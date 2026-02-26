Virgilio Sport
Stoccarda-Celtic: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MHPArena di Stoccarda
26 Febbraio 2026 ore 18:45
Stoccarda
0
Celtic
1
Partita finita
Arbitro: Irfan Peljto
  1. 1' 0-1 Luke McCowan
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Stuttgart 0, Celtic 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Stuttgart 0, Celtic 1.20:36

  3. 90'+5'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).20:36

  4. 90'+5'

    Benjamin Nygren (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  5. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).20:35

  6. 90'+4'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Josha Vagnoman.20:35

  7. 90'+4'

    Chris Führich (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  9. 90'+4'

    Fallo di Anthony Ralston (Celtic).20:34

  10. 90'+3'

    Fuorigioco. Ermedin Demirovic(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Chris Führich e' colto in fuorigioco.20:34

  11. 90'+2'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:33

  12. 90'+2'

    Fallo di Marcelo Saracchi (Celtic).20:33

  13. 90'+1'

    Tentativo fallito. Ermedin Demirovic (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Deniz Undav con cross.20:32

  15. 90'+1'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:32

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:31

  17. 90'

    Tiro parato. Sebastian Tounekti (Celtic) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kelechi Iheanacho.20:31

  18. 89'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Auston Trusty (Celtic).20:30

  19. 88'

    Fallo di Bilal El Khannouss (Stuttgart).20:29

  21. 88'

    Anthony Ralston (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  22. 87'

    Tiro parato. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Angelo Stiller.20:28

  23. 86'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).20:27

  24. 86'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da centro area. Assist di Deniz Undav.20:27

  25. 85'

    Sostituzione, Stuttgart. Bilal El Khannouss sostituisce Badredine Bouanani.20:25

  27. 82'

    Tiro parato. Ramon Hendriks (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chris Führich.20:23

  28. 81'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Dane Murray (Celtic).20:22

  29. 81'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Josha Vagnoman.20:22

  30. 78'

    Sostituzione, Celtic. Kelechi Iheanacho sostituisce Reo Hatate.20:19

  31. 77'

    Decisione VAR: no gol Stuttgart 0-1 Celtic.20:18

  33. 75'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Deniz Undav (Stuttgart) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:16

  34. 75'

    Fuorigioco. Angelo Stiller(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Ermedin Demirovic e' colto in fuorigioco.20:16

  35. 74'

    Gara riprende.20:15

  36. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Ermedin Demirovic (Stuttgart) per infortunio.20:14

  37. 73'

    Tiro respinto. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area.20:14

  39. 72'

    Sostituzione, Stuttgart. Ramon Hendriks sostituisce Luca Jaquez.20:13

  40. 72'

    Tentativo fallito. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Deniz Undav.20:13

  41. 69'

    Ermedin Demirovic (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  42. 69'

    Fallo di Dane Murray (Celtic).20:10

  43. 68'

    Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce Luke McCowan.20:09

  45. 68'

    Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Yang Hyun-Jun.20:09

  46. 68'

    Fuorigioco. Angelo Stiller(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Chris Führich e' colto in fuorigioco.20:08

  47. 66'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Anthony Ralston (Celtic).20:07

  48. 66'

    Tiro respinto. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Chris Führich.20:07

  49. 65'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).20:06

  51. 65'

    Tiro parato. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Atakan Karazor.20:06

  52. 64'

    Sostituzione, Stuttgart. Angelo Stiller sostituisce Chema Andres.20:05

  53. 64'

    Sostituzione, Stuttgart. Ermedin Demirovic sostituisce Tiago Tomás.20:04

  54. 63'

    Fuorigioco. Auston Trusty(Celtic) prova il lancio lungo, ma Tomás Cvancara e' colto in fuorigioco.20:04

  55. 61'

    Fallo di mano di Josha Vagnoman (Stuttgart).20:02

  57. 60'

    Fallo di mano di Daizen Maeda (Celtic).20:01

  58. 59'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).20:00

  59. 56'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  60. 56'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:57

  61. 55'

    Sostituzione, Celtic. Tomás Cvancara sostituisce Junior Adamu.19:56

  63. 55'

    Sostituzione, Celtic. Anthony Ralston sostituisce Colby Donovan.19:56

  64. 55'

    Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Chema Andres da calcio d'angolo.19:56

  65. 54'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).19:55

  66. 53'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  67. 53'

    Fallo di Auston Trusty (Celtic).19:54

  69. 52'

    Tentativo fallito. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.19:53

  70. 51'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).19:52

  71. 50'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Chema Andres.19:51

  72. 48'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Yang Hyun-Jun (Celtic).19:49

  73. 48'

    Atakan Karazor (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49

  75. 48'

    Fallo di Callum McGregor (Celtic).19:49

  76. 46'

    Tiro respinto. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area.19:47

  77. 46'

    Tentativo fallito. Josha Vagnoman (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.19:47

  78. 46'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).19:47

  79. 46'

    Tiro respinto. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata. Assist di Chris Führich.19:47

  81. 45'

    Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Jamie Leweling.19:46

  82. Inizia il Secondo tempo Stuttgart 0, Celtic 1.19:46

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Stuttgart 0, Celtic 1.19:30

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  85. 45'

    Colby Donovan (Celtic) e' ammonito per fallo.19:29

  87. 45'

    Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29

  88. 45'

    Fallo di Colby Donovan (Celtic).19:29

  89. 44'

    Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area.19:29

  90. 44'

    Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Josha Vagnoman con cross.19:29

  91. 43'

    Fuorigioco. Daizen Maeda(Celtic) prova il lancio lungo, ma Colby Donovan e' colto in fuorigioco.19:27

  93. 42'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).19:27

  94. 42'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).19:26

  95. 42'

    Junior Adamu (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  96. 41'

    Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  97. 41'

    Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:26

  99. 39'

    Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  100. 39'

    Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:24

  101. 38'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Marcelo Saracchi (Celtic).19:22

  102. 35'

    Alexander Nübel (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  103. 35'

    Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:20

  105. 35'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).19:19

  106. 33'

    Luca Jaquez (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  107. 33'

    Fallo di Junior Adamu (Celtic).19:18

  108. 32'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Jamie Leweling (Stuttgart).19:17

  109. 29'

    Fuorigioco. Badredine Bouanani(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Josha Vagnoman e' colto in fuorigioco.19:13

  111. 28'

    Fallo di Luca Jaquez (Stuttgart).19:13

  112. 28'

    Junior Adamu (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  113. 28'

    Tentativo fallito. Atakan Karazor (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Chema Andres.19:12

  114. 25'

    Tiro respinto. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Deniz Undav.19:10

  115. 23'

    Tentativo fallito. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:08

  117. 21'

    Fuorigioco. Badredine Bouanani(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Finn Jeltsch e' colto in fuorigioco.19:05

  118. 20'

    Tiro respinto. Luca Jaquez (Stuttgart) un colpo di testa da centro area. Assist di Maximilian Mittelstädt con cross.19:05

  119. 20'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Yang Hyun-Jun (Celtic).19:04

  120. 19'

    Fallo di Atakan Karazor (Stuttgart).19:04

  121. 19'

    Luke McCowan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  123. 16'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Viljami Sinisalo (Celtic).19:00

  124. 16'

    Tiro parato. Badredine Bouanani (Stuttgart) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Atakan Karazor.19:00

  125. 13'

    Jamie Leweling (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:57

  126. 13'

    Fallo di Yang Hyun-Jun (Celtic).18:57

  127. 12'

    Tiro parato. Jamie Leweling (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chema Andres.18:57

  129. 9'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Deniz Undav (Stuttgart).18:54

  130. 8'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Luca Jaquez (Stuttgart).18:53

  131. 7'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Yang Hyun-Jun (Celtic).18:52

  132. 3'

    Fuorigioco. Atakan Karazor(Stuttgart) prova il lancio lungo, ma Tiago Tomás e' colto in fuorigioco.18:48

  133. Gol! Stuttgart 0, Celtic 1. Luke McCowan (Celtic) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Junior Adamu.18:46

  135. Inizia il Primo tempo.18:45

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MHPArena
    Città: Stoccarda
    Capienza: 60449 spettatori17:37

Formazioni Stoccarda - Celtic

Stoccarda
Celtic
TITOLARI STOCCARDA
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (D)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (18) JAMIE LEWELING (C)
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (C)
  • (8) TIAGO TOMÁS (A)
  • (26) DENIZ UNDAV (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (2) AMEEN AL DAKHIL (D)
  • (9) ERMEDIN DEMIROVIC (A)
  • (44) FLORIAN HELLSTERN (P)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (D)
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (35) MIRZA CATOVIC (C)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
TITOLARI CELTIC
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (36) MARCELO SARACCHI (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (13) YANG HYUN-JUN (C)
  • (38) DAIZEN MAEDA (C)
  • (41) REO HATATE (C)
  • (9) JUNIOR ADAMU (A)
PANCHINA CELTIC
  • (8) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (11) TOMÁS CVANCARA (A)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (23) SEBASTIAN TOUNEKTI (A)
  • (52) THOMAS HATTON (C)
  • (17) KELECHI IHEANACHO (A)
  • (28) PAULO BERNARDO (C)
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (49) JAMES FORREST (C)
  • (50) SEAN MCARDLE (C)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
PREPARTITA

Stoccarda - Celtic è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Attualmente Stoccarda si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celtic si trova 21° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 15 gol e ne ha subiti 9; Celtic ha segnato 13 gol e ne ha subiti 15.

Stoccarda e Celtic si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 2 volte, Celtic ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Stoccarda-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Stoccarda non ha mai perso una partita casalinga nelle maggiori competizioni europee contro una squadra scozzese (4V, 2N), vincendo 3-2 contro il Celtic nel febbraio 2003 dopo essere andato sotto per 2-0.
  • Il Celtic non ha mai vinto una partita europea in trasferta in Germania in 16 precedenti (4N, 12P), anche se ha pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco nella sua gara esterna più recente nel febbraio 2025 in una partita di UEFA Champions League.
  • Lo Stoccarda ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee – tuttavia, non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sette gare interne nella fase a eliminazione diretta (3N, 4P), dal 2-0 contro il Domzale in Coppa UEFA nel settembre 2005.
  • Il Celtic ha vinto una delle ultime 17 trasferte nelle maggiori competizioni europee (6N, 10P), mentre nelle fasi a eliminazione diretta non vince da 12 gare (3N, 9P) dall'1-0 in casa del Boavista nell'aprile 2003, durante la prima gestione di Martin O’Neill.
  • Nella gara d'andata, Bilal El Khannouss (21 anni e 285 giorni) è diventato il più giovane giocatore dello Stoccarda a segnare più di un gol in una partita in una delle maggiori competizioni europee da Mario Gomez contro il Rapid Bucarest in Coppa UEFA nel dicembre 2005 (20 anni e 157 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StoccardaCeltic
Partite giocate99
Numero di partite vinte63
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati1914
Gol totali subiti1019
Media gol subiti per partita1.12.1
Percentuale possesso palla58.550.8
Numero totale di passaggi46584370
Numero totale di passaggi riusciti40033672
Tiri nello specchio della porta5737
Percentuale di tiri in porta50.455.2
Numero totale di cross185129
Numero medio di cross riusciti5229
Duelli per partita vinti428405
Duelli per partita persi425445
Corner subiti2652
Corner guadagnati5345
Numero di punizioni a favore10485
Numero di punizioni concesse114105
Tackle totali116133
Percentuale di successo nei tackle56.065.4
Fuorigiochi totali1013
Numero totale di cartellini gialli2014
Numero totale di cartellini rossi01

