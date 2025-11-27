Virgilio Sport
FC Porto-Nizza: 3-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio do Dragão di Porto
27 Novembre 2025 ore 18:45
FC Porto
3
Nizza
0
Partita finita
Arbitro: Matej Jug
  1. 1' 1-0 Gabri Veiga
  2. 33' 2-0 Gabri Veiga
  3. 61' 3-0 Samu Aghehowa (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Porto 3, Nizza 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, FC Porto 3, Nizza 0.20:43

  3. 90'+5'

    Fallo di Stephen Eustaquio (FC Porto).20:42

  4. 90'+5'

    Isak Jansson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42

  5. 90'+3'

    Borja Sainz (FC Porto) e' ammonito.20:40

  6. 90'+2'

    Gara riprende.20:38

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37

  9. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Pepê (FC Porto) per infortunio.20:37

  10. 90'

    Fallo di Pepê (FC Porto).20:36

  11. 90'

    Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  12. 88'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Francisco Moura (FC Porto).20:35

  13. 88'

    Tiro respinto. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ali Abdi con cross.20:35

  15. 87'

    Tentativo fallito. Rodrigo Mora (FC Porto) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Francisco Moura.20:34

  16. 86'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  17. 86'

    Fallo di Melvin Bard (Nizza).20:33

  18. 82'

    Diogo Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  19. 82'

    Fallo di Kevin Carlos (Nizza).20:28

  21. 81'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).20:27

  22. 80'

    Sostituzione, FC Porto. Stephen Eustaquio sostituisce Gabri Veiga.20:27

  23. 79'

    Sostituzione, Nizza. Tiago Gouveia sostituisce Jonathan Clauss.20:25

  24. 79'

    Sostituzione, Nizza. Kojo Peprah Oppong sostituisce Dante.20:25

  25. 78'

    Antoine Mendy (Nizza) e' ammonito per fallo.20:25

  27. 78'

    Fallo di Borja Sainz (FC Porto).20:24

  28. 78'

    Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  29. 77'

    Jan Bednarek (FC Porto) e' ammonito.20:23

  30. 77'

    Gara riprende.20:23

  31. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Rodrigo Mora (FC Porto) per infortunio.20:22

  33. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Charles Vanhoutte (Nizza) per infortunio.20:22

  34. 75'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:21

  35. 75'

    Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21

  36. 74'

    Jan Bednarek (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  37. 74'

    Fallo di Kevin Carlos (Nizza).20:20

  39. 73'

    Sostituzione, FC Porto. Rodrigo Mora sostituisce Victor Froholdt.20:20

  40. 73'

    Sostituzione, FC Porto. Luuk de Jong sostituisce Samu Aghehowa.20:20

  41. 71'

    Tentativo fallito. Jonathan Clauss (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Isak Jansson.20:18

  42. 71'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).20:17

  43. 71'

    Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17

  45. 70'

    Tentativo fallito. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Isak Jansson con cross.20:17

  46. 69'

    Gara riprende.20:15

  47. 68'

    Sostituzione, Nizza. Isak Jansson sostituisce Mohamed-Ali Cho.20:15

  48. 68'

    Sostituzione, Nizza. Hicham Boudaoui sostituisce Sofiane Diop.20:15

  49. 68'

    Sostituzione, Nizza. Kevin Carlos sostituisce Terem Moffi.20:15

  51. 68'

    Sostituzione, FC Porto. Borja Sainz sostituisce Deniz Gül.20:14

  52. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Dante (Nizza) per infortunio.20:13

  53. 63'

    Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:09

  54. 61'

    Gol! FC Porto 3, Nizza 0. Samu Aghehowa (FC Porto) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.20:08

  55. 58'

    Decisione VAR: rigore FC Porto.20:05

  57. 56'

    Rigore per FC Porto. Samu Aghehowa e'stato atterrato in area di rigore.20:03

  58. 56'

    Rigore concesso da Dante (Nizza) per un fallo in area.20:03

  59. 55'

    Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  60. 55'

    Fallo di Jonathan Clauss (Nizza).20:01

  61. 55'

    Gara riprende.20:01

  63. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Sofiane Diop (Nizza) per infortunio.20:00

  64. 53'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Yehvann Diouf (Nizza).19:59

  65. 52'

    Charles Vanhoutte (Nizza) e' ammonito per fallo.19:59

  66. 52'

    Alberto Costa (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59

  67. 52'

    Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).19:59

  69. 51'

    Fallo di mano di Gabri Veiga (FC Porto).19:57

  70. 49'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Antoine Mendy (Nizza).19:56

  71. 49'

    Victor Froholdt (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55

  72. 49'

    Fallo di Sofiane Diop (Nizza).19:55

  73. 48'

    Fallo di Pepê (FC Porto).19:55

  75. 48'

    Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55

  76. 45'

    Sostituzione, FC Porto. Jan Bednarek sostituisce Alan Varela per infortunio.19:52

  77. Inizia il Secondo tempo FC Porto 2, Nizza 0.19:52

  78. 45'+5'

    Primo tempo terminato, FC Porto 2, Nizza 0.19:36

  79. 45'+4'

    Fallo di Alan Varela (FC Porto).19:36

  81. 45'+4'

    Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:36

  82. 45'+3'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  83. 45'+3'

    Fallo di Dante (Nizza).19:35

  84. 45'+1'

    Gara riprende.19:32

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:32

  87. 45'

    Gara momentaneamente sospesa, Morgan Sanson (Nizza) per infortunio.19:31

  88. 44'

    Tiro respinto. Jakub Kiwior (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area.19:31

  89. 43'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Morgan Sanson (Nizza).19:30

  90. 43'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Charles Vanhoutte (Nizza).19:29

  91. 43'

    Tentativo fallito. Samu Aghehowa (FC Porto) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:29

  93. 40'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).19:26

  94. 40'

    Morgan Sanson (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  95. 39'

    Deniz Gül (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25

  96. 39'

    Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).19:25

  97. 37'

    Tentativo fallito. Sofiane Diop (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ali Abdi.19:24

  99. 36'

    Fallo di Samu Aghehowa (FC Porto).19:22

  100. 36'

    Dante (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  101. 35'

    Fuorigioco. Francisco Moura(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Samu Aghehowa e' colto in fuorigioco.19:22

  102. 33'

    Gol! FC Porto 2, Nizza 0. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Victor Froholdt.19:20

  103. 29'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  105. 29'

    Fallo di Sofiane Diop (Nizza).19:16

  106. 28'

    Fuorigioco. Samu Aghehowa(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Deniz Gül e' colto in fuorigioco.19:15

  107. 23'

    Gara riprende.19:10

  108. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Alan Varela (FC Porto) per infortunio.19:08

  109. 20'

    Fuorigioco. Gabri Veiga(FC Porto) prova il lancio lungo, ma Francisco Moura e' colto in fuorigioco.19:07

  111. 19'

    Tentativo fallito. Terem Moffi (Nizza) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Charles Vanhoutte in seguito a un contropiede.19:06

  112. 16'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).19:02

  113. 16'

    Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  114. 15'

    Samu Aghehowa (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  115. 15'

    Fallo di Dante (Nizza).19:01

  117. 14'

    Fallo di Pablo Rosario (FC Porto).19:01

  118. 14'

    Terem Moffi (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:01

  119. 13'

    Fallo di Deniz Gül (FC Porto).19:00

  120. 13'

    Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  121. 13'

    Alan Varela (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  123. 13'

    Fallo di Sofiane Diop (Nizza).18:59

  124. 12'

    Fallo di Francisco Moura (FC Porto).18:58

  125. 12'

    Mohamed-Ali Cho (Nizza) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58

  126. 9'

    Fallo di Victor Froholdt (FC Porto).18:56

  127. 9'

    Charles Vanhoutte (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  129. 6'

    Fallo di Sofiane Diop (Nizza).18:52

  130. 6'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  131. 6'

    Tiro respinto. Morgan Sanson (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Terem Moffi.18:52

  132. 5'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jakub Kiwior (FC Porto).18:51

  133. 5'

    Tiro respinto. Morgan Sanson (Nizza) un colpo di testa da centro area. Assist di Melvin Bard con cross.18:51

  135. 4'

    Fallo di Alan Varela (FC Porto).18:50

  136. 4'

    Mohamed-Ali Cho (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  137. Gol! FC Porto 1, Nizza 0. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pepê.18:47

  138. Inizia il Primo tempo.18:47

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

  141. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio do Dragão
    Città: Porto
    Capienza: 50431 spettatori17:41

Formazioni FC Porto - Nizza

FC Porto
Nizza
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (13) PABLO ROSARIO (D)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (11) PEPÊ (A)
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (9) SAMU AGHEHOWA (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (6) STEPHEN EUSTAQUIO (C)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (26) LUUK DE JONG (A)
  • (25) TOMÁS PÉREZ (C)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
TITOLARI NIZZA
  • (80) YEHVANN DIOUF (P)
  • (33) ANTOINE MENDY (D)
  • (26) MELVIN BARD (D)
  • (4) DANTE (D)
  • (10) SOFIANE DIOP (C)
  • (8) MORGAN SANSON (C)
  • (92) JONATHAN CLAUSS (C)
  • (2) ALI ABDI (C)
  • (24) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (25) MOHAMED-ALI CHO (A)
  • (9) TEREM MOFFI (A)
PANCHINA NIZZA
  • (21) ISAK JANSSON (A)
  • (7) JÉRÉMIE BOGA (A)
  • (6) HICHAM BOUDAOUI (C)
  • (99) SALIS ABDUL SAMED (C)
  • (22) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)
  • (90) KEVIN CARLOS (A)
  • (37) KOJO PEPRAH OPPONG (D)
  • (20) TOM LOUCHET (C)
  • (47) TIAGO GOUVEIA (A)
  • (30) BARTOSZ ZELAZOWSKI (P)
  • (28) JUMA BAH (D)
  • (31) MAXIME DUPÉ (P)
ALLENATORE NIZZA
  • Franck Haise
PREPARTITA

FC Porto - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Arbitro di FC Porto - Nizza sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente FC Porto si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Nizza si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
FC Porto ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

FC Porto e Nizza è la prima che si affrontano in campionato.

FC Porto-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Porto e Nizza si affrontano per la prima volta nella loro storia in competizioni europee; l’ultimo match dei portoghesi contro una squadra francese risale agli ottavi di finale dell’Europa League 2021/22, quando i biancoblu persero 2-1 tra andata e ritorno contro il Lione (0-1 in casa, 1-1 in trasferta).
  • L'unico precedente europeo del Nizza contro una avversaria portoghese risale ai preliminari di Champions League di questa stagione, dove i francesi persero sia all'andata che al ritorno contro il Benfica con il risultato di 2-0.
  • Il Porto ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nella fase a gironi di Europa League (7V, 3N), con l'unico ko contro l'Olympiakos alla settima giornata della scorsa stagione (per 1-0).
  • Il Nizza è una delle due squadre, insieme ai Rangers, ad aver perso tutte e quattro le partite di Europa League in questa stagione; i francesi, inoltre, non hanno vinto nessuna delle ultime 14 gare nelle principali competizioni europee (4N, 10P): un record negativo per un club francese a pari merito con il Monaco tra il maggio 2017 e il dicembre 2018 (14 anche in quel caso).
  • Jan Bednarek ha completato 291 passaggi in questa edizione di Europa League con il Porto, il terzo dato più alto di questo tipo tra tutti i giocatori; questi passaggi rappresentano il 17.5% del totale dei passaggi completati dal Porto, con solo Joris Kramer del Go Ahead Eagles (18.5%) e Scott McKenna del Dinamo Zagabria (18.5%) che hanno completato una percentuale maggiore dei passaggi complessivi della loro squadra.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC PortoNizza
Partite giocate44
Numero di partite vinte20
Numero di partite perse14
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati44
Gol totali subiti49
Media gol subiti per partita1.02.2
Percentuale possesso palla57.844.6
Numero totale di passaggi19591587
Numero totale di passaggi riusciti16591287
Tiri nello specchio della porta1712
Percentuale di tiri in porta38.640.0
Numero totale di cross8257
Numero medio di cross riusciti2014
Duelli per partita vinti185211
Duelli per partita persi189190
Corner subiti1019
Corner guadagnati2817
Numero di punizioni a favore4964
Numero di punizioni concesse4642
Tackle totali6561
Percentuale di successo nei tackle67.752.5
Fuorigiochi totali63
Numero totale di cartellini gialli115
Numero totale di cartellini rossi01

