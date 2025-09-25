Incontro terminato, Salisburgo 0, FC Porto 1.
Secondo tempo terminato, Salisburgo 0, FC Porto 1.22:52
Tiro parato. Karim Onisiwo (Salisburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:51
Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area.22:51
William Gomes (FC Porto) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:50
Gol! Salisburgo 0, FC Porto 1. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martim Fernandes.22:49
Sostituzione, Salisburgo. Lucas Gourna-Douath sostituisce Mads Bidstrup per infortunio.22:49
Gara riprende.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Gara momentaneamente sospesa, Mads Bidstrup (Salisburgo) per infortunio.22:48
Tentativo fallito. Deniz Gül (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Borja Sainz con cross in seguito a un calcio da fermo.22:47
Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:46
Tentativo fallito. Jan Bednarek (FC Porto) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Salisburgo).22:44
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Karim Onisiwo (Salisburgo).22:43
Yorbe Vertessen (Salisburgo) e' ammonito per fallo.22:43
Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:42
Tentativo fallito. Jan Bednarek (FC Porto) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Rodrigo Mora con cross da calcio d'angolo.22:41
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Sota Kitano (Salisburgo).22:40
Maurits Kjærgaard (Salisburgo) e' ammonito per fallo.22:39
Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:38
Jacob Rasmussen (Salisburgo) e' ammonito per fallo.22:36
Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Fallo di Jacob Rasmussen (Salisburgo).22:36
Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Sota Kitano con passaggio filtrante.22:36
Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).22:34
Karim Onisiwo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Samu Aghehowa.22:33
Tiro respinto. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Victor Froholdt.22:32
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:31
Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:30
Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).22:27
Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Karim Onisiwo (Salisburgo).22:27
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).22:25
Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rodrigo Mora.22:24
Rodrigo Mora (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:23
Sostituzione, FC Porto. Rodrigo Mora sostituisce Alan Varela.22:22
Sostituzione, Salisburgo. Maurits Kjærgaard sostituisce Kerim-Sam Alajbegovic.22:22
Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Moussa Yeo.22:22
Sostituzione, Salisburgo. Sota Kitano sostituisce Edmund Baidoo.22:22
Sostituzione, Salisburgo. Yorbe Vertessen sostituisce Petar Ratkov.22:22
Tiro parato. Stefan Lainer (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Ratkov.22:19
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).22:18
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:17
Decisione VAR: no gol Salisburgo 0-0 FC Porto.22:14
GOL CANCELLATO DAL VAR: Petar Ratkov (Salisburgo) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:13
Fuorigioco. Joane Gadou(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Moussa Yeo e' colto in fuorigioco.22:13
Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Gabri Veiga.22:10
Sostituzione, FC Porto. Martim Fernandes sostituisce Zaidu Sanusi per infortunio.22:09
Sostituzione, FC Porto. William Gomes sostituisce Pepê.22:09
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:09
Petar Ratkov (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Jacob Rasmussen (Salisburgo).22:08
Tiro respinto. Aleksa Terzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic con cross.22:06
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).22:04
Tiro respinto. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Moussa Yeo.22:04
Inizia il Secondo tempo Salisburgo 0, FC Porto 0.22:02
Primo tempo terminato, Salisburgo 0, FC Porto 0.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).21:44
Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pepê con cross.21:44
Tiro parato. Pepê (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:40
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:40
Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo).21:38
Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mads Bidstrup.21:38
Fuorigioco. Jakub Kiwior(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.21:35
Tiro respinto. Jan Bednarek (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Froholdt.21:34
Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area.21:34
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:34
Tiro respinto. Victor Froholdt (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:32
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.21:32
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:32
Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:30
Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).21:29
Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Edmund Baidoo.21:26
Tiro parato. Mads Bidstrup (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24
Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:22
Fallo di mano di Samu Aghehowa (FC Porto).21:20
Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:20
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:19
Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area.21:19
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Victor Froholdt (FC Porto).21:18
Moussa Yeo (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:16
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).21:15
Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Edmund Baidoo.21:13
Tentativo fallito. Stefan Lainer (Salisburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.21:12
Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Petar Ratkov.21:12
Tiro respinto. Petar Ratkov (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Moussa Yeo con passaggio filtrante.21:11
Fallo di Alan Varela (FC Porto).21:10
Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).21:05
Petar Ratkov (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Alan Varela (FC Porto).21:04
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Borja Sainz (FC Porto) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena Salzburg
Città: Wals bei Salzburg
Capienza: 30188 spettatori19:58
Salisburgo - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.
Arbitro di Salisburgo - FC Porto sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente Salisburgo si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Porto si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; FC Porto ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Salisburgo e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.
Salisburgo-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Salisburgo
|FC Porto
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
