Young Boys-Panathinaikos: 1-4 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Wankdorf di Bern
25 Settembre 2025 ore 21:00
Young Boys
1
Panathinaikos
4
Partita finita
Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
  1. 10' 0-1 Karol Swiderski
  2. 13' 0-2 Anass Zaroury
  3. 19' 0-3 Anass Zaroury
  4. 25' 1-3 Saidy Janko
  5. 68' 1-4 Anass Zaroury
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Young Boys 1, Panathinaikos 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Young Boys 1, Panathinaikos 4.22:49

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Andrews.22:49

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:48

  5. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:46

  6. 90'+1'

    Sergio Córdova (Young Boys) e' ammonito per fallo.22:46

  7. 90'

    Fallo di Sergio Córdova (Young Boys).22:46

  9. 90'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  10. 89'

    Tentativo fallito. Ebrima Colley (Young Boys) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jaouen Hadjam con cross.22:44

  11. 88'

    Tiro respinto. Dominik Pech (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jaouen Hadjam.22:43

  12. 86'

    Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41

  13. 86'

    Fallo di Filip Mladenovic (Panathinaikos).22:41

  15. 85'

    Ebrima Colley (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:40

  16. 85'

    Fallo di Giannis Kotsiras (Panathinaikos).22:40

  17. 85'

    Sostituzione, Panathinaikos. Vicente Taborda sostituisce Tasos Bakasetas.22:40

  18. 84'

    Fuorigioco. Giannis Kotsiras(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.22:39

  19. 82'

    Fallo di Dominik Pech (Young Boys).22:37

  21. 82'

    Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  22. 80'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).22:35

  23. 77'

    Fallo di Ryan Andrews (Young Boys).22:33

  24. 77'

    Filip Mladenovic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  25. 77'

    Sostituzione, Young Boys. Ryan Andrews sostituisce Saidy Janko.22:32

  27. 77'

    Sostituzione, Young Boys. Dominik Pech sostituisce Christian Fassnacht.22:32

  28. 77'

    Sostituzione, Panathinaikos. Davide Calabria sostituisce Tetê.22:32

  29. 77'

    Sostituzione, Panathinaikos. Pedro Chirivella sostituisce Renato Sanches.22:32

  30. 73'

    Tentativo fallito. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:28

  31. 72'

    Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).22:27

  33. 72'

    Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  34. 71'

    Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ebrima Colley.22:26

  35. 70'

    Sostituzione, Panathinaikos. Georgios Kyriakopoulos sostituisce Anass Zaroury.22:25

  36. 70'

    Sostituzione, Panathinaikos. Cyriel Dessers sostituisce Karol Swiderski.22:25

  37. 68'

    Gol! Young Boys 1, Panathinaikos 4. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Giannis Kotsiras con cross.22:23

  39. 67'

    Sostituzione, Young Boys. Rayan Raveloson sostituisce Armin Gigovic.22:22

  40. 67'

    Sostituzione, Young Boys. Ebrima Colley sostituisce Joël Monteiro.22:22

  41. 66'

    Sostituzione, Young Boys. Sergio Córdova sostituisce Chris Bedia.22:22

  42. 66'

    Fuorigioco. Tetê(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Karol Swiderski e' colto in fuorigioco.22:21

  43. 63'

    Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).22:18

  45. 63'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  46. 62'

    Fuorigioco. Chris Bedia(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Darian Males e' colto in fuorigioco.22:17

  47. 60'

    Tentativo fallito. Darian Males (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Armin Gigovic.22:16

  48. 59'

    Armin Gigovic (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14

  49. 59'

    Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:14

  51. 58'

    Tiro parato. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Karol Swiderski.22:14

  52. 57'

    Fallo di mano di Manolis Siopis (Panathinaikos).22:12

  53. 56'

    Tentativo fallito. Giannis Kotsiras (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anass Zaroury da calcio d'angolo.22:11

  54. 55'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).22:10

  55. 54'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Manolis Siopis (Panathinaikos).22:09

  57. 53'

    Tanguy Zoukrou (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  58. 53'

    Fallo di Karol Swiderski (Panathinaikos).22:08

  59. 52'

    Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Renato Sanches.22:07

  60. 50'

    Tentativo fallito. Armin Gigovic (Young Boys) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Saidy Janko.22:05

  61. 49'

    Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:04

  63. 48'

    Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).22:04

  64. 48'

    Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04

  65. 47'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Filip Mladenovic (Panathinaikos).22:02

  66. Inizia il Secondo tempo Young Boys 1, Panathinaikos 3.22:01

  67. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Young Boys 1, Panathinaikos 3.21:45

  69. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  70. 43'

    Fallo di Loris Benito (Young Boys).21:42

  71. 43'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  72. 42'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Manolis Siopis (Panathinaikos).21:42

  73. 42'

    Tiro respinto. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di sinistro da centro area.21:42

  75. 42'

    Tiro respinto. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di destro da fuori area. Assist di Loris Benito.21:42

  76. 41'

    Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Filip Mladenovic con cross.21:41

  77. 40'

    Tentativo fallito. Darian Males (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra. Assist di Jaouen Hadjam con cross da calcio d'angolo.21:40

  78. 40'

    Tiro respinto. Christian Fassnacht (Young Boys) un colpo di testa da centro area. Assist di Darian Males con cross.21:39

  79. 39'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Anass Zaroury (Panathinaikos).21:39

  81. 38'

    Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  82. 38'

    Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:38

  83. 37'

    Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Chris Bedia.21:36

  84. 34'

    Fuorigioco. Edimilson Fernandes(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Loris Benito e' colto in fuorigioco.21:34

  85. 34'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Karol Swiderski (Panathinaikos).21:33

  87. 33'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).21:33

  88. 32'

    Fallo di Darian Males (Young Boys).21:32

  89. 32'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32

  90. 30'

    Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).21:30

  91. 30'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  93. 30'

    Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:30

  94. 29'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Karol Swiderski (Panathinaikos).21:29

  95. 28'

    Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:27

  96. 27'

    Fallo di Loris Benito (Young Boys).21:27

  97. 27'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  99. 26'

    Tentativo fallito. Edimilson Fernandes (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Joël Monteiro.21:26

  100. 25'

    Gol! Young Boys 1, Panathinaikos 3. Saidy Janko (Young Boys) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Darian Males.21:24

  101. 23'

    Tentativo fallito. Joël Monteiro (Young Boys) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Saidy Janko con cross da calcio d'angolo.21:23

  102. 21'

    Tentativo fallito. Christian Fassnacht (Young Boys) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Edimilson Fernandes con cross da calcio d'angolo.21:21

  103. 21'

    Calcio d'angolo,Young Boys. Calcio d'angolo causato da Renato Sanches (Panathinaikos).21:20

  105. 19'

    Gol! Young Boys 0, Panathinaikos 3. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:18

  106. 19'

    Tiro parato. Tasos Bakasetas (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giannis Kotsiras.21:18

  107. 18'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).21:17

  108. 17'

    Giannis Kotsiras (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  109. 17'

    Gioco pericoloso di Joël Monteiro (Young Boys).21:16

  111. 15'

    Fuorigioco. Edimilson Fernandes(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Darian Males e' colto in fuorigioco.21:15

  112. 13'

    Gol! Young Boys 0, Panathinaikos 2. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:13

  113. 13'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Darian Males (Young Boys).21:13

  114. 12'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).21:12

  115. 12'

    Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Renato Sanches.21:12

  117. 10'

    Gol! Young Boys 0, Panathinaikos 1. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tetê.

  118. 10'

    Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.21:09

  119. 9'

    Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  120. 9'

    Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).21:09

  121. 8'

    Tentativo fallito. Karol Swiderski (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giannis Kotsiras con cross.21:07

  123. 7'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  124. 7'

    Fallo di Joël Monteiro (Young Boys).21:06

  125. 6'

    Tiro parato. Darian Males (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Saidy Janko.21:06

  126. 6'

    Tentativo fallito. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Filip Mladenovic.21:05

  127. 5'

    Fallo di Edimilson Fernandes (Young Boys).21:04

  129. 5'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  130. 4'

    Tentativo fallito. Jaouen Hadjam (Young Boys) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:04

  131. 2'

    Tiro respinto. Karol Swiderski (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Giannis Kotsiras con cross.21:02

  132. Tentativo fallito. Chris Bedia (Young Boys) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra.21:01

  133. Inizia il Primo tempo.21:00

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Wankdorf
    Città: Bern
    Capienza: 31700 spettatori19:49

Formazioni Young Boys - Panathinaikos

Young Boys
Panathinaikos
TITOLARI YOUNG BOYS
  • (1) MARVIN KELLER (P)
  • (17) SAIDY JANKO (D)
  • (23) LORIS BENITO (D)
  • (3) JAOUEN HADJAM (D)
  • (4) TANGUY ZOUKROU (D)
  • (6) EDIMILSON FERNANDES (C)
  • (37) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (77) JOËL MONTEIRO (C)
  • (39) DARIAN MALES (C)
  • (16) CHRISTIAN FASSNACHT (A)
  • (29) CHRIS BEDIA (A)
PANCHINA YOUNG BOYS
  • (45) RAYAN RAVELOSON (C)
  • (13) DOMINIK PECH (C)
  • (25) EMMANUEL TSIMBA (A)
  • (30) SANDRO LAUPER (C)
  • (40) DARIO MARZINO (P)
  • (2) RYAN ANDREWS (D)
  • (57) OLIVIER MAMBWA (D)
  • (12) HEINZ LINDNER (P)
  • (9) SERGIO CÓRDOVA (A)
  • (11) EBRIMA COLLEY (A)
ALLENATORE YOUNG BOYS
  • Giorgio Contini
TITOLARI PANATHINAIKOS
  • (40) ALBAN LAFONT (P)
  • (15) SVERRIR INGASON (D)
  • (25) FILIP MLADENOVIC (D)
  • (5) AHMED TOUBA (D)
  • (27) GIANNIS KOTSIRAS (D)
  • (6) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (8) RENATO SANCHES (C)
  • (10) TETÊ (C)
  • (9) ANASS ZAROURY (C)
  • (19) KAROL SWIDERSKI (A)
PANCHINA PANATHINAIKOS
  • (77) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
  • (33) CYRIEL DESSERS (A)
  • (14) ERIK PALMER-BROWN (D)
  • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
  • (31) FILIP DJURICIC (C)
  • (20) VICENTE TABORDA (C)
  • (16) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (69) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
  • (4) PEDRO CHIRIVELLA (C)
  • (30) ADRIANO BREGOU (C)
  • (2) DAVIDE CALABRIA (D)
  • (26) ELTON FIKAJ (D)
ALLENATORE PANATHINAIKOS
  • Christos Kontis
PREPARTITA

Young Boys - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Wankdorf di Bern.
Arbitro di Young Boys - Panathinaikos sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Young Boys si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 26° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Young Boys ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Panathinaikos ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Young Boys e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.

Young Boys-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro tra Young Boys e Panathinaikos in una competizione europea: l'unico precedente incontro dello YB con una squadra greca risale alla fase a gironi dell'Europa League 2016-17, quando perse 1-0 in casa e pareggiò 1-1 in trasferta con l'Olympiakos.
  • L'unico precedente incontro del Panathinaikos con una squadra svizzera in una competizione europea risale alla Coppa UEFA 1974-75, quando perse complessivamente 3-2 contro il Grasshopper al primo turno (0-2 in trasferta, 2-1 in casa).
  • La stagione 2025-26 sarà la nona nelle ultime 10 in cui lo Young Boys prenderà parte a una delle prncipali competizioni europee (a partire dal 2016-17, con l'eccezione del 2022-23); tuttavia, gli svizzeri hanno iniziato una sola di queste stagioni con una vittoria, battendo il Manchester United nella Champions League 2021-22 (1N, 6P).
  • Il Panathinaikos ha raggiunto gli ottavi di finale della Conference League la scorsa stagione, la prima apparizione nella fase a eliminazione diretta di una delle principali competizioni europee dall'Europa League 2009-10. La squadra greca ha vinto solo una delle ultime 19 sfide affrontate in questa competizione (4N, 14P).
  • Cyriel Dessers ha preso parte a 14 gol nelle sue ultime 21 presenze nelle principali competizioni europee (10 gol, 4 assist), realizzando tre gol e fornendo due assist nella scorsa Europa League con i Rangers.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Young BoysPanathinaikos
Partite giocate00
Numero di partite vinte
Numero di partite perse
Numero di partite pareggiate
Gol totali segnati
Gol totali subiti
Media gol subiti per partita00
Percentuale possesso palla00
Numero totale di passaggi
Numero totale di passaggi riusciti
Tiri nello specchio della porta
Percentuale di tiri in porta00
Numero totale di cross
Numero medio di cross riusciti
Duelli per partita vinti
Duelli per partita persi
Corner subiti
Corner guadagnati
Numero di punizioni a favore
Numero di punizioni concesse
Tackle totali
Percentuale di successo nei tackleN/AN/A
Fuorigiochi totali
Numero totale di cartellini gialli
Numero totale di cartellini rossi

