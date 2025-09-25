Virgilio Sport
Lille-Brann: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lilla
25 Settembre 2025 ore 18:45
Lille
2
Brann
1
Partita finita
Arbitro: Allard Lindhout
  1. 54' 1-0 Hamza Igamane
  2. 59' 1-1 Sævar Magnússon
  3. 80' 2-1 Olivier Giroud
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Lilla 2, Brann 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Lilla 2, Brann 1.20:36

  3. 90'+3'

    Tiro parato. Mads Sande (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:36

  4. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Lilla).20:35

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Bård Finne (Brann) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Felix Myhre con passaggio filtrante.20:35

  6. 90'+2'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) e' ammonito.20:35

  7. 90'+2'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).20:35

  9. 90'+2'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  10. 90'+1'

    Tentativo fallito. Mads Sande (Brann) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eggert Gudmundsson.20:34

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  12. 87'

    Sostituzione, Brann. Bård Finne sostituisce Sævar Magnússon.20:30

  13. 87'

    Sostituzione, Lilla. Aïssa Mandi sostituisce Tiago Santos.20:30

  15. 87'

    Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Emil Kornvig.20:30

  16. 87'

    Sostituzione, Lilla. Soriba Diaoune sostituisce Hákon Haraldsson.20:30

  17. 85'

    Tiro parato. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ngal'ayel Mukau.20:28

  18. 80'

    Gol! Lilla 2, Brann 1. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tiago Santos con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud

  19. 80'

    Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Chancel Mbemba con suggerimento di testa.20:23

  21. 80'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area da calcio d'angolo.20:23

  22. 80'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Eivind Helland (Brann).20:22

  23. 79'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  24. 79'

    Fallo di Felix Myhre (Brann).20:22

  25. 78'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).20:21

  27. 78'

    Eggert Gudmundsson (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  28. 77'

    Sostituzione, Lilla. Ayyoub Bouaddi sostituisce Nabil Bentaleb.20:20

  29. 77'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).20:19

  30. 74'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).20:17

  31. 74'

    Matias Fernandez-Pardo (Lilla) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Ngal'ayel Mukau.20:16

  33. 72'

    Sostituzione, Brann. Ulrik Mathisen sostituisce Noah Holm.20:14

  34. 69'

    Sævar Magnússon (Brann) e' ammonito per fallo.20:12

  35. 69'

    Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12

  36. 69'

    Fallo di Sævar Magnússon (Brann).20:12

  37. 67'

    Sostituzione, Lilla. Félix Correia sostituisce Osame Sahraoui.20:10

  39. 67'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Hamza Igamane.20:10

  40. 67'

    Fallo di Hamza Igamane (Lilla).20:09

  41. 67'

    Mathias Dyngeland (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  42. 66'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).20:09

  43. 66'

    Tiro parato. Osame Sahraoui (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.20:09

  45. 64'

    Tentativo fallito. Fredrik Knudsen (Brann) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Eggert Gudmundsson con cross da calcio d'angolo.20:07

  46. 64'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Calvin Verdonk (Lilla).20:06

  47. 63'

    Emil Kornvig (Brann) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area. Assist di Eggert Gudmundsson.20:06

  48. 61'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  49. 61'

    Fallo di Eggert Gudmundsson (Brann).20:03

  51. 59'

    Gol! Lilla 1, Brann 1. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Noah Holm con passaggio filtrante.20:02

  52. 59'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  53. 59'

    Fallo di Fredrik Knudsen (Brann).20:02

  54. 58'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Chancel Mbemba (Lilla).20:01

  55. 55'

    Sostituzione, Brann. Eggert Gudmundsson sostituisce Niklas Castro.19:58

  57. 54'

    Gol! Lilla 1, Brann 0. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.19:56

  58. 53'

    Tiro respinto. Sævar Magnússon (Brann) un tiro di destro da centro area. Assist di Emil Kornvig.19:56

  59. 52'

    Tentativo fallito. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.19:55

  60. 52'

    Tentativo fallito. Maxima Goffi (Lilla) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Osame Sahraoui da calcio d'angolo.19:54

  61. 51'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Eivind Helland (Brann).19:54

  63. 51'

    Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Osame Sahraoui.19:54

  64. 49'

    Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Osame Sahraoui in seguito a un contropiede.19:51

  65. Inizia il Secondo tempo Lilla 0, Brann 0.19:48

  66. 45'

    Sostituzione, Brann. Denzel De Roeve sostituisce Thore Pedersen per infortunio.19:48

  67. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Lilla 0, Brann 0.19:33

  69. 45'+2'

    Tiro respinto. Hamza Igamane (Lilla) un colpo di testa da centro area. Assist di Nabil Bentaleb con cross.19:32

  70. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Felix Myhre (Brann).19:31

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  72. 45'

    Tentativo fallito. Emil Kornvig (Brann) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Thore Pedersen.19:30

  73. 44'

    Fuorigioco. Calvin Verdonk(Lilla) prova il lancio lungo, ma Hamza Igamane e' colto in fuorigioco.19:28

  75. 42'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).19:27

  76. 42'

    Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Matias Fernandez-Pardo con suggerimento di testa.19:27

  77. 41'

    Tentativo fallito. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da centro area tira alto.19:26

  78. 41'

    Noah Holm (Brann) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Emil Kornvig.19:26

  79. 38'

    Gara riprende.19:23

  81. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Thore Pedersen (Brann) per infortunio.19:22

  82. 36'

    Fuorigioco. Osame Sahraoui(Lilla) prova il lancio lungo, ma Ngal'ayel Mukau e' colto in fuorigioco.19:21

  83. 34'

    Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  84. 34'

    Fallo di Felix Myhre (Brann).19:19

  85. 34'

    Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).19:19

  87. 34'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19

  88. 31'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).19:16

  89. 31'

    Tiro respinto. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Osame Sahraoui.19:16

  90. 28'

    Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  91. 28'

    Fallo di Sævar Magnússon (Brann).19:13

  93. 26'

    Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:11

  94. 26'

    Felix Myhre (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11

  95. 25'

    Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:10

  96. 24'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).19:09

  97. 23'

    Tentativo fallito. Emil Kornvig (Brann) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Noah Holm con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.19:08

  99. 22'

    Fallo di Calvin Verdonk (Lilla).19:07

  100. 22'

    Sævar Magnússon (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07

  101. 17'

    Niklas Castro (Brann) e' ammonito per fallo.19:02

  102. 17'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  103. 17'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).19:02

  105. 15'

    Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nabil Bentaleb con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:00

  106. 14'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Fredrik Knudsen (Brann).18:59

  107. 13'

    Tentativo fallito. Osame Sahraoui (Lilla) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Nabil Bentaleb.18:58

  108. 11'

    Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:56

  109. 11'

    Fallo di Thore Pedersen (Brann).18:56

  111. 9'

    Fallo di Osame Sahraoui (Lilla).18:54

  112. 9'

    Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54

  113. 8'

    Fuorigioco. Berke Özer(Lilla) prova il lancio lungo, ma Matias Fernandez-Pardo e' colto in fuorigioco.18:53

  114. 7'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Thore Pedersen (Brann).18:52

  115. 5'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50

  117. 5'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).18:50

  118. 5'

    Calvin Verdonk (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:50

  119. 5'

    Fallo di Thore Pedersen (Brann).18:50

  120. 4'

    Tentativo fallito. Fredrik Knudsen (Brann) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Niklas Castro con cross da calcio d'angolo.18:49

  121. 4'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Chancel Mbemba (Lilla).18:48

  123. 3'

    Gara riprende.18:48

  124. 3'

    Gara momentaneamente sospesa, Niklas Castro (Brann) per infortunio.18:48

  125. 2'

    Fallo di Jacob Sørensen (Brann).18:47

  126. 2'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  127. Fallo di Niklas Castro (Brann).18:46

  129. Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  130. Inizia il Primo tempo.18:45

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

  133. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
    Città: Lilla
    Capienza: 50186 spettatori17:45

Formazioni Lille - Brann

Lille
Brann
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (11) OSAME SAHRAOUI (C)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (29) HAMZA IGAMANE (A)
  • (7) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
PANCHINA LILLE
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (37) MORGAN COSTARELLI (D)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (27) FÉLIX CORREIA (A)
  • (3) NATHAN NGOY (D)
  • (14) MARIUS BROHOLM (A)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (50) SAMY MERZOUK (P)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
TITOLARI BRANN
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (23) THORE PEDERSEN (D)
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (26) EIVIND HELLAND (D)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (10) EMIL KORNVIG (C)
  • (18) JACOB SØRENSEN (C)
  • (8) FELIX MYHRE (C)
  • (22) SÆVAR MAGNÚSSON (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
  • (9) NIKLAS CASTRO (A)
PANCHINA BRANN
  • (27) MADS SANDE (C)
  • (12) TOM BRAMEL (P)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
  • (6) JAPHET SERY LARSEN (D)
  • (19) EGGERT GUDMUNDSSON (C)
  • (4) NANA BOAKYE (D)
  • (7) MADS HANSEN (A)
  • (14) ULRIK MATHISEN (C)
  • (24) MATHIAS KLAUSEN (P)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
ALLENATORE BRANN
  • Freyr Alexandersson
PREPARTITA

Lille - Brann è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 18:45 allo stadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy di Lille.
Arbitro di Lille - Brann sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Clay Ruperti.

Attualmente Lille si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Brann si trova 15° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lille ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Brann ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Lille e Brann è la prima che si affrontano in campionato.

Lille-Brann ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Per la prima volta in assoluto, il Lille affronterà una squadra norvegese in una competizione europea alla sua gara numero 153 in questi tornei (qualificazioni incluse).
  • Il Brann prenderà parte a una delle principali competizioni europee per la prima volta dalla Coppa UEFA 2008-09, quando fu eliminato al primo turno dal Deportivo La Coruña ai calci di rigore dopo un pareggio complessivo di 2-2.
  • Questa sarà la prima partecipazione del Lille in Europa League dal 2020-21, quando raggiunse i sedicesimi di finale prima di essere eliminato dall'Ajax, perdendo 2-1 in entrambe le gare.
  • Il Brann ha vinto solo una delle ultime 14 partite in trasferta disputate nelle principali competizioni europee tra il 1977 e il 2008, battendo il Club Brugge per 2-1 in Coppa UEFA nell'ottobre 2007 (3N,10P).
  • L'attaccante del Lille Olivier Giroud ha preso parte attivamente a 19 gol in 25 presenze in Europa League (15 gol, 4 assist), segnando o fornendo un assist ogni 111 minuti nella competizione. Il francese è stato coinvolto in 15 gol nella stagione 2018-19 terminata in trionfo con il Chelsea (11 gol, 4 assist), un dato superato solo una volta in una singola stagione dal 2009-10.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LilleBrann
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

