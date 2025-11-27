Incontro terminato, Aston Villa 2, Young Boys 1.
Secondo tempo terminato, Aston Villa 2, Young Boys 1.20:47
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).20:47
Ian Maatsen (Aston Villa) e' ammonito.20:46
Emiliano Buendía (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:46
Fallo di Gregory Wüthrich (Young Boys).20:46
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45
Fallo di Chris Bedia (Young Boys).20:45
Fuorigioco. Loris Benito(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Gregory Wüthrich e' colto in fuorigioco.20:44
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).20:43
Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:43
Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ross Barkley con passaggio filtrante.20:43
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:40
Gol! Aston Villa 2, Young Boys 1. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gregory Wüthrich.20:40
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).20:39
Chris Bedia (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Tiro respinto. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jadon Sancho.20:39
Fallo di Boubacar Kamara (Aston Villa).20:34
Dominik Pech (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tiro parato. Ollie Watkins (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jadon Sancho.20:33
Sostituzione, Young Boys. Gregory Wüthrich sostituisce Tanguy Zoukrou.20:32
Tiro respinto. Joël Monteiro (Young Boys) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jaouen Hadjam.20:31
Tiro respinto. Alan Virginius (Young Boys) un tiro di destro da centro area. Assist di Joël Monteiro con passaggio filtrante.20:31
Tentativo fallito. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Boubacar Kamara con passaggio filtrante.20:30
Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ollie Watkins.20:30
Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Amadou Onana.20:29
Fuorigioco. Dominik Pech(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Joël Monteiro e' colto in fuorigioco.20:29
Tiro respinto. Dominik Pech (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Alan Virginius.20:28
Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Jadon Sancho.20:27
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).20:26
Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Chris Bedia (Young Boys).20:25
Ollie Watkins (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Tanguy Zoukrou (Young Boys).20:24
Tiro respinto. Dominik Pech (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Alvyn Sanches.20:24
Decisione VAR: no gol Aston Villa 2-0 Young Boys.20:23
GOL CANCELLATO DAL VAR: Chris Bedia (Young Boys) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:20
Fuorigioco. Alvyn Sanches(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Alan Virginius e' colto in fuorigioco.20:20
Sostituzione, Young Boys. Chris Bedia sostituisce Sergio Córdova.20:19
Sostituzione, Young Boys. Joël Monteiro sostituisce Christian Fassnacht.20:19
Tentativo fallito. Ross Barkley (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amadou Onana.20:19
Ian Maatsen (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).20:17
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).20:16
Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Ross Barkley (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Alvyn Sanches (Young Boys).20:14
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Sergio Córdova (Young Boys).20:13
Sostituzione, Young Boys. Alvyn Sanches sostituisce Rayan Raveloson.20:12
Sostituzione, Young Boys. Alan Virginius sostituisce Darian Males.20:12
Amadou Onana (Aston Villa) e' ammonito per fallo.20:11
Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).20:11
Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Sostituzione, Aston Villa. Ezri Konsa sostituisce Pau Torres.20:10
Sostituzione, Aston Villa. Ollie Watkins sostituisce Youri Tielemans.20:10
Sostituzione, Aston Villa. Ross Barkley sostituisce Donyell Malen.20:09
Sostituzione, Aston Villa. Emiliano Buendía sostituisce Morgan Rogers.20:09
Tiro respinto. Youri Tielemans (Aston Villa) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Morgan Rogers.20:09
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).20:08
Tentativo fallito. Christian Fassnacht (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:05
Fuorigioco. Pau Torres(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Morgan Rogers e' colto in fuorigioco.20:02
Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:01
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Tanguy Zoukrou (Young Boys).19:58
Sandro Lauper (Young Boys) e' ammonito per fallo.19:57
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Sandro Lauper (Young Boys).19:57
Fallo di Amadou Onana (Aston Villa).19:56
Dominik Pech (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Inizia il Secondo tempo Aston Villa 2, Young Boys 0.19:55
Primo tempo terminato, Aston Villa 2, Young Boys 0.19:39
Fallo di Victor Lindelöf (Aston Villa).19:37
Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Tiro respinto. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Morgan Rogers.19:37
Gara riprende.19:36
Gara momentaneamente sospesa, Tanguy Zoukrou (Young Boys) per infortunio.19:35
Gara riprende.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:33
Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).19:30
Gol! Aston Villa 2, Young Boys 0. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Morgan Rogers.19:29
Fuorigioco. Saidy Janko(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:28
Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).19:23
Christian Fassnacht (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).19:21
Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Donyell Malen (Aston Villa).19:17
Rayan Raveloson (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Gol! Aston Villa 1, Young Boys 0. Donyell Malen (Aston Villa) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Youri Tielemans.19:14
Fuorigioco. Marvin Keller(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:13
Fallo di Youri Tielemans (Aston Villa).19:10
Darian Males (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tiro respinto. Lamare Bogarde (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jadon Sancho.19:10
Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Fallo di Dominik Pech (Young Boys).19:07
Fuorigioco. Sandro Lauper(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.19:05
Tentativo fallito. Ian Maatsen (Aston Villa) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jadon Sancho da calcio d'angolo.19:03
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Loris Benito (Young Boys).19:02
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Dominik Pech (Young Boys).19:01
Tiro parato. Youri Tielemans (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jadon Sancho.19:00
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:00
Fallo di Loris Benito (Young Boys).19:00
Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).18:59
Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.18:54
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Jaouen Hadjam (Young Boys).18:53
Tentativo fallito. Amadou Onana (Aston Villa) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Evann Guessand da calcio d'angolo.18:52
Tentativo fallito. Evann Guessand (Aston Villa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Youri Tielemans con cross da calcio d'angolo.18:52
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Marvin Keller (Young Boys).18:52
Tiro parato. Donyell Malen (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ian Maatsen.18:52
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Christian Fassnacht (Young Boys).18:51
Inizia il Primo tempo.18:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Villa Park
Città: Birmingham
Capienza: 42682 spettatori17:41
Aston Villa - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Arbitro di Aston Villa - Young Boys sarà Georgi Kabakov. Al VAR invece ci sarà Dragomir Draganov.
Attualmente Aston Villa si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Young Boys si trova 22° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Aston Villa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Young Boys ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.
Aston Villa e Young Boys è la prima che si affrontano in campionato.
Aston Villa-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Aston Villa
|Young Boys
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|6
|Gol totali subiti
|2
|10
|Media gol subiti per partita
|0.5
|2.5
|Percentuale possesso palla
|60.5
|50.4
|Numero totale di passaggi
|1968
|1739
|Numero totale di passaggi riusciti
|1734
|1441
|Tiri nello specchio della porta
|22
|19
|Percentuale di tiri in porta
|55.0
|38.8
|Numero totale di cross
|64
|67
|Numero medio di cross riusciti
|14
|15
|Duelli per partita vinti
|179
|154
|Duelli per partita persi
|176
|193
|Corner subiti
|13
|21
|Corner guadagnati
|22
|15
|Numero di punizioni a favore
|61
|35
|Numero di punizioni concesse
|47
|51
|Tackle totali
|51
|47
|Percentuale di successo nei tackle
|52.9
|66.0
|Fuorigiochi totali
|7
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
