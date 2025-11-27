Virgilio Sport
Aston Villa-Young Boys: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Villa Park di Birmingham
27 Novembre 2025 ore 18:45
Aston Villa
2
Young Boys
1
Partita finita
Arbitro: Georgi Kabakov
  1. 27' 1-0 Donyell Malen
  2. 42' 2-0 Donyell Malen
  3. 90' 2-1 Joël Monteiro
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Aston Villa 2, Young Boys 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Aston Villa 2, Young Boys 1.20:47

  3. 90'+7'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).20:47

  4. 90'+7'

    Ian Maatsen (Aston Villa) e' ammonito.20:46

  5. 90'+6'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:46

  6. 90'+6'

    Fallo di Gregory Wüthrich (Young Boys).20:46

  7. 90'+5'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45

  9. 90'+5'

    Fallo di Chris Bedia (Young Boys).20:45

  10. 90'+4'

    Fuorigioco. Loris Benito(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Gregory Wüthrich e' colto in fuorigioco.20:44

  11. 90'+4'

    Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).20:43

  12. 90'+4'

    Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:43

  13. 90'+3'

    Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ross Barkley con passaggio filtrante.20:43

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:40

  16. 90'

    Gol! Aston Villa 2, Young Boys 1. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gregory Wüthrich.20:40

  17. 89'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).20:39

  18. 89'

    Chris Bedia (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  19. 89'

    Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jadon Sancho.20:39

  21. 84'

    Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).20:34

  22. 84'

    Dominik Pech (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  23. 83'

    Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jadon Sancho.20:33

  24. 82'

    Sostituzione, Young Boys. Gregory Wüthrich sostituisce Tanguy Zoukrou.20:32

  25. 81'

    Tiro respinto. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jaouen Hadjam.20:31

  27. 81'

    Tiro respinto. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di destro da centro area. Assist di Joël Monteiro con passaggio filtrante.20:31

  28. 80'

    Tentativo fallito. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Boubacar Kamara con passaggio filtrante.20:30

  29. 80'

    Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ollie Watkins.20:30

  30. 79'

    Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Amadou Onana.20:29

  31. 79'

    Fuorigioco. Dominik Pech(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Joël Monteiro e' colto in fuorigioco.20:29

  33. 79'

    Tiro respinto. Dominik Pech (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alan Virginius.20:28

  34. 77'

    Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jadon Sancho.20:27

  35. 77'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).20:26

  36. 76'

    Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  37. 76'

    Fallo di Chris Bedia (Young Boys).20:25

  39. 75'

    Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  40. 75'

    Fallo di Tanguy Zoukrou (Young Boys).20:24

  41. 75'

    Tiro respinto. Dominik Pech (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alvyn Sanches.20:24

  42. 73'

    Decisione VAR: no gol Aston Villa 2-0 Young Boys.20:23

  43. 70'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Chris Bedia (Young Boys) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:20

  45. 70'

    Fuorigioco. Alvyn Sanches(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Alan Virginius e' colto in fuorigioco.20:20

  46. 70'

    Sostituzione, Young Boys. Chris Bedia sostituisce Sergio Córdova.20:19

  47. 70'

    Sostituzione, Young Boys. Joël Monteiro sostituisce Christian Fassnacht.20:19

  48. 69'

    Tentativo fallito. Ross Barkley (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amadou Onana.20:19

  49. 68'

    Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17

  51. 68'

    Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).20:17

  52. 66'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).20:16

  53. 66'

    Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  54. 64'

    Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  55. 64'

    Fallo di Alvyn Sanches (Young Boys).20:14

  57. 63'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  58. 63'

    Fallo di Sergio Córdova (Young Boys).20:13

  59. 63'

    Sostituzione, Young Boys. Alvyn Sanches sostituisce Rayan Raveloson.20:12

  60. 62'

    Sostituzione, Young Boys. Alan Virginius sostituisce Darian Males.20:12

  61. 61'

    Amadou Onana (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:11

  63. 61'

    Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).20:11

  64. 61'

    Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  65. 60'

    Sostituzione, Aston Villa. Ezri Konsa sostituisce Pau Torres.20:10

  66. 60'

    Sostituzione, Aston Villa. Ollie Watkins sostituisce Youri Tielemans.20:10

  67. 60'

    Sostituzione, Aston Villa. Ross Barkley sostituisce Donyell Malen.20:09

  69. 60'

    Sostituzione, Aston Villa. Emiliano Buendía sostituisce Morgan Rogers.20:09

  70. 59'

    Tiro respinto. Youri Tielemans (Aston Villa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Morgan Rogers.20:09

  71. 58'

    Gara riprende.20:08

  72. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).20:08

  73. 55'

    Tentativo fallito. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:05

  75. 53'

    Fuorigioco. Pau Torres(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Morgan Rogers e' colto in fuorigioco.20:02

  76. 51'

    Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:01

  77. 48'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Tanguy Zoukrou (Young Boys).19:58

  78. 48'

    Sandro Lauper (Young Boys) e' ammonito per fallo.19:57

  79. 48'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  81. 48'

    Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).19:57

  82. 46'

    Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).19:56

  83. 46'

    Dominik Pech (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  84. Inizia il Secondo tempo Aston Villa 2, Young Boys 0.19:55

  85. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Aston Villa 2, Young Boys 0.19:39

  87. 45'+5'

    Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).19:37

  88. 45'+5'

    Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  89. 45'+4'

    Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Morgan Rogers.19:37

  90. 45'+4'

    Gara riprende.19:36

  91. 45'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Tanguy Zoukrou (Young Boys) per infortunio.19:35

  93. 45'+2'

    Gara riprende.19:34

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:33

  95. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).19:30

  96. 42'

    Gol! Aston Villa 2, Young Boys 0. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.19:29

  97. 41'

    Fuorigioco. Saidy Janko(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:28

  99. 36'

    Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).19:23

  100. 36'

    Christian Fassnacht (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  101. 34'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).19:21

  102. 34'

    Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  103. 29'

    Fallo di Donyell Malen (Aston Villa).19:17

  105. 29'

    Rayan Raveloson (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  106. 27'

    Gol! Aston Villa 1, Young Boys 0. Donyell Malen (Aston Villa) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Youri Tielemans.19:14

  107. 26'

    Fuorigioco. Marvin Keller(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:13

  108. 23'

    Fallo di Youri Tielemans (Aston Villa).19:10

  109. 23'

    Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  111. 22'

    Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jadon Sancho.19:10

  112. 19'

    Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07

  113. 19'

    Fallo di Dominik Pech (Young Boys).19:07

  114. 17'

    Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:05

  115. 15'

    Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jadon Sancho da calcio d'angolo.19:03

  117. 15'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).19:02

  118. 14'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Dominik Pech (Young Boys).19:01

  119. 13'

    Tiro parato. Youri Tielemans (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jadon Sancho.19:00

  120. 12'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00

  121. 12'

    Fallo di Loris Benito (Young Boys).19:00

  123. 12'

    Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  124. 12'

    Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).18:59

  125. 7'

    Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.18:54

  126. 6'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jaouen Hadjam (Young Boys).18:53

  127. 5'

    Tentativo fallito. Amadou Onana (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Evann Guessand da calcio d'angolo.18:52

  129. 5'

    Tentativo fallito. Evann Guessand (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.18:52

  130. 4'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Marvin Keller (Young Boys).18:52

  131. 4'

    Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ian Maatsen.18:52

  132. 3'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  133. 3'

    Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).18:51

  135. Inizia il Primo tempo.18:48

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Villa Park
    Città: Birmingham
    Capienza: 42682 spettatori17:41

Formazioni Aston Villa - Young Boys

Aston Villa
Young Boys
TITOLARI ASTON VILLA
  • (23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
  • (14) PAU TORRES (D)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (26) LAMARE BOGARDE (D)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (24) AMADOU ONANA (C)
  • (29) EVANN GUESSAND (C)
  • (19) JADON SANCHO (C)
  • (27) MORGAN ROGERS (C)
  • (17) DONYELL MALEN (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
  • (9) HARVEY ELLIOTT (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (16) ANDRÉS GARCÍA (D)
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (95) RHYS OAKLEY (P)
  • (6) ROSS BARKLEY (C)
  • (44) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
TITOLARI YOUNG BOYS
  • (1) MARVIN KELLER (P)
  • (23) LORIS BENITO (D)
  • (30) SANDRO LAUPER (D)
  • (4) TANGUY ZOUKROU (D)
  • (45) RAYAN RAVELOSON (C)
  • (17) SAIDY JANKO (C)
  • (3) JAOUEN HADJAM (C)
  • (13) DOMINIK PECH (C)
  • (16) CHRISTIAN FASSNACHT (A)
  • (39) DARIAN MALES (A)
  • (9) SERGIO CÓRDOVA (A)
PANCHINA YOUNG BOYS
  • (53) ELIO RUFENER (C)
  • (2) RYAN ANDREWS (D)
  • (25) EMMANUEL TSIMBA (A)
  • (77) JOËL MONTEIRO (A)
  • (48) JANIS LÜTHI (A)
  • (66) RHODRI SMITH (D)
  • (10) ALVYN SANCHES (C)
  • (40) DARIO MARZINO (P)
  • (7) ALAN VIRGINIUS (A)
  • (29) CHRIS BEDIA (A)
  • (12) HEINZ LINDNER (P)
  • (5) GREGORY WÜTHRICH (D)
ALLENATORE YOUNG BOYS
  • Gerardo Seoane
PREPARTITA

Aston Villa - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Young Boys sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.

Attualmente Aston Villa si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Young Boys si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Aston Villa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Young Boys ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

Aston Villa e Young Boys è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • L'unico precedente europeo tra Aston Villa e Young Boys risale alla fase a gironi della scorsa Champions League, dove gli inglesi vinsero per 3-0 in trasferta nel corso della prima giornata.
  • Lo Young Boys non ha vinto nessuna delle sue sei trasferte europee in Inghilterra (2N, 4P), evitando la sconfitta solo con i pareggi contro il Liverpool (2-2 in Europa League nel novembre 2012) e contro il Manchester United (1-1 in Champions League nel dicembre 2021).
  • L'Aston Villa ha vinto tutte e cinque le sue partite casalinghe nelle coppe europee nel 2025 (tre in Champions League, due in Europa League) e, dall'inizio della stagione 2023/24, è la squadra che possiede il maggior numero di successi interni nelle principali competizioni europee (12 in 14 partite).
  • Lo Young Boys è la squadra che ha subito il maggior numero di gol nella fase a gironi di questa Europa League (10); gli svizzeri, inoltre, hanno incassato 34 reti nelle ultime 12 partite europee disputate dall'inizio della stagione – più di qualsiasi altra squadra nel periodo.
  • Donyell Malen ha segnato 10 gol in 18 presenze in Europa League (otto in 12 match con il PSV, uno in due gare con il Borussia Dortmund, uno in quattro con l'Aston Villa), ma non ha ancora fornito alcun assist nella competizione; dal 2009/10, solo Youssef En-Nesyri e Fernando Torres (12 gol ciascuno) hanno realizzato più reti senza mai registrare un passaggio vincente nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Aston VillaYoung Boys
Partite giocate44
Numero di partite vinte32
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati66
Gol totali subiti210
Media gol subiti per partita0.52.5
Percentuale possesso palla60.550.4
Numero totale di passaggi19681739
Numero totale di passaggi riusciti17341441
Tiri nello specchio della porta2219
Percentuale di tiri in porta55.038.8
Numero totale di cross6467
Numero medio di cross riusciti1415
Duelli per partita vinti179154
Duelli per partita persi176193
Corner subiti1321
Corner guadagnati2215
Numero di punizioni a favore6135
Numero di punizioni concesse4751
Tackle totali5147
Percentuale di successo nei tackle52.966.0
Fuorigiochi totali78
Numero totale di cartellini gialli510
Numero totale di cartellini rossi01

