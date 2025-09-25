Virgilio Sport
Salisburgo-FC Porto: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg
25 Settembre 2025 ore 21:00
Salisburgo
0
FC Porto
1
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
  1. 90+3' 0-1 William Gomes
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Salisburgo 0, FC Porto 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Salisburgo 0, FC Porto 1.22:52

  3. 90'+5'

    Tiro parato. Karim Onisiwo (Salisburgo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:51

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area.22:51

  5. 90'+3'

    William Gomes (FC Porto) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:50

  6. 90'+3'

    Gol! Salisburgo 0, FC Porto 1. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martim Fernandes.22:49

  7. 90'+2'

    Sostituzione, Salisburgo. Lucas Gourna-Douath sostituisce Mads Bidstrup per infortunio.22:49

  9. 90'+2'

    Gara riprende.22:48

  10. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48

  11. 90'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Mads Bidstrup (Salisburgo) per infortunio.22:48

  12. 90'

    Tentativo fallito. Deniz Gül (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Borja Sainz con cross in seguito a un calcio da fermo.22:47

  13. 89'

    Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  15. 89'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:46

  16. 88'

    Tentativo fallito. Jan Bednarek (FC Porto) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:44

  17. 88'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Alexander Schlager (Salisburgo).22:44

  18. 87'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Karim Onisiwo (Salisburgo).22:43

  19. 86'

    Yorbe Vertessen (Salisburgo) e' ammonito per fallo.22:43

  21. 86'

    Martim Fernandes (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  22. 86'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:42

  23. 84'

    Tentativo fallito. Jan Bednarek (FC Porto) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Rodrigo Mora con cross da calcio d'angolo.22:41

  24. 84'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Sota Kitano (Salisburgo).22:40

  25. 83'

    Maurits Kjærgaard (Salisburgo) e' ammonito per fallo.22:39

  27. 81'

    Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.22:38

  28. 80'

    Jacob Rasmussen (Salisburgo) e' ammonito per fallo.22:36

  29. 80'

    Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  30. 80'

    Fallo di Jacob Rasmussen (Salisburgo).22:36

  31. 79'

    Tentativo fallito. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Sota Kitano con passaggio filtrante.22:36

  33. 77'

    Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).22:34

  34. 77'

    Karim Onisiwo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  35. 77'

    Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Samu Aghehowa.22:33

  36. 76'

    Tiro respinto. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Victor Froholdt.22:32

  37. 75'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  39. 75'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:31

  40. 73'

    Fuorigioco. Diogo Costa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.22:30

  41. 71'

    Fallo di Martim Fernandes (FC Porto).22:27

  42. 71'

    Yorbe Vertessen (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  43. 70'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  45. 70'

    Fallo di Karim Onisiwo (Salisburgo).22:27

  46. 69'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25

  47. 69'

    Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).22:25

  48. 67'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rodrigo Mora.22:24

  49. 67'

    Rodrigo Mora (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  51. 67'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).22:23

  52. 66'

    Sostituzione, FC Porto. Rodrigo Mora sostituisce Alan Varela.22:22

  53. 66'

    Sostituzione, Salisburgo. Maurits Kjærgaard sostituisce Kerim-Sam Alajbegovic.22:22

  54. 65'

    Sostituzione, Salisburgo. Karim Onisiwo sostituisce Moussa Yeo.22:22

  55. 65'

    Sostituzione, Salisburgo. Sota Kitano sostituisce Edmund Baidoo.22:22

  57. 65'

    Sostituzione, Salisburgo. Yorbe Vertessen sostituisce Petar Ratkov.22:22

  58. 63'

    Tiro parato. Stefan Lainer (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Ratkov.22:19

  59. 62'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).22:18

  60. 62'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  61. 61'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).22:17

  63. 58'

    Decisione VAR: no gol Salisburgo 0-0 FC Porto.22:14

  64. 57'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Petar Ratkov (Salisburgo) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:13

  65. 57'

    Fuorigioco. Joane Gadou(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Moussa Yeo e' colto in fuorigioco.22:13

  66. 53'

    Sostituzione, FC Porto. Francisco Moura sostituisce Gabri Veiga.22:10

  67. 53'

    Sostituzione, FC Porto. Martim Fernandes sostituisce Zaidu Sanusi per infortunio.22:09

  69. 53'

    Sostituzione, FC Porto. William Gomes sostituisce Pepê.22:09

  70. 52'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).22:09

  71. 52'

    Petar Ratkov (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  72. 52'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  73. 52'

    Fallo di Jacob Rasmussen (Salisburgo).22:08

  75. 49'

    Tiro respinto. Aleksa Terzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kerim-Sam Alajbegovic con cross.22:06

  76. 48'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (FC Porto).22:04

  77. 48'

    Tiro respinto. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Moussa Yeo.22:04

  78. Inizia il Secondo tempo Salisburgo 0, FC Porto 0.22:02

  79. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Salisburgo 0, FC Porto 0.21:45

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  82. 45'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  83. 45'

    Fallo di Mads Bidstrup (Salisburgo).21:44

  84. 44'

    Tiro parato. Gabri Veiga (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pepê con cross.21:44

  85. 41'

    Tiro parato. Pepê (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:40

  87. 40'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:40

  88. 39'

    Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  89. 39'

    Fallo di Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo).21:38

  90. 38'

    Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mads Bidstrup.21:38

  91. 36'

    Fuorigioco. Jakub Kiwior(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Borja Sainz e' colto in fuorigioco.21:35

