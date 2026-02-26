Incontro terminato, Stella Rossa 0, Lilla 2.
Secondo tempo supplementare terminato, Stella Rossa 0, Lilla 2.21:18
Adem Avdic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.21:17
Fallo di Adem Avdic (Stella Rossa).21:17
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:17
Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Adem Avdic con cross.21:13
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).21:12
Fallo di Adem Avdic (Stella Rossa).21:10
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Tentativo fallito. Rade Krunic (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Timi Max Elsnik con cross da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nathan Ngoy (Lilla).21:09
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Matheus (Stella Rossa).21:08
Tiro parato. Félix Correia (Lilla) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Olivier Giroud.21:08
Tentativo fallito. Douglas Owusu (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adem Avdic con cross.21:07
Tentativo fallito. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:06
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Stella Rossa).21:06
Tiro respinto. Ngal'ayel Mukau (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nathan Ngoy.21:06
Tiro respinto. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Félix Correia.21:05
Gara riprende.21:04
Gara momentaneamente sospesa, (Stella Rossa).21:04
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).21:03
Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Sostituzione, Stella Rossa. Adem Avdic sostituisce Nayair Tiknizyan.21:01
Sostituzione, Lilla. Calvin Verdonk sostituisce Romain Perraud.21:01
Inizia il Secondo tempo supplementare Stella Rossa 0, Lilla 2.21:02
Primo tempo supplementare terminato, Stella Rossa 0, Lilla 2.20:59
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.20:58
Sostituzione, Stella Rossa. Douglas Owusu sostituisce Rodrigão.20:56
Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Vasilije Kostov.20:56
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).20:55
Tiro respinto. Benjamin André (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.20:55
Tentativo fallito. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:54
Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.20:54
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).20:54
Gol! Stella Rossa 0, Lilla 2. Nathan Ngoy (Lilla) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Félix Correia in seguito a un contropiede.20:52
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).20:50
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50
Fuorigioco. Vasilije Kostov(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Seol Young-Woo e' colto in fuorigioco.20:48
Sostituzione, Lilla. Nathan Ngoy sostituisce Tiago Santos.20:47
Sostituzione, Lilla. Ngal'ayel Mukau sostituisce Hákon Haraldsson.20:47
Fuorigioco. Matheus(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Bruno Duarte e' colto in fuorigioco.20:45
Tiro respinto. Hákon Haraldsson (Lilla) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayyoub Bouaddi.20:44
Inizia il Primo tempo supplementare Stella Rossa 0, Lilla 1.20:43
Secondo tempo terminato, Stella Rossa 0, Lilla 1.20:38
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).20:37
Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:35
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Benjamin André (Lilla).20:31
Tiro respinto. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area.20:31
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Tiago Santos (Lilla).20:31
Tentativo fallito. Bruno Duarte (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Strahinja Erakovic con cross.20:29
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:27
Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da fuori area.20:27
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Stella Rossa).20:26
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).20:25
Benjamin André (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:25
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).20:23
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Tiro parato. Seol Young-Woo (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bruno Duarte.20:23
Tiro respinto. Bruno Duarte (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Seol Young-Woo.20:21
Fallo di Bruno Duarte (Stella Rossa).20:20
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fuorigioco. Tiago Santos(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.20:18
Sostituzione, Lilla. Félix Correia sostituisce Gaëtan Perrin.20:16
Sostituzione, Stella Rossa. Timi Max Elsnik sostituisce Tomás Händel.20:16
Tomás Händel (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:14
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).20:13
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Romain Perraud (Lilla).20:12
Strahinja Erakovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10
Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).20:10
Rodrigão (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:08
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Hákon Haraldsson (Lilla).20:07
Tentativo fallito. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Romain Perraud.20:06
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:03
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:03
Fuorigioco. Vasilije Kostov(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.20:02
Tiro respinto. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.20:02
Tentativo fallito. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Marko Arnautovic con suggerimento di testa.19:58
Ayyoub Bouaddi (Lilla) e' ammonito per fallo.19:57
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).19:57
Tiro parato. Gaëtan Perrin (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.19:57
Tiro parato. Gaëtan Perrin (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:56
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).19:53
Romain Perraud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Tiro respinto. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.19:52
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Romain Perraud (Lilla).19:52
Fuorigioco. Milos Veljkovic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Bruno Duarte e' colto in fuorigioco.19:51
Sostituzione, Stella Rossa. Milos Veljkovic sostituisce Franklin Tebo Uchenna.19:50
Sostituzione, Stella Rossa. Marko Arnautovic sostituisce Jay Enem.19:50
Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Lilla 1.19:51
Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Lilla 1.19:32
Fallo di Tomás Händel (Stella Rossa).19:32
Gaëtan Perrin (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Fallo di Strahinja Erakovic (Stella Rossa).19:31
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Chancel Mbemba (Lilla).19:30
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).19:29
Tiro parato. Matias Fernandez-Pardo (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aïssa Mandi.19:28
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).19:26
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matias Fernandez-Pardo.19:26
Rodrigão (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).19:23
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).19:23
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.19:22
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).19:22
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ayyoub Bouaddi (Lilla).19:21
Fuorigioco. Berke Özer(Lilla) prova il lancio lungo, ma Olivier Giroud e' colto in fuorigioco.19:20
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Strahinja Erakovic (Stella Rossa).19:19
Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area.19:17
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:12
Fallo di Benjamin André (Lilla).19:11
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Gaëtan Perrin (Lilla).19:09
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Benjamin André (Lilla).19:04
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:04
Tiro parato. Benjamin André (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Chancel Mbemba.19:03
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rodrigão (Stella Rossa).19:03
Fallo di Benjamin André (Lilla).19:01
Bruno Duarte (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Aïssa Mandi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Jay Enem (Stella Rossa).18:57
Olivier Giroud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).18:55
Tiro respinto. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area.18:55
Gol! Stella Rossa 0, Lilla 1. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Benjamin André con cross.18:50
Tiro respinto. Romain Perraud (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Hákon Haraldsson.18:50
Olivier Giroud (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:49
Fallo di Rodrigão (Stella Rossa).18:49
Tiro parato. Jay Enem (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrigão con suggerimento di testa.18:48
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Rajko Mitic Stadium
Città: Belgrado
Capienza: 54000 spettatori17:35
Stella Rossa - Lille è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Arbitro di Stella Rossa - Lille sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente Stella Rossa si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Lille si trova 18° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Stella Rossa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Lille ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9.
Stella Rossa e Lille si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Stella Rossa ha vinto 2 volte, Lille non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Stella Rossa-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stella Rossa
|Lille
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|5
|4
|Numero di partite perse
|2
|5
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|8
|12
|Gol totali subiti
|6
|10
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.1
|Percentuale possesso palla
|47.7
|60.1
|Numero totale di passaggi
|3922
|4915
|Numero totale di passaggi riusciti
|3164
|4207
|Tiri nello specchio della porta
|28
|42
|Percentuale di tiri in porta
|35.9
|46.7
|Numero totale di cross
|156
|181
|Numero medio di cross riusciti
|42
|33
|Duelli per partita vinti
|425
|432
|Duelli per partita persi
|393
|392
|Corner subiti
|36
|31
|Corner guadagnati
|47
|59
|Numero di punizioni a favore
|121
|113
|Numero di punizioni concesse
|111
|101
|Tackle totali
|136
|140
|Percentuale di successo nei tackle
|60.3
|63.6
|Fuorigiochi totali
|20
|17
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
