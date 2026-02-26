Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Ferencváros-Ludogorets: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Arena di Budapest
26 Febbraio 2026 ore 18:45
Ferencváros
2
Ludogorets
0
Partita finita
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 13' 1-0 Gabi Kanichowsky
  2. 30' 2-0 Kristoffer Zachariassen
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Ferencváros 2, Ludogorets 0.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Ferencváros 2, Ludogorets 0.20:43

  3. 90'+8'

    Fallo di Rwan Cruz (Ludogorets).20:42

  4. 90'+8'

    Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:42

  5. 90'+4'

    Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).20:38

  6. 90'+4'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  7. 90'+3'

    Sostituzione, Ferencváros. Ádám Madarász sostituisce Lenny Joseph.20:37

  9. 90'+3'

    Bernard Tekpetey (Ludogorets) e' ammonito.20:37

  10. 90'+3'

    Lenny Joseph (Ferencváros) e' ammonito.20:37

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:34

  12. 90'

    Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Anton Nedyalkov.20:34

  13. 87'

    Decisione VAR: nessun rigore Ludogorets.20:31

  15. 86'

    Fuorigioco. Bernard Tekpetey(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Kwadwo Duah e' colto in fuorigioco.20:29

  16. 86'

    Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivaylo Chochev.20:29

  17. 85'

    Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  18. 85'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).20:29

  19. 83'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).20:27

  21. 83'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27

  22. 83'

    Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bamidele Yusuf.20:26

  23. 81'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  24. 81'

    Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:25

  25. 80'

    Dávid Gróf (Ferencváros) e' ammonito.20:24

  27. 79'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).20:23

  28. 79'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  29. 79'

    Sostituzione, Ludogorets. Vinícius Nogueira sostituisce Son.20:23

  30. 79'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Pedro Naressi.20:22

  31. 77'

    Anton Nedyalkov (Ludogorets) e' ammonito.20:21

  33. 77'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).20:21

  34. 77'

    Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:21

  35. 77'

    Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lenny Joseph.20:21

  36. 76'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Ludogorets).20:20

  37. 76'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lenny Joseph.20:19

  39. 75'

    Mariano Gómez (Ferencváros) e' ammonito.20:19

  40. 74'

    Petar Stanic (Ludogorets) e' ammonito per fallo.20:18

  41. 74'

    Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).20:18

  42. 74'

    Mariano Gómez (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  43. 73'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristoffer Zachariassen.20:17

  45. 72'

    Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Bernard Tekpetey con passaggio filtrante.20:15

  46. 71'

    Fuorigioco. Bamidele Yusuf(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Cadu e' colto in fuorigioco.20:15

  47. 70'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).20:13

  48. 69'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).20:13

  49. 68'

    Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Mohamed Abu Fani.20:12

  51. 68'

    Sostituzione, Ferencváros. Gábor Szalai sostituisce Ibrahim Cissé per infortunio.20:12

  52. 68'

    Gara riprende.20:11

  53. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.20:11

  54. 66'

    Sostituzione, Ludogorets. Rwan Cruz sostituisce Caio Vidal.20:09

  55. 65'

    Sostituzione, Ludogorets. Bernard Tekpetey sostituisce Erick Marcus.20:09

  57. 63'

    Fuorigioco. Dávid Gróf(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.20:07

  58. 61'

    Tentativo fallito. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bamidele Yusuf.20:05

  59. 60'

    Tentativo fallito. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:04

  60. 60'

    Tiro respinto. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Naressi.20:04

  61. 59'

    Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:03

  63. 58'

    Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).20:02

  64. 58'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02

  65. 58'

    Lenny Joseph (Ferencváros) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Mariano Gómez.20:02

  66. 56'

    Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kristoffer Zachariassen con cross in seguito a un calcio da fermo.20:00

  67. 55'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:59

  69. 55'

    Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59

  70. 54'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).19:58

  71. 54'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  72. 54'

    Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erick Marcus con cross.19:58

  73. 53'

    Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Kwadwo Duah e' colto in fuorigioco.19:56

  75. 52'

    Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Son.19:56

  76. 51'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito.19:55

  77. 50'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).19:54

  78. 49'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lenny Joseph.19:53

  79. 48'

    Idan Nachmias (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  81. 48'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).19:52

  82. 47'

    Fallo di Son (Ludogorets).19:51

  83. 47'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51

  84. Inizia il Secondo tempo Ferencváros 2, Ludogorets 0.19:49

  85. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Ferencváros 2, Ludogorets 0.19:34

  87. 45'+4'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Idan Nachmias.19:34

  88. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:32

  89. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).19:32

  90. 45'+2'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  91. 45'+2'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).19:31

  93. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30

  94. 45'

    Tentativo fallito. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Deroy Duarte.19:30

  95. 43'

    Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Caio Vidal.19:28

  96. 42'

    Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Hendrik Bonmann in seguito a un contropiede.19:27

  97. 41'

    Fallo di Idan Nachmias (Ludogorets).19:26

  99. 41'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26

  100. 40'

    Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Idan Nachmias.19:25

  101. 39'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  102. 39'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).19:23

  103. 37'

    Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).19:22

  105. 37'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  106. 37'

    Fuorigioco. Cebrails Makreckis(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.19:21

  107. 32'

    Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:17

  108. 31'

    Pedro Naressi (Ludogorets) e' ammonito.19:16

  109. 30'

    Gol! Ferencváros 2, Ludogorets 0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bamidele Yusuf.19:15

  111. 27'

