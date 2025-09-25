Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Stoccarda-Celta de Vigo: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MHPArena di Stoccarda
25 Settembre 2025 ore 21:00
Stoccarda
2
Celta de Vigo
1
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 51' 1-0 Badredine Bouanani
  2. 68' 2-0 Bilal El Khannouss
  3. 86' 2-1 Borja Iglesias
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Stuttgart 2, Celta Vigo 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Stuttgart 2, Celta Vigo 1.22:54

  3. 90'+5'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) e' ammonito.22:54

  4. 90'+5'

    Alexander Nübel (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  5. 90'+5'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:54

  6. 90'+4'

    Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).22:53

  7. 90'+4'

    Hugo Sotelo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  9. 90'+3'

    Tentativo fallito. Bryan Zaragoza (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ionut Radu.22:52

  10. 90'+3'

    Fallo di Angelo Stiller (Stuttgart).22:52

  11. 90'+3'

    Carl Starfelt (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  12. 90'+3'

    Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Ermedin Demirovic.22:52

  13. 90'+2'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:51

  15. 90'+2'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  16. 90'+1'

    Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50

  17. 90'+1'

    Fallo di Hugo Sotelo (Celta Vigo).22:50

  18. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  19. 90'

    Fallo di mano di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:49

  21. 88'

    Tentativo fallito. Óscar Mingueza (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Borja Iglesias.22:47

  22. 86'

    Gol! Stuttgart 2, Celta Vigo 1. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilaix Moriba.22:45

  23. 86'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  24. 86'

    Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).22:44

  25. 85'

    Fallo di Atakan Karazor (Stuttgart).22:44

  27. 85'

    Hugo Sotelo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  28. 85'

    Lorenz Assignon (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:43

  29. 85'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:43

  30. 85'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  31. 83'

    Sostituzione, Celta Vigo. Hugo Sotelo sostituisce Fran Beltrán.22:42

  33. 83'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Angelo Stiller con cross da calcio d'angolo.22:42

  34. 82'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Carl Starfelt (Celta Vigo).22:41

  35. 82'

    Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  36. 82'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:41

  37. 81'

    Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Badredine Bouanani.22:40

  39. 81'

    Sostituzione, Stuttgart. Josha Vagnoman sostituisce Jamie Leweling.22:39

  40. 80'

    Ramon Hendriks (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  41. 80'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).22:39

  42. 79'

    Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:38

  43. 79'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  45. 78'

    Tentativo fallito. Javi Rueda (Celta Vigo) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Javi Rodríguez da calcio d'angolo.22:37

  46. 77'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Luca Jaquez (Stuttgart).22:36

  47. 77'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).22:36

  48. 77'

    Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:36

  49. 74'

    Alexander Nübel (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  51. 74'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).22:33

  52. 74'

    Tiro respinto. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:33

  53. 73'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:32

  54. 73'

    Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Angelo Stiller con passaggio filtrante.22:31

  55. 71'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  57. 71'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:30

  58. 70'

    Sostituzione, Stuttgart. Tiago Tomás sostituisce Bilal El Khannouss.22:29

  59. 70'

    Sostituzione, Stuttgart. Atakan Karazor sostituisce Chema Andres.22:29

  60. 68'

    Gol! Stuttgart 2, Celta Vigo 0. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Angelo Stiller da calcio d'angolo.22:26

  61. 67'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Javi Rueda (Celta Vigo).22:26

  63. 65'

    Fuorigioco. Borja Iglesias(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Bryan Zaragoza e' colto in fuorigioco.22:24

  64. 65'

    Fallo di Jamie Leweling (Stuttgart).22:23

  65. 65'

    Javi Rueda (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  66. 63'

    Williot Swedberg (Celta Vigo) e' ammonito per fallo.22:22

  67. 63'

    Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  69. 63'

    Fallo di Williot Swedberg (Celta Vigo).22:21

  70. 62'

    Sostituzione, Celta Vigo. Javi Rueda sostituisce Jones El Abdellaoui.22:21

  71. 62'

    Sostituzione, Celta Vigo. Williot Swedberg sostituisce Iago Aspas.22:20

  72. 61'

    Sostituzione, Celta Vigo. Bryan Zaragoza sostituisce Pablo Durán.22:20

  73. 61'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Javi Rodríguez (Celta Vigo).22:19

  75. 61'

    Tiro respinto. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Angelo Stiller.22:19

  76. 59'

    Tiro respinto. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Angelo Stiller.22:18

  77. 58'

    Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Angelo Stiller con suggerimento di testa.22:17

  78. 57'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  79. 57'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:16

  81. 55'

    Fuorigioco. Chema Andres(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Bilal El Khannouss e' colto in fuorigioco.22:14

  82. 53'

    Chema Andres (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  83. 53'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).22:12

  84. 52'

    Tiro respinto. Pablo Durán (Celta Vigo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ilaix Moriba.22:11

  85. 52'

    Sostituzione, Celta Vigo. Borja Iglesias sostituisce Ferran Jutglà.22:11

  87. 51'

    Gol! Stuttgart 1, Celta Vigo 0. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alexander Nübel con passaggio filtrante.22:09

  88. 49'

    Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ramon Hendriks.22:08

  89. 49'

    Gara riprende.22:07

  90. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Ferran Jutglà (Celta Vigo) per infortunio.22:07

  91. 47'

    Tiro respinto. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da centro area.22:06

  93. 47'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lorenz Assignon con suggerimento di testa.22:06

  94. 46'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).22:05

  95. 46'

    Javi Rodríguez (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  96. Inizia il Secondo tempo Stuttgart 0, Celta Vigo 0.22:04

  97. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Stuttgart 0, Celta Vigo 0.21:47

  99. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  100. 44'

    Fuorigioco. Lorenz Assignon(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.21:44

  101. 43'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Óscar Mingueza (Celta Vigo).21:43

  102. 41'

    Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:41

  103. 40'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Badredine Bouanani.21:40

  105. 39'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Iago Aspas (Celta Vigo).21:39

  106. 38'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).21:38

  107. 38'

    Tiro parato. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bilal El Khannouss.21:38

  108. 38'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:38

  109. 37'

    Tentativo fallito. Ferran Jutglà (Celta Vigo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ilaix Moriba in seguito a un contropiede.21:37

  111. 36'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).21:36

  112. 36'

    Óscar Mingueza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  113. 36'

    Tiro respinto. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bilal El Khannouss.21:36

  114. 35'

    Ermedin Demirovic (Stuttgart) e' ammonito per fallo.21:34

  115. 35'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Stuttgart).21:34

  117. 35'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  118. 30'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Jones El Abdellaoui (Celta Vigo).21:29

  119. 25'

    Sostituzione, Stuttgart. Luca Jaquez sostituisce Finn Jeltsch per infortunio.21:24

  120. 24'

    Gara riprende.21:24

  121. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Finn Jeltsch (Stuttgart) per infortunio.21:22

  123. 22'

    Finn Jeltsch (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  124. 22'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:22

  125. 18'

    Gara riprende.21:18

  126. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Finn Jeltsch (Stuttgart) per infortunio.21:17

  127. 17'

    Fallo di Badredine Bouanani (Stuttgart).21:17

  129. 17'

    Óscar Mingueza (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  130. 14'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcos Alonso (Celta Vigo).21:14

  131. 9'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:09

  132. 9'

    Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Lorenz Assignon con cross.21:09

  133. 6'

    Tentativo fallito. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:06

  135. 4'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  136. 4'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).21:04

  137. 4'

    Calcio d'angolo,Celta Vigo. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).21:03

  138. 3'

    Tentativo fallito. Iago Aspas (Celta Vigo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:03

  139. Inizia il Primo tempo.21:00

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

  143. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MHPArena
    Città: Stoccarda
    Capienza: 60449 spettatori19:56

Formazioni Stoccarda - Celta de Vigo

Stoccarda
Celta de Vigo
TITOLARI STOCCARDA
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (18) JAMIE LEWELING (C)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (C)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (45) LAZAR JOVANOVIC (A)
  • (23) DAN-AXEL ZAGADOU (D)
  • (35) MIRZA CATOVIC (C)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (8) TIAGO TOMÁS (A)
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (2) CARL STARFELT (D)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (C)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (C)
  • (8) FRAN BELTRÁN (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (22) HUGO SOTELO (C)
  • (15) BRYAN ZARAGOZA (A)
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (24) CARLOS DOMÍNGUEZ (D)
  • (17) JAVI RUEDA (D)
  • (12) MANUEL FERNÁNDEZ (D)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
  • (16) MIGUEL ROMÁN (C)
  • (23) HUGO ÁLVAREZ (C)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (C)
  • (14) DAMIÁN RODRÍGUEZ (C)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Stoccarda - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Celta de Vigo sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Stoccarda si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Stoccarda e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda non ha mai vinto, Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Stoccarda-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti tra Stoccarda e Celta Vigo nelle competizioni europee risalgono agli ottavi di finale della Coppa UEFA 2000-01, con la squadra spagnola che vinse 2-1 nella gara di ritorno dopo il pareggio per 0-0 nella sfida di andata in Germania.
  • Lo Stoccarda ha vinto solo due delle ultime 15 partite disputate contro squadre spagnole nelle competizioni europee (4N, 9P) e ha perso 3-1 in trasferta contro il Real Madrid nella fase a gironi della Champions League nella scorsa stagione.
  • Lo Stoccarda parteciperà per la prima volta a due edizioni di fila di una delle principali competizioni europee dalle quattro stagioni consecutive dal 2007-08 al 2010-11. Questa sarà la sua prima apparizione in Europa League dal 2012-13, quando non riuscì a vincere nessuna delle cinque partite casalinghe affrontate (3N, 2P).
  • Il Celta Vigo parteciperà a una delle principali competizioni europee per la prima volta dall'Europa League 2016-17, quando raggiunse la semifinale prima di essere eliminato dal Manchester United, ottenendo il suo miglior risultato di sempre in tali competizioni.
  • Angelo Stiller è il giocatore che ha completato il secondo maggior numero di passaggi tra tutti i centrocampisti (681) nella fase a gironi della Champions League 2024/25, dietro a Joshua Kimmich del Bayern Monaco (748). Stiller ha anche effettuato il terzo maggior numero di passaggi nella trequarti avversaria (109) nella stessa fase a gironi, dietro a Kimmich (118) e Olivier Boscagli del PSV Eindhoven (115).
  • Iago Aspas è l'unico attuale giocatore del Celta de Vigo ad aver disputato l'ultima partita europea del club contro il Manchester United all'Old Trafford nel maggio 2017, quando partì titolare il pareggio per 1-1 (il portiere Ivan Villar era in panchina); il 38enne potrebbe diventare il sesto marcatore più anziano della competizione e il quarto più anziano a segnare una rete fuori casa (38 anni e 55 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StoccardaCelta de Vigo
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio