Incontro terminato, Stuttgart 0, Celtic 1.
Secondo tempo terminato, Stuttgart 0, Celtic 1.20:36
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).20:36
Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).20:35
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Josha Vagnoman.20:35
Chris Führich (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Anthony Ralston (Celtic).20:34
Fuorigioco. Ermedin Demirovic(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Chris Führich e' colto in fuorigioco.20:34
Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33
Fallo di Marcelo Saracchi (Celtic).20:33
Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Deniz Undav con cross.20:32
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:31
Tiro parato. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kelechi Iheanacho.20:31
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Auston Trusty (Celtic).20:30
Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).20:29
Anthony Ralston (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Tiro parato. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Angelo Stiller.20:28
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).20:27
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da centro area. Assist di Deniz Undav.20:27
Sostituzione, Stuttgart. Bilal El Khannouss sostituisce Badredine Bouanani.20:25
Tiro parato. Ramon Hendriks (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chris Führich.20:23
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Dane Murray (Celtic).20:22
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Josha Vagnoman.20:22
Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Reo Hatate.20:19
Decisione VAR: no gol Stuttgart 0-1 Celtic.20:18
GOL CANCELLATO DAL VAR: Deniz Undav (Stuttgart) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:16
Fuorigioco. Angelo Stiller(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.20:16
Gara riprende.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Ermedin Demirovic (Stuttgart) per infortunio.20:14
Tiro respinto. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area.20:14
Sostituzione, Stuttgart. Ramon Hendriks sostituisce Luca Jaquez.20:13
Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Deniz Undav.20:13
Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Dane Murray (Celtic).20:10
Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce Luke McCowan.20:09
Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Yang Hyun-Jun.20:09
Fuorigioco. Angelo Stiller(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Chris Führich e' colto in fuorigioco.20:08
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Anthony Ralston (Celtic).20:07
Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:07
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).20:06
Tiro parato. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Atakan Karazor.20:06
Sostituzione, Stuttgart. Angelo Stiller sostituisce Chema Andres.20:05
Sostituzione, Stuttgart. Ermedin Demirovic sostituisce Tiago Tomás.20:04
Fuorigioco. Auston Trusty(Celtic) prova il lancio lungo, ma Tomás Cvancara e' colto in fuorigioco.20:04
Fallo di mano di Josha Vagnoman (Stuttgart).20:02
Fallo di mano di Daizen Maeda (Celtic).20:01
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).20:00
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:57
Sostituzione, Celtic. Tomás Cvancara sostituisce Junior Adamu.19:56
Sostituzione, Celtic. Anthony Ralston sostituisce Colby Donovan.19:56
Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Chema Andres da calcio d'angolo.19:56
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).19:55
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Auston Trusty (Celtic).19:54
Tentativo fallito. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:53
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).19:52
Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chema Andres.19:51
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Yang Hyun-Jun (Celtic).19:49
Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49
Fallo di Callum McGregor (Celtic).19:49
Tiro respinto. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area.19:47
Tentativo fallito. Josha Vagnoman (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:47
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).19:47
Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Chris Führich.19:47
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Jamie Leweling.19:46
Inizia il Secondo tempo Stuttgart 0, Celtic 1.19:46
Primo tempo terminato, Stuttgart 0, Celtic 1.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Colby Donovan (Celtic) e' ammonito per fallo.19:29
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Fallo di Colby Donovan (Celtic).19:29
Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area.19:29
Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Josha Vagnoman con cross.19:29
Fuorigioco. Daizen Maeda(Celtic) prova il lancio lungo, ma Colby Donovan e' colto in fuorigioco.19:27
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).19:27
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).19:26
Junior Adamu (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:26
Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:24
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).19:22
Alexander Nübel (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:20
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).19:19
Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:18
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Jamie Leweling (Stuttgart).19:17
Fuorigioco. Badredine Bouanani(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Josha Vagnoman e' colto in fuorigioco.19:13
Fallo di Luca Jaquez (Stuttgart).19:13
Junior Adamu (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Tentativo fallito. Atakan Karazor (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Chema Andres.19:12
Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Deniz Undav.19:10
Tentativo fallito. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:08
Fuorigioco. Badredine Bouanani(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Finn Jeltsch e' colto in fuorigioco.19:05
Tiro respinto. Luca Jaquez (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:05
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Yang Hyun-Jun (Celtic).19:04
Fallo di Atakan Karazor (Stuttgart).19:04
Luke McCowan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).19:00
Tiro parato. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Atakan Karazor.19:00
Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57
Fallo di Yang Hyun-Jun (Celtic).18:57
Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chema Andres.18:57
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Deniz Undav (Stuttgart).18:54
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Luca Jaquez (Stuttgart).18:53
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Yang Hyun-Jun (Celtic).18:52
Fuorigioco. Atakan Karazor(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Tiago Tomás e' colto in fuorigioco.18:48
Gol! Stuttgart 0, Celtic 1. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Adamu.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori17:37
Stoccarda - Celtic è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Attualmente Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celtic si trova 21° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; Celtic ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15.
Stoccarda e Celtic si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 2 volte, Celtic ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Stoccarda-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|Celtic
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|6
|3
|Numero di partite perse
|3
|4
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|19
|14
|Gol totali subiti
|10
|19
|Media gol subiti per partita
|1.1
|2.1
|Percentuale possesso palla
|58.5
|50.8
|Numero totale di passaggi
|4658
|4370
|Numero totale di passaggi riusciti
|4003
|3672
|Tiri nello specchio della porta
|57
|37
|Percentuale di tiri in porta
|50.4
|55.2
|Numero totale di cross
|185
|129
|Numero medio di cross riusciti
|52
|29
|Duelli per partita vinti
|428
|405
|Duelli per partita persi
|425
|445
|Corner subiti
|26
|52
|Corner guadagnati
|53
|45
|Numero di punizioni a favore
|104
|85
|Numero di punizioni concesse
|114
|105
|Tackle totali
|116
|133
|Percentuale di successo nei tackle
|56.0
|65.4
|Fuorigiochi totali
|10
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|14
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
