Gara riprende.20:31
Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.20:30
Tiro respinto. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Edvardsen.20:29
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:27
Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).20:27
Tentativo fallito. Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:25
Juri Cisotti (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.20:24
Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).20:24
David Miculescu (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:23
Dean James (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).20:23
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).20:21
Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).20:21
Sostituzione, Steaua Bucarest. Mamadou Thiam sostituisce Darius Olaru.20:20
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Mathis Suray.20:20
Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).20:19
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Gara riprende.20:16
Gara momentaneamente sospesa, (Go Ahead Eagles).20:16
Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jakob Breum in seguito a un calcio da fermo.20:16
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15
Fallo di Mihai Popescu (Steaua Bucarest).20:15
Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).20:14
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Edvardsen.20:12
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:12
Darius Olaru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.20:11
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:11
Gara riprende.20:10
Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.20:09
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).20:09
Florin Tanase (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:08
Tiro parato. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dean James con cross.20:07
Jakob Breum (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:06
Florin Tanase (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:05
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Richonell Margaret sostituisce Kenzo Goudmijn.20:05
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Calvin Twigt sostituisce Evert Linthorst.20:05
Fallo di Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).20:04
Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:01
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).19:58
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58
Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:58
Fuorigioco. Mihai Popescu(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma David Miculescu e' colto in fuorigioco.19:57
Tiro respinto. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakob Breum.19:54
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).19:54
Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Bîrligea.19:50
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Milan Smit sostituisce Gerrit Nauber.19:48
Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.19:49
Sostituzione, Steaua Bucarest. Daniel Bîrligea sostituisce Denis Alibec.19:48
Sostituzione, Steaua Bucarest. Florin Tanase sostituisce Malcom Edjouma.19:48
Sostituzione, Steaua Bucarest. Risto Radunovic sostituisce David Kiki.19:48
Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.19:32
Jakob Breum (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Fallo di Malcom Edjouma (Steaua Bucarest).19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joris Kramer con cross.19:30
Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).19:29
Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27
Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).19:27
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Mihai Popescu (Steaua Bucarest) per infortunio.19:26
Tentativo fallito. Mihai Popescu (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Darius Olaru con cross in seguito a un calcio da fermo.19:26
Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.19:25
Fallo di Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles).19:25
Denis Alibec (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area tira alto.19:24
Tentativo fallito. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Melle Meulensteen.19:20
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Malcom Edjouma (Steaua Bucarest) per infortunio.19:19
Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto. Assist di Jakob Breum in seguito a un calcio da fermo.19:15
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).19:14
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).19:06
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).19:02
Tiro parato. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:02
Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakob Breum.19:02
Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dean James con cross.19:01
Tiro parato. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru con suggerimento di testa.19:01
Fallo di Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).19:00
Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Gol! Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Denis Alibec con cross.18:57
Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Edvardsen.18:56
Tentativo fallito. Joris Kramer (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Melle Meulensteen.18:54
Tentativo fallito. Mihai Popescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Darius Olaru con cross da calcio d'angolo.18:53
Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).18:52
Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mihai Popescu.18:52
Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Kiki.18:51
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).18:50
Tiro parato. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: De Adelaarshorst
Città: Deventer
Capienza: 9751 spettatori17:54
Go Ahead Eagles - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
Arbitro di Go Ahead Eagles - FCSB sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.
Attualmente Go Ahead Eagles si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece FCSB si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Go Ahead Eagles ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; FCSB ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Go Ahead Eagles e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.
Go Ahead Eagles-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Go Ahead Eagles
|FCSB
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
