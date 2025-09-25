Incontro terminato, Stuttgart 2, Celta Vigo 1.
Incontro terminato, Stuttgart 2, Celta Vigo 1.
Secondo tempo terminato, Stuttgart 2, Celta Vigo 1.22:54
Ilaix Moriba (Celta Vigo) e' ammonito.22:54
Alexander Nübel (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:54
Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).22:53
Hugo Sotelo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ionut Radu.22:52
Fallo di Angelo Stiller (Stuttgart).22:52
Carl Starfelt (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Ermedin Demirovic.22:52
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:51
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50
Fallo di Hugo Sotelo (Celta Vigo).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Fallo di mano di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:49
Tentativo fallito. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Borja Iglesias.22:47
Gol! Stuttgart 2, Celta Vigo 1. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilaix Moriba.22:45
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).22:44
Fallo di Atakan Karazor (Stuttgart).22:44
Hugo Sotelo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Lorenz Assignon (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:43
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:43
Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Sotelo sostituisce Fran Beltrán.22:42
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Angelo Stiller con cross da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).22:41
Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:41
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Badredine Bouanani.22:40
Sostituzione, Stuttgart. Josha Vagnoman sostituisce Jamie Leweling.22:39
Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).22:39
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:38
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38
Tentativo fallito. Javi Rueda (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Javi Rodríguez da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Luca Jaquez (Stuttgart).22:36
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).22:36
Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36
Alexander Nübel (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).22:33
Tiro respinto. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:33
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:32
Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Angelo Stiller con passaggio filtrante.22:31
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:30
Sostituzione, Stuttgart. Tiago Tomás sostituisce Bilal El Khannouss.22:29
Sostituzione, Stuttgart. Atakan Karazor sostituisce Chema Andres.22:29
Gol! Stuttgart 2, Celta Vigo 0. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Angelo Stiller da calcio d'angolo.22:26
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Javi Rueda (Celta Vigo).22:26
Fuorigioco. Borja Iglesias(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Bryan Zaragoza e' colto in fuorigioco.22:24
Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:23
Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.22:22
Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:21
Sostituzione, Celta Vigo. Javi Rueda sostituisce Jones El Abdellaoui.22:21
Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Iago Aspas.22:20
Sostituzione, Celta Vigo. Bryan Zaragoza sostituisce Pablo Durán.22:20
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:19
Tiro respinto. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Angelo Stiller.22:19
Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Angelo Stiller.22:18
Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Angelo Stiller con suggerimento di testa.22:17
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:16
Fuorigioco. Chema Andres(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Bilal El Khannouss e' colto in fuorigioco.22:14
Chema Andres (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).22:12
Tiro respinto. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ilaix Moriba.22:11
Sostituzione, Celta Vigo. Borja Iglesias sostituisce Ferran Jutglà.22:11
Gol! Stuttgart 1, Celta Vigo 0. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Nübel con passaggio filtrante.22:09
Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ramon Hendriks.22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Ferran Jutglà (Celta Vigo) per infortunio.22:07
Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da centro area.22:06
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lorenz Assignon con suggerimento di testa.22:06
Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).22:05
Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Inizia il Secondo tempo Stuttgart 0, Celta Vigo 0.22:04
Primo tempo terminato, Stuttgart 0, Celta Vigo 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Lorenz Assignon(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.21:44
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Óscar Mingueza (Celta Vigo).21:43
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:41
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Badredine Bouanani.21:40
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Iago Aspas (Celta Vigo).21:39
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).21:38
Tiro parato. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bilal El Khannouss.21:38
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:38
Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilaix Moriba in seguito a un contropiede.21:37
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).21:36
Óscar Mingueza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tiro respinto. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bilal El Khannouss.21:36
Ermedin Demirovic (Stuttgart) e' ammonito per fallo.21:34
Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).21:34
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jones El Abdellaoui (Celta Vigo).21:29
Sostituzione, Stuttgart. Luca Jaquez sostituisce Finn Jeltsch per infortunio.21:24
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Finn Jeltsch (Stuttgart) per infortunio.21:22
Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:22
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Finn Jeltsch (Stuttgart) per infortunio.21:17
Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).21:17
Óscar Mingueza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).21:14
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:09
Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Lorenz Assignon con cross.21:09
Tentativo fallito. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:06
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:04
Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).21:03
Tentativo fallito. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori19:56
Stoccarda - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Celta de Vigo sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Attualmente Stoccarda si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Stoccarda e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda non ha mai vinto, Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Stoccarda-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
