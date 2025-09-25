Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Stoccarda - Celta de Vigo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Arbitro di Stoccarda - Celta de Vigo sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Stoccarda si trova 28° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Stoccarda ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Celta de Vigo ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Stoccarda e Celta de Vigo si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda non ha mai vinto, Celta de Vigo ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Stoccarda-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Stoccarda e Celta Vigo nelle competizioni europee risalgono agli ottavi di finale della Coppa UEFA 2000-01, con la squadra spagnola che vinse 2-1 nella gara di ritorno dopo il pareggio per 0-0 nella sfida di andata in Germania.

Lo Stoccarda ha vinto solo due delle ultime 15 partite disputate contro squadre spagnole nelle competizioni europee (4N, 9P) e ha perso 3-1 in trasferta contro il Real Madrid nella fase a gironi della Champions League nella scorsa stagione.

Lo Stoccarda parteciperà per la prima volta a due edizioni di fila di una delle principali competizioni europee dalle quattro stagioni consecutive dal 2007-08 al 2010-11. Questa sarà la sua prima apparizione in Europa League dal 2012-13, quando non riuscì a vincere nessuna delle cinque partite casalinghe affrontate (3N, 2P).

Il Celta Vigo parteciperà a una delle principali competizioni europee per la prima volta dall'Europa League 2016-17, quando raggiunse la semifinale prima di essere eliminato dal Manchester United, ottenendo il suo miglior risultato di sempre in tali competizioni.

Angelo Stiller è il giocatore che ha completato il secondo maggior numero di passaggi tra tutti i centrocampisti (681) nella fase a gironi della Champions League 2024/25, dietro a Joshua Kimmich del Bayern Monaco (748). Stiller ha anche effettuato il terzo maggior numero di passaggi nella trequarti avversaria (109) nella stessa fase a gironi, dietro a Kimmich (118) e Olivier Boscagli del PSV Eindhoven (115).

Iago Aspas è l'unico attuale giocatore del Celta de Vigo ad aver disputato l'ultima partita europea del club contro il Manchester United all'Old Trafford nel maggio 2017, quando partì titolare il pareggio per 1-1 (il portiere Ivan Villar era in panchina); il 38enne potrebbe diventare il sesto marcatore più anziano della competizione e il quarto più anziano a segnare una rete fuori casa (38 anni e 55 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: