Incontro terminato, Viktoria Pilsen 1(3), Panathinaikos 1(4).
Puma Sound Edition
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
Incontro terminato, Viktoria Pilsen 1(3), Panathinaikos 1(4).
Rigori terminato, Viktoria Pilsen 1(3), Panathinaikos 1(4).21:35
Gol! Viktoria Pilsen 1(3), Panathinaikos 1(4). Milos Pantovic (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:35
Gol! Viktoria Pilsen 1(3), Panathinaikos 1(3). Matej Valenta (Viktoria Pilsen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.21:34
Gol! Viktoria Pilsen 1(2), Panathinaikos 1(3). Karol Swiderski (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:33
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Cheick Souaré (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Cheick Souaré sara' molto deluso con se stesso.21:32
Gol! Viktoria Pilsen 1(2), Panathinaikos 1(2). Filip Djuricic (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:31
Gol! Viktoria Pilsen 1(2), Panathinaikos 1(1). Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.21:30
Gol! Viktoria Pilsen 1(1), Panathinaikos 1(1). Facundo Pellistri (Panathinaikos) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:30
Gol! Viktoria Pilsen 1(1), Panathinaikos 1. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:29
Rigore parato! Davide Calabria (Panathinaikos) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:28
Rigore parato! Amar Memic (Viktoria Pilsen) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:26
Inizia il Rigori Viktoria Pilsen 1, Panathinaikos 1.21:26
Secondo tempo supplementare terminato, Viktoria Pilsen 1, Panathinaikos 1.21:21
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:19
Fuorigioco. Patrik Hrosovsky(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:16
Tiro parato. Sverrir Ingason (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adam Gnezda Cerin con cross.21:14
Sostituzione, Panathinaikos. Milos Pantovic sostituisce Andrews Tetteh.21:13
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:13
Tiro respinto. Facundo Pellistri (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area. Assist di Karol Swiderski con passaggio filtrante.21:13
Tentativo fallito. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Prince Adu con cross.21:12
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Facundo Pellistri (Panathinaikos).21:09
Fallo di Jirí Panos (Viktoria Pilsen).21:09
Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Sostituzione, Panathinaikos. Karol Swiderski sostituisce Renato Sanches.21:07
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Matej Valenta.21:05
Inizia il Secondo tempo supplementare Viktoria Pilsen 1, Panathinaikos 1.21:03
Primo tempo supplementare terminato, Viktoria Pilsen 1, Panathinaikos 1.21:00
Tentativo fallito. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:00
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.20:58
Javi Hernández (Panathinaikos) e' stato espulso.20:57
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Fallo di Javi Hernández (Panathinaikos).20:57
Tentativo fallito. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:57
Fallo di Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).20:56
Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:56
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).20:55
Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).20:54
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Jirí Panos sostituisce Tomás Ladra.20:52
Fuorigioco. Georgios Kyriakopoulos(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Filip Djuricic e' colto in fuorigioco.20:51
Fallo di Denis Visinsky (Viktoria Pilsen).20:50
Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Davide Calabria (Panathinaikos) e' ammonito.20:49
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di Davide Calabria (Panathinaikos).20:48
Tentativo fallito. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Giorgos Katris con cross.20:45
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).20:44
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:44
Inizia il Primo tempo supplementare Viktoria Pilsen 1, Panathinaikos 1.20:43
Sostituzione, Panathinaikos. Javi Hernández sostituisce Ahmed Touba.20:42
Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 1, Panathinaikos 1.20:37
Ahmed Touba (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.20:36
Alexandr Sojka (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:35
Fallo di Ahmed Touba (Panathinaikos).20:35
Fuorigioco. Adam Gnezda Cerin(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Filip Djuricic e' colto in fuorigioco.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen).20:32
Sostituzione, Panathinaikos. Adam Gnezda Cerin sostituisce Tasos Bakasetas.20:31
Fallo di mano di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).20:30
Tentativo fallito. Filip Djuricic (Panathinaikos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:30
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Tomás Ladra.20:25
Gara riprende.20:24
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Alexandr Sojka sostituisce Karel Spácil per infortunio.20:24
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Valenta sostituisce Lukás Cerv.20:23
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Matej Vydra sostituisce Salim Lawal.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Karel Spácil (Viktoria Pilsen) per infortunio.20:21
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Facundo Pellistri (Panathinaikos).20:20
Tiro parato. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.20:20
Gara riprende.20:20
Gara momentaneamente sospesa, Tasos Bakasetas (Panathinaikos) per infortunio.20:19
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).20:19
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Sostituzione, Panathinaikos. Facundo Pellistri sostituisce Vicente Taborda.20:17
Patrik Hrosovsky (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.20:16
Tentativo fallito. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cheick Souaré.20:13
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).20:11
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).20:11
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).20:10
Renato Sanches (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Salim Lawal.20:09
Tentativo fallito. Renato Sanches (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Andrews Tetteh in seguito a un contropiede.20:07
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).20:06
Alban Lafont (Panathinaikos) e' ammonito.20:05
Gol! Viktoria Pilsen 1, Panathinaikos 1. Karel Spácil (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrik Hrosovsky con cross da calcio d'angolo.20:04
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Alban Lafont (Panathinaikos).20:03
Tiro parato. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Salim Lawal con suggerimento di testa.20:03
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.20:01
Prince Adu (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Tasos Bakasetas (Panathinaikos).20:01
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Ahmed Touba (Panathinaikos) per infortunio.20:00
Fallo di Salim Lawal (Viktoria Pilsen).20:00
Ahmed Touba (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:00
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:59
Filip Djuricic (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Tiro respinto. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Patrik Hrosovsky.19:59
Karel Spácil (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Andrews Tetteh (Panathinaikos).19:58
Tentativo fallito. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lukás Cerv.19:56
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:55
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:54
Andrews Tetteh (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).19:53
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Salim Lawal (Viktoria Pilsen).19:51
Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:51
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Prince Adu sostituisce Václav Jemelka per infortunio.19:46
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Panathinaikos 1.19:47
Sostituzione, Panathinaikos. Filip Djuricic sostituisce Anass Zaroury.19:46
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Panathinaikos 1.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:30
Vicente Taborda (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fallo di Karel Spácil (Viktoria Pilsen).19:27
Davide Calabria (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).19:24
Alban Lafont (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Sverrir Ingason (Panathinaikos).19:23
Fallo di Vicente Taborda (Panathinaikos).19:22
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Tentativo fallito. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:20
Gara riprende.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Tasos Bakasetas (Panathinaikos) per infortunio.19:18
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).19:17
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Fallo di Renato Sanches (Panathinaikos).19:16
Renato Sanches (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:14
Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Renato Sanches (Panathinaikos).19:14
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).19:12
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Tentativo fallito. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Cheick Souaré da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).19:10
Tiro respinto. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Cheick Souaré.19:10
Tentativo fallito. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Anass Zaroury.19:07
Tentativo fallito. Salim Lawal (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Lukás Cerv con suggerimento di testa.19:06
Tentativo fallito. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:05
Tiro respinto. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Patrik Hrosovsky con cross.19:05
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).19:04
Fallo di Sverrir Ingason (Panathinaikos).19:04
Salim Lawal (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).19:01
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Cheick Souaré (Viktoria Pilsen).18:58
Tiro respinto. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andrews Tetteh.18:58
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto da calcio d'angolo.18:57
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Davide Calabria (Panathinaikos).18:56
Gol! Viktoria Pilsen 0, Panathinaikos 1. Andrews Tetteh (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vicente Taborda.18:54
Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Amar Memic (Viktoria Pilsen).18:54
Sverrir Ingason (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Salim Lawal (Viktoria Pilsen).18:50
Fallo di Ahmed Touba (Panathinaikos).18:48
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori17:32
Viktoria Plzen - Panathinaikos è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - Panathinaikos sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Viktoria Plzen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9.
Viktoria Plzen e Panathinaikos si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Viktoria Plzen non ha mai vinto, Panathinaikos non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Viktoria Plzen-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viktoria Plzen
|Panathinaikos
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|6
|4
|Gol totali segnati
|10
|13
|Gol totali subiti
|5
|11
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.2
|Percentuale possesso palla
|43.7
|54.8
|Numero totale di passaggi
|3052
|4481
|Numero totale di passaggi riusciti
|2342
|3735
|Tiri nello specchio della porta
|39
|41
|Percentuale di tiri in porta
|44.8
|41.0
|Numero totale di cross
|142
|184
|Numero medio di cross riusciti
|34
|49
|Duelli per partita vinti
|460
|504
|Duelli per partita persi
|539
|399
|Corner subiti
|50
|33
|Corner guadagnati
|38
|53
|Numero di punizioni a favore
|110
|133
|Numero di punizioni concesse
|127
|89
|Tackle totali
|149
|143
|Percentuale di successo nei tackle
|51.0
|62.9
|Fuorigiochi totali
|11
|16
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|22
|Numero totale di cartellini rossi
|3
|0
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND