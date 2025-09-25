Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Young Boys - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.

Arbitro di Young Boys - Panathinaikos sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Young Boys si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Young Boys ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Panathinaikos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Young Boys e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.

Young Boys-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Young Boys e Panathinaikos in una competizione europea: l'unico precedente incontro dello YB con una squadra greca risale alla fase a gironi dell'Europa League 2016-17, quando perse 1-0 in casa e pareggiò 1-1 in trasferta con l'Olympiakos.

L'unico precedente incontro del Panathinaikos con una squadra svizzera in una competizione europea risale alla Coppa UEFA 1974-75, quando perse complessivamente 3-2 contro il Grasshopper al primo turno (0-2 in trasferta, 2-1 in casa).

La stagione 2025-26 sarà la nona nelle ultime 10 in cui lo Young Boys prenderà parte a una delle prncipali competizioni europee (a partire dal 2016-17, con l'eccezione del 2022-23); tuttavia, gli svizzeri hanno iniziato una sola di queste stagioni con una vittoria, battendo il Manchester United nella Champions League 2021-22 (1N, 6P).

Il Panathinaikos ha raggiunto gli ottavi di finale della Conference League la scorsa stagione, la prima apparizione nella fase a eliminazione diretta di una delle principali competizioni europee dall'Europa League 2009-10. La squadra greca ha vinto solo una delle ultime 19 sfide affrontate in questa competizione (4N, 14P).

Cyriel Dessers ha preso parte a 14 gol nelle sue ultime 21 presenze nelle principali competizioni europee (10 gol, 4 assist), realizzando tre gol e fornendo due assist nella scorsa Europa League con i Rangers.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: