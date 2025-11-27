Virgilio Sport
Feyenoord-Celtic: 1-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam
27 Novembre 2025 ore 18:45
Feyenoord
1
Celtic
3
Partita finita
Arbitro: Sebastian Gishamer
  1. 11' 1-0 Ayase Ueda
  2. 31' 1-1 Yang Hyun-Jun
  3. 43' 1-2 Reo Hatate
  4. 82' 1-3 Benjamin Nygren
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Feyenoord 1, Celtic 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Feyenoord 1, Celtic 3.20:37

  3. 90'+3'

    Fallo di Shaqueel van Persie (Feyenoord).20:36

  4. 90'+3'

    Paulo Bernardo (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola tira alto. Assist di Shaqueel van Persie con cross.20:35

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:33

  7. 90'

    Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gaoussou Diarra con cross.20:33

  9. 86'

    Callum McGregor (Celtic) e' ammonito per fallo.20:28

  10. 86'

    Fallo di Callum McGregor (Celtic).20:28

  11. 86'

    Shaqueel van Persie (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28

  12. 84'

    Gara riprende.20:26

  13. 84'

    Sostituzione, Celtic. Anthony Ralston sostituisce Colby Donovan.20:26

  15. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Benjamin Nygren (Celtic) per infortunio.20:26

  16. 83'

    Sostituzione, Celtic. Paulo Bernardo sostituisce Reo Hatate.20:26

  17. 82'

    Gol! Feyenoord 1, Celtic 3. Benjamin Nygren (Celtic) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Daizen Maeda.20:24

  18. 81'

    Sostituzione, Feyenoord. Shaqueel van Persie sostituisce Jordan Lotomba.20:23

  19. 80'

    Colby Donovan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  21. 80'

    Fallo di Gaoussou Diarra (Feyenoord).20:23

  22. 78'

    Arne Engels (Celtic) e' ammonito per fallo.20:20

  23. 78'

    Fallo di Arne Engels (Celtic).20:20

  24. 78'

    Bart Nieuwkoop (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  25. 76'

    Tentativo fallito. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.20:19

  27. 76'

    Sostituzione, Feyenoord. Quinten Timber sostituisce Luciano Valente.20:18

  28. 75'

    Fallo di Dane Murray (Celtic).20:18

  29. 75'

    Sem Steijn (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:18

  30. 74'

    Gaoussou Diarra (Feyenoord) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa con cross da calcio d'angolo.20:16

  31. 73'

    Tiro respinto. Jordan Lotomba (Feyenoord) un tiro di destro da centro area.20:16

  33. 73'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Reo Hatate (Celtic).20:15

  34. 73'

    Tiro respinto. Gaoussou Diarra (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jordan Lotomba.20:15

  35. 72'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Callum McGregor (Celtic).20:15

  36. 72'

    Tiro respinto. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) un colpo di testa da centro area. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.20:15

  37. 72'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).20:14

  39. 71'

    Sostituzione, Celtic. Sebastian Tounekti sostituisce Yang Hyun-Jun.20:13

  40. 70'

    Sostituzione, Celtic. Dane Murray sostituisce Kieran Tierney.20:13

  41. 70'

    Daizen Maeda (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  42. 70'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).20:13

  43. 69'

    Tiro parato. Sem Steijn (Feyenoord) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa con passaggio filtrante.20:11

  45. 67'

    Tiro parato. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ayase Ueda con suggerimento di testa.20:09

  46. 63'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).20:06

  47. 63'

    Sostituzione, Celtic. Benjamin Nygren sostituisce Luke McCowan.20:05

  48. 62'

    Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Gijs Smal per infortunio.20:05

  49. 62'

    Sostituzione, Feyenoord. Gaoussou Diarra sostituisce Leo Sauer per infortunio.20:05

  51. 62'

    Liam Scales (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:04

  52. 62'

    Fallo di Ayase Ueda (Feyenoord).20:04

  53. 59'

    Fallo di Daizen Maeda (Celtic).20:01

  54. 59'

    Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  55. 59'

    Tiro parato. Arne Engels (Celtic) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:01

  57. 58'

    Gara riprende.20:01

  58. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Leo Sauer (Feyenoord) per infortunio.20:00

  59. 56'

    Oussama Targhalline (Feyenoord) e' ammonito.19:59

  60. 56'

    Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  61. 56'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).19:59

  63. 50'

    Fallo di Jordan Lotomba (Feyenoord).19:52

  64. 50'

    Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52

  65. 49'

    Sem Steijn (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  66. 49'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:52

  67. 47'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Colby Donovan (Celtic).19:50

  69. Inizia il Secondo tempo Feyenoord 1, Celtic 2.19:48

  70. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Feyenoord 1, Celtic 2.19:32

  71. 45'+1'

    Tentativo fallito. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:31

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  73. 45'

    Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).19:30

  75. 45'

    Luke McCowan (Celtic) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30

  76. 44'

    Fallo di Luciano Valente (Feyenoord).19:30

  77. 44'

    Arne Engels (Celtic) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  78. 43'

    Gol! Feyenoord 1, Celtic 2. Reo Hatate (Celtic) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daizen Maeda.19:28

  79. 42'

    Tiro respinto. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anel Ahmedhodzic.19:27

  81. 39'

    Reo Hatate (Celtic) e' ammonito per fallo.19:24

  82. 39'

    Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  83. 39'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:24

  84. 36'

    Tiro respinto. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oussama Targhalline.19:21

  85. 35'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Reo Hatate (Celtic).19:20

  87. 34'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Liam Scales (Celtic).19:19

  88. 34'

    Tiro parato. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa.19:19

  89. 31'

    Gol! Feyenoord 1, Celtic 1. Yang Hyun-Jun (Celtic) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Reo Hatate.19:16

  90. 26'

    Jordan Lotomba (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  91. 26'

    Fallo di Kieran Tierney (Celtic).19:12

  93. 26'

    Fallo di Oussama Targhalline (Feyenoord).19:11

  94. 26'

    Reo Hatate (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:11

  95. 25'

    Fallo di Leo Sauer (Feyenoord).19:10

  96. 25'

    Luke McCowan (Celtic) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  97. 22'

    Fallo di Reo Hatate (Celtic).19:07

  99. 22'

    Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  100. 16'

    Fallo di mano di Jordan Lotomba (Feyenoord).19:01

  101. 15'

    Tentativo fallito. Leo Sauer (Feyenoord) un tiro di destro da centro area tira alto.19:00

  102. 14'

    Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  103. 14'

    Fallo di Auston Trusty (Celtic).18:59

  105. 13'

    Fuorigioco. Anel Ahmedhodzic(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Luciano Valente e' colto in fuorigioco.18:58

  106. 12'

    Fuorigioco. Kieran Tierney(Celtic) prova il lancio lungo, ma Daizen Maeda e' colto in fuorigioco.18:58

  107. 11'

    Gol! Feyenoord 1, Celtic 0. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sem Steijn.18:56

  108. 7'

    Fuorigioco. Auston Trusty(Celtic) prova il lancio lungo, ma Luke McCowan e' colto in fuorigioco.18:52

  109. 7'

    Tentativo fallito. Daizen Maeda (Celtic) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Arne Engels con cross da calcio d'angolo.18:52

  111. 6'

    Calcio d'angolo,Celtic. Calcio d'angolo causato da Leo Sauer (Feyenoord).18:51

  112. Inizia il Primo tempo.18:46

  113. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

  115. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadion Feijenoord
    Città: Rotterdam
    Capienza: 47500 spettatori17:51

Formazioni Feyenoord - Celtic

Feyenoord
Celtic
TITOLARI FEYENOORD
  • (22) TIMON WELLENREUTHER (P)
  • (4) TSUYOSHI WATANABE (D)
  • (30) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (5) GIJS SMAL (D)
  • (21) ANEL AHMEDHODZIC (D)
  • (14) SEM STEIJN (C)
  • (28) OUSSAMA TARGHALLINE (C)
  • (40) LUCIANO VALENTE (C)
  • (9) AYASE UEDA (A)
  • (16) LEO SAUER (A)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (8) QUINTEN TIMBER (C)
  • (47) THIJS KRAAIJEVELD (C)
  • (49) SHAQUEEL VAN PERSIE (C)
  • (46) AYOUB OUARGHI (C)
  • (43) JAN PLUG (D)
  • (11) GONÇALO BORGES (A)
  • (27) GAOUSSOU DIARRA (A)
  • (1) JUSTIN BIJLOW (P)
  • (17) CASPER TENGSTEDT (A)
  • (2) BART NIEUWKOOP (D)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (32) AYMEN SLITI (A)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Robin van Persie
TITOLARI CELTIC
  • (1) KASPER SCHMEICHEL (P)
  • (6) AUSTON TRUSTY (D)
  • (5) LIAM SCALES (D)
  • (51) COLBY DONOVAN (D)
  • (63) KIERAN TIERNEY (D)
  • (27) ARNE ENGELS (C)
  • (14) LUKE MCCOWAN (C)
  • (41) REO HATATE (C)
  • (13) YANG HYUN-JUN (C)
  • (42) CALLUM MCGREGOR (C)
  • (38) DAIZEN MAEDA (A)
PANCHINA CELTIC
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (28) PAULO BERNARDO (C)
  • (61) SAMUEL ISIGUZO (D)
  • (59) FINLAY HALE (D)
  • (56) ANTHONY RALSTON (D)
  • (10) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (A)
  • (8) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (23) SEBASTIAN TOUNEKTI (A)
  • (31) ROSS DOOHAN (P)
  • (47) DANE MURRAY (D)
  • (24) JOHNNY KENNY (A)
  • (17) KELECHI IHEANACHO (A)
ALLENATORE CELTIC
  • Martin O'Neill
PREPARTITA

Feyenoord - Celtic è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Feijenoord di Rotterdam.
Arbitro di Feyenoord - Celtic sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Feyenoord si trova 29° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Celtic si trova 27° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Feyenoord ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Celtic ha segnato 4 gol e ne ha subiti 7.

Feyenoord e Celtic è la prima che si affrontano in campionato.

Feyenoord-Celtic ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questa è la terza stagione europea che vede Feyenoord e Celtic affrontarsi, con gli olandesi vincitori per 2-1 nella finale di Coppa dei Campioni 1970 a Milano e con entrambi i club vittoriosi in casa nella fase a gironi di Champions League 2023-24 (Feyenoord 2-0, Celtic 2-1).
  • Tra tutte le competizioni europee, il Celtic non vince da cinque trasferte nei Paesi Bassi (1N, 4P), da quando ha battuto l'Ajax 3-1 nell'agosto 2001 nelle qualificazioni alla UEFA Champions League.
  • Il Feyenoord non è riuscito a segnare in tre delle sue quattro partite di UEFA Europa League in questa stagione: solo nel 1991-92 (Coppa delle Coppe), 2008-09 (Coppa UEFA) e 2020-21 (UEFA Europa League) il club olandese ha collezionato quattro partite senza gol in una singola competizione europea.
  • Il Celtic ha mantenuto una sola volta la porta inviolata nelle ultime 22 partite di UEFA Europa League, subendo almeno due gol in 15 delle ultime 19 gare nella competizione.
  • Il Celtic ha segnato solo un gol su azione in questa edizione dell'UEFA Europa League, con le ultime tre reti arrivate da calcio piazzato (due da corner, uno su rigore); solo la Stella Rossa e l'Utrecht non hanno ancora segnato su azione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FeyenoordCeltic
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati34
Gol totali subiti67
Media gol subiti per partita1.51.8
Percentuale possesso palla48.153.9
Numero totale di passaggi16291992
Numero totale di passaggi riusciti13571678
Tiri nello specchio della porta2119
Percentuale di tiri in porta63.657.6
Numero totale di cross8866
Numero medio di cross riusciti2219
Duelli per partita vinti200202
Duelli per partita persi205194
Corner subiti1219
Corner guadagnati1824
Numero di punizioni a favore5246
Numero di punizioni concesse7255
Tackle totali6656
Percentuale di successo nei tackle62.160.7
Fuorigiochi totali104
Numero totale di cartellini gialli108
Numero totale di cartellini rossi00

