Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Fenerbahçe-Ferencváros: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Chobani Stadyumu di Istanbul
27 Novembre 2025 ore 18:45
Fenerbahçe
1
Ferencváros
1
Partita finita
Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
  1. 66' 0-1 Barnabás Varga
  2. 69' 1-1 Talisca
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Fenerbahce 1, Ferencváros 1.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Fenerbahce 1, Ferencváros 1.20:39

  3. 90'+7'

    Fallo di Talisca (Fenerbahce).20:38

  4. 90'+7'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  5. 90'+6'

    Talisca (Fenerbahce) e' ammonito.20:37

  6. 90'+4'

    Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Oguz Aydin.20:35

  7. 90'+4'

    Tiro respinto. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oguz Aydin.20:35

  9. 90'+2'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito.20:33

  10. 90'+1'

    Jhon Durán (Fenerbahce) e' stato espulso per rissa.20:33

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

  12. 90'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).20:31

  13. 90'

    Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mert Müldür.20:31

  15. 89'

    Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.20:30

  16. 86'

    Fuorigioco. Dorgeles Nene(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:27

  17. 84'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  18. 84'

    Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).20:25

  19. 83'

    Fallo di mano di Ibrahim Cissé (Ferencváros).20:24

  21. 83'

    Tiro parato. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nélson Semedo.20:24

  22. 82'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ferencváros).20:23

  23. 82'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nélson Semedo.20:23

  24. 81'

    Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Naby Keïta.20:22

  25. 81'

    Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Gabi Kanichowsky.20:22

  27. 80'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:21

  28. 80'

    Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).20:21

  29. 80'

    Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  30. 79'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Talisca da calcio d'angolo.20:20

  31. 79'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Cebrails Makreckis (Ferencváros).20:20

  33. 78'

    Oguz Aydin (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  34. 78'

    Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).20:19

  35. 76'

    Tentativo fallito. Gábor Szalai (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Toon Raemaekers con suggerimento di testa.20:17

  36. 76'

    Sostituzione, Fenerbahce. Mert Müldür sostituisce Yigit Demir per infortunio.20:17

  37. 76'

    Gara riprende.20:17

  39. 74'

    Gara momentaneamente sospesa, Yigit Demir (Fenerbahce) per infortunio.20:15

  40. 74'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.20:15

  41. 74'

    Gara riprende.20:15

  42. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Bamidele Yusuf (Ferencváros) per infortunio.20:14

  43. 73'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:14

  45. 73'

    Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).20:14

  46. 73'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14

  47. 70'

    Callum O'Dowda (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:11

  48. 70'

    Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11

  49. 70'

    Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).20:11

  51. 69'

    Gol! Fenerbahce 1, Ferencváros 1. Talisca (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dorgeles Nene.20:10

  52. 66'

    Gol! Fenerbahce 0, Ferencváros 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky con cross da calcio d'angolo.20:07

  53. 65'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).20:07

  54. 62'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Yigit Demir (Fenerbahce).20:03

  55. 60'

    Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Marco Asensio.20:02

  57. 60'

    Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Cadu.20:02

  58. 60'

    Sostituzione, Ferencváros. Alex Tóth sostituisce Kristoffer Zachariassen.20:01

  59. 60'

    Sostituzione, Fenerbahce. Jhon Durán sostituisce Youssef En-Nesyri.20:01

  60. 60'

    Sostituzione, Fenerbahce. Levent Mercan sostituisce Kerem Aktürkoglu.20:01

  61. 57'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marco Asensio con cross da calcio d'angolo.19:58

  63. 56'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Naby Keïta (Ferencváros).19:57

  64. 56'

    Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Talisca.19:57

  65. 55'

    Gábor Szalai (Ferencváros) e' ammonito per fallo.19:56

  66. 55'

    Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  67. 55'

    Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).19:56

  69. 54'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Yigit Demir (Fenerbahce).19:55

  70. 54'

    Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Barnabás Varga.19:55

  71. 51'

    Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oguz Aydin.19:53

  72. 49'

    Fallo di Talisca (Fenerbahce).19:50

  73. 49'

    Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  75. Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 0, Ferencváros 0.19:47

  76. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Fenerbahce 0, Ferencváros 0.19:31

  77. 45'+1'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  78. 45'+1'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).19:31

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  81. 45'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).19:30

  82. 45'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kristoffer Zachariassen con suggerimento di testa.19:30

  83. 44'

    Fallo di Edson Álvarez (Fenerbahce).19:29

  84. 44'

    Gábor Szalai (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  85. 42'

    Fuorigioco. Marco Asensio(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Edson Álvarez e' colto in fuorigioco.19:27

  87. 42'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) e' ammonito per fallo.19:26

  88. 42'

    Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  89. 42'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).19:26

  90. 40'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Barnabás Varga.19:25

  91. 39'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  93. 39'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:24

  94. 38'

    Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marco Asensio.19:23

  95. 35'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kerem Aktürkoglu con cross da calcio d'angolo.19:20

  96. 35'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).19:20

  97. 33'

    Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oguz Aydin.19:18

  99. 32'

    Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  100. 32'

    Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).19:16

  101. 31'

    Marco Asensio (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  102. 31'

    Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:15

  103. 30'

    Tentativo fallito. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marco Asensio.19:15

  105. 29'

    Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edson Álvarez.19:14

  106. 29'

    Tentativo fallito. Milan Skriniar (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:14

  107. 28'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).19:13

  108. 27'

    Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  109. 27'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).19:12

  111. 24'

    Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oguz Aydin.19:08

  112. 23'

    Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08

  113. 23'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:08

  114. 22'

    Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  115. 22'

    Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).19:07

  117. 21'

    Yigit Demir (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:06

  118. 21'

    Fallo di Yigit Demir (Fenerbahce).19:06

  119. 21'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06

  120. 20'

    Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  121. 20'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).19:04

  123. 19'

    Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:04

  124. 17'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marco Asensio.19:02

  125. 16'

    Fallo di Edson Álvarez (Fenerbahce).19:01

  126. 16'

    Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  127. 14'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  129. 14'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:59

  130. 10'

    Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marco Asensio da calcio d'angolo.18:55

  131. 9'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).18:54

  132. 7'

    Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  133. 7'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).18:52

  135. 5'

    Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  136. 5'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).18:50

  137. Inizia il Primo tempo.18:45

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

  140. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Chobani Stadyumu
    Città: Istanbul
    Capienza: 47834 spettatori17:42

Formazioni Fenerbahçe - Ferencváros

Fenerbahçe
Ferencváros
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (3) ARCHIE BROWN (D)
  • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
  • (14) YIGIT DEMIR (D)
  • (94) TALISCA (C)
  • (21) MARCO ASENSIO (C)
  • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (C)
  • (70) OGUZ AYDIN (C)
  • (11) EDSON ÁLVAREZ (C)
  • (19) YOUSSEF EN-NESYRI (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (67) KAMIL UREGEN (D)
  • (1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)
  • (96) HAYDAR KARATAS (C)
  • (53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (22) LEVENT MERCAN (D)
  • (10) JHON DURÁN (A)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
  • (45) DORGELES NENE (A)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Domenico Tedesco
TITOLARI FERENCVáROS
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (20) CADU (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (63) DÁNIEL RADNÓTI (P)
  • (47) CALLUM O'DOWDA (C)
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (64) ALEX TÓTH (C)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
PREPARTITA

Fenerbahçe - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Ferencváros sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente Fenerbahçe si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Ferencváros si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Fenerbahçe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Ferencváros ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Fenerbahçe e Ferencváros si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe non ha mai vinto, Ferencváros ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Fenerbahçe-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Fenerbahçe e Ferencváros si sono incontrati solo in una precedente occasione in competizioni europee, nel primo turno della Coppa UEFA 1971-72, con gli ungheresi che si sono qualificati con un punteggio aggregato di 4-2, grazie a un pareggio 1-1 in Turchia e una vittoria 3-1 in casa.
  • L'unico precedente del Ferencváros contro una squadra turca in UEFA Europa League risale alla fase a gironi 2022-23, quando vinse 3-2 in casa ma perse 1-0 in trasferta contro il Trabzonspor.
  • Fenerbahçe ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sue ultime due partite di UEFA Europa League e non arriva a tre gare di fila senza subire gol nelle maggiori competizioni europee dal novembre 2015.
  • Includendo le gare di qualificazione, il Ferencváros ha vinto le sue ultime tre partite in trasferta nelle coppe europee e non è mai arrivato a quattro vittorie consecutive fuori casa.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Fred ha ricevuto otto cartellini gialli in UEFA Europa League, due in più di qualsiasi altro giocatore. È stato ammonito nel 61,5% delle sue partite con il Fenerbahçe nella competizione (8 su 13); tra i calciatori con almeno 10 presenze per un singolo club, solo Serey Dié con il Basilea (8/12, 66,7%) vanta una percentuale più alta nella storia dell'Europa League (dal 2009-10 in poi).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FenerbahçeFerencváros
Partite giocate44
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati48
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla53.046.4
Numero totale di passaggi17301600
Numero totale di passaggi riusciti14091284
Tiri nello specchio della porta1821
Percentuale di tiri in porta46.252.5
Numero totale di cross6376
Numero medio di cross riusciti821
Duelli per partita vinti195234
Duelli per partita persi204210
Corner subiti2718
Corner guadagnati1515
Numero di punizioni a favore4844
Numero di punizioni concesse3863
Tackle totali7773
Percentuale di successo nei tackle48.156.2
Fuorigiochi totali66
Numero totale di cartellini gialli1810
Numero totale di cartellini rossi01

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio