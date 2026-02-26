Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:32

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Panathinaikos è valevole per la play-off della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Panathinaikos sarà Donatas Rumsas. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente Viktoria Plzen si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Viktoria Plzen ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; Panathinaikos ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9.

Viktoria Plzen e Panathinaikos si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Viktoria Plzen non ha mai vinto, Panathinaikos non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Viktoria Plzen-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Ciascuno dei due precedenti incontri europei tra Viktoria Plzen e Panathinaikos è terminato in parità: 0-0 durante la fase a gironi di UEFA Europa League di questa stagione a dicembre 2025 e 2-2 nell'andata di questo turno di play-off.

Il Panathinaikos affronterà nuovamente una trasferta in Repubblica Ceca in una competizione europea dopo quella contro il Mladá Boleslav in Coppa UEFA, nel novembre 2006 (vittoria 1-0 in quel caso).

Considerando anche le qualificazioni, il Viktoria Plzeň ha mantenuto la porta inviolata in 16 delle ultime 22 partite disputate in casa in competizioni europee, subendo solo otto gol – gli stessi subiti nelle due gare casalinghe precedenti a questa serie (2-4 contro Bayern Monaco e Barcellona in UEFA Champions League).

Il Panathinaikos ha perso le ultime tre trasferte nella fase a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee, l'ultima vittoria risale al 3-2 contro la Roma nel febbraio 2010 in UEFA Europa League.

Nella UEFA Europa League di questa stagione, Sampson Dweh del Viktoria Plzeň è l'unico giocatore ad aver registrato almeno 30 contrasti (30), 35 possessi guadagnati (42) e 50 duelli vinti (68).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: