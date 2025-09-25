Virgilio Sport
Rangers-Genk: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Ibrox Stadium di Glasgow
25 Settembre 2025 ore 21:00
Rangers
0
Genk
1
Partita finita
Arbitro: Matej Jug
  1. 55' 0-1 Oh Hyeon-Gyu
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Rangers 0, Genk 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Rangers 0, Genk 1.22:59

  3. 90'+4'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) e' ammonito per fallo.22:58

  4. 90'+4'

    Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).22:58

  5. 90'+4'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58

  6. 90'+3'

    Tiro respinto. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro da centro area.22:57

  7. 90'+3'

    Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:57

  9. 90'+3'

    James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57

  10. 90'+2'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  11. 90'+2'

    Fallo di John Souttar (Rangers).22:55

  12. 90'+1'

    Sostituzione, Genk. Konstantinos Karetsas sostituisce Patrik Hrosovsky.22:55

  13. 90'+1'

    Fallo di Ken Nkuba (Genk).22:54

  15. 90'+1'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:54

  17. 89'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:52

  18. 88'

    Tiro respinto. Connor Barron (Rangers) un tiro di destro da fuori area.22:52

  19. 88'

    Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bryan Heynen da calcio d'angolo.22:51

  21. 87'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).22:51

  22. 85'

    Fallo di Connor Barron (Rangers).22:49

  23. 85'

    Jusef Erabi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  24. 83'

    Fallo di Bojan Miovski (Rangers).22:47

  25. 83'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  27. 83'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:46

  28. 83'

    Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46

  29. 82'

    John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  30. 82'

    Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:45

  31. 81'

    Fuorigioco. Bryan Heynen(Genk) prova il lancio lungo, ma Joris Kayembe e' colto in fuorigioco.22:45

  33. 81'

    Sostituzione, Genk. Ken Nkuba sostituisce Jarne Steuckers.22:44

  34. 81'

    Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Ibrahima Bangoura.22:44

  35. 81'

    Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:44

  36. 80'

    Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Youssef Chermiti.22:44

  37. 80'

    Sostituzione, Rangers. Connor Barron sostituisce Thelo Aasgaard.22:43

  39. 80'

    Sostituzione, Rangers. Joe Rothwell sostituisce Derek Cornelius.22:43

  40. 79'

    Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:42

  41. 79'

    Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  42. 78'

    Djeidi Gassama (Rangers) e' ammonito.22:42

  43. 78'

    Djeidi Gassama (Rangers) cade ma ha simulato.22:42

  45. 77'

    Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  46. 77'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).22:41

  47. 74'

    Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  48. 74'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).22:38

  49. 73'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:36

  51. 71'

    Fallo di Noah Adedeji-Sternberg (Genk).22:35

  52. 71'

    Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  53. 71'

    Decisione VAR: no gol Rangers 0-1 Genk.22:34

  54. 69'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Oh Hyeon-Gyu (Genk) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:33

  55. 69'

    Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Patrik Hrosovsky e' colto in fuorigioco.22:33

  57. 67'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  58. 67'

    Fallo di John Souttar (Rangers).22:31

  59. 66'

    Fallo di Jarne Steuckers (Genk).22:30

  60. 66'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  61. 66'

    Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Zakaria El Ouahdi e' colto in fuorigioco.22:29

  63. 64'

    Tentativo fallito. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Youssef Chermiti.22:28

  64. 64'

    Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Yaimar Medina per infortunio.22:27

  65. 64'

    Gara riprende.22:27

  66. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Yaimar Medina (Genk) per infortunio.22:27

  67. 62'

    Tentativo fallito. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jarne Steuckers in seguito a un contropiede.22:26

  69. 61'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Bangoura (Genk).22:25

  70. 61'

    Tiro respinto. James Tavernier (Rangers) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:24

  71. 60'

    Gara riprende.22:24

  72. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Djeidi Gassama (Rangers) per infortunio.22:22

  73. 57'

    Mujaid Sadick (Genk) e' ammonito per fallo.22:21

  75. 57'

    Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  76. 57'

    Fallo di Mujaid Sadick (Genk).22:21

  77. 56'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:20

  78. 55'

    Gol! Rangers 0, Genk 1. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jarne Steuckers.22:18

  79. 53'

    Fallo di Bryan Heynen (Genk).22:17

  81. 53'

    James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  82. 52'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Derek Cornelius (Rangers).22:16

  83. 51'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky.22:15

  84. 49'

    Tentativo fallito. Joris Kayembe (Genk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:13

  85. 49'

    Tiro respinto. Jarne Steuckers (Genk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Patrik Hrosovsky.22:13

  87. 49'

    Tiro respinto. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro da centro area.22:13

  88. 49'

    Tiro respinto. Jarne Steuckers (Genk) un tiro di sinistro da centro area.22:13

  89. 49'

    Tiro parato. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Joris Kayembe.22:13

  90. 49'

    Tiro parato. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bryan Heynen.22:13

  91. 48'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:12

  93. 48'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  94. 48'

    Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Rangers) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:11

  95. 45'

    Sostituzione, Rangers. Oliver Antman sostituisce Mikey Moore.22:08

  96. Inizia il Secondo tempo Rangers 0, Genk 0.22:09

  97. 45'+9'

    Primo tempo terminato, Rangers 0, Genk 0.21:53

  99. 45'+8'

    Tiro respinto. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oh Hyeon-Gyu.21:53

  100. 45'+8'

    Fuorigioco. Derek Cornelius(Rangers) prova il lancio lungo, ma Youssef Chermiti e' colto in fuorigioco.21:52

  101. 45'+7'

    Rigore parato! Oh Hyeon-Gyu (Genk) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:51

  102. 45'+5'

    Decisione VAR: rigore Genk.21:49

  103. 45'+2'

    Rigore concesso da James Tavernier (Rangers) per un fallo in area.21:47

  105. 45'+2'

    Rigore per Genk. Yaimar Medina e'stato atterrato in area di rigore.21:47

  106. 45'+2'

    Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).21:46

  107. 45'+2'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  108. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  109. 41'

    Mohamed Diomande (Rangers) e' stato espulso.21:41

  111. 41'

    Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).21:41

  112. 41'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41

  113. 38'

    John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  114. 38'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).21:38

  115. 36'

    Decisione VAR: nessun rigore Rangers.21:36

  117. 35'

    Fallo di James Tavernier (Rangers).21:34

  118. 35'

    Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  119. 34'

    Tiro parato. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thelo Aasgaard.21:34

  120. 33'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Joris Kayembe con cross.21:32

  121. 31'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:31

  123. 30'

    Fuorigioco. Bryan Heynen(Genk) prova il lancio lungo, ma Yaimar Medina e' colto in fuorigioco.21:30

  124. 25'

    Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

  125. 25'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:24

  126. 23'

    Patrik Hrosovsky (Genk) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Bryan Heynen.21:22

  127. 22'

    Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  129. 22'

    Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).21:21

  130. 21'

    Tiro respinto. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da fuori area.21:21

  131. 20'

    Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).21:20

  132. 18'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:18

  133. 17'

    Fallo di Derek Cornelius (Rangers).21:17

  135. 17'

    Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  136. 17'

    Tiro respinto. Derek Cornelius (Rangers) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.21:17

  137. 17'

    Tiro respinto. John Souttar (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di James Tavernier con cross.21:17

  138. 16'

    James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16

  139. 16'

    Fallo di Joris Kayembe (Genk).21:16

  141. 15'

    Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.21:14

  142. 13'

    John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  143. 13'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).21:12

  144. 12'

    Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di James Tavernier.21:12

  145. 6'

    Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Bryan Heynen con cross.21:05

  147. 5'

    Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da centro area.21:04

  148. 3'

    Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:03

  149. 3'

    Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  150. Inizia il Primo tempo.21:00

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  153. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Ibrox Stadium
    Città: Glasgow
    Capienza: 50817 spettatori19:56

Formazioni Rangers - Genk

Rangers
Genk
TITOLARI RANGERS
  • (1) JACK BUTLAND (P)
  • (2) JAMES TAVERNIER (D)
  • (5) JOHN SOUTTAR (D)
  • (30) JAYDEN MEGHOMA (D)
  • (13) DEREK CORNELIUS (D)
  • (23) DJEIDI GASSAMA (C)
  • (10) MOHAMED DIOMANDE (C)
  • (11) THELO AASGAARD (C)
  • (47) MIKEY MOORE (C)
  • (43) NICOLAS RASKIN (C)
  • (9) YOUSSEF CHERMITI (A)
PANCHINA RANGERS
  • (6) JOE ROTHWELL (C)
  • (64) AIDEN MCCALLION (C)
  • (99) DANILO (A)
  • (18) OLIVER ANTMAN (A)
  • (8) CONNOR BARRON (C)
  • (49) BAILEY RICE (C)
  • (28) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (52) FINDLAY CURTIS (C)
  • (31) LIAM KELLY (P)
  • (50) JOSH GENTLES (A)
  • (32) KIERAN WRIGHT (P)
  • (24) NASSER DJIGA (D)
ALLENATORE RANGERS
  • Russell Martin
TITOLARI GENK
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
  • (77) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (18) JORIS KAYEMBE (D)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (19) YAIMAR MEDINA (C)
  • (7) JARNE STEUCKERS (C)
  • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA GENK
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (23) AARON BIBOUT (A)
  • (30) AYUMU YOKOYAMA (A)
  • (27) KEN NKUBA (D)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
  • (28) LUCCA BRUGHMANS (P)
  • (10) JUNYA ITO (A)
  • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
  • (44) JOSUE KONGOLO (D)
  • (32) NOAH ADEDEJI-STERNBERG (A)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
ALLENATORE GENK
  • Thorsten Fink
PREPARTITA

Rangers - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.
Arbitro di Rangers - Genk sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Rangers si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Genk si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Rangers ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Genk ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Rangers e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

Rangers-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Rangers e Genk: i Gers hanno già affrontato squadre belghe in questa stagione, perdendo 3-1 in casa e 6-0 in trasferta contro il Club Brugge nelle qualificazioni per la Champions League.
  • Questa sarà la prima partita in assoluto del Genk contro una squadra scozzese in una competizione europea: la squadra belga è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime tre partite in cui incontra una squadra per la prima volta in uno dei principali tornei europei (V2 N1), ma ha perso 3-0 contro il West Ham nell'incontro di questo tipo più recente, risalente all'Europa League nell'ottobre 2021.
  • I Rangers hanno vinto la loro partita d'esordio in quattro delle ultime cinque edizioni dell'Europa League, con l'eccezione della sconfitta casalinga per 2-0 contro il Lione nel settembre 2021.
  • Questa sarà la prima apparizione del Genk in Europa League dalla stagione 2021-22, l'unica in cui non è riuscito a superare la fase a gironi della competizione. La formazione belga ha vinto la sua prima partita senza subire alcuna rete in quattro delle cinque precedenti apparizioni in questa competizione (1P).
  • James Tavernier potrebbe raggiungere la 58esima presenza in UEFA Europa League con i Rangers, eguagliando Matheus (58 con il Braga) come secondo giocatore per numero di incontri disputati con un singolo club nella competizione, dietro solo ad Andreas Ulmer del Salisburgo (61).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RangersGenk
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

