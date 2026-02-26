Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

Stella Rossa - Lille è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Lille sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente Stella Rossa si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Stella Rossa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9.

Stella Rossa e Lille si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stella Rossa ha vinto 2 volte, Lille non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Stella Rossa-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nella gara di andata di questo spareggio di UEFA Europa League, la Stella Rossa ha vinto entrambe le partite nelle principali competizioni europee contro il Lille per 1-0. La squadra serba non ha mai vinto le prime tre gare nelle maggiori competizioni europee contro un singolo avversario nella sua storia.

Le squadre francesi hanno vinto quattro delle sei trasferte nelle maggiori competizioni europee contro la Stella Rossa (2P), ma l'unica volta che il Lille ha giocato fuori casa contro la formazione serba ha perso per 1-0 (all'inizio di questa stagione nella fase a gironi dell'UEFA Europa League).

La Stella Rossa non ha perso nessuna delle ultime quattro partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (2V, 2N), dalla sconfitta per 2-1 contro lo Slovan Liberec nel settembre 2006 in Coppa UEFA.

Il Lille ha vinto solo due delle 16 trasferte nella fase a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (7N, 7P), battendo la Fiorentina 1-0 nel novembre 2001 in Coppa UEFA e lo Sturm Graz 2-0 nel marzo 2024 in Conference League.

Il Lille non ha mai superato un turno ad eliminazione diretta di una principale competizione europea dopo aver perso la gara d'andata (cinque volte su cinque), l'ultima delle quali nei quarti di finale di UEFA Conference League contro l'Aston Villa nell'aprile 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: