Incontro terminato, Genk 2, Basilea 1.
Secondo tempo terminato, Genk 2, Basilea 1.22:54
Tiro respinto. Noah Adedeji-Sternberg (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adrian Palacios.22:54
Tentativo fallito. Robin Mirisola (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Nikolas Sattlberger.22:51
Sostituzione, Genk. Ibrahima Bangoura sostituisce Patrik Hrosovsky.22:50
Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).22:49
Sostituzione, Genk. Adrian Palacios sostituisce Yaimar Medina.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:47
Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:46
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Hendrik Van Crombrugge (Genk).22:46
Konstantinos Karetsas (Genk) e' ammonito per fallo.22:45
Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:45
Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:45
Sostituzione, Basilea. Marin Soticek sostituisce Philip Otele.22:44
Matte Smets (Genk) e' ammonito.22:43
Fallo di Flavius Daniliuc (Basilea).22:42
Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Nikolas Sattlberger (Genk).22:41
Koba Koindredi (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tiro parato. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konstantinos Karetsas.22:40
Tiro parato. Noah Adedeji-Sternberg (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bryan Heynen.22:40
Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).22:38
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).22:37
Sostituzione, Basilea. Xherdan Shaqiri sostituisce Keigo Tsunemoto.22:35
Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Andrej Bacanin.22:35
Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).22:34
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Karetsas (Genk) per infortunio.22:33
Bénie Traoré (Basilea) e' ammonito per fallo.22:33
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).22:33
Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:32
Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Daan Heymans.22:31
Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:31
Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:30
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).22:29
Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:29
Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:29
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Noah Adedeji-Sternberg (Genk).22:26
Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Adedeji-Sternberg.22:25
Tiro respinto. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Philip Otele.22:23
Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bénie Traoré.22:23
Tiro respinto. Noah Adedeji-Sternberg (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Daan Heymans.22:21
Philip Otele (Basilea) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:21
Tiro respinto. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Philip Otele.22:19
Daan Heymans (Genk) e' ammonito per fallo.22:19
Noah Adedeji-Sternberg (Genk) e' ammonito.22:18
Noah Adedeji-Sternberg (Genk) cade ma ha simulato.22:18
Sostituzione, Basilea. Albian Ajeti sostituisce Moritz Broschinski.22:16
Sostituzione, Basilea. Jeremy Agbonifo sostituisce Léo Leroy.22:16
Gol! Genk 2, Basilea 1. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bénie Traoré.22:14
Tentativo fallito. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Philip Otele.22:13
Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).22:12
Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.22:10
Fuorigioco. Moritz Broschinski(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.22:09
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03
Fallo di Jonas Adjetey (Basilea).22:03
Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).22:02
Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Yira Sor.22:02
Inizia il Secondo tempo Genk 2, Basilea 0.22:02
Primo tempo terminato, Genk 2, Basilea 0.21:47
Gol! Genk 2, Basilea 0. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Daan Heymans.21:46
Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).21:45
Tiro parato. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:45
Fallo di Yaimar Medina (Genk).21:44
Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Yaimar Medina (Genk).21:42
Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yira Sor.21:39
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Bryan Heynen (Genk).21:39
Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).21:37
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Bénie Traoré (Basilea).21:35
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Bryan Heynen (Genk).21:34
Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area.21:34
Fallo di Yira Sor (Genk).21:33
Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Bryan Heynen (Genk).21:30
Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Yira Sor (Genk).21:25
Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Philip Otele (Basilea).21:22
Tentativo fallito. Bénie Traoré (Basilea) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.21:20
Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:19
Gol! Genk 1, Basilea 0. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi.21:14
Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Léo Leroy.21:11
Yira Sor (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).21:09
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Yira Sor (Genk).21:06
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).21:05
Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:04
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tentativo fallito. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:03
Fuorigioco. Yaimar Medina(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01
Dove si gioca la partita:
Stadio: Cegeka Arena
Città: Genk
Capienza: 23718 spettatori20:01
Genk - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
Arbitro di Genk - Basilea sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.
Attualmente Genk si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Basilea si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Genk ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; il Basilea ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.
Genk e Basilea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Genk non ha mai vinto, il Basilea non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.
Genk-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Genk
|Basilea
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|5
|6
|Gol totali subiti
|4
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.2
|Percentuale possesso palla
|47.6
|48.2
|Numero totale di passaggi
|1796
|1661
|Numero totale di passaggi riusciti
|1535
|1338
|Tiri nello specchio della porta
|16
|20
|Percentuale di tiri in porta
|48.5
|54.1
|Numero totale di cross
|71
|68
|Numero medio di cross riusciti
|12
|16
|Duelli per partita vinti
|175
|200
|Duelli per partita persi
|195
|224
|Corner subiti
|17
|22
|Corner guadagnati
|11
|15
|Numero di punizioni a favore
|45
|44
|Numero di punizioni concesse
|50
|60
|Tackle totali
|68
|68
|Percentuale di successo nei tackle
|69.1
|55.9
|Fuorigiochi totali
|11
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
