Incontro terminato, Fenerbahce 1, Ferencváros 1.
Secondo tempo terminato, Fenerbahce 1, Ferencváros 1.20:39
Fallo di Talisca (Fenerbahce).20:38
Callum O'Dowda (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Talisca (Fenerbahce) e' ammonito.20:37
Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Oguz Aydin.20:35
Tiro respinto. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oguz Aydin.20:35
Toon Raemaekers (Ferencváros) e' ammonito.20:33
Jhon Durán (Fenerbahce) e' stato espulso per rissa.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Gábor Szalai (Ferencváros).20:31
Tiro respinto. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mert Müldür.20:31
Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Lenny Joseph e' colto in fuorigioco.20:30
Fuorigioco. Dorgeles Nene(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Jhon Durán e' colto in fuorigioco.20:27
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).20:25
Fallo di mano di Ibrahim Cissé (Ferencváros).20:24
Tiro parato. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nélson Semedo.20:24
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ferencváros).20:23
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nélson Semedo.20:23
Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Naby Keïta.20:22
Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Gabi Kanichowsky.20:22
Nélson Semedo (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:21
Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).20:21
Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Dorgeles Nene (Fenerbahce) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Talisca da calcio d'angolo.20:20
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Cebrails Makreckis (Ferencváros).20:20
Oguz Aydin (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).20:19
Tentativo fallito. Gábor Szalai (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Toon Raemaekers con suggerimento di testa.20:17
Sostituzione, Fenerbahce. Mert Müldür sostituisce Yigit Demir per infortunio.20:17
Gara riprende.20:17
Gara momentaneamente sospesa, Yigit Demir (Fenerbahce) per infortunio.20:15
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.20:15
Gara riprende.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Bamidele Yusuf (Ferencváros) per infortunio.20:14
Milan Skriniar (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.20:14
Fallo di Milan Skriniar (Fenerbahce).20:14
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14
Callum O'Dowda (Ferencváros) e' ammonito per fallo.20:11
Dorgeles Nene (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11
Fallo di Callum O'Dowda (Ferencváros).20:11
Gol! Fenerbahce 1, Ferencváros 1. Talisca (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dorgeles Nene.20:10
Gol! Fenerbahce 0, Ferencváros 1. Barnabás Varga (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky con cross da calcio d'angolo.20:07
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).20:07
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Yigit Demir (Fenerbahce).20:03
Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Marco Asensio.20:02
Sostituzione, Ferencváros. Callum O'Dowda sostituisce Cadu.20:02
Sostituzione, Ferencváros. Alex Tóth sostituisce Kristoffer Zachariassen.20:01
Sostituzione, Fenerbahce. Jhon Durán sostituisce Youssef En-Nesyri.20:01
Sostituzione, Fenerbahce. Levent Mercan sostituisce Kerem Aktürkoglu.20:01
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marco Asensio con cross da calcio d'angolo.19:58
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Naby Keïta (Ferencváros).19:57
Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Talisca.19:57
Gábor Szalai (Ferencváros) e' ammonito per fallo.19:56
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Gábor Szalai (Ferencváros).19:56
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Yigit Demir (Fenerbahce).19:55
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Barnabás Varga.19:55
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Oguz Aydin.19:53
Fallo di Talisca (Fenerbahce).19:50
Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Inizia il Secondo tempo Fenerbahce 0, Ferencváros 0.19:47
Primo tempo terminato, Fenerbahce 0, Ferencváros 0.19:31
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).19:30
Bamidele Yusuf (Ferencváros) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kristoffer Zachariassen con suggerimento di testa.19:30
Fallo di Edson Álvarez (Fenerbahce).19:29
Gábor Szalai (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fuorigioco. Marco Asensio(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Edson Álvarez e' colto in fuorigioco.19:27
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) e' ammonito per fallo.19:26
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).19:26
Bamidele Yusuf (Ferencváros) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola. Assist di Barnabás Varga.19:25
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:24
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marco Asensio.19:23
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kerem Aktürkoglu con cross da calcio d'angolo.19:20
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).19:20
Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oguz Aydin.19:18
Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Ibrahim Cissé (Ferencváros).19:16
Marco Asensio (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Barnabás Varga (Ferencváros).19:15
Tentativo fallito. Archie Brown (Fenerbahce) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marco Asensio.19:15
Tiro respinto. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Edson Álvarez.19:14
Tentativo fallito. Milan Skriniar (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:14
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).19:13
Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).19:12
Tiro parato. Marco Asensio (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oguz Aydin.19:08
Nélson Semedo (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).19:08
Archie Brown (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Cebrails Makreckis (Ferencváros).19:07
Yigit Demir (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.19:06
Fallo di Yigit Demir (Fenerbahce).19:06
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:06
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).19:04
Fuorigioco. Ibrahim Cissé(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.19:04
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marco Asensio.19:02
Fallo di Edson Álvarez (Fenerbahce).19:01
Naby Keïta (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).18:59
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Marco Asensio da calcio d'angolo.18:55
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).18:54
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).18:52
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).18:50
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: Chobani Stadyumu
Città: Istanbul
Capienza: 47834 spettatori17:42
Fenerbahçe - Ferencváros è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Chobani Stadyumu di Istanbul.
Arbitro di Fenerbahçe - Ferencváros sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente Fenerbahçe si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Ferencváros si trova 3° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Fenerbahçe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Ferencváros ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.
Fenerbahçe e Ferencváros si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Fenerbahçe non ha mai vinto, Ferencváros ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Fenerbahçe-Ferencváros ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fenerbahçe
|Ferencváros
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|4
|8
|Gol totali subiti
|4
|4
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|53.0
|46.4
|Numero totale di passaggi
|1730
|1600
|Numero totale di passaggi riusciti
|1409
|1284
|Tiri nello specchio della porta
|18
|21
|Percentuale di tiri in porta
|46.2
|52.5
|Numero totale di cross
|63
|76
|Numero medio di cross riusciti
|8
|21
|Duelli per partita vinti
|195
|234
|Duelli per partita persi
|204
|210
|Corner subiti
|27
|18
|Corner guadagnati
|15
|15
|Numero di punizioni a favore
|48
|44
|Numero di punizioni concesse
|38
|63
|Tackle totali
|77
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|48.1
|56.2
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
