Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

GOL CANCELLATO DAL VAR: Deniz Undav (Stuttgart) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:16

PREPARTITA

Stoccarda - Celtic è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Attualmente Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celtic si trova 21° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; Celtic ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15.

Stoccarda e Celtic si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 2 volte, Celtic ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Stoccarda-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Stoccarda non ha mai perso una partita casalinga nelle maggiori competizioni europee contro una squadra scozzese (4V, 2N), vincendo 3-2 contro il Celtic nel febbraio 2003 dopo essere andato sotto per 2-0.

Il Celtic non ha mai vinto una partita europea in trasferta in Germania in 16 precedenti (4N, 12P), anche se ha pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco nella sua gara esterna più recente nel febbraio 2025 in una partita di UEFA Champions League.

Lo Stoccarda ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee – tuttavia, non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sette gare interne nella fase a eliminazione diretta (3N, 4P), dal 2-0 contro il Domzale in Coppa UEFA nel settembre 2005.

Il Celtic ha vinto una delle ultime 17 trasferte nelle maggiori competizioni europee (6N, 10P), mentre nelle fasi a eliminazione diretta non vince da 12 gare (3N, 9P) dall'1-0 in casa del Boavista nell'aprile 2003, durante la prima gestione di Martin O’Neill.

Nella gara d'andata, Bilal El Khannouss (21 anni e 285 giorni) è diventato il più giovane giocatore dello Stoccarda a segnare più di un gol in una partita in una delle maggiori competizioni europee da Mario Gomez contro il Rapid Bucarest in Coppa UEFA nel dicembre 2005 (20 anni e 157 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: