Genk-Basilea: 2-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Cegeka Arena di Genk
27 Novembre 2025 ore 21:00
Genk
2
Basilea
1
Partita finita
Arbitro: Orel Grinfeeld
  1. 14' 1-0 Oh Hyeon-Gyu
  2. 45+2' 2-0 Konstantinos Karetsas
  3. 57' 2-1 Philip Otele
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Genk 2, Basilea 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Genk 2, Basilea 1.22:54

  3. 90'+7'

    Tiro respinto. Noah Adedeji-Sternberg (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adrian Palacios.22:54

  4. 90'+4'

    Tentativo fallito. Robin Mirisola (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Nikolas Sattlberger.22:51

  5. 90'+4'

    Sostituzione, Genk. Ibrahima Bangoura sostituisce Patrik Hrosovsky.22:50

  6. 90'+2'

    Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  7. 90'+2'

    Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).22:49

  9. 90'+1'

    Sostituzione, Genk. Adrian Palacios sostituisce Yaimar Medina.22:47

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:47

  11. 90'

    Tiro parato. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:46

  12. 90'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Hendrik Van Crombrugge (Genk).22:46

  13. 89'

    Konstantinos Karetsas (Genk) e' ammonito per fallo.22:45

  15. 89'

    Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:45

  16. 89'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:45

  17. 87'

    Sostituzione, Basilea. Marin Soticek sostituisce Philip Otele.22:44

  18. 86'

    Matte Smets (Genk) e' ammonito.22:43

  19. 86'

    Fallo di Flavius Daniliuc (Basilea).22:42

  21. 86'

    Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  22. 84'

    Fallo di Nikolas Sattlberger (Genk).22:41

  23. 84'

    Koba Koindredi (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  24. 84'

    Tiro parato. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konstantinos Karetsas.22:40

  25. 83'

    Tiro parato. Noah Adedeji-Sternberg (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bryan Heynen.22:40

  27. 82'

    Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  28. 82'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).22:38

  29. 81'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).22:37

  30. 79'

    Sostituzione, Basilea. Xherdan Shaqiri sostituisce Keigo Tsunemoto.22:35

  31. 79'

    Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Andrej Bacanin.22:35

  33. 78'

    Noah Adedeji-Sternberg (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  34. 78'

    Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).22:34

  35. 77'

    Gara riprende.22:34

  36. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Karetsas (Genk) per infortunio.22:33

  37. 76'

    Bénie Traoré (Basilea) e' ammonito per fallo.22:33

  39. 76'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  40. 76'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).22:33

  41. 75'

    Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:32

  42. 75'

    Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Daan Heymans.22:31

  43. 74'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:31

  45. 74'

    Metinho (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  46. 74'

    Tentativo fallito. Daan Heymans (Genk) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:30

  47. 73'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).22:29

  48. 73'

    Tentativo fallito. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.22:29

  49. 72'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).22:29

  51. 72'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  52. 69'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Noah Adedeji-Sternberg (Genk).22:26

  53. 68'

    Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Noah Adedeji-Sternberg.22:25

  54. 67'

    Tiro respinto. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Philip Otele.22:23

  55. 67'

    Tiro respinto. Jeremy Agbonifo (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Bénie Traoré.22:23

  57. 65'

    Tiro respinto. Noah Adedeji-Sternberg (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Daan Heymans.22:21

  58. 64'

    Philip Otele (Basilea) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Flavius Daniliuc.22:21

  59. 63'

    Tiro respinto. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Philip Otele.22:19

  60. 62'

    Daan Heymans (Genk) e' ammonito per fallo.22:19

  61. 62'

    Noah Adedeji-Sternberg (Genk) e' ammonito.22:18

  63. 62'

    Noah Adedeji-Sternberg (Genk) cade ma ha simulato.22:18

  64. 60'

    Sostituzione, Basilea. Albian Ajeti sostituisce Moritz Broschinski.22:16

  65. 60'

    Sostituzione, Basilea. Jeremy Agbonifo sostituisce Léo Leroy.22:16

  66. 57'

    Gol! Genk 2, Basilea 1. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bénie Traoré.22:14

  67. 57'

    Tentativo fallito. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Philip Otele.22:13

  69. 56'

    Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:13

  70. 55'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).22:12

  71. 53'

    Fuorigioco. Konstantinos Karetsas(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.22:10

  72. 53'

    Fuorigioco. Moritz Broschinski(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.22:09

  73. 46'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:03

  75. 46'

    Fallo di Jonas Adjetey (Basilea).22:03

  76. 46'

    Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

  77. 46'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).22:02

  78. 45'

    Sostituzione, Genk. Noah Adedeji-Sternberg sostituisce Yira Sor.22:02

  79. Inizia il Secondo tempo Genk 2, Basilea 0.22:02

  81. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Genk 2, Basilea 0.21:47

  82. 45'+2'

    Gol! Genk 2, Basilea 0. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Daan Heymans.21:46

  83. 45'+1'

    Tiro parato. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas.21:46

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  85. 45'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  87. 45'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).21:45

  88. 45'

    Tiro parato. Bénie Traoré (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.21:45

  89. 44'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).21:44

  90. 44'

    Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  91. 42'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).21:42

  93. 42'

    Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  94. 40'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yira Sor.21:39

  95. 39'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Bryan Heynen (Genk).21:39

  96. 38'

    Fallo di Konstantinos Karetsas (Genk).21:37

  97. 38'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  99. 35'

    Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  100. 35'

    Fallo di Bénie Traoré (Basilea).21:35

  101. 35'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Bryan Heynen (Genk).21:34

  102. 35'

    Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area.21:34

  103. 33'

    Fallo di Yira Sor (Genk).21:33

  105. 33'

    Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  106. 31'

    Fallo di Bryan Heynen (Genk).21:30

  107. 31'

    Bénie Traoré (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  108. 25'

    Fallo di Yira Sor (Genk).21:25

  109. 25'

    Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  111. 22'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  112. 22'

    Fallo di Philip Otele (Basilea).21:22

  113. 21'

    Tentativo fallito. Bénie Traoré (Basilea) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.21:20

  114. 20'

    Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:19

  115. 14'

    Gol! Genk 1, Basilea 0. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Zakaria El Ouahdi.21:14

  117. 11'

    Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Léo Leroy.21:11

  118. 10'

    Yira Sor (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  119. 10'

    Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).21:09

  120. 6'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Yira Sor (Genk).21:06

  121. 5'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).21:05

  123. 5'

    Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  124. 4'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:04

  125. 4'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  126. 4'

    Tentativo fallito. Andrej Bacanin (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:03

  127. 2'

    Fuorigioco. Yaimar Medina(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.21:02

  129. Inizia il Primo tempo.21:00

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Cegeka Arena
    Città: Genk
    Capienza: 23718 spettatori20:01

Formazioni Genk - Basilea

Genk
Basilea
TITOLARI GENK
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (19) YAIMAR MEDINA (D)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (77) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (14) YIRA SOR (C)
  • (38) DAAN HEYMANS (C)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA GENK
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (23) AARON BIBOUT (A)
  • (44) JOSUE KONGOLO (D)
  • (7) JARNE STEUCKERS (A)
  • (32) NOAH ADEDEJI-STERNBERG (A)
  • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (71) BRENT STEVENS (P)
  • (30) AYUMU YOKOYAMA (A)
  • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
  • (26) TOBIAS LAWAL (P)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
ALLENATORE GENK
  • Thorsten Fink
TITOLARI BASILEA
  • (1) MARWIN HITZ (P)
  • (6) KEIGO TSUNEMOTO (D)
  • (24) FLAVIUS DANILIUC (D)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (32) JONAS ADJETEY (D)
  • (22) LÉO LEROY (C)
  • (5) METINHO (C)
  • (14) ANDREJ BACANIN (C)
  • (7) PHILIP OTELE (A)
  • (17) MORITZ BROSCHINSKI (A)
  • (11) BÉNIE TRAORÉ (A)
PANCHINA BASILEA
  • (26) ADRIAN BARISIC (D)
  • (10) XHERDAN SHAQIRI (C)
  • (27) KEVIN RÜEGG (D)
  • (13) MIRKO SALVI (P)
  • (8) KOBA KOINDREDI (C)
  • (16) TIM SPYCHER (P)
  • (23) ALBIAN AJETI (A)
  • (9) JEREMY AGBONIFO (A)
  • (3) NICOLAS VOUILLOZ (D)
  • (19) MARIN SOTICEK (C)
  • (29) MOUSSA CISSÉ (D)
  • (21) IBRAHIM SALAH (A)
ALLENATORE BASILEA
  • Ludovic Magnin
PREPARTITA

Genk - Basilea è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Cegeka Arena di Genk.
Arbitro di Genk - Basilea sarà Orel Grinfeeld. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente Genk si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Basilea si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Genk ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4; il Basilea ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Genk e Basilea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Genk non ha mai vinto, il Basilea non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 2.

Genk-Basilea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Genk e Basilea si sono già incontrate in passato nella fase a gironi di UEFA Europa League nel 2012-13, con entrambe le partite finite in parità: 2-2 in Svizzera e 0-0 in Belgio.
  • Il Basilea è imbattuto nelle ultime cinque partite nelle competizioni europee maggiori contro squadre belghe (3V, 2N), da quando perse 2-1 contro il Club Bruges in Coppa Campioni nell'ottobre 1973.
  • Il Genk è l'unica squadra, insieme al Ludogorets (13), ad avere tentato meno di 20 tiri (18) in casa in questa fase della UEFA Europa League e non è riuscito a segnare in nessuna delle due gare interne.
  • Il Basilea ha perso le ultime tre partite europee in trasferta (comprese le qualificazioni) e non subisce quattro sconfitte consecutive in esterna nelle competizioni europee da un periodo tra febbraio e ottobre 2016.
  • Léo Leroy del Basilea è il secondo giocatore per contrasti (16) e falli commessi (11) in questa stagione in UEFA Europa League, oltre ad essere l'unico con almeno 10 tiri, 10 contrasti ingaggiati e 10 falli commessi nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GenkBasilea
Partite giocate44
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati56
Gol totali subiti45
Media gol subiti per partita1.01.2
Percentuale possesso palla47.648.2
Numero totale di passaggi17961661
Numero totale di passaggi riusciti15351338
Tiri nello specchio della porta1620
Percentuale di tiri in porta48.554.1
Numero totale di cross7168
Numero medio di cross riusciti1216
Duelli per partita vinti175200
Duelli per partita persi195224
Corner subiti1722
Corner guadagnati1115
Numero di punizioni a favore4544
Numero di punizioni concesse5060
Tackle totali6868
Percentuale di successo nei tackle69.155.9
Fuorigiochi totali113
Numero totale di cartellini gialli58
Numero totale di cartellini rossi00

