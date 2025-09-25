Virgilio Sport
Go Ahead Eagles-FCSB: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio De Adelaarshorst di Deventer
25 Settembre 2025 ore 18:45
Go Ahead Eagles
0
FCSB
1
Partita finita
Arbitro: Kristo Tohver
  1. 13' 0-1 David Miculescu
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.20:39

  3. 90'+5'

    Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).20:38

  4. 90'+5'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  5. 90'+2'

    Fallo di Robbin Weijenberg (Go Ahead Eagles).20:35

  6. 90'+2'

    Juri Cisotti (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Robbin Weijenberg sostituisce Melle Meulensteen.20:35

  9. 90'+1'

    Tentativo fallito. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:34

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  11. 90'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:33

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Mamadou Thiam (Steaua Bucarest).20:32

  13. 88'

    Gara riprende.20:31

  15. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.20:30

  16. 86'

    Tiro respinto. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Edvardsen.20:29

  17. 83'

    Baba Alhassan (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:27

  18. 83'

    Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  19. 83'

    Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).20:27

  21. 82'

    Tentativo fallito. Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.20:25

  22. 80'

    Juri Cisotti (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.20:24

  23. 80'

    Richonell Margaret (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  24. 80'

    Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).20:24

  25. 80'

    David Miculescu (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:23

  27. 80'

    Dean James (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  28. 80'

    Fallo di Daniel Graovac (Steaua Bucarest).20:23

  29. 78'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).20:21

  30. 78'

    Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  31. 78'

    Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).20:21

  33. 77'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Mamadou Thiam sostituisce Darius Olaru.20:20

  34. 77'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Mathis Suray.20:20

  35. 76'

    Fallo di Dean James (Go Ahead Eagles).20:19

  36. 76'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  37. 73'

    Gara riprende.20:16

  39. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, (Go Ahead Eagles).20:16

  40. 73'

    Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jakob Breum in seguito a un calcio da fermo.20:16

  41. 72'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:15

  42. 72'

    Fallo di Mihai Popescu (Steaua Bucarest).20:15

  43. 71'

    Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).20:14

  45. 71'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14

  46. 69'

    Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Edvardsen.20:12

  47. 69'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest).20:12

  48. 68'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) e' ammonito per fallo.20:11

  49. 68'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  51. 68'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:11

  52. 67'

    Gara riprende.20:10

  53. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Florin Tanase (Steaua Bucarest) per infortunio.20:09

  54. 66'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).20:09

  55. 66'

    Florin Tanase (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  57. 65'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:08

  58. 64'

    Tiro parato. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dean James con cross.20:07

  59. 63'

    Jakob Breum (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:06

  60. 63'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).20:06

  61. 62'

    Florin Tanase (Steaua Bucarest) e' ammonito.20:05

  63. 62'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Richonell Margaret sostituisce Kenzo Goudmijn.20:05

  64. 61'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Calvin Twigt sostituisce Evert Linthorst.20:05

  65. 61'

    Fallo di Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles).20:04

  66. 61'

    Baba Alhassan (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  67. 58'

    Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  69. 58'

    Fallo di Florin Tanase (Steaua Bucarest).20:01

  70. 55'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).19:58

  71. 55'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:58

  72. 55'

    Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:58

  73. 54'

    Fuorigioco. Mihai Popescu(Steaua Bucarest) prova il lancio lungo, ma David Miculescu e' colto in fuorigioco.19:57

  75. 51'

    Tiro respinto. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jakob Breum.19:54

  76. 51'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Risto Radunovic (Steaua Bucarest).19:54

  77. 47'

    Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Bîrligea.19:50

  78. 45'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Milan Smit sostituisce Gerrit Nauber.19:48

  79. Inizia il Secondo tempo Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.19:49

  81. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Daniel Bîrligea sostituisce Denis Alibec.19:48

  82. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Florin Tanase sostituisce Malcom Edjouma.19:48

  83. 45'

    Sostituzione, Steaua Bucarest. Risto Radunovic sostituisce David Kiki.19:48

  84. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1.19:32

  85. 45'+2'

    Jakob Breum (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32

  87. 45'+2'

    Fallo di Malcom Edjouma (Steaua Bucarest).19:32

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  89. 45'

    Tentativo fallito. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joris Kramer con cross.19:30

  90. 45'

    Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  91. 45'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).19:29

  93. 43'

    Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:27

  94. 43'

    Fallo di Baba Alhassan (Steaua Bucarest).19:27

  95. 42'

    Gara riprende.19:27

  96. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Mihai Popescu (Steaua Bucarest) per infortunio.19:26

  97. 41'

    Tentativo fallito. Mihai Popescu (Steaua Bucarest) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Darius Olaru con cross in seguito a un calcio da fermo.19:26

  99. 40'

    Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.19:25

  100. 40'

    Fallo di Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles).19:25

  101. 40'

    Denis Alibec (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25

  102. 39'

    Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area tira alto.19:24

  103. 36'

    Tentativo fallito. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Melle Meulensteen.19:20

  105. 35'

    Gara riprende.19:20

  106. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Malcom Edjouma (Steaua Bucarest) per infortunio.19:19

  107. 30'

    Tentativo fallito. Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra tira alto. Assist di Jakob Breum in seguito a un calcio da fermo.19:15

  108. 29'

    Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

  109. 29'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).19:14

  111. 21'

    Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  112. 21'

    Fallo di Darius Olaru (Steaua Bucarest).19:06

  113. 18'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Stefan Târnovanu (Steaua Bucarest).19:02

  114. 18'

    Tiro parato. Mats Deijl (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:02

  115. 17'

    Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jakob Breum.19:02

  117. 17'

    Tiro parato. Jakob Breum (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dean James con cross.19:01

  118. 16'

    Tiro parato. Juri Cisotti (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru con suggerimento di testa.19:01

  119. 15'

    Fallo di Evert Linthorst (Go Ahead Eagles).19:00

  120. 15'

    Darius Olaru (Steaua Bucarest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  121. 13'

    Gol! Go Ahead Eagles 0, Steaua Bucarest 1. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Denis Alibec con cross.18:57

  123. 11'

    Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Edvardsen.18:56

  124. 9'

    Tentativo fallito. Joris Kramer (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Melle Meulensteen.18:54

  125. 8'

    Tentativo fallito. Mihai Popescu (Steaua Bucarest) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Darius Olaru con cross da calcio d'angolo.18:53

  126. 8'

    Calcio d'angolo,Steaua Bucarest. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).18:52

  127. 8'

    Tiro parato. David Miculescu (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mihai Popescu.18:52

  129. 7'

    Tiro parato. Darius Olaru (Steaua Bucarest) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di David Kiki.18:51

  130. 5'

    Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  131. 5'

    Fallo di Juri Cisotti (Steaua Bucarest).18:50

  132. Tiro parato. Denis Alibec (Steaua Bucarest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Darius Olaru.18:45

  133. Inizia il Primo tempo.18:45

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:54

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: De Adelaarshorst
    Città: Deventer
    Capienza: 9751 spettatori17:54

Formazioni Go Ahead Eagles - FCSB

Go Ahead Eagles
FCSB
TITOLARI GO AHEAD EAGLES
  • (22) JARI DE BUSSER (P)
  • (4) JORIS KRAMER (D)
  • (2) MATS DEIJL (D)
  • (3) GERRIT NAUBER (D)
  • (5) DEAN JAMES (D)
  • (7) JAKOB BREUM (C)
  • (21) MELLE MEULENSTEEN (C)
  • (17) MATHIS SURAY (C)
  • (8) EVERT LINTHORST (C)
  • (24) KENZO GOUDMIJN (C)
  • (16) VICTOR EDVARDSEN (A)
PANCHINA GO AHEAD EAGLES
  • (6) CALVIN TWIGT (C)
  • (30) SVEN JANSEN (P)
  • (27) FINN STOKKERS (A)
  • (25) GIOVANNI VAN ZWAM (D)
  • (33) NANDO VERDONI (P)
  • (9) MILAN SMIT (A)
  • (15) ROBBIN WEIJENBERG (C)
  • (1) LUCA PLOGMANN (P)
  • (29) ASKE ADELGAARD (D)
  • (34) YASSIR RAHMOUNI (C)
  • (18) RICHONELL MARGARET (A)
  • (26) JULIUS DIRKSEN (D)
ALLENATORE GO AHEAD EAGLES
  • Melvin Boel
TITOLARI FCSB
  • (32) STEFAN TÂRNOVANU (P)
  • (30) SIYABONGA NGEZANA (D)
  • (12) DAVID KIKI (D)
  • (4) DANIEL GRAOVAC (D)
  • (17) MIHAI POPESCU (D)
  • (42) BABA ALHASSAN (C)
  • (27) DARIUS OLARU (C)
  • (11) DAVID MICULESCU (C)
  • (31) JURI CISOTTI (C)
  • (18) MALCOM EDJOUMA (C)
  • (7) DENIS ALIBEC (A)
PANCHINA FCSB
  • (33) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (10) FLORIN TANASE (C)
  • (38) LUKÁS ZIMA (P)
  • (28) ALEXANDRU PANTEA (D)
  • (37) OCTAVIAN POPESCU (A)
  • (93) MAMADOU THIAM (A)
  • (20) DENNIS-DORIAN POLITIC (A)
  • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
  • (22) MIHAI TOMA (C)
ALLENATORE FCSB
  • Ilias Charalampous
PREPARTITA

Go Ahead Eagles - FCSB è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio De Adelaarshorst di Deventer.
Arbitro di Go Ahead Eagles - FCSB sarà Kristo Tohver. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente Go Ahead Eagles si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece FCSB si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Go Ahead Eagles ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; FCSB ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Go Ahead Eagles e FCSB è la prima che si affrontano in campionato.

Go Ahead Eagles-FCSB ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Go Ahead Eagles parteciperà a una delle principali competizioni europee per la prima volta dal primo turno della Coppa delle Coppe del 1965-66, quando fu eliminato con un punteggio complessivo di 7-0 dal Celtic (0-6 in casa, 0-1 in trasferta).
  • L'FCSB ha vinto solo una delle sette partite europee disputate in Olanda nelle principali competizioni europee (2N, 4P), battendo l'Heerenveen per 3-1 in Coppa UEFA nel febbraio 2006.
  • Il Go Ahead Eagles disputerà la sua prima partita in una delle principali competizioni europee a 59 anni e 353 giorni di distanza, ovvero dalla sconfitta per 1-0 contro il Celtic del 7 ottobre 1965. Si tratta del più ampio intervallo di tempo per qualsiasi club nella storia di questi tornei.
  • L'FCSB ha perso le ultime due partite disputate in Europa League, perdendo entrambe le gare degli ottavi di finale contro il Lione nella scorsa stagione. Il club romeno aveva perso solo due delle prime 10 partite disputate nell'edizione 2024-25 (6V, 2N, 2P).
  • L'FCSB ha vinto la sua prima partita disputata nell'Europa League 2024-25, battendo il Riga per 4-1, e potrebbe trionfare nel suo incontro inaugurale in due edizioni consecutive delle principali competizioni europee da una serie di tre vittorie consecutive tra il 2004-05 e il 2006-07.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Go Ahead EaglesFCSB
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

