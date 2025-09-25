Incontro terminato, Lilla 2, Brann 1.
Incontro terminato, Lilla 2, Brann 1.
Secondo tempo terminato, Lilla 2, Brann 1.20:36
Tiro parato. Mads Sande (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:36
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).20:35
Tiro parato. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Felix Myhre con passaggio filtrante.20:35
Ngal'ayel Mukau (Lilla) e' ammonito.20:35
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).20:35
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Tentativo fallito. Mads Sande (Brann) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eggert Gudmundsson.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Sævar Magnússon.20:30
Sostituzione, Lilla. Aïssa Mandi sostituisce Tiago Santos.20:30
Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Emil Kornvig.20:30
Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Hákon Haraldsson.20:30
Tiro parato. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ngal'ayel Mukau.20:28
Gol! Lilla 2, Brann 1. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tiago Santos con cross da calcio d'angolo.
Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Chancel Mbemba con suggerimento di testa.20:23
Ayyoub Bouaddi (Lilla) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area da calcio d'angolo.20:23
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Eivind Helland (Brann).20:22
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Felix Myhre (Brann).20:22
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).20:21
Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Sostituzione, Lilla. Ayyoub Bouaddi sostituisce Nabil Bentaleb.20:20
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).20:19
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).20:17
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Ngal'ayel Mukau.20:16
Sostituzione, Brann. Ulrik Mathisen sostituisce Noah Holm.20:14
Sævar Magnússon (Brann) e' ammonito per fallo.20:12
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Fallo di Sævar Magnússon (Brann).20:12
Sostituzione, Lilla. Félix Correia sostituisce Osame Sahraoui.20:10
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Hamza Igamane.20:10
Fallo di Hamza Igamane (Lilla).20:09
Mathias Dyngeland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).20:09
Tiro parato. Osame Sahraoui (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.20:09
Tentativo fallito. Fredrik Knudsen (Brann) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Eggert Gudmundsson con cross da calcio d'angolo.20:07
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Calvin Verdonk (Lilla).20:06
Emil Kornvig (Brann) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Eggert Gudmundsson.20:06
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Eggert Gudmundsson (Brann).20:03
Gol! Lilla 1, Brann 1. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Noah Holm con passaggio filtrante.20:02
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).20:02
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Chancel Mbemba (Lilla).20:01
Sostituzione, Brann. Eggert Gudmundsson sostituisce Niklas Castro.19:58
Gol! Lilla 1, Brann 0. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.19:56
Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Emil Kornvig.19:56
Tentativo fallito. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.19:55
Tentativo fallito. Maxima Goffi (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Osame Sahraoui da calcio d'angolo.19:54
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Eivind Helland (Brann).19:54
Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Osame Sahraoui.19:54
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Osame Sahraoui in seguito a un contropiede.19:51
Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Brann 0.19:48
Sostituzione, Brann. Denzel De Roeve sostituisce Thore Pedersen per infortunio.19:48
Primo tempo terminato, Lilla 0, Brann 0.19:33
Tiro respinto. Hamza Igamane (Lilla) un colpo di testa da centro area. Assist di Nabil Bentaleb con cross.19:32
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Felix Myhre (Brann).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Thore Pedersen.19:30
Fuorigioco. Calvin Verdonk(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hamza Igamane e' colto in fuorigioco.19:28
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).19:27
Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Matias Fernandez-Pardo con suggerimento di testa.19:27
Tentativo fallito. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da centro area tira alto.19:26
Noah Holm (Brann) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Emil Kornvig.19:26
Gara riprende.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Thore Pedersen (Brann) per infortunio.19:22
Fuorigioco. Osame Sahraoui(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.19:21
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Felix Myhre (Brann).19:19
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).19:19
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).19:16
Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Osame Sahraoui.19:16
Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Sævar Magnússon (Brann).19:13
Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:11
Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).19:09
Tentativo fallito. Emil Kornvig (Brann) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Noah Holm con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:08
Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).19:07
Sævar Magnússon (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Niklas Castro (Brann) e' ammonito per fallo.19:02
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Niklas Castro (Brann).19:02
Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nabil Bentaleb con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:00
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).18:59
Tentativo fallito. Osame Sahraoui (Lilla) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Nabil Bentaleb.18:58
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56
Fallo di Thore Pedersen (Brann).18:56
Fallo di Osame Sahraoui (Lilla).18:54
Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Fuorigioco. Berke Özer(Lilla) prova il lancio lungo, ma Matias Fernandez-Pardo e' colto in fuorigioco.18:53
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Thore Pedersen (Brann).18:52
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Niklas Castro (Brann).18:50
Calvin Verdonk (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50
Fallo di Thore Pedersen (Brann).18:50
Tentativo fallito. Fredrik Knudsen (Brann) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Niklas Castro con cross da calcio d'angolo.18:49
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Chancel Mbemba (Lilla).18:48
Gara riprende.18:48
Gara momentaneamente sospesa, Niklas Castro (Brann) per infortunio.18:48
Fallo di Jacob Sørensen (Brann).18:47
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Niklas Castro (Brann).18:46
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
Città: Lilla
Capienza: 50186 spettatori17:45
Lille - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Brann sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.
Attualmente Lille si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Brann si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lille ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Brann ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Lille e Brann è la prima che si affrontano in campionato.
Lille-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lille
|Brann
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
