Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Fenerbahçe - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.

Arbitro di Fenerbahçe - Ferencváros sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente Fenerbahçe si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Ferencváros si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Fenerbahçe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Ferencváros ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Fenerbahçe e Ferencváros si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe non ha mai vinto, Ferencváros ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Fenerbahçe-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Fenerbahçe e Ferencváros si sono incontrati solo in una precedente occasione in competizioni europee, nel primo turno della Coppa UEFA 1971-72, con gli ungheresi che si sono qualificati con un punteggio aggregato di 4-2, grazie a un pareggio 1-1 in Turchia e una vittoria 3-1 in casa.

L'unico precedente del Ferencváros contro una squadra turca in UEFA Europa League risale alla fase a gironi 2022-23, quando vinse 3-2 in casa ma perse 1-0 in trasferta contro il Trabzonspor.

Fenerbahçe ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle sue ultime due partite di UEFA Europa League e non arriva a tre gare di fila senza subire gol nelle maggiori competizioni europee dal novembre 2015.

Includendo le gare di qualificazione, il Ferencváros ha vinto le sue ultime tre partite in trasferta nelle coppe europee e non è mai arrivato a quattro vittorie consecutive fuori casa.

Dall'inizio della scorsa stagione, Fred ha ricevuto otto cartellini gialli in UEFA Europa League, due in più di qualsiasi altro giocatore. È stato ammonito nel 61,5% delle sue partite con il Fenerbahçe nella competizione (8 su 13); tra i calciatori con almeno 10 presenze per un singolo club, solo Serey Dié con il Basilea (8/12, 66,7%) vanta una percentuale più alta nella storia dell'Europa League (dal 2009-10 in poi).

