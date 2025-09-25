Incontro terminato, Rangers 0, Genk 1.
Incontro terminato, Rangers 0, Genk 1.
Secondo tempo terminato, Rangers 0, Genk 1.22:59
Zakaria El Ouahdi (Genk) e' ammonito per fallo.22:58
Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).22:58
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:58
Tiro respinto. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro da centro area.22:57
Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:57
James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Fallo di John Souttar (Rangers).22:55
Sostituzione, Genk. Konstantinos Karetsas sostituisce Patrik Hrosovsky.22:55
Fallo di Ken Nkuba (Genk).22:54
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:54
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:52
Tiro respinto. Connor Barron (Rangers) un tiro di destro da fuori area.22:52
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Bryan Heynen da calcio d'angolo.22:51
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Jayden Meghoma (Rangers).22:51
Fallo di Connor Barron (Rangers).22:49
Jusef Erabi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Fallo di Bojan Miovski (Rangers).22:47
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:46
Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46
John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:45
Fuorigioco. Bryan Heynen(Genk) prova il lancio lungo, ma Joris Kayembe e' colto in fuorigioco.22:45
Sostituzione, Genk. Ken Nkuba sostituisce Jarne Steuckers.22:44
Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Ibrahima Bangoura.22:44
Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:44
Sostituzione, Rangers. Bojan Miovski sostituisce Youssef Chermiti.22:44
Sostituzione, Rangers. Connor Barron sostituisce Thelo Aasgaard.22:43
Sostituzione, Rangers. Joe Rothwell sostituisce Derek Cornelius.22:43
Fallo di Youssef Chermiti (Rangers).22:42
Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Djeidi Gassama (Rangers) e' ammonito.22:42
Djeidi Gassama (Rangers) cade ma ha simulato.22:42
Nicolas Raskin (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).22:41
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).22:38
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:36
Fallo di Noah Adedeji-Sternberg (Genk).22:35
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Decisione VAR: no gol Rangers 0-1 Genk.22:34
GOL CANCELLATO DAL VAR: Oh Hyeon-Gyu (Genk) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:33
Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Patrik Hrosovsky e' colto in fuorigioco.22:33
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di John Souttar (Rangers).22:31
Fallo di Jarne Steuckers (Genk).22:30
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fuorigioco. Jarne Steuckers(Genk) prova il lancio lungo, ma Zakaria El Ouahdi e' colto in fuorigioco.22:29
Tentativo fallito. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Youssef Chermiti.22:28
Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Yaimar Medina per infortunio.22:27
Gara riprende.22:27
Gara momentaneamente sospesa, Yaimar Medina (Genk) per infortunio.22:27
Tentativo fallito. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jarne Steuckers in seguito a un contropiede.22:26
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Bangoura (Genk).22:25
Tiro respinto. James Tavernier (Rangers) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:24
Gara riprende.22:24
Gara momentaneamente sospesa, Djeidi Gassama (Rangers) per infortunio.22:22
Mujaid Sadick (Genk) e' ammonito per fallo.22:21
Djeidi Gassama (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Mujaid Sadick (Genk).22:21
Oh Hyeon-Gyu (Genk) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:20
Gol! Rangers 0, Genk 1. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jarne Steuckers.22:18
Fallo di Bryan Heynen (Genk).22:17
James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Derek Cornelius (Rangers).22:16
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Patrik Hrosovsky.22:15
Tentativo fallito. Joris Kayembe (Genk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.22:13
Tiro respinto. Jarne Steuckers (Genk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Patrik Hrosovsky.22:13
Tiro respinto. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro da centro area.22:13
Tiro respinto. Jarne Steuckers (Genk) un tiro di sinistro da centro area.22:13
Tiro parato. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Joris Kayembe.22:13
Tiro parato. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bryan Heynen.22:13
Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).22:12
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Rangers) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:11
Sostituzione, Rangers. Oliver Antman sostituisce Mikey Moore.22:08
Inizia il Secondo tempo Rangers 0, Genk 0.22:09
Primo tempo terminato, Rangers 0, Genk 0.21:53
Tiro respinto. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oh Hyeon-Gyu.21:53
Fuorigioco. Derek Cornelius(Rangers) prova il lancio lungo, ma Youssef Chermiti e' colto in fuorigioco.21:52
Rigore parato! Oh Hyeon-Gyu (Genk) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:51
Decisione VAR: rigore Genk.21:49
Rigore concesso da James Tavernier (Rangers) per un fallo in area.21:47
Rigore per Genk. Yaimar Medina e'stato atterrato in area di rigore.21:47
Fallo di Djeidi Gassama (Rangers).21:46
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Mohamed Diomande (Rangers) e' stato espulso.21:41
Fallo di Mohamed Diomande (Rangers).21:41
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:41
John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Yaimar Medina (Genk).21:38
Decisione VAR: nessun rigore Rangers.21:36
Fallo di James Tavernier (Rangers).21:34
Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro parato. Djeidi Gassama (Rangers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Thelo Aasgaard.21:34
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Joris Kayembe con cross.21:32
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:31
Fuorigioco. Bryan Heynen(Genk) prova il lancio lungo, ma Yaimar Medina e' colto in fuorigioco.21:30
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:24
Patrik Hrosovsky (Genk) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Bryan Heynen.21:22
Mohamed Diomande (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).21:21
Tiro respinto. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da fuori area.21:21
Calcio d'angolo,Rangers. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).21:20
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Zakaria El Ouahdi con cross.21:18
Fallo di Derek Cornelius (Rangers).21:17
Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Tiro respinto. Derek Cornelius (Rangers) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata.21:17
Tiro respinto. John Souttar (Rangers) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di James Tavernier con cross.21:17
James Tavernier (Rangers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:16
Fallo di Joris Kayembe (Genk).21:16
Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.21:14
John Souttar (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).21:12
Tentativo fallito. Mikey Moore (Rangers) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di James Tavernier.21:12
Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Bryan Heynen con cross.21:05
Tiro respinto. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da centro area.21:04
Fallo di Ibrahima Bangoura (Genk).21:03
Thelo Aasgaard (Rangers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: Ibrox Stadium
Città: Glasgow
Capienza: 50817 spettatori19:56
Rangers - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.
Arbitro di Rangers - Genk sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Attualmente Rangers si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Genk si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Rangers ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Genk ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Rangers e Genk è la prima che si affrontano in campionato.
Rangers-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rangers
|Genk
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