  93. 35'

    Tiro respinto. Jan Bednarek (FC Porto) un tiro di destro da centro area. Assist di Victor Froholdt.21:34

  94. 35'

    Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area.21:34

  95. 34'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Joane Gadou (Salisburgo).21:34

  96. 33'

    Tiro respinto. Victor Froholdt (FC Porto) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:32

  97. 32'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.21:32

  99. 32'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  100. 32'

    Fallo di Joane Gadou (Salisburgo).21:32

  101. 31'

    Fuorigioco. Alexander Schlager(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Edmund Baidoo e' colto in fuorigioco.21:30

  102. 29'

    Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  103. 29'

    Fallo di Petar Ratkov (Salisburgo).21:29

  105. 26'

    Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Edmund Baidoo.21:26

  106. 25'

    Tiro parato. Mads Bidstrup (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24

  107. 22'

    Tentativo fallito. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.21:22

  108. 21'

    Fallo di mano di Samu Aghehowa (FC Porto).21:20

  109. 21'

    Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabri Veiga con cross da calcio d'angolo.21:20

  111. 20'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:20

  112. 20'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  113. 20'

    Fallo di Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:19

  114. 20'

    Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area.21:19

  115. 19'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Victor Froholdt (FC Porto).21:18

  117. 16'

    Moussa Yeo (Salisburgo) e' ammonito per fallo.21:16

  118. 16'

    Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  119. 16'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).21:15

  120. 14'

    Tiro respinto. Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Edmund Baidoo.21:13

  121. 13'

    Tentativo fallito. Stefan Lainer (Salisburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra.21:12

  123. 13'

    Tiro respinto. Soumaïla Diabaté (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Petar Ratkov.21:12

  124. 12'

    Tiro respinto. Petar Ratkov (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Moussa Yeo con passaggio filtrante.21:11

  125. 10'

    Fallo di Alan Varela (FC Porto).21:10

  126. 10'

    Kerim-Sam Alajbegovic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  127. 6'

    Fallo di Jan Bednarek (FC Porto).21:05

  129. 6'

    Petar Ratkov (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  130. 4'

    Fallo di Alan Varela (FC Porto).21:04

  131. 4'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  132. 3'

    Borja Sainz (FC Porto) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da calcio d'angolo.21:02

  133. 2'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).21:01

  135. Inizia il Primo tempo.21:00

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Red Bull Arena Salzburg
    Città: Wals bei Salzburg
    Capienza: 30188 spettatori19:58

Formazioni Salisburgo - FC Porto

Salisburgo
FC Porto
TITOLARI SALISBURGO
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
  • (23) JOANE GADOU (D)
  • (2) JACOB RASMUSSEN (D)
  • (3) ALEKSA TERZIC (D)
  • (49) MOUSSA YEO (C)
  • (27) KERIM-SAM ALAJBEGOVIC (C)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (18) MADS BIDSTRUP (C)
  • (21) PETAR RATKOV (A)
  • (20) EDMUND BAIDOO (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (48) ROCCO ZIKOVIC (D)
  • (9) KARIM ONISIWO (A)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (11) YORBE VERTESSEN (A)
  • (29) LUCAS GOURNA-DOUATH (C)
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (8) SOTA KITANO (A)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (92) SALKO HAMZIC (P)
  • (37) TIM TRUMMER (C)
  • (15) MAMADY DIAMBOU (C)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Thomas Letsch
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (13) PABLO ROSARIO (D)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
  • (11) PEPÊ (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (92) JOÃO TEIXEIRA (C)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (47) ÁNGEL ALARCÓN (A)
  • (73) GABRIEL BRÁS (D)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
PREPARTITA

Salisburgo - FC Porto è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.
Arbitro di Salisburgo - FC Porto sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Salisburgo si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece FC Porto si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Salisburgo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; FC Porto ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Salisburgo e FC Porto è la prima che si affrontano in campionato.

Salisburgo-FC Porto ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il prossimo sarà il primo incontro europeo tra Salisburgo e Porto: l'ultima partita degli austriaci contro una squadra portoghese risale al dicembre 2023, quando perse 3-1 contro il Benfica in Champions League.
  • Il Porto non ha mai perso un incontro di una delle principali competizioni europee contro una squadra austriaca in sei precedenti incroci (5V, 1N); il prossimo sarà il primo dal pareggio per 1-1 con l'Austria Vienna nel novembre 2013 in Champions League.
  • Questa è la prima partecipazione del Salisburgo alla fase a gironi di Europa League dal 2018-19, quando vinse tutte e sei le partite. Il club austriaco è rimasto imbattuto nelle ultime 15 sfide disputate nella fase a gironi della competizione (11V, 4N) dopo una sconfitta per 1-0 contro il Nizza nell'ottobre 2016.
  • Dopo aver vinto le sue prime sei trasferte affrontate in Europa League nella stagione 2010-11, Il Porto ha trovato il successo in appena due delle successive 17 gare esterne disputate nella competizione (5N, 10P).
  • Samu Aghehowa ha segnato sei gol nelle nove partite di Europa League disputate con il Porto nella scorsa stagione, prendendo parte a tutti gli incontri all'età di 21 anni o men: il record di reti realizzate nelle prime 10 presenze nella competizione per un giocatore appartiene a Donyell Malen (otto), mentre gli unici altri ad averne segnati più di sei sono Paco Alcácer e Luka Jovic (sette ciascuno).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SalisburgoFC Porto
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

