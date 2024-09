(6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)

(10) ANOUAR AIT EL HADJ (C)

(27) NOAH SADIKI (C)

(4) MATHIAS RASMUSSEN (C)

(24) CHARLES VANHOUTTE (C)

(5) ISMAIL YÜKSEK (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (A)

(34) SOFYAN AMRABAT (C)

(13) FRED (C)

(53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

PREPARTITA

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 26 settembre alle ore 18:45 allo stadio Ulker Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Bastien Dechepy.

Dove vedere Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 26 settembre.

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League