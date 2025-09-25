Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Lille - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.

Arbitro di Lille - Brann sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Lille si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Brann si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lille ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Brann ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Lille e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Per la prima volta in assoluto, il Lille affronterà una squadra norvegese in una competizione europea alla sua gara numero 153 in questi tornei (qualificazioni incluse).

Il Brann prenderà parte a una delle principali competizioni europee per la prima volta dalla Coppa UEFA 2008-09, quando fu eliminato al primo turno dal Deportivo La Coruña ai calci di rigore dopo un pareggio complessivo di 2-2.

Questa sarà la prima partecipazione del Lille in Europa League dal 2020-21, quando raggiunse i sedicesimi di finale prima di essere eliminato dall'Ajax, perdendo 2-1 in entrambe le gare.

Il Brann ha vinto solo una delle ultime 14 partite in trasferta disputate nelle principali competizioni europee tra il 1977 e il 2008, battendo il Club Brugge per 2-1 in Coppa UEFA nell'ottobre 2007 (3N,10P).

L'attaccante del Lille Olivier Giroud ha preso parte attivamente a 19 gol in 25 presenze in Europa League (15 gol, 4 assist), segnando o fornendo un assist ogni 111 minuti nella competizione. Il francese è stato coinvolto in 15 gol nella stagione 2018-19 terminata in trionfo con il Chelsea (11 gol, 4 assist), un dato superato solo una volta in una singola stagione dal 2009-10.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: