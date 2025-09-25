Incontro terminato, Young Boys 1, Panathinaikos 4.
Secondo tempo terminato, Young Boys 1, Panathinaikos 4.22:49
Tiro parato. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Andrews.22:49
Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46
Sergio Córdova (Young Boys) e' ammonito per fallo.22:46
Fallo di Sergio Córdova (Young Boys).22:46
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Tentativo fallito. Ebrima Colley (Young Boys) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jaouen Hadjam con cross.22:44
Tiro respinto. Dominik Pech (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jaouen Hadjam.22:43
Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Fallo di Filip Mladenovic (Panathinaikos).22:41
Ebrima Colley (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40
Fallo di Giannis Kotsiras (Panathinaikos).22:40
Sostituzione, Panathinaikos. Vicente Taborda sostituisce Tasos Bakasetas.22:40
Fuorigioco. Giannis Kotsiras(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.22:39
Fallo di Dominik Pech (Young Boys).22:37
Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).22:35
Fallo di Ryan Andrews (Young Boys).22:33
Filip Mladenovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Sostituzione, Young Boys. Ryan Andrews sostituisce Saidy Janko.22:32
Sostituzione, Young Boys. Dominik Pech sostituisce Christian Fassnacht.22:32
Sostituzione, Panathinaikos. Davide Calabria sostituisce Tetê.22:32
Sostituzione, Panathinaikos. Pedro Chirivella sostituisce Renato Sanches.22:32
Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:28
Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).22:27
Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ebrima Colley.22:26
Sostituzione, Panathinaikos. Georgios Kyriakopoulos sostituisce Anass Zaroury.22:25
Sostituzione, Panathinaikos. Cyriel Dessers sostituisce Karol Swiderski.22:25
Gol! Young Boys 1, Panathinaikos 4. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Giannis Kotsiras con cross.22:23
Sostituzione, Young Boys. Rayan Raveloson sostituisce Armin Gigovic.22:22
Sostituzione, Young Boys. Ebrima Colley sostituisce Joël Monteiro.22:22
Sostituzione, Young Boys. Sergio Córdova sostituisce Chris Bedia.22:22
Fuorigioco. Tetê(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Karol Swiderski e' colto in fuorigioco.22:21
Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).22:18
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fuorigioco. Chris Bedia(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Darian Males e' colto in fuorigioco.22:17
Tentativo fallito. Darian Males (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Armin Gigovic.22:16
Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:14
Tiro parato. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Karol Swiderski.22:14
Fallo di mano di Manolis Siopis (Panathinaikos).22:12
Tentativo fallito. Giannis Kotsiras (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anass Zaroury da calcio d'angolo.22:11
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).22:10
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Manolis Siopis (Panathinaikos).22:09
Tanguy Zoukrou (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:08
Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Renato Sanches.22:07
Tentativo fallito. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Saidy Janko.22:05
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:04
Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).22:04
Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Filip Mladenovic (Panathinaikos).22:02
Inizia il Secondo tempo Young Boys 1, Panathinaikos 3.22:01
Primo tempo terminato, Young Boys 1, Panathinaikos 3.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Fallo di Loris Benito (Young Boys).21:42
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Manolis Siopis (Panathinaikos).21:42
Tiro respinto. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area.21:42
Tiro respinto. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di destro da fuori area. Assist di Loris Benito.21:42
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Mladenovic con cross.21:41
Tentativo fallito. Darian Males (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Jaouen Hadjam con cross da calcio d'angolo.21:40
Tiro respinto. Christian Fassnacht (Young Boys) un colpo di testa da centro area. Assist di Darian Males con cross.21:39
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Anass Zaroury (Panathinaikos).21:39
Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:38
Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Chris Bedia.21:36
Fuorigioco. Edimilson Fernandes(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Loris Benito e' colto in fuorigioco.21:34
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Karol Swiderski (Panathinaikos).21:33
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:33
Fallo di Darian Males (Young Boys).21:32
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).21:30
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Karol Swiderski (Panathinaikos).21:29
Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:27
Fallo di Loris Benito (Young Boys).21:27
Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Tentativo fallito. Edimilson Fernandes (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joël Monteiro.21:26
Gol! Young Boys 1, Panathinaikos 3. Saidy Janko (Young Boys) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darian Males.21:24
Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Saidy Janko con cross da calcio d'angolo.21:23
Tentativo fallito. Christian Fassnacht (Young Boys) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Edimilson Fernandes con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Renato Sanches (Panathinaikos).21:20
Gol! Young Boys 0, Panathinaikos 3. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:18
Tiro parato. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giannis Kotsiras.21:18
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).21:17
Giannis Kotsiras (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Gioco pericoloso di Joël Monteiro (Young Boys).21:16
Fuorigioco. Edimilson Fernandes(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Darian Males e' colto in fuorigioco.21:15
Gol! Young Boys 0, Panathinaikos 2. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Darian Males (Young Boys).21:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).21:12
Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Renato Sanches.21:12
Gol! Young Boys 0, Panathinaikos 1. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tetê.
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:09
Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).21:09
Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giannis Kotsiras con cross.21:07
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Joël Monteiro (Young Boys).21:06
Tiro parato. Darian Males (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Saidy Janko.21:06
Tentativo fallito. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Filip Mladenovic.21:05
Fallo di Edimilson Fernandes (Young Boys).21:04
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:04
Tiro respinto. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Giannis Kotsiras con cross.21:02
Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Wankdorf
Città: Bern
Capienza: 31700 spettatori19:49
Young Boys - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.
Arbitro di Young Boys - Panathinaikos sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Young Boys si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Young Boys ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Panathinaikos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Young Boys e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.
Young Boys-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Young Boys
|Panathinaikos
|Partite giocate
|0
|0
|Numero di partite vinte
|Numero di partite perse
|Numero di partite pareggiate
|Gol totali segnati
|Gol totali subiti
|Media gol subiti per partita
|0
|0
|Percentuale possesso palla
|0
|0
|Numero totale di passaggi
|Numero totale di passaggi riusciti
|Tiri nello specchio della porta
|Percentuale di tiri in porta
|0
|0
|Numero totale di cross
|Numero medio di cross riusciti
|Duelli per partita vinti
|Duelli per partita persi
|Corner subiti
|Corner guadagnati
|Numero di punizioni a favore
|Numero di punizioni concesse
|Tackle totali
|Percentuale di successo nei tackle
|N/A
|N/A
|Fuorigiochi totali
|Numero totale di cartellini gialli
|Numero totale di cartellini rossi
