Incontro terminato, FC Porto 3, Nizza 0.
Secondo tempo terminato, FC Porto 3, Nizza 0.20:43
Fallo di Stephen Eustaquio (FC Porto).20:42
Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Borja Sainz (FC Porto) e' ammonito.20:40
Gara riprende.20:38
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37
Gara momentaneamente sospesa, Pepê (FC Porto) per infortunio.20:37
Fallo di Pepê (FC Porto).20:36
Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Francisco Moura (FC Porto).20:35
Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ali Abdi con cross.20:35
Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Francisco Moura.20:34
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Melvin Bard (Nizza).20:33
Diogo Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).20:28
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).20:27
Sostituzione, FC Porto. Stephen Eustaquio sostituisce Gabri Veiga.20:27
Sostituzione, Nizza. Tiago Gouveia sostituisce Jonathan Clauss.20:25
Sostituzione, Nizza. Kojo Peprah Oppong sostituisce Dante.20:25
Antoine Mendy (Nizza) e' ammonito per fallo.20:25
Fallo di Borja Sainz (FC Porto).20:24
Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Jan Bednarek (FC Porto) e' ammonito.20:23
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Mora (FC Porto) per infortunio.20:22
Gara momentaneamente sospesa, Charles Vanhoutte (Nizza) per infortunio.20:22
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:21
Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21
Jan Bednarek (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Kevin Carlos (Nizza).20:20
Sostituzione, FC Porto. Rodrigo Mora sostituisce Victor Froholdt.20:20
Sostituzione, FC Porto. Luuk de Jong sostituisce Samu Aghehowa.20:20
Tentativo fallito. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Isak Jansson.20:18
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:17
Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Isak Jansson con cross.20:17
Gara riprende.20:15
Sostituzione, Nizza. Isak Jansson sostituisce Mohamed-Ali Cho.20:15
Sostituzione, Nizza. Hicham Boudaoui sostituisce Sofiane Diop.20:15
Sostituzione, Nizza. Kevin Carlos sostituisce Terem Moffi.20:15
Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce Deniz Gül.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Dante (Nizza) per infortunio.20:13
Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:09
Gol! FC Porto 3, Nizza 0. Samu Aghehowa (FC Porto) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.20:08
Decisione VAR: rigore FC Porto.20:05
Rigore per FC Porto. Samu Aghehowa e'stato atterrato in area di rigore.20:03
Rigore concesso da Dante (Nizza) per un fallo in area.20:03
Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Jonathan Clauss (Nizza).20:01
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Sofiane Diop (Nizza) per infortunio.20:00
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Yehvann Diouf (Nizza).19:59
Charles Vanhoutte (Nizza) e' ammonito per fallo.19:59
Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59
Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).19:59
Fallo di mano di Gabri Veiga (FC Porto).19:57
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Antoine Mendy (Nizza).19:56
Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Fallo di Sofiane Diop (Nizza).19:55
Fallo di Pepê (FC Porto).19:55
Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55
Sostituzione, FC Porto. Jan Bednarek sostituisce Alan Varela per infortunio.19:52
Inizia il Secondo tempo FC Porto 2, Nizza 0.19:52
Primo tempo terminato, FC Porto 2, Nizza 0.19:36
Fallo di Alan Varela (FC Porto).19:36
Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Dante (Nizza).19:35
Gara riprende.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:32
Gara momentaneamente sospesa, Morgan Sanson (Nizza) per infortunio.19:31
Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.19:31
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Morgan Sanson (Nizza).19:30
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Charles Vanhoutte (Nizza).19:29
Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:29
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).19:26
Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).19:25
Tentativo fallito. Sofiane Diop (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ali Abdi.19:24
Fallo di Samu Aghehowa (FC Porto).19:22
Dante (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Fuorigioco. Francisco Moura(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Samu Aghehowa e' colto in fuorigioco.19:22
Gol! FC Porto 2, Nizza 0. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Victor Froholdt.19:20
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Sofiane Diop (Nizza).19:16
Fuorigioco. Samu Aghehowa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Deniz Gül e' colto in fuorigioco.19:15
Gara riprende.19:10
Gara momentaneamente sospesa, Alan Varela (FC Porto) per infortunio.19:08
Fuorigioco. Gabri Veiga(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Francisco Moura e' colto in fuorigioco.19:07
Tentativo fallito. Terem Moffi (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Charles Vanhoutte in seguito a un contropiede.19:06
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).19:02
Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Dante (Nizza).19:01
Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).19:01
Terem Moffi (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01
Fallo di Deniz Gül (FC Porto).19:00
Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Sofiane Diop (Nizza).18:59
Fallo di Francisco Moura (FC Porto).18:58
Mohamed-Ali Cho (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).18:56
Charles Vanhoutte (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Sofiane Diop (Nizza).18:52
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Tiro respinto. Morgan Sanson (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Terem Moffi.18:52
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).18:51
Tiro respinto. Morgan Sanson (Nizza) un colpo di testa da centro area. Assist di Melvin Bard con cross.18:51
Fallo di Alan Varela (FC Porto).18:50
Mohamed-Ali Cho (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Gol! FC Porto 1, Nizza 0. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pepê.18:47
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio do Dragão
Città: Porto
Capienza: 50431 spettatori17:41
FC Porto - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Nizza sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Attualmente FC Porto si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Nizza si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
FC Porto ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.
FC Porto e Nizza è la prima che si affrontano in campionato.
FC Porto-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Porto
|Nizza
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|1
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|4
|4
|Gol totali subiti
|4
|9
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.2
|Percentuale possesso palla
|57.8
|44.6
|Numero totale di passaggi
|1959
|1587
|Numero totale di passaggi riusciti
|1659
|1287
|Tiri nello specchio della porta
|17
|12
|Percentuale di tiri in porta
|38.6
|40.0
|Numero totale di cross
|82
|57
|Numero medio di cross riusciti
|20
|14
|Duelli per partita vinti
|185
|211
|Duelli per partita persi
|189
|190
|Corner subiti
|10
|19
|Corner guadagnati
|28
|17
|Numero di punizioni a favore
|49
|64
|Numero di punizioni concesse
|46
|42
|Tackle totali
|65
|61
|Percentuale di successo nei tackle
|67.7
|52.5
|Fuorigiochi totali
|6
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
