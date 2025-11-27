Successo del Bologna in una partita che ha fatto divertire tutto il Dall'Ara, non solo per il risultato: la squadra di Italiano si impone per 4-1 con gol di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Vertessen, nel primo tempo, aveva segnato il momentaneo 1-1 per il Salisburgo.

L'obiettivo del Bologna è entrare nelle ventiquattro e superare il turno. Serve sfruttare il fattore campo. 20:45

Che ritmo di Ferguson e Pobega in mediana, i due stanno pressando molto senza peró limitare gli inserimenti.21:31

ANCORA RAVAGLIA! Questa volta é Ratkov che si trova a tu per tu con il portiere, anche in questo caso ha la meglio il guardameta rossoblu!22:22

PREPARTITA

Bologna - Salisburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Salisburgo sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Attualmente il Bologna si trova 26° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Salisburgo si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3; Salisburgo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Bologna e Salisburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Bologna-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Bologna e Salisburgo non si sono mai affrontati in precedenza in competizioni europee, con il club italiano che ha incontrato una formazione austriaca in una sola altra occasione: un 3-3 complessivo contro l'Admira Wacker negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1990-91 (3-0 in casa, 0-3 in trasferta), prima di vincere per 6-5 alla lotteria dei rigori.

Il Salisburgo non vince da sette trasferte contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (2N, 5P), dal 2-1 sulla Lazio nella prima giornata della fase a gironi di Europa League 2009-10.

Il Bologna ha perso solo una delle sue ultime sette partite nelle maggiori competizioni europee (2V, 4N), dopo averne perse cinque delle sei precedenti; tuttavia, i fesinei hanno pareggiato 0-0 contro il Brann nell'ultima gara e hanno segnato solo sette gol nelle ultime dodici gare europee, non riuscendo a segnare in sei occasioni.

In questo anno solare, il Bologna ha perso solo una delle 20 gare casalinghe (13V, 6N) disputate tra tutte le competizioni (contro il Genoa il 24 maggio scorso) e in questa stagione vanta un punteggio aggregato in casa di 10-2, con quattro vittrorie e tre pareggi.

Il Bologna è reduce da quattro clean sheet consecutivi in casa considerando tutte le competizioni e negli ultimi due anni solari (2024 e 2025) non è mai arrivato a cinque gare casalinghe di fila senza subire gol - l'ultima volta risale a ottobre-dicembre 2023.

Il Salisburgo ha perso tutte le ultime sei partite in trasferta in UEFA Europa League, subendo almeno due gol in ogni sconfitta; prima di questa serie negativa, la squadra austriaca aveva vinto tre gare consecutive fuori casa, tutte nella fase a gironi 2018-19.

Il Bologna è la squadra che sfrutta di più le corsie laterali in questa UEFA Europa League, in virtù di 83 cross su azione effettuati, record della competizione, mentre il Salisburgo è tra le squadre che tentano più tiri a seguito di un recupero palla offensivo: nove, al pari della Roma e meno solo del Feyenoord (12).

Stefan Lainer del Salisburgo ha effettuato 89 movimenti palla al piede in questa edizione di UEFA Europa League, meno solo di Moussa Niakhaté del Lione (107); il terzino austriaco si piazza inoltre al sesto posto per distanza percorsa con la palla, avendo totalizzato 951 metri palla al piede nel torneo 2025-26.

Riccardo Orsolini non va a segno da tre gare casalinghe di fila tra tutte le competizioni, dopo che aveva registrato una serie di ben cinque match interni consecutivi sempre in gol; dall'inizio della scorsa stagione, solo una volta l'esterno del Bologna è arrivato a quattro presenze di fila al Dall'Ara senza segnare in gare ufficiali, tra agosto e ottobre 2024.

Questa sfida coinvolge da un lato Jhon Lucumí, che è il secondo miglior giocatore di movimento per palle recuperate in questa edizione della UEFA Europa League (29, alle spalle di Angelo Stiller con 32) e dall'altro Soumaïla Diabaté, che detiene il record con Pedro Naressi per palloni intercettati (entrambi 10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: