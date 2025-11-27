Incontro terminato, Feyenoord 1, Celtic 3.
Secondo tempo terminato, Feyenoord 1, Celtic 3.20:37
Fallo di Shaqueel van Persie (Feyenoord).20:36
Paulo Bernardo (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Shaqueel van Persie con cross.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33
Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gaoussou Diarra con cross.20:33
Callum McGregor (Celtic) e' ammonito per fallo.20:28
Fallo di Callum McGregor (Celtic).20:28
Shaqueel van Persie (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Gara riprende.20:26
Sostituzione, Celtic. Anthony Ralston sostituisce Colby Donovan.20:26
Gara momentaneamente sospesa, Benjamin Nygren (Celtic) per infortunio.20:26
Sostituzione, Celtic. Paulo Bernardo sostituisce Reo Hatate.20:26
Gol! Feyenoord 1, Celtic 3. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daizen Maeda.20:24
Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Jordan Lotomba.20:23
Colby Donovan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).20:23
Arne Engels (Celtic) e' ammonito per fallo.20:20
Fallo di Arne Engels (Celtic).20:20
Bart Nieuwkoop (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Tentativo fallito. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:19
Sostituzione, Feyenoord. Quinten Timber sostituisce Luciano Valente.20:18
Fallo di Dane Murray (Celtic).20:18
Sem Steijn (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18
Gaoussou Diarra (Feyenoord) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.20:16
Tiro respinto. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di destro da centro area.20:16
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Reo Hatate (Celtic).20:15
Tiro respinto. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jordan Lotomba.20:15
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Callum McGregor (Celtic).20:15
Tiro respinto. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) un colpo di testa da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.20:15
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).20:14
Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce Yang Hyun-Jun.20:13
Sostituzione, Celtic. Dane Murray sostituisce Kieran Tierney.20:13
Daizen Maeda (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).20:13
Tiro parato. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa con passaggio filtrante.20:11
Tiro parato. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ayase Ueda con suggerimento di testa.20:09
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).20:06
Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Luke McCowan.20:05
Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Gijs Smal per infortunio.20:05
Sostituzione, Feyenoord. Gaoussou Diarra sostituisce Leo Sauer per infortunio.20:05
Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04
Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).20:04
Fallo di Daizen Maeda (Celtic).20:01
Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Tiro parato. Arne Engels (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:01
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Leo Sauer (Feyenoord) per infortunio.20:00
Oussama Targhalline (Feyenoord) e' ammonito.19:59
Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).19:59
Fallo di Jordan Lotomba (Feyenoord).19:52
Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52
Sem Steijn (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:52
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).19:50
Inizia il Secondo tempo Feyenoord 1, Celtic 2.19:48
Primo tempo terminato, Feyenoord 1, Celtic 2.19:32
Tentativo fallito. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).19:30
Luke McCowan (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).19:30
Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Gol! Feyenoord 1, Celtic 2. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daizen Maeda.19:28
Tiro respinto. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anel Ahmedhodzic.19:27
Reo Hatate (Celtic) e' ammonito per fallo.19:24
Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:24
Tiro respinto. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oussama Targhalline.19:21
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Reo Hatate (Celtic).19:20
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).19:19
Tiro parato. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa.19:19
Gol! Feyenoord 1, Celtic 1. Yang Hyun-Jun (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Reo Hatate.19:16
Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Kieran Tierney (Celtic).19:12
Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).19:11
Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11
Fallo di Leo Sauer (Feyenoord).19:10
Luke McCowan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:07
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di mano di Jordan Lotomba (Feyenoord).19:01
Tentativo fallito. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da centro area tira alto.19:00
Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Auston Trusty (Celtic).18:59
Fuorigioco. Anel Ahmedhodzic(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Luciano Valente e' colto in fuorigioco.18:58
Fuorigioco. Kieran Tierney(Celtic) prova il lancio lungo, ma Daizen Maeda e' colto in fuorigioco.18:58
Gol! Feyenoord 1, Celtic 0. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sem Steijn.18:56
Fuorigioco. Auston Trusty(Celtic) prova il lancio lungo, ma Luke McCowan e' colto in fuorigioco.18:52
Tentativo fallito. Daizen Maeda (Celtic) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arne Engels con cross da calcio d'angolo.18:52
Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Feyenoord).18:51
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadion Feijenoord
Città: Rotterdam
Capienza: 47500 spettatori17:51
Feyenoord - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
Arbitro di Feyenoord - Celtic sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Feyenoord si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celtic si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Feyenoord ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Celtic ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.
Feyenoord e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.
Feyenoord-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Feyenoord
|Celtic
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|4
|Gol totali subiti
|6
|7
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.8
|Percentuale possesso palla
|48.1
|53.9
|Numero totale di passaggi
|1629
|1992
|Numero totale di passaggi riusciti
|1357
|1678
|Tiri nello specchio della porta
|21
|19
|Percentuale di tiri in porta
|63.6
|57.6
|Numero totale di cross
|88
|66
|Numero medio di cross riusciti
|22
|19
|Duelli per partita vinti
|200
|202
|Duelli per partita persi
|205
|194
|Corner subiti
|12
|19
|Corner guadagnati
|18
|24
|Numero di punizioni a favore
|52
|46
|Numero di punizioni concesse
|72
|55
|Tackle totali
|66
|56
|Percentuale di successo nei tackle
|62.1
|60.7
|Fuorigiochi totali
|10
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|10
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