    Fuorigioco. Son(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.19:12

  112. 23'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).19:07

  113. 22'

    Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mohamed Abu Fani con cross da calcio d'angolo.19:06

  114. 21'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Ludogorets).19:06

  115. 21'

    Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lenny Joseph.19:06

  117. 21'

    Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05

  118. 21'

    Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).19:05

  119. 18'

    Tentativo fallito. Son (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kwadwo Duah.19:03

  120. 17'

    Gara riprende.19:02

  121. 17'

    Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Bence Ötvös per infortunio.19:02

  123. 15'

    Gara momentaneamente sospesa, Bence Ötvös (Ferencváros) per infortunio.19:00

  124. 13'

    Gol! Ferencváros 1, Ludogorets 0. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lenny Joseph.18:58

  125. 13'

    Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).18:58

  126. 13'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  127. 12'

    Fuorigioco. Olivier Verdon(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.18:56

  129. 11'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  130. 11'

    Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).18:55

  131. 9'

    Gabi Kanichowsky (Ferencváros) e' ammonito per fallo.18:54

  132. 9'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  133. 9'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).18:54

  135. 8'

    Gara riprende.18:53

  136. 7'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.18:52

  137. 4'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).18:49

  138. 4'

    Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49

  139. 4'

    Fallo di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).18:48

  141. 4'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  142. 3'

    Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bamidele Yusuf con suggerimento di testa.18:48

  143. 3'

    Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).18:47

  144. 3'

    Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  145. Tiro respinto. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mohamed Abu Fani.18:46

  147. Inizia il Primo tempo.18:45

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Arena
    Città: Budapest
    Capienza: 23698 spettatori17:38

Formazioni Ferencváros - Ludogorets

Ferencváros
Ludogorets
TITOLARI FERENCVáROS
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (4) MARIANO GÓMEZ (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (20) CADU (C)
  • (15) MOHAMED ABU FANI (C)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (19) FRANKO KOVACEVIC (A)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (71) CSONGOR LAKATOS (C)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (1) ÁDÁM VARGA (P)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (82) ZALÁN TÓTH (P)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
TITOLARI LUDOGORETS
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (3) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (17) SON (D)
  • (55) IDAN NACHMIAS (D)
  • (30) PEDRO NARESSI (C)
  • (23) DEROY DUARTE (C)
  • (14) PETAR STANIC (C)
  • (77) ERICK MARCUS (A)
  • (11) CAIO VIDAL (A)
  • (9) KWADWO DUAH (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
  • (2) JOEL ANDERSSON (D)
  • (69) ZLATOMIR STOIMENOV (P)
  • (37) BERNARD TEKPETEY (A)
  • (27) VINÍCIUS NOGUEIRA (D)
  • (12) RWAN CRUZ (A)
  • (1) SERGIO PADT (P)
  • (99) STANISLAV IVANOV (A)
  • (26) FILIP KALOC (C)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Per-Mathias Høgmo
PREPARTITA

Ferencváros - Ludogorets è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Attualmente Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Ludogorets si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11; Ludogorets ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15.

Ferencváros e Ludogorets si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros ha vinto 1 volta, Ludogorets ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ferencváros-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Ferencváros ha vinto solo una delle quattro precedenti partite nelle maggiori competizioni europee contro il Ludogorets (1N 2P), anche se l'unica vittoria è arrivata nell'ultima partita in casa contro la squadra bulgara, 3-1 durante la fase a gironi di questa UEFA Europa League.
  • Il Ludogorets ha perso quattro delle cinque trasferte in Ungheria tra tutte le competizioni europee: l'altra è stata una vittoria per 3-0 contro il Ferencváros nell'ottobre 2019 in UEFA Europa League.
  • Il Ferencváros è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6V 2N) da quando ha perso 2-1 contro il Tottenham a ottobre 2024. Tuttavia, nelle ultime due occasioni in cui ha disputato la gara di ritorno di una fase a eliminazione diretta in casa, ha perso: 0-2 contro il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale dell'Europa League 2022-23 e 0-1 contro l'Olympiacos nei play-off della Conference League 2023-24.
  • Da novembre 2019, il Ludogorets ha vinto solo una delle sue 20 trasferte in UEFA Europa League (6N 13P), perdendo le ultime tre gare consecutive. Solo una volta ha perso più gare di fila in trasferta nella competizione, quattro tra febbraio e dicembre 2020.
  • Dopo aver vinto la loro prima partita ad eliminazione diretta di UEFA Europa League 1-0 contro la Lazio nel febbraio 2014, il Ludogorets non è più riuscito a vincere nessuna delle nove partite successive (2N 7P), segnando solamente due gol complessivamente nelle ultime otto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FerencvárosLudogorets
Partite giocate99
Numero di partite vinte44
Numero di partite perse24
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati1314
Gol totali subiti1316
Media gol subiti per partita1.41.8
Percentuale possesso palla47.145.9
Numero totale di passaggi37073759
Numero totale di passaggi riusciti29863113
Tiri nello specchio della porta3439
Percentuale di tiri in porta45.941.5
Numero totale di cross164112
Numero medio di cross riusciti4030
Duelli per partita vinti465428
Duelli per partita persi484405
Corner subiti4546
Corner guadagnati3730
Numero di punizioni a favore89114
Numero di punizioni concesse14399
Tackle totali162142
Percentuale di successo nei tackle58.064.1
Fuorigiochi totali1317
Numero totale di cartellini gialli2218
Numero totale di cartellini rossi10

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio