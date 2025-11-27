Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

PREPARTITA

Feyenoord - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Arbitro di Feyenoord - Celtic sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Feyenoord si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celtic si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Feyenoord ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Celtic ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Feyenoord e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

Feyenoord-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa è la terza stagione europea che vede Feyenoord e Celtic affrontarsi, con gli olandesi vincitori per 2-1 nella finale di Coppa dei Campioni 1970 a Milano e con entrambi i club vittoriosi in casa nella fase a gironi di Champions League 2023-24 (Feyenoord 2-0, Celtic 2-1).

Tra tutte le competizioni europee, il Celtic non vince da cinque trasferte nei Paesi Bassi (1N, 4P), da quando ha battuto l'Ajax 3-1 nell'agosto 2001 nelle qualificazioni alla UEFA Champions League.

Il Feyenoord non è riuscito a segnare in tre delle sue quattro partite di UEFA Europa League in questa stagione: solo nel 1991-92 (Coppa delle Coppe), 2008-09 (Coppa UEFA) e 2020-21 (UEFA Europa League) il club olandese ha collezionato quattro partite senza gol in una singola competizione europea.

Il Celtic ha mantenuto una sola volta la porta inviolata nelle ultime 22 partite di UEFA Europa League, subendo almeno due gol in 15 delle ultime 19 gare nella competizione.

Il Celtic ha segnato solo un gol su azione in questa edizione dell'UEFA Europa League, con le ultime tre reti arrivate da calcio piazzato (due da corner, uno su rigore); solo la Stella Rossa e l'Utrecht non hanno ancora segnato su azione.

