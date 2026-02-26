Incontro terminato, Ferencváros 2, Ludogorets 0.
Secondo tempo terminato, Ferencváros 2, Ludogorets 0.20:43
Fallo di Rwan Cruz (Ludogorets).20:42
Cadu (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:42
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).20:38
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Sostituzione, Ferencváros. Ádám Madarász sostituisce Lenny Joseph.20:37
Bernard Tekpetey (Ludogorets) e' ammonito.20:37
Lenny Joseph (Ferencváros) e' ammonito.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:34
Sostituzione, Ludogorets. Joel Andersson sostituisce Anton Nedyalkov.20:34
Decisione VAR: nessun rigore Ludogorets.20:31
Fuorigioco. Bernard Tekpetey(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Kwadwo Duah e' colto in fuorigioco.20:29
Tentativo fallito. Bernard Tekpetey (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivaylo Chochev.20:29
Bernard Tekpetey (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).20:29
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).20:27
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:27
Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bamidele Yusuf.20:26
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Fallo di Júlio Romão (Ferencváros).20:25
Dávid Gróf (Ferencváros) e' ammonito.20:24
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).20:23
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Sostituzione, Ludogorets. Vinícius Nogueira sostituisce Son.20:23
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Pedro Naressi.20:22
Anton Nedyalkov (Ludogorets) e' ammonito.20:21
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Hendrik Bonmann (Ludogorets).20:21
Tiro parato. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.20:21
Tiro parato. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Lenny Joseph.20:21
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Ludogorets).20:20
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lenny Joseph.20:19
Mariano Gómez (Ferencváros) e' ammonito.20:19
Petar Stanic (Ludogorets) e' ammonito per fallo.20:18
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).20:18
Mariano Gómez (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kristoffer Zachariassen.20:17
Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Bernard Tekpetey con passaggio filtrante.20:15
Fuorigioco. Bamidele Yusuf(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Cadu e' colto in fuorigioco.20:15
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).20:13
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Mariano Gómez (Ferencváros).20:13
Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Mohamed Abu Fani.20:12
Sostituzione, Ferencváros. Gábor Szalai sostituisce Ibrahim Cissé per infortunio.20:12
Gara riprende.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.20:11
Sostituzione, Ludogorets. Rwan Cruz sostituisce Caio Vidal.20:09
Sostituzione, Ludogorets. Bernard Tekpetey sostituisce Erick Marcus.20:09
Fuorigioco. Dávid Gróf(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.20:07
Tentativo fallito. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bamidele Yusuf.20:05
Tentativo fallito. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:04
Tiro respinto. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Pedro Naressi.20:04
Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:03
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).20:02
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:02
Lenny Joseph (Ferencváros) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Mariano Gómez.20:02
Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kristoffer Zachariassen con cross in seguito a un calcio da fermo.20:00
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).19:59
Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).19:58
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Erick Marcus con cross.19:58
Fuorigioco. Anton Nedyalkov(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Kwadwo Duah e' colto in fuorigioco.19:56
Tiro parato. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Son.19:56
Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito.19:55
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Dávid Gróf (Ferencváros).19:54
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lenny Joseph.19:53
Idan Nachmias (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).19:52
Fallo di Son (Ludogorets).19:51
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:51
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 2, Ludogorets 0.19:49
Primo tempo terminato, Ferencváros 2, Ludogorets 0.19:34
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Idan Nachmias.19:34
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:32
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).19:32
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Pedro Naressi (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Deroy Duarte.19:30
Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Caio Vidal.19:28
Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Hendrik Bonmann in seguito a un contropiede.19:27
Fallo di Idan Nachmias (Ludogorets).19:26
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:26
Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Idan Nachmias.19:25
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).19:23
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).19:22
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fuorigioco. Cebrails Makreckis(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.19:21
Tentativo fallito. Kwadwo Duah (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:17
Pedro Naressi (Ludogorets) e' ammonito.19:16
Gol! Ferencváros 2, Ludogorets 0. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bamidele Yusuf.19:15
Fuorigioco. Son(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.19:12
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).19:07
Tentativo fallito. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mohamed Abu Fani con cross da calcio d'angolo.19:06
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Ludogorets).19:06
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Lenny Joseph.19:06
Mohamed Abu Fani (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:05
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).19:05
Tentativo fallito. Son (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kwadwo Duah.19:03
Gara riprende.19:02
Sostituzione, Ferencváros. Kristoffer Zachariassen sostituisce Bence Ötvös per infortunio.19:02
Gara momentaneamente sospesa, Bence Ötvös (Ferencváros) per infortunio.19:00
Gol! Ferencváros 1, Ludogorets 0. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lenny Joseph.18:58
Fallo di Caio Vidal (Ludogorets).18:58
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fuorigioco. Olivier Verdon(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Caio Vidal e' colto in fuorigioco.18:56
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Mariano Gómez (Ferencváros).18:55
Gabi Kanichowsky (Ferencváros) e' ammonito per fallo.18:54
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).18:54
Gara riprende.18:53
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.18:52
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).18:49
Lenny Joseph (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:49
Fallo di Mohamed Abu Fani (Ferencváros).18:48
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Tiro respinto. Mohamed Abu Fani (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bamidele Yusuf con suggerimento di testa.18:48
Fallo di Bence Ötvös (Ferencváros).18:47
Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Tiro respinto. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mohamed Abu Fani.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori17:38
Ferencváros - Ludogorets è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Attualmente Ferencváros si trova 12° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Ludogorets si trova 22° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11; Ludogorets ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15.
Ferencváros e Ludogorets si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros ha vinto 1 volta, Ludogorets ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Ferencváros-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ferencváros
|Ludogorets
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|4
|4
|Numero di partite perse
|2
|4
|Numero di partite pareggiate
|3
|1
|Gol totali segnati
|13
|14
|Gol totali subiti
|13
|16
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.8
|Percentuale possesso palla
|47.1
|45.9
|Numero totale di passaggi
|3707
|3759
|Numero totale di passaggi riusciti
|2986
|3113
|Tiri nello specchio della porta
|34
|39
|Percentuale di tiri in porta
|45.9
|41.5
|Numero totale di cross
|164
|112
|Numero medio di cross riusciti
|40
|30
|Duelli per partita vinti
|465
|428
|Duelli per partita persi
|484
|405
|Corner subiti
|45
|46
|Corner guadagnati
|37
|30
|Numero di punizioni a favore
|89
|114
|Numero di punizioni concesse
|143
|99
|Tackle totali
|162
|142
|Percentuale di successo nei tackle
|58.0
|64.1
|Fuorigiochi totali
|13
|17
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
