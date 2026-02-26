Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

Ferencváros - Ludogorets è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Attualmente Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Ludogorets si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11; Ludogorets ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15.

Ferencváros e Ludogorets si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros ha vinto 1 volta, Ludogorets ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ferencváros-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Ferencváros ha vinto solo una delle quattro precedenti partite nelle maggiori competizioni europee contro il Ludogorets (1N 2P), anche se l'unica vittoria è arrivata nell'ultima partita in casa contro la squadra bulgara, 3-1 durante la fase a gironi di questa UEFA Europa League.

Il Ludogorets ha perso quattro delle cinque trasferte in Ungheria tra tutte le competizioni europee: l'altra è stata una vittoria per 3-0 contro il Ferencváros nell'ottobre 2019 in UEFA Europa League.

Il Ferencváros è imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6V 2N) da quando ha perso 2-1 contro il Tottenham a ottobre 2024. Tuttavia, nelle ultime due occasioni in cui ha disputato la gara di ritorno di una fase a eliminazione diretta in casa, ha perso: 0-2 contro il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale dell'Europa League 2022-23 e 0-1 contro l'Olympiacos nei play-off della Conference League 2023-24.

Da novembre 2019, il Ludogorets ha vinto solo una delle sue 20 trasferte in UEFA Europa League (6N 13P), perdendo le ultime tre gare consecutive. Solo una volta ha perso più gare di fila in trasferta nella competizione, quattro tra febbraio e dicembre 2020.

Dopo aver vinto la loro prima partita ad eliminazione diretta di UEFA Europa League 1-0 contro la Lazio nel febbraio 2014, il Ludogorets non è più riuscito a vincere nessuna delle nove partite successive (2N 7P), segnando solamente due gol complessivamente nelle ultime otto.

