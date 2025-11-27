Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

Genk - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.

Arbitro di Genk - Basilea sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente Genk si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Basilea si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Genk ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; il Basilea ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Genk e Basilea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Genk non ha mai vinto, il Basilea non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Genk-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Genk e Basilea si sono già incontrate in passato nella fase a gironi di UEFA Europa League nel 2012-13, con entrambe le partite finite in parità: 2-2 in Svizzera e 0-0 in Belgio.

Il Basilea è imbattuto nelle ultime cinque partite nelle competizioni europee maggiori contro squadre belghe (3V, 2N), da quando perse 2-1 contro il Club Bruges in Coppa Campioni nell'ottobre 1973.

Il Genk è l'unica squadra, insieme al Ludogorets (13), ad avere tentato meno di 20 tiri (18) in casa in questa fase della UEFA Europa League e non è riuscito a segnare in nessuna delle due gare interne.

Il Basilea ha perso le ultime tre partite europee in trasferta (comprese le qualificazioni) e non subisce quattro sconfitte consecutive in esterna nelle competizioni europee da un periodo tra febbraio e ottobre 2016.

Léo Leroy del Basilea è il secondo giocatore per contrasti (16) e falli commessi (11) in questa stagione in UEFA Europa League, oltre ad essere l'unico con almeno 10 tiri, 10 contrasti ingaggiati e 10 falli commessi nella competizione.

