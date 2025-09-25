Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

GOL CANCELLATO DAL VAR: Oh Hyeon-Gyu (Genk) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:33

PREPARTITA

Rangers - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Genk sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Rangers si trova 27° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Genk si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Rangers ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Genk ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Rangers e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

Rangers-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Rangers e Genk: i Gers hanno già affrontato squadre belghe in questa stagione, perdendo 3-1 in casa e 6-0 in trasferta contro il Club Brugge nelle qualificazioni per la Champions League.

Questa sarà la prima partita in assoluto del Genk contro una squadra scozzese in una competizione europea: la squadra belga è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime tre partite in cui incontra una squadra per la prima volta in uno dei principali tornei europei (V2 N1), ma ha perso 3-0 contro il West Ham nell'incontro di questo tipo più recente, risalente all'Europa League nell'ottobre 2021.

I Rangers hanno vinto la loro partita d'esordio in quattro delle ultime cinque edizioni dell'Europa League, con l'eccezione della sconfitta casalinga per 2-0 contro il Lione nel settembre 2021.

Questa sarà la prima apparizione del Genk in Europa League dalla stagione 2021-22, l'unica in cui non è riuscito a superare la fase a gironi della competizione. La formazione belga ha vinto la sua prima partita senza subire alcuna rete in quattro delle cinque precedenti apparizioni in questa competizione (1P).

James Tavernier potrebbe raggiungere la 58esima presenza in UEFA Europa League con i Rangers, eguagliando Matheus (58 con il Braga) come secondo giocatore per numero di incontri disputati con un singolo club nella competizione, dietro solo ad Andreas Ulmer del Salisburgo (61).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: