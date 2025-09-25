Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

GOL CANCELLATO DAL VAR: Petar Ratkov (Salisburgo) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:13

PREPARTITA

Salisburgo - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Arbitro di Salisburgo - FC Porto sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Salisburgo si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Porto si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; FC Porto ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Salisburgo e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.

Salisburgo-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il prossimo sarà il primo incontro europeo tra Salisburgo e Porto: l'ultima partita degli austriaci contro una squadra portoghese risale al dicembre 2023, quando perse 3-1 contro il Benfica in Champions League.

Il Porto non ha mai perso un incontro di una delle principali competizioni europee contro una squadra austriaca in sei precedenti incroci (5V, 1N); il prossimo sarà il primo dal pareggio per 1-1 con l'Austria Vienna nel novembre 2013 in Champions League.

Questa è la prima partecipazione del Salisburgo alla fase a gironi di Europa League dal 2018-19, quando vinse tutte e sei le partite. Il club austriaco è rimasto imbattuto nelle ultime 15 sfide disputate nella fase a gironi della competizione (11V, 4N) dopo una sconfitta per 1-0 contro il Nizza nell'ottobre 2016.

Dopo aver vinto le sue prime sei trasferte affrontate in Europa League nella stagione 2010-11, Il Porto ha trovato il successo in appena due delle successive 17 gare esterne disputate nella competizione (5N, 10P).

Samu Aghehowa ha segnato sei gol nelle nove partite di Europa League disputate con il Porto nella scorsa stagione, prendendo parte a tutti gli incontri all'età di 21 anni o men: il record di reti realizzate nelle prime 10 presenze nella competizione per un giocatore appartiene a Donyell Malen (otto), mentre gli unici altri ad averne segnati più di sei sono Paco Alcácer e Luka Jovic (sette ciascuno).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: