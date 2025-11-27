Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

PREPARTITA

FC Porto - Nizza è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Nizza sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente FC Porto si trova 13° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Nizza si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

FC Porto ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Nizza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

FC Porto e Nizza è la prima che si affrontano in campionato.

FC Porto-Nizza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Porto e Nizza si affrontano per la prima volta nella loro storia in competizioni europee; l’ultimo match dei portoghesi contro una squadra francese risale agli ottavi di finale dell’Europa League 2021/22, quando i biancoblu persero 2-1 tra andata e ritorno contro il Lione (0-1 in casa, 1-1 in trasferta).

L'unico precedente europeo del Nizza contro una avversaria portoghese risale ai preliminari di Champions League di questa stagione, dove i francesi persero sia all'andata che al ritorno contro il Benfica con il risultato di 2-0.

Il Porto ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nella fase a gironi di Europa League (7V, 3N), con l'unico ko contro l'Olympiakos alla settima giornata della scorsa stagione (per 1-0).

Il Nizza è una delle due squadre, insieme ai Rangers, ad aver perso tutte e quattro le partite di Europa League in questa stagione; i francesi, inoltre, non hanno vinto nessuna delle ultime 14 gare nelle principali competizioni europee (4N, 10P): un record negativo per un club francese a pari merito con il Monaco tra il maggio 2017 e il dicembre 2018 (14 anche in quel caso).

Jan Bednarek ha completato 291 passaggi in questa edizione di Europa League con il Porto, il terzo dato più alto di questo tipo tra tutti i giocatori; questi passaggi rappresentano il 17.5% del totale dei passaggi completati dal Porto, con solo Joris Kramer del Go Ahead Eagles (18.5%) e Scott McKenna del Dinamo Zagabria (18.5%) che hanno completato una percentuale maggiore dei passaggi complessivi della loro squadra.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: