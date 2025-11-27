Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

GOL CANCELLATO DAL VAR: Chris Bedia (Young Boys) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:20

PREPARTITA

Aston Villa - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Villa Park di Birmingham.

Arbitro di Aston Villa - Young Boys sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Attualmente Aston Villa si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Young Boys si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Aston Villa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Young Boys ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

Aston Villa e Young Boys è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L'unico precedente europeo tra Aston Villa e Young Boys risale alla fase a gironi della scorsa Champions League, dove gli inglesi vinsero per 3-0 in trasferta nel corso della prima giornata.

Lo Young Boys non ha vinto nessuna delle sue sei trasferte europee in Inghilterra (2N, 4P), evitando la sconfitta solo con i pareggi contro il Liverpool (2-2 in Europa League nel novembre 2012) e contro il Manchester United (1-1 in Champions League nel dicembre 2021).

L'Aston Villa ha vinto tutte e cinque le sue partite casalinghe nelle coppe europee nel 2025 (tre in Champions League, due in Europa League) e, dall'inizio della stagione 2023/24, è la squadra che possiede il maggior numero di successi interni nelle principali competizioni europee (12 in 14 partite).

Lo Young Boys è la squadra che ha subito il maggior numero di gol nella fase a gironi di questa Europa League (10); gli svizzeri, inoltre, hanno incassato 34 reti nelle ultime 12 partite europee disputate dall'inizio della stagione – più di qualsiasi altra squadra nel periodo.

Donyell Malen ha segnato 10 gol in 18 presenze in Europa League (otto in 12 match con il PSV, uno in due gare con il Borussia Dortmund, uno in quattro con l'Aston Villa), ma non ha ancora fornito alcun assist nella competizione; dal 2009/10, solo Youssef En-Nesyri e Fernando Torres (12 gol ciascuno) hanno realizzato più reti senza mai registrare un passaggio vincente nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: