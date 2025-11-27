Virgilio Sport
Bologna-Salisburgo: 4-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renato Dall'Ara di Bologna
27 Novembre 2025 ore 21:00
Bologna
4
Salisburgo
1
Partita finita
Arbitro: Igor Pajac
  1. 26' 1-0 Jens Odgaard
  2. 33' 1-1 Yorbe Vertessen
  3. 51' 2-1 Thijs Dallinga
  4. 53' 3-1 Federico Bernardeschi
  5. 86' 4-1 Riccardo Orsolini
0'
45'
90'
90'
94'

Successo del Bologna in una partita che ha fatto divertire tutto il Dall'Ara, non solo per il risultato: la squadra di Italiano si impone per 4-1 con gol di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Vertessen, nel primo tempo, aveva segnato il momentaneo 1-1 per il Salisburgo.

Cinque gol ma tantissime emozioni, con pali, traverse, salvataggi sulla linea, miracoli (almeno due) di Ravaglia che hanno tenuto in piedi il vantaggio dei rossoblu.

Le Pagelle

  1. Da Bologna - Salisburgo é tutto, appuntamento alla prossima sfida.22:54

  2. 90'+4'

    FINISCE BOLOGNA - SALISBURGO! 4-1 il finale!22:51

  3. 90'+3'

    MORO! Destro potentissimo dal limite, palla di poco a lato.22:50

  4. 90'+2'

    Castro prova una splendida rovesciata, palla peró facile per Schlager.22:49

  5. 90'+1'

    Tre i minuti di recupero.22:48

  7. 90'

    Cross di Terzic, Ratkov tocca ma non indirizza in porta.22:48

  8. 88'

    RATKOV! Pazzesca partita, la punta dal limite calcia un diagonale velenoso che non trova peró la porta.22:46

  9. 86'

    GOL! BOLOGNA - Salisburgo 4-1! Rete di Riccardo Orsolini. Poker dell'esterno che mette in rete il tap in vincente dopo la conclusione respinta da Schlager di Castro.

    Riccardo Orsolini

    Riccardo Orsolini
  10. 85'

    Dominguez steso al limite, punizione per il Bologna.22:43

  11. 84'

    TRAVERSA SALISBURGO! Ratkov con una finta mette a terra Lucumi e conclude di potenza, palla sul legno alto!22:41

  13. 83'

    ORSOLINI! Conclusione a giro, palla di poco a lato!22:41

  14. 82'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Thijs Dallinga, entra Santiago Castro.22:40

  15. 81'

    Sostituzione SALISBURGO: esce Edmund Baidoo, entra Karim Konaté.22:40

  16. 79'

    Conclusione di Miranda dal limite, palla altissima.22:37

  17. 77'

    FABBIAN! Cross di Miranda, colpo di testa sul secondo palo del centrocampista, miracolo di Schlager che salva i suoi!22:35

  19. 76'

    Gran recupero di Ferguson sulla trequarti, non riesce al capitano il tocco vincente per Orsolini.22:35

  20. 75'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Tommaso Pobega, entra Nikola Moro.22:33

  21. 74'

    Sostituzione SALISBURGO: esce Clement Bischoff, entra Oliver Lukic.22:32

  22. 74'

    Sostituzione SALISBURGO: esce Yorbe Vertessen, entra Enrique Aguilar.22:32

  23. 73'

    Colpo di testa di Fabbian che manda di poco a lato il cross di Zortea. Squadre che non vogliono abbassare i ritmi.22:30

  25. 71'

    Ci prova Alibegovic dalla distanza, palla alta sopra la traversa.22:28

  26. 69'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Jens Odgaard, entra Giovanni Fabbian.22:27

  27. 69'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Federico Bernardeschi, entra Benjamín Domínguez.22:27

  28. 69'

    Sostituzione BOLOGNA: esce Torbjørn Heggem, entra Martin Vitík.22:27

  29. 67'

    Gara pazza, Bologna vicino al gol con Odgaard, non c'é il momento per respirare.22:25

  31. 65'

    ANNULLATO IL GOL AL SALISBURGO! Ratkov, servito da Baidoo sulla linea del fuorigioco, dribbla Ravaglia e insacca. La rete viene convalidata, prima del richiamo del VAR che indica l'offside.22:25

  32. 64'

    Momento della partita veramente ricco di emozioni, continui cambi di campo con occasioni.22:22

  33. 64'

    ANCORA RAVAGLIA! Questa volta é Ratkov che si trova a tu per tu con il portiere, anche in questo caso ha la meglio il guardameta rossoblu!22:22

  34. 63'

    MIRACOLO DI RAVAGLIA! Difesa sorpresa dall'inserimento di Vertessen, conclusione a botta sicura ma il portiere respinge.22:20

  35. 62'

    ANCORA BOLOGNA! Lucumi per Miranda, cross di prima per Orsolini che, sul secondo palo, tocca male.22:19

  37. 61'

    Red Bull ora a trazione anteriore, possibili spazi per le ripartenze del Bologna.22:18

  38. 60'

    Sostituzione SALISBURGO: esce Moussa Yeo, entra Petar Ratkov.22:18

  39. 59'

    Sostituzione SALISBURGO: esce Soumaïla Diabaté, entra Kerim Alajbegovic.22:17

  40. 58'

    Orsolini decisivo anche in fase difensiva: pubblico che applaude un suo recupero.22:17

  41. 56'

    ORSOLINI! Conclusione a giro che termina di poco a lato, Bologna straripante.22:14

  43. 55'

    Bernardeschi torna a segnare in Europa, gol che mancava dal 2019. Che partita per l'esterno, che ha fatto esplodere il Dall'Ara.22:12

  44. 53'

    GOL! BOLOGNA - Saliasburgo 3-1! Rete di Federico Bernardeschi. Cross di Zortea, l'ex Fiorentina di testa manda la palla sotto il sette!

    Federico Bernardeschi

    Federico Bernardeschi
  45. 52'

    OCCASIONE DEL BOLOGNA! Recupero di Odgaard, cross per Dallinga che fa la sponda per Ferguson: conclusione facile per Schalger.22:10

  46. 51'

    GOL! BOLOGNA - Salisburgo 2-1! Rete di Thijs Dallinga. Palla stupenda in verticale di Miranda che pesca la punta in area: diagonale lento che batte Schlager sul secondo palo.

    Thijs Dallinga

    Thijs Dallinga
  47. 48'

    Corridoio per Zortea, un cross troppo lungo sia per Bernardeschi che Pobega, entrambi liberi in area.22:05

  49. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, stessi 22 del primo tempo.22:03

  50. 46'

    AMMONITO Moussa Yeo. Fallo da terra del giocatore che era stato anticipato da Dallinga. 22:04

  51. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:03

  52. Reazione immediata della Red Bull che pareggia con Vertessen, poi per i felsinei quattro occasioni lampanti, in cui svetta il palo di Dallinga.21:49

  53. Un bel primo tempo che ha visto passare in vantaggio il Bologna con la rete di Odgaard, abile nel mettere in rete un cross deviato di Orsolini.21:49

  55. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BOLOGNA - SALISBURGO! 1-1 il risultato parziale.21:48

  56. 45'+1'

    Un minuto di recupero.21:47

  57. 45'

    ZORTEA! Cross di Bernardeschi, arriva il terzino che calcia di potenza: Rasmussen davanti alla porta respinge con il corpo.21:47

  58. 44'

    AMMONITO Yorbe Vertessen. Fallo su Orsolini che stava aprendo il contropiede. 21:45

  59. 43'

    Yeo conclude dalla distanza, palla a lato per una deviazione di Ferguson.21:43

  61. 42'

    Grande palla di Baidoo per Yeo, in questa occasione gran chiusura di Lucumi.21:43

  62. 40'

    POBEGA VICINISSIMO AL GOL! Cross di Bernardeschi, piattone del mediano che da pochi passi manda a lato!21:41

  63. 38'

    MIRACOLO DI SCHALGER! Conclusione deviata di Miranda, il portiere con il piede di richiamo riesce a respingere!21:39

  64. 37'

    Heggem difende con il corpo l'uscita di Ravaglia, con Baidoo sempre pronto ad inserirsi.21:38

  65. 36'

    PALO DI DALLINGA! Cross perfetto di Miranda, conclusione sul primo palo della punta che peró colpisce in pieno il legno!21:37

  67. 34'

    Ravaglia era riuscito a respingere la conclusione di Baidoo, ma decisivo il tap in di Vertessen.21:36

  68. 33'

    GOL! Bologna - Salisburgo 1-1! Rete di Yorbe Vertessen. Errore di Lucumi in scivolata, il belga scambia con Baidoo e insacca Ravaglia. 21:35

  69. 32'

    Che errore di Ravaglia che regala palla a Bischoff, la Red Bull peró non ne approfitta.21:31

  70. 30'

    Che ritmo di Ferguson e Pobega in mediana, i due stanno pressando molto senza peró limitare gli inserimenti.21:31

  71. 28'

    Bologna che trova il vantaggio anche grazie ad una difesa del Salisburgo poco precisa, Gadou respinge male proprio su Odgaard che ringrazia.21:30

  73. 26'

    GOL! BOLOGNA - Salisburgo 1-0! Rete di Jens Odgaard. Cross respinto di Orsolini, arriva di gran carriera il centrocampista che battle Schalger anche grazie a una deviazione.

    Jens Odgaard

    Jens Odgaard
  74. 24'

    Sta crescendo il Red Bull Salisburgo, soprattutto nel pressing.21:26

  75. 21'

    Nulla da fare per il Bologna su calcio d'angolo, ma rossoblu in continua spinta.21:26

  76. 18'

    BOLOGNA VICINO AL GOL! Orsolini conclude, deviazione di Schlager. Odgaard arriva per il tap in ma non impegna il portiere ospite.21:24

  77. 13'

    Colpo di testa di Pobega, palla alta.21:22

  79. 11'

    Buon Bologna in questo inizio di partita, spinto dal solito ambiente del Dall'Ara.21:23

  80. 8'

    Azione personale di Bernardeschi che punta Lainer, sbagliato il tocco per l'accorrente Miranda.21:22

  81. 5'

    Bologna propositivo fin da subito, il Salisburgo non guadagna metri per ora.21:19

  82. INIZIA BOLOGNA-SALISBURGO. Si parte.21:17

  83. Una sola vittoria, su quattro partite disputate, per entrambe le squadre. 20:51

  85. 4-4-2 per il Salisburgo: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Yeo, Bidstrup, Diabate, Bischoff - Baiddo, Vertessen. 20:49

  86. 4-2-3-1 per il Bologna: Ravaglia - Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda - Ferguson, Pobega - Orsolini, Odgaard, Bernardeschi - Dallinga.20:47

  87. Il Salisburgo è in testa nel campionato austriaco. 20:45

  88. L'obiettivo del Bologna è entrare nelle ventiquattro e superare il turno. Serve sfruttare il fattore campo. 20:45

  89. Benvenuti alla diretta del match tra Bologna e Salisburgo, valido per l'Europa League. 20:44

  91. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renato Dall'Ara
    Città: Bologna
    Capienza: 38279 spettatori20:44

Formazioni Bologna - Salisburgo

Bologna
Salisburgo
TITOLARI BOLOGNA
  • (13) FEDERICO RAVAGLIA (P)
  • (33) JUAN MIRANDA (D)
  • (14) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (26) JHON LUCUMÍ (D)
  • (20) NADIR ZORTEA (D)
  • (10) FEDERICO BERNARDESCHI (C)
  • (4) TOMMASO POBEGA (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (7) RICCARDO ORSOLINI (C)
  • (21) JENS ODGAARD (C)
  • (24) THIJS DALLINGA (A)
PANCHINA BOLOGNA
  • (9) SANTIAGO CASTRO (A)
  • (16) NICOLÒ CASALE (D)
  • (25) MASSIMO PESSINA (P)
  • (41) MARTIN VITÍK (D)
  • (2) EMIL HOLM (D)
  • (80) GIOVANNI FABBIAN (C)
  • (6) NIKOLA MORO (C)
  • (30) BENJAMÍN DOMÍNGUEZ (A)
  • (82) MATTEO FRANCESCHELLI (P)
ALLENATORE BOLOGNA
  • Vincenzo Italiano
TITOLARI SALISBURGO
  • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
  • (2) JACOB RASMUSSEN (D)
  • (3) ALEKSA TERZIC (D)
  • (23) JOANE GADOU (D)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
  • (49) MOUSSA YEO (C)
  • (18) MADS BIDSTRUP (C)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (7) CLEMENT BISCHOFF (C)
  • (11) YORBE VERTESSEN (A)
  • (20) EDMUND BAIDOO (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (21) PETAR RATKOV (A)
  • (19) KARIM KONATÉ (A)
  • (27) KERIM ALAJBEGOVIC (A)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (44) JANNIK SCHUSTER (D)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (92) SALKO HAMZIC (P)
  • (37) TIM TRUMMER (C)
  • (25) OLIVER LUKIC (C)
  • (15) MAMADY DIAMBOU (C)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Thomas Letsch
PREPARTITA

Bologna - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.
Arbitro di Bologna - Salisburgo sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente il Bologna si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Salisburgo si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Salisburgo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Bologna e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Bologna-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Bologna e Salisburgo non si sono mai affrontati in precedenza in competizioni europee, con il club italiano che ha incontrato una formazione austriaca in una sola altra occasione: un 3-3 complessivo contro l'Admira Wacker negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1990-91 (3-0 in casa, 0-3 in trasferta), prima di vincere per 6-5 alla lotteria dei rigori.
  • Il Salisburgo non vince da sette trasferte contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (2N, 5P), dal 2-1 sulla Lazio nella prima giornata della fase a gironi di Europa League 2009-10.
  • Il Bologna ha perso solo una delle sue ultime sette partite nelle maggiori competizioni europee (2V, 4N), dopo averne perse cinque delle sei precedenti; tuttavia, i fesinei hanno pareggiato 0-0 contro il Brann nell'ultima gara e hanno segnato solo sette gol nelle ultime dodici gare europee, non riuscendo a segnare in sei occasioni.
  • In questo anno solare, il Bologna ha perso solo una delle 20 gare casalinghe (13V, 6N) disputate tra tutte le competizioni (contro il Genoa il 24 maggio scorso) e in questa stagione vanta un punteggio aggregato in casa di 10-2, con quattro vittrorie e tre pareggi.
  • Il Bologna è reduce da quattro clean sheet consecutivi in casa considerando tutte le competizioni e negli ultimi due anni solari (2024 e 2025) non è mai arrivato a cinque gare casalinghe di fila senza subire gol - l'ultima volta risale a ottobre-dicembre 2023.
  • Il Salisburgo ha perso tutte le ultime sei partite in trasferta in UEFA Europa League, subendo almeno due gol in ogni sconfitta; prima di questa serie negativa, la squadra austriaca aveva vinto tre gare consecutive fuori casa, tutte nella fase a gironi 2018-19.
  • Il Bologna è la squadra che sfrutta di più le corsie laterali in questa UEFA Europa League, in virtù di 83 cross su azione effettuati, record della competizione, mentre il Salisburgo è tra le squadre che tentano più tiri a seguito di un recupero palla offensivo: nove, al pari della Roma e meno solo del Feyenoord (12).
  • Stefan Lainer del Salisburgo ha effettuato 89 movimenti palla al piede in questa edizione di UEFA Europa League, meno solo di Moussa Niakhaté del Lione (107); il terzino austriaco si piazza inoltre al sesto posto per distanza percorsa con la palla, avendo totalizzato 951 metri palla al piede nel torneo 2025-26.
  • Riccardo Orsolini non va a segno da tre gare casalinghe di fila tra tutte le competizioni, dopo che aveva registrato una serie di ben cinque match interni consecutivi sempre in gol; dall'inizio della scorsa stagione, solo una volta l'esterno del Bologna è arrivato a quattro presenze di fila al Dall'Ara senza segnare in gare ufficiali, tra agosto e ottobre 2024.
  • Questa sfida coinvolge da un lato Jhon Lucumí, che è il secondo miglior giocatore di movimento per palle recuperate in questa edizione della UEFA Europa League (29, alle spalle di Angelo Stiller con 32) e dall'altro Soumaïla Diabaté, che detiene il record con Pedro Naressi per palloni intercettati (entrambi 10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BolognaSalisburgo
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse13
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati34
Gol totali subiti36
Media gol subiti per partita0.81.5
Percentuale possesso palla54.143.7
Numero totale di passaggi16481711
Numero totale di passaggi riusciti13701414
Tiri nello specchio della porta2021
Percentuale di tiri in porta44.455.3
Numero totale di cross11058
Numero medio di cross riusciti289
Duelli per partita vinti230164
Duelli per partita persi193202
Corner subiti2316
Corner guadagnati2611
Numero di punizioni a favore6236
Numero di punizioni concesse5647
Tackle totali7255
Percentuale di successo nei tackle54.270.9
Fuorigiochi totali158
Numero totale di cartellini gialli105
Numero totale di cartellini rossi10

